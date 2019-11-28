 У мене до нього почуття ревнощів: він перетворився на неофіційного спікера, - Мендель про Коломойського. ВIДЕО

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в ефірі програми "Vласть vs Vлащенко" журналістки Наталії Влащенко заявила, що не знайома з бізнесменом Ігорем Коломойським, і пожартувала про "почуття ревнощів" до нього, передає Цензор.НЕТ.
"Я ревную його. У мене до нього якесь почуття ревнощів, тому що він перетворився на неофіційного spokesperson, розумієте? "Речника" неофіційного. Намагається виконувати таку функцію, намагається", - заявила вона.
Влащенко сказала, що Мендель потрібно "ставати популярнішою за Коломойського, і все буде добре".
"Стати популярнішою за нього буде складно - я не вмію виходити з такими маніпулятивними меседжами", - відповіла прессекретарка.
Вона розповіла, що Коломойський був в Офісі президента один раз, про це офіційно повідомляли.
Олександрія егиипетська часів Птолемеїв - від толерантності до різанини за 200 років.
Багдад Ахименідів - від фактичної привілейованості до погромів і вигнання за 200 років.
Іспанія - Від привілейованості до вигнання за 100 років.
Список можна продовжувати і продовжувати.
Вони не розумніші, просто хитріші та нахабніші
передача слухов по системе ОБС - одна бабка сказала ))
я дякулов не уважаю - и сижу там где хочу
лижи глубже - не отвлекайся ))
но увы вернутся на пост вору не суждено ))
не зря и голосуют вместе и воруют.. не торгуют - именно воруют - вместе )))
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Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
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А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
Т.Г. Шевченко 1847
элитное быдло при амператоре-быдла?
1 было достаточно ))
и достигший неоплат за это все до 80% - слава пе великобарыжному ))
а москали есть торговые партнеры пе и свинорожих
и добровольцев сажали и крутили и майдан сливали
главное быдло вор и наследственное чмо пролдетело ))
никакие лярды уварованые в том числе у тебя не помогли - и это радует
Вы можете вспомнить ХОТЬ ОДИН её последний комментарий? Я - нет.
Бери вище Менделія... ВІН не може бути спікером........він Зе @K породив.