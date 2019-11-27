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 Політика України
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 Дипломатичний шлях - єдино можливий для завершення війни на Донбасі. Однак є "червоні лінії", - Разумков. ВIДЕО

Дипломатичний шлях закінчення війни на Донбасі залишається єдиним можливим для України з урахуванням певних "червоних ліній" щодо недопущення торгівлі власними територіями і громадянами.

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у середу, 27 листопада, під час відкриття 12-ї сесії Парламентської асамблеї Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми сьогодні у досить важкому положенні: в Україні триває війна, Україна бореться на різних фронтах за свою цілісність і повернення тимчасово окупованих територій... Ми для себе приймаємо дипломатичний шлях як єдиний можливий для вирішення цієї проблеми. Це один із головних пріоритетів, які були зазначені Президентом нашої держави ще під час виборчої кампанії, сьогодні він стало дотримується цього курсу, так само як і парламент, і фракція монобільшості, тобто "Слуга народу": вона йшла з цими програмними базовими позиціями і сьогодні ми так само долучаємося до цього процесу і намагаємося якомога швидше вирішити цю проблему. Однак є "червоні лінії", які ви всі знаєте, - це питання, пов'язані з тим, що не може бути торгівлі своїми територіями та своїми громадянами. Це принципово і, я думаю, що і ми, як депутати, Верховна Рада, і ви, як представники своїх держав (представники країн-членів ГУАМ, - ред.) дуже добре розумієте, що немає нічого більш цінного, ніж громадяни держави та земля, на якій вони проживають", - заявив спікер.

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"Я впевнений, що організація в цілому буде розвиватися, і ми готові докласти максимум зусиль для цього, але ми є представниками українського парламенту, саме тому говоримо про те, що готові зі свого боку більш конструктивно та дієво розвивати організацію. Ми розуміємо, що станом на сьогодні у нас є прогалини в цій комунікації, але і позиція уряду, і, я впевнений, позиція Офісу Президента буде збігатися з моїми словами", - зазначив Голова ВР.

Окрім того, Разумков додав, що Україна прагне також до розширення співробітництва, зокрема, в сфері торгівлі, в галузях економіки, науки, транспорту, енергетики, телекомунікації, де "ми могли би створити більш вигідні умови для співпраці наших держав, залучення інвестицій, для обміну досвідом, тому що в кожної держави є свої унікальні надбання в розвитку цих галузей.

"Я сподіваюся, що це також дасть можливість поглибити в цьому економічному інвестиційному плані співпрацю в рамках організації", - сказав Разумков.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162020
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно. Бойтесь красных линий. Они могут и на шее оказаться.
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Меня уже эти красные линии достали когда говорить нечего то все это красные линии за которые эти бесславные ублюдки уже давно не зашли а давно на скорости проехали и не заметили и все размазывают свои зеленые сопли в СМИ
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Правильно. Бойтесь красных линий. Они могут и на шее оказаться.
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Если выгодно, не смиряйся с несправедливостью, луГАНДОНец!
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Справедливо,получи укол у санитаров.Ты перевозбужден ))
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Осмыслив, не укоряй себя, луГАНДОНец! Дипломатичний шлях - єдино можливий для завершення війни на Донбасі. Однак є "червоні лінії", - Разумков - Цензор.НЕТ 9907
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Да без укора на тебя и не посмотришь,коровье дерьмо )) - Лежишь себе такой лепешечкой зеленой.А наступишь - гадко ))
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І це написало те, у якого зелене лайно замість мізків у голові.
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Приятного аппетита, Дипломатичний шлях - єдино можливий для завершення війни на Донбасі. Однак є "червоні лінії", - Разумков - Цензор.НЕТ 6537 луГАНДОНец!
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штыки в землю, руки в гору. ни одна антитеррористическая операция в истории не заканчивалась так плачевно Дипломатический путь - единственно возможный для завершения войны на Донбассе. Однако есть "красные линии", - Разумков - Цензор.НЕТ 7273
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Да у тебя порохобот вокруг твоего очка уже красная линия!!!
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Говорят, он там самый умный. Но пока брехать толком не научился. Какая-то арахамия получается.
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ты значит за войну,как Порошенко,понятно что врали 5 лет
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Тебе врут в рожу. Ты пока этого не понял в силу разных причин. Но после 8 числа тебе твоя глупость станет очевидной. Терпение.
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Йому не брешуть, а поливають зеленою мочою.
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Він -- шмат кацапського лайна. Звісно, що він за капітуляцію. Адже говорить кацапськими штампами.
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А ты точно робот вертер? А то більше на робот Фьйодор схожий.
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Сегодня он стало придерживается этого курса, Источник: https://censor.net.ua/v3162020

