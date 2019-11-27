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 Політика України, Суспільство
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Все про:амністія (80) війна (1857) окупація (2145)

 "Я не скоїла вбивств. Не відчуваю ненависті до України. Я залишуся, якщо дозволять, на своєму робочому місці", - вчителька з окупованого Донецька про реінтеграцію. ВIДЕО

Сотні тисяч жителів тимчасово окупованого Донбасу, які працюють у структурах підконтрольних Росії "ЛНР-ДНР", бояться можливих переслідувань після реінтеграції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у сюжеті Радио Свобода, зокрема, йдеться про готовність медиків і вчителів працювати після повернення українських територій.

"Дуже сумнівно, що Україна відновить свій контроль над тутешніми територіями. Люди, в основному, тут цього не хочуть. Тому тут, напевно, цього не буде ..." - говорить вчителька української мови одного з донецьких коледжів Олена і запевняє, що якщо і станеться реінтеграція, то їй боятися нічого: "Я не скоїла вбивств. Я не відчуваю ненависті до України. Я залишуся, якщо дозволять, працювати на своєму робочому місці".

"Я ж не військова людина. Я лікар. Лікарів люструвати ... Думаю лікарів не чіпатимуть", - говорить лікар-сурдолог Максим.

Дивіться також: "Наша мрія - інтегруватися в Росію всією Україною", - жителі окупованого Донецька. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162071
 
   
 Топ коментарі
 
Слышь,зелик? Уроды "не хотят этого". То есть в Украину не хотят. Зачем их насиловать? Пусть сдохнут там. А зеленая шобла с сивохой впереди пусть к ним едет. Скатертью дорога.
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Если мы хотим сохранить то , что есть , то не надо ничего и никого реинтегрировать .
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Ох как заговорили. Я учитель, я врач. Так и главные марионетки-людоеды тоже не наемными убийцами по диплому были: машины мыли, кур щупали и охранниками подрабатывали. "Святые люди"...

"Я ж не военный человек. Я врач. Врачей люстрировать... Думаю врачей трогать не будут", - говорит врач-сурдолог Максим."
Про австро-венгерского Доктора "Смерть" он, видимо, не слышал. И не понимает, что каждый случай должен рассматриваться отдельно...
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как только туда вернется Украина, директора первыми перекрасятся, поверь.
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та кто их вообще спрашивать будет, донбассян, хотят они реинтегрироваться или нет. Не хотят - чемодан в зубы и поскакал до границы. Всю жизнь они жили безмолвным стадом под властью рыгов, делая ку перед очередным местным князьком. Когда туда войдет Украина, в их жизни кроме ценников в магазинах ничегоне изменится. Ну разве что водка подорожает
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Да ну нах... таких сожителей. А кто мешает закончить войну не реинтеграцией, а дипломатическим отсоединением и изоляцией от этого зверинца. И нечего себя винить, что там "наши люди" останутся, все наши уже выехали.
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В 48 лет выезжать?
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а что?15милл вынужденных переселенцев это что все молодежь?
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Не хватит здоровья и денег чтобы обустроиться на новом месте.
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а что на дамбасе который "кормил" всю Украину такие нежные в отличии от 1.5 мил остальных переселенцев?две пенсии получать это канешно отлично
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В 43 надо было думать или не пускать к себе эту мразь.
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Работал я думали другие.
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вот вот,под российские танки не хотели ложиться,затоожились под технику ВСУ,помню как вы "гудели" на шахтах
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Я вне политики и за стадом не хожу , а гудеть что?
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ага,отлично устроились "я не я и хата не моя" "я работал!" ну тогда что "наработал" налоги платил на содержание ОРДЛО из зарплаты там у себя,то и получай!
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Приходиться.А налоги платил в Украину.
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все выплаты только после установления контроля над границей
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Хорошего вечера!
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Чувак. Якщо ти кажешь що "Я работал, решали другии". То вони за тебе і порішали, ти їм мовчки дозволив, тобі за це як і їм відповідати. На політику не можна забивати, бо вона заб'є на тебе, що в принципі з тобою і сталось, і з мільйонами інших таких як ви. Жменька завезених кацапів, і місцевого люмпену за вас визначила ваше майбутне.
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ВСЕ евреи выехали? а те кто остался были ВСЕ агентами КГБ, так что ли?
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Ми українці,а вони мають український паспорт. Нас на підвал, а вони планують залишитись на своїх місцях. Та ми рівні,як ніколи. І вони знов готові кормити всю Україну при умові,що ми будемо за колючим дротом.І це за ради двух задрипаних районів та купки зрадників та агентів ФСБ. Нам пропонують "пустий горіх".
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там все уничтожено и разграблено ими же,нах нам эта гиря?
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Збитки оцінемо по європейських цінах і через суд у Гаазі відсудимо у кацапні їх трубопроводи разом із газом.
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Ага, кацапы дадут. А потом догонят и еще раз дадут. Вы шо, кацапов не знаете?
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вы бл лучше на подконтрольной территории создайте условия что бы люди не уезжали,а потом колаборантам тепличные условия создавайте миратворцы х*евы
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Согласен, может быть эта учительница и этот врач не убивали украинцев. А как насчет участия в референдуме, противоречащем конституции Украины? Участие в нем незаконно. Участники должны быть наказаны. Это нарушение Конституции Украины.
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Є нюанс. Вчителі у ордло проводять зомбування дітей. А це- якраз і є найбільший злочин. Щодо лікарів нічого сказати не можу, там 50/50. Деякі наших поранених лікували та телефонували родичам, щоб забирали, а деякі- здавали окупантам (тоді ще не було такої лінії фронту, і в одній лікарні могли бути і наші, і колаборанти).
А вчителів- всіх люструвати. Це ті безхребетні, що і на мітинги з плакатиками ходили, і у "референдумах-виборах" приймали участь.
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вата - не диагноз, но генетика. вылечить не возможно.
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Никаким другим способом этот конфликт не решаем кроме как по образцу "двух Корей" или "двух Кипров".

