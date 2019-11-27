 Ми не робитимемо необдуманих кроків, які погіршували б умови для бізнесу, - Зеленський. ВIДЕО

"Ми очікуємо, що обсяги нашої двосторонньої торгівлі товарами та послугами перевищать показники минулого, рекордного року, і досягнуть майже $1,5 млрд", - сказав він на брифінгу в середу у Вільнюсі після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський зазначив, що литовські компанії не лише не залишають український ринок, а й продовжують розвивати інвестиційні проекти. Як приклад він навів відкриття в середу в Івано-Франківській області другої литовської сонячної електростанції.
Зеленський і Науседа взяли участь у роботі П’ятого українсько-литовського економічного форуму.
"Ми поважаємо кожного інвестора, який уже працює в нашій країні. Це стосується всіх, незалежно від напряму бізнесу: від ресторанного до сектору зеленої енергетики. Ми не робитимемо необдуманих кроків, які погіршували б умови для бізнесу", - наголосив президент України, виступаючи на форумі.
- Нет такого слова!
- Есть! ВЫЛЫСЫПЫДЫСТЫ!
Прыжки лучче!!
30 месяцев реформы в Украине успешно реализуются (Канада, начало июля 2019 года)...
И кто это и о ком говорит?...
П.С. Их хитросделанные офшорные схемы и рядом не валялись с нашими реалиями.....
О каких еще необдуманных шагах идет речь?
Никакой либерализации рынка....
Когда уберёте Маркарову и Гетьманчука. Они фискализируют экономику, а не помогают предпринимателям развиваться.... ???!!!
оно пропустило слово "больше"
Мы больше не будем делать необдуманных шагов
и оно на что то претендует??? ))))))
"В Житомире продают носки с цитатами Зеленского",
http://vlasti.net/news/311137
Врать-то зачем? А табачная и металлургическая отрасли? Им, считай, пипец именно из за ваших дебильных шагов.
УЖЕ сделали.
Табачники и ФОПы.
Что оно мелет???