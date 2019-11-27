 "Відсутність інтересу до подій в Росії - це велике слабке місце в українській журналістиці", - Кисельов. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
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00:40 - Чому Євген Кисельов не розмовляє українською мовою
3:10 - Кому складніше вимовити "Путін - х ##ло" - росіянам чи українцям
4:58 - Про свій прихід у журналістику
6:00 - Про роботу у "зовнішньополітичній пропаганді" і вихідців із неї
8:25 - "Елемент пропаганди присутній і в роботі багатьох західних засобів масової інформації, - BBC, Голос Америки, Радіо Свобода"
10:35 - "Я не люблю тему про журналістські стандарти, тому що це дуже лицемірна історія"
13:15 - Петро Порошенко програв вибори, бо уникав полеміки з опонентами
15:50 - Cеанс "заряджання води" від телевізора в СРСР
17:50 - Програма "Підсумки" з Євгеном Кисельовим
20:20 - Про роботу нинішнього народного депутата Олександра Ткаченка на центральному телебаченні СРСР і те, як він запозичив назву "ТСН"
28:00 - Чому журналісти, які говорили правду в 1995-му, брехали про події в Україні в 2014-му
32:20 - Про початок кар'єри Аркадія Мамонтова на НТВ
36:50 - Про переїзд в Україну
38:30 - "Від успіху демократичного проєкту, орієнтованого на інтеграцію України в Європу, залежить доля всього пострадянського простору"
42:00 - "Ті самі люди, які почали закручувати гайки всередині Росії, на чолі з Путіним, врешті-решт довели справу до військової операції в Криму і до втручання на Сході України"
48:00 - Про роботу на "Інтері" за різних власників телеканалу
51:50 - Навіщо запрошувати на ток-шоу скандальних персонажів
57:20 - Чому я не можу створити гарне українське "НТВ"
58:30 - Про роботу і звільнення з Прямого каналу
1:02:25 - Чому у Дудя більше передплатників, ніж у Євгена Кисельова і про перспективи ютуб-каналів
1:03:40 - Рубрика "Війна" з Євгеном Кисельовим
Бажано, щоб телеканали не пхали в ефір російські сріальчики.
Впевнена, Аргентина чи Бразилія має мильних опер що завалісь..
Для більш-менш адекватних людей це щеплення проти мишобратерства.
Подивіться на той же 1+1: ще років 10-15 тому там були і док. фільми від ВВС, і історичні передачі, і голівудські новинки, і артхаусне кіно в передачі Аргумент кіно, і Теорію брехні на плюсах показували, і чудова молодіжна передача покійного Пелеха була...
А зараз що? свати-квартал-танцювальні шоу! Що за 10 років сильно люди помінялися???
В неї оте "Костя, не вийо*уйся" як річечка журчить...
«Русскіє дємократи заканчіваются там, гдє начінаєтся Україна».
Братущака памятаю на шоу з блогером Андрієм Полтавою, весною, і як ОЦЕ либилося нестримною солєй - УЛЬІБКОЙ, коли Андрій Полтава, сказав що Порошенко йому не платить.
Был шаман изгоняющий Путина, так и того русские в дурку упекли.... Те кто нравился украинцам... Новодворская, Немцов и др... уже давно русские спецом уничтожили....
З Невзорова можна ще по реготати, бо дотепно розказує. Латиніна нажаль останні два місяці дуже почала владу у дупу цілувати і відмазувати Трампа.
Обидва розказують про те, що відбувалось за минулий тиждень.
так и говорю вслух - а не поржать ли мне перед обедом...или - что там на срашке опять вспучилось сегодня...знаете, это как "вести из дурдома" ..смешно читать новость... наоборот...
Слабое место для кого? Для эмигрантов вроде Киселева, Шустера, Бабченко? Пусть едут и там сами разбираются, если им интересно это гауно. У на своего дерьма хватает.
Здесь любят новости из параши.
Нажаль українськими спецслужбами сьогодні керує мішок з цапським лайном Сівоха
засуньте в жопу мигалкова и ваши хвильмы