Забор шестиметровый бетонный, и ров с крокодилами. И так на двести лет вперёд. Как минимум.
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сожрут тех крокодилов к бабке не-ходи "Я не скоїла вбивств. Не відчуваю ненависті до України. Я залишуся, якщо дозволять, на своєму робочому місці", - вчителька з окупованого Донецька про реінтеграцію - Цензор.НЕТ 806 , а если серьезно то выдумывать ничего не надо, переключить телевизор на "обратную волну" и все, эти мыши так дресированы, что если завтра на фоне кремля графикой рисованное ***** начнет застегивать, что нужно любить Украину, сложить оружие и хохлов в жопу целовать на границе очередь желающих выстроится!
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Спасибо родные.. Облагодетельствовали.. Они "не ненавидят Украину".. Мы просто счастливы.. А может вы должны любить свою родину Украину ( ее границы кстати с времен еще СССР неизменные она самостоятельный член ООН с момента его создания), и вдобавок ненавидеть врага- агрессора который вторгся на вашу Родину, а заодно ненавидеть всех изменников перешедших на строну врага ( и замечу это все строго по канонам бывшего СССР. Любовь к Родине и ненависть к врагу и предателям) Что по специфике работающих на гос службе фейковых резерваций кремлевских колонизаторов, то понятно что под преследования не попадают работники ЖКХ и медики. По учителям сложнее, нужно изучение школьной программы на предмет "измена Родине", восхваление оккупантов, предателей их героизация, вывешивание их портретов , флагов, символики. Так что не все так "безобидно", хотя понятно что тут условное наказание, ну а запрет на профессию то тут по индивидуальным "заслугам" каждого отдельно.
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у гомо-совєтікус не може бути ні національності ні батьківщини - це суррогати людей - біороботи
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зеля их заставит и пенсии Украинские получать,и свою армию и свою милицию и суды организовать,а мы будем оплачивать этот банкет-мы виноваты что не кричали "путин введи войска"!
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Их еще лет 20 к выборам нельзя допускать. А то опять будет 30% за рыгов.
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Понимаю, для революционеров это непривычно. В цивилизованных странах это называется демократия, когда "30% за рыгов".
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В цивилизованных странах сначала делают паузу для биомусора, прежде чем допустить их до выборов.
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В цивилизованных странах вата не участвует в выборах пока не сдаст экзамены.
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и шо? у нас сейчас власть похуже рыгов, и ничо - все довольны.

