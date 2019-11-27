 Ексглаву АП Райніна обрали головою харківської "ОПЗЖ": "Він не давав остаточно принизити нас, коли була націоналістична влада, і йому було дуже важко". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише місцеве видання Kharkiv Today, інформує Цензор.НЕТ.

27 листопада на призначення приїхав один з керівників платформи Юрій Бойко. Журналістів в офіс не пустили, назвавши захід закритим.



До 14.00 в партійному офісі на Харківській набережній зібралися кілька десятків людей з партії. Зокрема, були помічені заступник голови осередку Олександр Дорожко, проректор ХНУРЕ Василь Россихін, член політради ОПЗЖ Ірина Давидова. У президії місця зайняли Райнін, Бойко і Андрій Спаський (глава обласної ОПЗЖ). Бойко взяв слово першим і фактично сказав, що Райнін був з опоплатформою давно, але раніше цього не можна було говорити.

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"Мого друга, вже можу його так назвати Райніна Ігоря Львовича. Чому вже можу так сказати, тому що свого часу, коли він був при владі і займав позицію глави Адміністрації, це ми його вмовляли там залишитися. Він кілька разів поривався звідти піти, звільнитися, а ми його вмовляли там залишитися. Я зараз можу це сказати, а раніше цієї не було можливості, тому що єдиний в тій групі галичан, яка відстоювала інтереси Сходу України. Ось він разом з нами захищав у найскладніший час Харків, Луганськ, Донецьк і не давав остаточно принизити нас, коли була націоналістична влада, і йому було дуже важко. Я це бачив, бачив, як він хотів звідти піти назад до Харкова, тоді було простіше, але завдяки тому, що це треба було зробити, ми об'єдналися, незважаючи на те , що ми тоді були в опозиції. Він відстояв право Харкова і ось те, що ми вижили і вийшли з таким результатом, в тому числі його заслуга. Тому, дорогі друзі, так, як ви повірили нам на тих виборах, парламентських, президентських, я прошу підтримати кандидатуру. Хто за - прошу проголосувати", - сказав Бойко.

Проти Райніна як глави харківської регіональної організації "ОПЗЖ" не проголосував жоден чоловік, кілька осіб утрималися. Слово взяв Райнін. Він дякував новому патрону, називав усіх товаришами і заявив про амбіції на вибори.

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"Хочу сказати, що у нас попереду виборчий рік, вибори до місцевих рад. Це, напевно, найскладніша кампанія, тому що багатошарова, вона вимагає спільних чітких дій. Йти до людей, розмовляти з людьми нам вже немає, нам потрібно відновлювати промисловість, нам потрібно не дати можливість образити людей під час земельної реформи, так званої великої приватизації. До неї багато питань і низка ще моментів, пов'язаних у тому числі з транзитом газу і маса інших питань. Тут потрібно застосувати зусилля, відкинути ті чи інші амбіції і, ті чи інші, якісь інші моменти, об'єднуватися, йти, перемагати в місцеві ради, для того, щоб бути корисними, потрібними для звичайної людини, для пересічного українця. Можу вас запевнити, що всі мої сили і вміння, досвід будуть підпорядковані цій меті. У кожному з вас я бачу свого друга, партнера, товариша і ви мене теж не розчаровуйте. Дякую за підтримку, Юрію Анатолійовичу, спасибі ще раз", - сказав Райнін.