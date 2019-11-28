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 Політика України
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Все про:Коломойський (674) Мендель (49)

 У мене до нього почуття ревнощів: він перетворився на неофіційного спікера, - Мендель про Коломойського. ВIДЕО

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що бізнесмен Ігор Коломойський в Офісі президента був один раз і про це офіційно повідомлялося.

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в ефірі програми "Vласть vs Vлащенко" журналістки Наталії Влащенко заявила, що не знайома з бізнесменом Ігорем Коломойським, і пожартувала про "почуття ревнощів" до нього, передає Цензор.НЕТ.

"Я ревную його. У мене до нього якесь почуття ревнощів, тому що він перетворився на неофіційного spokesperson, розумієте? "Речника" неофіційного. Намагається виконувати таку функцію, намагається", - заявила вона.

Влащенко сказала, що Мендель потрібно "ставати  популярнішою за Коломойського, і все буде добре".

"Стати популярнішою за нього буде складно - я не вмію виходити з такими маніпулятивними меседжами", - відповіла прессекретарка.

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Вона розповіла, що Коломойський був в Офісі президента один раз, про це офіційно повідомляли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162249
 
 
 Топ коментарі
 
Гы-гы. Осталось дождаться такого же заявления от Зе.
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Вона єврейка і у неї не може бути відрази до єврея. У неї відраза лише до гоїв.
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У меня иногда такое впечатления, что они просто мстят за все унижения, которые претерпевали и тысячи лет их все помнят...
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Тут ще розібратися треба, чому, всі народи які з ними контактували, з часом починали їх ненавидіти. Може з ними щось не так?
Олександрія егиипетська часів Птолемеїв - від толерантності до різанини за 200 років.
Багдад Ахименідів - від фактичної привілейованості до погромів і вигнання за 200 років.
Іспанія - Від привілейованості до вигнання за 100 років.
Список можна продовжувати і продовжувати.
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В оценках, стоит ещё обратить внимание, что евреи своих детей развивают - обучают музыке и нанимают репетиторов...
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А також на те, що хуцпа у них вважається позитивною рисою і спеціально в дітях виховується, а ми за її прояви своїх дітей на гречку ставимо. У мене до нього почуття ревнощів: він перетворився на неофіційного спікера, - Мендель про Коломойського - Цензор.НЕТ 409
Вони не розумніші, просто хитріші та нахабніші
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проще говоря цензор стал агентсвом помоек
передача слухов по системе ОБС - одна бабка сказала ))
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То якого хрєна ти тут ошиваєшся ? Вали на бєнині канли .
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я с тобой таких баранов как ты не пас
я дякулов не уважаю - и сижу там где хочу У мене до нього почуття ревнощів: він перетворився на неофіційного спікера, - Мендель про Коломойського - Цензор.НЕТ 4479
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ты у пеци - все верно
лижи глубже - не отвлекайся ))
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Зеб, до тебя не только языком не достать, но и эбонитовой палкой.
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ну вобщем пецины гавнааналы развернулись во всю ширь
но увы вернутся на пост вору не суждено ))
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Да знаем, вы следующим презом Шария выберете, если будет к тому времени Украина...
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а шмалии нравятся любимому жопоблоку мальдивско-соевому панамскому ворюги дружбанам
не зря и голосуют вместе и воруют.. не торгуют - именно воруют - вместе )))
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Это крест быдлошвали, ими всегда манипулировали, и поделом...
...
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...

