 "Я не скоїла вбивств. Не відчуваю ненависті до України. Я залишуся, якщо дозволять, на своєму робочому місці", - вчителька з окупованого Донецька про реінтеграцію. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у сюжеті Радио Свобода, зокрема, йдеться про готовність медиків і вчителів працювати після повернення українських територій.
"Дуже сумнівно, що Україна відновить свій контроль над тутешніми територіями. Люди, в основному, тут цього не хочуть. Тому тут, напевно, цього не буде ..." - говорить вчителька української мови одного з донецьких коледжів Олена і запевняє, що якщо і станеться реінтеграція, то їй боятися нічого: "Я не скоїла вбивств. Я не відчуваю ненависті до України. Я залишуся, якщо дозволять, працювати на своєму робочому місці".
"Я ж не військова людина. Я лікар. Лікарів люструвати ... Думаю лікарів не чіпатимуть", - говорить лікар-сурдолог Максим.
А вчителів- всіх люструвати. Це ті безхребетні, що і на мітинги з плакатиками ходили, і у "референдумах-виборах" приймали участь.
Забор шестиметровый бетонный, и ров с крокодилами. И так на двести лет вперёд. Как минимум.
нам эта ватка лишняя не будет. У нас в стране своей ваты 90%, как оказалось. так что мне уже пофигу. пусть присоединяют. Украине жопа.
******* комендантський час... І недільні страти...
У мене питання на яку країну працюють Українські ЗМІ?
Если "силовым методом" Украина не хочет возвращать оккупированные и аннексированные территории, а хочет вернуть "дипломатическим способом", то дураку понятно, что "дипломатия" начнет приносить свои плоды только после смерти путина и при наличии жестких санкций, а не тех которые сей час применяются к россие.
Не морочьте ни себе, ни людям головы - нашлась одна адекватная женщина, не побоявшаяся сказать прямо свое мнение о происходящем - порадуйтесь ей, и тем,что вам дано счастье не жить в этой клоаке именумой лднр...
И ввести за сепаратизм обязательное для всех наказание - лишение права избирать и быть избранным в органы власти.