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 Політика України
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Все про:Зеленський (3689) інвестиції (258) Науседа Гітанас (15)

 Ми не робитимемо необдуманих кроків, які погіршували б умови для бізнесу, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський очікує зростання товарообігу з Литвою і закликає литовський бізнес інвестувати в Україну.

"Ми очікуємо, що обсяги нашої двосторонньої торгівлі товарами та послугами перевищать показники минулого, рекордного року, і досягнуть майже $1,5 млрд", - сказав він на брифінгу в середу у Вільнюсі після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що литовські компанії не лише не залишають український ринок, а й продовжують розвивати інвестиційні проекти. Як приклад він навів відкриття в середу в Івано-Франківській області другої литовської сонячної електростанції.

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Зеленський і Науседа взяли участь у роботі П’ятого українсько-литовського економічного форуму.

"Ми поважаємо кожного інвестора, який уже працює в нашій країні. Це стосується всіх, незалежно від напряму бізнесу: від ресторанного до сектору зеленої енергетики. Ми не робитимемо необдуманих кроків, які погіршували б умови для бізнесу", - наголосив президент України, виступаючи на форумі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162095
 
 
 Топ коментарі
 
я правильно понимаю, - шаги, ухудшающие ведение бизнеса, теперь будут делать исключительно обдуманно?...
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я правильно понимаю, - шаги, ухудшающие ведение бизнеса, теперь будут делать исключительно обдуманно?...
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Янукович боявся яйця, а Зеленський слів молодої дівчини. Соромно за боягузів на чолі країни.
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Мы не будем делать необдуманных шагов, которые ухудшали бы условия для бизнеса",- МВФ уже сделал обдуманные шаги ,которые предупредят инвесторов от необдуманных шагов
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Він мав на увазі, що всі кроки, які будуть погіршуватися ведення бізнесу, будуть ОБДУМАНІ!!!
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врет яко - маленький пони - ну не мерин же))
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Рекордный прошлый год...
30 месяцев реформы в Украине успешно реализуются (Канада, начало июля 2019 года)...

И кто это и о ком говорит?...
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Ви тут вже стільки нашагали! Хто тепер буде за вами прибирати?!
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фопы уже поняли ,мителл то же самое и так во всем - он в Днепре закрывают ГРЭС - а шо прикольно,да ))
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Приглашаю ПреЗедента/премьера/главу ГНС за 100.000 грн. поработать хоть недельку главным бухгалтером - пусть узнают про РЕАЛЬНЫЕ условия ведения бизнеса!
П.С. Их хитросделанные офшорные схемы и рядом не валялись с нашими реалиями.....
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В Украинском бизнесе за полгода правления моники хаос.
О каких еще необдуманных шагах идет речь?
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А може Зеленський не хоче нічого перестроювати, може він хоче розвалити все к ібєням - розчистити місце для майбутнього будівництва. Це я так, міркую категорями "найвидатнішого політика **********". Мы не будем делать необдуманных шагов, которые ухудшали бы условия для бизнеса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4237
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"необдуманных" шагов не будет, все шаги по давлению на бизнес будут хорошо обдуманными.
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РРО уже ввели через задницу(((((,
Никакой либерализации рынка....
Когда уберёте Маркарову и Гетьманчука. Они фискализируют экономику, а не помогают предпринимателям развиваться.... ???!!!
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ФОПы уже в курсе как вы помогаете бизнесу!
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"Мы не будем делать необдуманных шагов"
оно пропустило слово "больше"
Мы больше не будем делать необдуманных шагов

и оно на что то претендует??? ))))))
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Навпаки, Зе-Президент сприяє розвитку бізнесу:
"В Житомире продают носки с цитатами Зеленского",

http://vlasti.net/news/311137
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"Мы не будем делать необдуманных шагов, которые ухудшали бы условия для бизнеса".

Врать-то зачем? А табачная и металлургическая отрасли? Им, считай, пипец именно из за ваших дебильных шагов.
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"Мы не будем делать необдуманных шагов, которые ухудшали бы условия для бизнеса"

УЖЕ сделали.
Табачники и ФОПы.
Что оно мелет???
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