Т.Г. Шевченко 1847
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а ты пецеилитка и из тех ктоо воровали за родину? У мене до нього почуття ревнощів: він перетворився на неофіційного спікера, - Мендель про Коломойського - Цензор.НЕТ 4969 У мене до нього почуття ревнощів: він перетворився на неофіційного спікера, - Мендель про Коломойського - Цензор.НЕТ 4969
элитное быдло при амператоре-быдла? У мене до нього почуття ревнощів: він перетворився на неофіційного спікера, - Мендель про Коломойського - Цензор.НЕТ 6711
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Тьфу на тебя, скули дальше, и портки проверь, вдруг тебе Петя туда опять наклал? И не забывай ритмично подмахивать жидовинам, им нужна дешевая электрика...
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я в отличие от тебя типила 15 лет ниче не плачУ))
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В Челябинске, валежником греешься? Или ты сам из тех пейсатых, которым по жизни все должны?
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Що пдра на узбіччі це добре , але ви обрали промосковську гидоту на кілька порядків мерзотнішу . І радієте цьому ? Хоча питати троля ................ .
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главное не выбрали 2 вора на пост
1 было достаточно ))
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барыгой оказался соевый бох порошенко - поднявший цены на жкх в 7 раз
и достигший неоплат за это все до 80% - слава пе великобарыжному ))
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А войны не было? А это же Петя на всех напал, пока такое говно как ты сериалы смотрело...
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а война есть антимоскальская
а москали есть торговые партнеры пе и свинорожих
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Проснись, ваши ЗЕрыги уже превзошли все потуги Пети, уже свою генерацию тушат, что бы кацапам угодить. И торговля на крови выросла в два раза при клоунах.
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ваши перыги m,skb круче всех
и добровольцев сажали и крутили и майдан сливали
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Кстати, где те тысячи добровольцев которых Петя посадил, зЕля их выпустил или они так и сидят?
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Ти далеко підеш. Я навіть знаю - куди.
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я иду прямо - и мне не по пути с барыганами У мене до нього почуття ревнощів: він перетворився на неофіційного спікера, - Мендель про Коломойського - Цензор.НЕТ 4258
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это спорно
главное быдло вор и наследственное чмо пролдетело ))
никакие лярды уварованые в том числе у тебя не помогли - и это радует У мене до нього почуття ревнощів: він перетворився на неофіційного спікера, - Мендель про Коломойського - Цензор.НЕТ 3877 У мене до нього почуття ревнощів: він перетворився на неофіційного спікера, - Мендель про Коломойського - Цензор.НЕТ 3877 У мене до нього почуття ревнощів: він перетворився на неофіційного спікера, - Мендель про Коломойського - Цензор.НЕТ 3877
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Навіщо їм зустрічатися в ОП? Вони 1000 разів зустрічалися на корпоративах та сходняках....
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Всю страну и пол Мира типает после этих высеров, а у нее ревность, мандель...
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Президента Украины на работе нет. Не верьте злонамеренным слухам о проблемах со здоровьем и потерей сознания в самолете. Но все-таки надеемся на то, что президент приступит к выполнению своих конституционных обязанностей в самое ближайшее время. В стране бардак и хаос, г-н президент. Вы нужны стране!?
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Та невже? А Разумков вже приготувався.))))
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Коломойський висловлює ОФІЦІЙНУ позицію керівництва держави? То "приват" ,не просто так, по- тихому, віддали у власність кабміну? І беня ОФІЦІЙНО заявляє, що найближчим часом він буде його власником, МВФ не надасть кредит і дефолт країні необхідний, для швидкого приєднання до рашки? Це ОФІЦІЙНА позиція нелоха і узеленських. Дякую, пояснила
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Цензор теперь удаляет коменты о Мендельвошке? Вместе с ней на рашу тудей работали а ?
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Зеленский, Мендель с Коломойским...а кто же в лавке остался?
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Одна ***** говорила "файтер" и без боя увольняется, вторая говорит "споуксперсон", но сама говорить не может и обижается, что коломойша может, а их самый начальник говорит "самтинг нью" о новых лицах в парламенте. Теперь понятно. Когда человек говорит по-русски, но оправдывается перед украинцем или говорящим на суржике, то во время вранья он говорит не свойственной ему речью. Значит ******, *****
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Закрой своими сиськами амбразуру Коломойского.
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Пардон, а НАХРЕН она нужна вообще, если с комментариями выступают все, кто угодно, КРОМЕ неё?
Вы можете вспомнить ХОТЬ ОДИН её последний комментарий? Я - нет.
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Якщо ти вже "спалила" його як спікера (нехай і неофіційного) президента, тобі залишається з почуття ревності спалити йому хату. Суд врахує твій стан афекту.
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Коломойский платит Мендель зарплату - кто-то сомневается ?
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Шось вону переклинуло.
Бери вище Менделія... ВІН не може бути спікером........він Зе @K породив.
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Мандель про злочинну сутність режиму й *********** У мене до нього почуття ревнощів: він перетворився на неофіційного спікера, - Мендель про Коломойського - Цензор.НЕТ 1171
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