нам эта ватка лишняя не будет. У нас в стране своей ваты 90%, как оказалось. так что мне уже пофигу. пусть присоединяют. Украине жопа.
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Если позволят.)) Патриоты тебе уже приготовили место в фильтрационном лагере.
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Мені плювати на їх почуття. Будівництво трудових таборів не коштує дорого, там би можна було найти їм роботу
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НІКОЛИ той донбаський натовп не був УКРАІНЦЯМИ і вже не буде ! Це тре вже давно усвідомити , а я це знаю зі свого особистого досвіду бо часто бував у тому регионі у 80 і роки .
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всё правильно. Донбасс постепенно будет реинтегрирован. Преступники сбегут, нормальные люди будут жить спокойно.
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Нет, преступники мимкрируют под людей и будут жить спокойно. Донбасня вся - преступники без исключения. Просто так реинтегрировать это свинособачье логово не получится. Вот увидите.
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не они, а ты весь мимикрирующий преступник. без исключения.
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Не хочуть ні безвізу... Ні пенсій... Ні зарплат...
******* комендантський час... І недільні страти...
У мене питання на яку країну працюють Українські ЗМІ?
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Тут и большая часть патриотов не понимают, что своими заявлениями помогают РФ сеять ненависть и раздор внутри Украины.
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да кто боится ваты? .. ваты в Киеве и во Львове полно .. а сепары сами сдрыснут .... они не поверят ни какой украинской власти и ни каким договоренностям .... хоть путин будет в грудь себя бить и волать что про всьо договорился ........ на оккупированных территория путину уже давно ни кто не верит .. Я не боюсь ни каких вариантов реинтеграции ... кроме федерализации .. федерализация - категорически нет ! ... а всьо остальное филькина грамота ... ни один боевик или чиновник, который не технарь, а действительно чиновник оккупационной администрации не останется в ОРДЛО при возвращении под контроль Украины .. они все сдрыснут ...
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Народ, а что вы так возбудились?!
Если "силовым методом" Украина не хочет возвращать оккупированные и аннексированные территории, а хочет вернуть "дипломатическим способом", то дураку понятно, что "дипломатия" начнет приносить свои плоды только после смерти путина и при наличии жестких санкций, а не тех которые сей час применяются к россие.
Не морочьте ни себе, ни людям головы - нашлась одна адекватная женщина, не побоявшаяся сказать прямо свое мнение о происходящем - порадуйтесь ей, и тем,что вам дано счастье не жить в этой клоаке именумой лднр...
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видите ли, такие "адекватные женщины" заставили уехать украинцев из своих городов (они тоже их считали своими, только украинскими). а теперь тетка не при делах. Чудны дела Твои, Господи
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Все кто взял в руки оружие должны ответить перед законом. У всех остальных забрать право голоса лет на 20-ть пока вся кацапсячая дурь не выйдет из головы.
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золотые слова прагматика. И пусть сепары платят двойные налоги. Все имущество конфисковать.
И ввести за сепаратизм обязательное для всех наказание - лишение права избирать и быть избранным в органы власти.
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Вы дебилы, если думаете, что эти твари там белые и пушистые. Хотите знать, что делать с этим скотом, спросите у переселенцев, они лучше знают специфифику региона, чем дауны журналисты с радио свободы.
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Любой патриот найдет контраргумент, потому что у него телевизор в голове.
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По хорошому їх усіх не зайвим було б позбавити виборчого права років на 10 мінімум, але...
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Если кто-то думает, что они стали такими совсем недавно - то это не так. При индустриализации Донбасса их привозили с раши, калмыкии и других рашинских регионов. Я родилась в Донбассе, на родине Януковича и с ранних лет ощутила их "любовь" к украинцам, меня с раннего детства называли бандеровкой, так как мои родители были родом с Западной Украины и говорили на украинском языке. И никогда они не примут украинскую власть, разве что таких правителей как Янукович и им подобных, которые сейчас в опоблоке типа за жизнь. Очень жаль захваченные ими территории, но совсем не жаль этих приспособленцев и коллаборантов, что хотят только от Украины материальные блага. А почти все нормальные выехали на украинскую территорию, потому что им грозила опасность оставаться там.
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Пошли нахер, мучайтесь в своем ордло!
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думаю, в любом случае должны быть какие-то "урезания" в правах - например занимать руководящие должности или идти в политику или просто... запретить голосовать хотя бы два-три года...а то опять наананасят кого-то.. а для этого какие-то индивидуальные проверки должны быть
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