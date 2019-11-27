 Ексглаву АП Райніна обрали головою харківської "ОПЗЖ": "Він не давав остаточно принизити нас, коли була націоналістична влада, і йому було дуже важко". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише місцеве видання Kharkiv Today, інформує Цензор.НЕТ.
27 листопада на призначення приїхав один з керівників платформи Юрій Бойко. Журналістів в офіс не пустили, назвавши захід закритим.
До 14.00 в партійному офісі на Харківській набережній зібралися кілька десятків людей з партії. Зокрема, були помічені заступник голови осередку Олександр Дорожко, проректор ХНУРЕ Василь Россихін, член політради ОПЗЖ Ірина Давидова. У президії місця зайняли Райнін, Бойко і Андрій Спаський (глава обласної ОПЗЖ). Бойко взяв слово першим і фактично сказав, що Райнін був з опоплатформою давно, але раніше цього не можна було говорити.
"Мого друга, вже можу його так назвати Райніна Ігоря Львовича. Чому вже можу так сказати, тому що свого часу, коли він був при владі і займав позицію глави Адміністрації, це ми його вмовляли там залишитися. Він кілька разів поривався звідти піти, звільнитися, а ми його вмовляли там залишитися. Я зараз можу це сказати, а раніше цієї не було можливості, тому що єдиний в тій групі галичан, яка відстоювала інтереси Сходу України. Ось він разом з нами захищав у найскладніший час Харків, Луганськ, Донецьк і не давав остаточно принизити нас, коли була націоналістична влада, і йому було дуже важко. Я це бачив, бачив, як він хотів звідти піти назад до Харкова, тоді було простіше, але завдяки тому, що це треба було зробити, ми об'єдналися, незважаючи на те , що ми тоді були в опозиції. Він відстояв право Харкова і ось те, що ми вижили і вийшли з таким результатом, в тому числі його заслуга. Тому, дорогі друзі, так, як ви повірили нам на тих виборах, парламентських, президентських, я прошу підтримати кандидатуру. Хто за - прошу проголосувати", - сказав Бойко.
Проти Райніна як глави харківської регіональної організації "ОПЗЖ" не проголосував жоден чоловік, кілька осіб утрималися. Слово взяв Райнін. Він дякував новому патрону, називав усіх товаришами і заявив про амбіції на вибори.
"Хочу сказати, що у нас попереду виборчий рік, вибори до місцевих рад. Це, напевно, найскладніша кампанія, тому що багатошарова, вона вимагає спільних чітких дій. Йти до людей, розмовляти з людьми нам вже немає, нам потрібно відновлювати промисловість, нам потрібно не дати можливість образити людей під час земельної реформи, так званої великої приватизації. До неї багато питань і низка ще моментів, пов'язаних у тому числі з транзитом газу і маса інших питань. Тут потрібно застосувати зусилля, відкинути ті чи інші амбіції і, ті чи інші, якісь інші моменти, об'єднуватися, йти, перемагати в місцеві ради, для того, щоб бути корисними, потрібними для звичайної людини, для пересічного українця. Можу вас запевнити, що всі мої сили і вміння, досвід будуть підпорядковані цій меті. У кожному з вас я бачу свого друга, партнера, товариша і ви мене теж не розчаровуйте. Дякую за підтримку, Юрію Анатолійовичу, спасибі ще раз", - сказав Райнін.
Так Райнн, по их же "логике", националист получается.
тырил миллионы из бюджета Граждан Украины .
Для ботов -
с п р а в к а .
В инете есть файлы о количестве Активов , украденных мародерами !
Работать надо с к л а в о й.
У партії Порошенка відреагували на перехід Райніна в ОПЗЖ
"Співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко назвала "людиною у футлярі" і "ситуативним попутником" ексглаву адміністрації Петра Порошенка Ігоря Райніна, якого щойно обрали головою харківської обласної організації "Опозиційна платформа - За життя".
Джерело: її пост у Facebook
Пряма мова: "Опозиція - добрий час загубити ідеологічних чи ситуативних попутників, людей в футлярі… Очищення робить команду сильнішою".
Деталі: Геращенко додала, що партія має будуватися на ідеології, а не на приналежності до влади.
Її соратниця по фракції Ірина Фріз припустила, чому Райнін так вчинив. "Тому що "п'ята колона" Кремля працює. І свої кадри вони ретельно зберігали та просували задля дискредитації діяльності команди п'ятого президента, саботування ухвалених рішень, маніпулятивних зливів в ЗМІ під вигідним їм кутом", - написала вона у Facebook."
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233218/
рукакремля призначила голову пеціної АП. А Пеця, мов та маріонетка, стіснявся відмовитися або радо приймав такі призначення.