Наверное таки ОНО стало прилерживаться...😀
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Навіщо ви виключили з фракції Скорохід і Полякова, Розумков? І чому залишили кнопкодавів?
У вас партія, або тоталітарна організація?
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кажуть, що Юля є одним з авторів закону про пенсії для лугандонців. Це так?
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Ось мій "законопроект":
Пенсії треба зробити всім пенсіонерам однакові і безгрошовими, як в Україні, так і в Лугандоні. Тобто пенсії видавати їжею, послугами, різними іншими необхідними речами. Для пенсіонерів це буде навіть зручніше. Наприклад перейшов лугандона лінію розмежування, а там автобус, що везе безкоштовно десь за 50-100 км в Центр Обслуговування Пенсіонерів(ЦОП). Отоваривсь на місяць лугандона, одягся в секонд, відвідав лікаря і додому в Лугандон. Грошей нема, війна.
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О, то все таки Юля хоче, щоб ми колаборантам таки платили: хоч грошима, а хоч харчами. Дипломатичний шлях - єдино можливий для завершення війни на Донбасі. Однак є "червоні лінії", - Разумков - Цензор.НЕТ 7193
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Ну хоть как то они могут объяснить как легализация захваченного росией нам поможет и защитит неё?
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Это уже говорили 5 лет до Разумкова. У Разумкова нет желания что-нибудь делать - ни работать, ни воевать. Лучше побздеть и помечтать о мирном плане.
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Меня уже эти красные линии достали когда говорить нечего то все это красные линии за которые эти бесславные ублюдки уже давно не зашли а давно на скорости проехали и не заметили и все размазывают свои зеленые сопли в СМИ
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вы уже перешагнули красную линию, вопрос в том, как далеко от красной линии вы заведете страну
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Слушаю зебобиков и диву даюсь...…
Похоже ближайшие 5 лет - это пятилетие победителей номинации "Тупой, еще тупее"
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"Дипломатический путь - единственно возможный для завершения войны на Донбассе (???)" - то есть по коллаборанту разумкову Украина не победит и не вернет Крым и Донбасс на своих условиях никогда и почему на Донбассе разве Крым это не война юридически?

Если бы такое говорил Черчилль и Рузвельт в 1939-1945 Гитлер бы выиграл войну.
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Закінчити війну дипломатичним шляхом, це капітулювати перед окупантом.
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Разумков./Барыга растолковывает слова главного в Украине : Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский/ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Барыга -скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Страшно почути відповідь на питання: "А які ж досягнення в цих галузях в Україні?" Торгівля - закупівля газу у країни-окупанта? Економіка - закон про ФОПи? Наука - зарплатня вчителів 4к у.о? Транспорт - гіперлуп чи АвтоЗАЗ? Енергетика - купівля електроенергії в окупанта? Телекомунікації - диджиталізація? Шось мені зовсім не весело...
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Американцы дают оружие тем кто хочет защищать свою землю. Уставшим от войны хатоскрайникам - подушки и одеяла
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Война не прекращается, говоришь? А чего так?

Помню одно тело на стадионе закидывало президнту : "Чому ви не зупините війну?!"

Ну так у вас уже полгода шанс. Вы сто на ней наживаетесь, как бориги?
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Агент "разумков" сказав таке: "...Дипломатичний шлях - єдино можливий для завершення війни на Донбасі. Однак є "червоні лінії": треба зробити так, щоб Україна повністю підкорялася кацапії, але щоб кацапії це нічого не коштувало ані в грошовому/матеріальному, ані в моральному плані. Просто слухняна колонія, що відчуває вічну провину..."
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Порохоботы хотят войны,слуги мародера.
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не поливайте багном миролюбивого сивочолого. Зеленський просто продовжує політику Порошенко.
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Забули у Разумкова спитати,які є шляхи.
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это просто потужное продолжение мыролюбного свиновальцманизма.
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твое **..ло давно просит качественного кирпича с брущатки... ублюдок
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Так... Дипломатичний... Тіки розмовляти тре не з фєдєрастами, а з союзниками, щоби разом примусити тих уйопків піти з окупованих земель Та виплатити контрибуції у повному обсязі... А з цапами розмовляти же сенсу нема, якщо відстоюєш інтереси України... Якщо запроданець - тоді зрозуміло але строку давності за цей злочин не буде...
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О единственном "дипломатическом пути" говорят только ТРУСЫ, УКЛОНИСТЫ и ПРЕДАТЕЛИ!
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Если бы так же считал Александр Македонский, то мы про него ничего бы не слышали бы. Куда катится мир? Стране нужны герои, а вагина рожает дураков...
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какие то гнилые у тебя козыря ватка
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Це вже якийсь гіпноз для лохтората. Якась, нікому невідома "червона лінія", яку вони не переступлять. У нас різне розуміння про мир ( капітуляцію), розведення ( відступ) війська, продаж землі, виплату пенсій доМбасу, "радість" з приводу побудови сепарам мосту
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Да понятно всё, не растекайся мыслью по древу. Вам обратно впихнут "ЛДНР" - на что вы согласны - и прикажут дать "особый статус". Украина потеряет $ 200 лярдов которые агрессор должен выплатить за разргромленную территорию и за убитых воинов ВСУ. Украина получит несколько миллионов враждебно настроенного населения. Чепушилин на белом коне въедет в Раду.

Разумков, а тебе не стрёмно что потомки будут плевать на твою могилу ?
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"Мирний план" прекрасно спрацював в Хорватії, яка витратила декілька років на створення сильної економіки та армії, потім блискавичними операціями, які тривали від доби до трьох, знищила основні сили сербів. По-ходу, там під роздачу попали і миротворці, за що Хорватія попросила вибачення і пообіцяла більше так не робити. А невеликому анклаву, який залишився після розгрому основних сил, запропонувала "мирно інтегруватися". Наче в нього був якийсь кращий вибір. Дипломатичний шлях - єдино можливий для завершення війни на Донбасі. Однак є "червоні лінії", - Разумков - Цензор.НЕТ 514
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Сербия бьіла к тому времени нейтрализована и не могла помочь своей армией "сепарам", в отличие от Расеи на Донбассе. Чувствуете разницу?
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Именно в эти минуты,уже пол часа идет обстрел артилерией, русскими и коллаборантами ОРДЛО, наших парней в районе Светлодарска.Не иначе как НАЗАД в Украину просятся.Не торгуем людьми предателями,зато продаем и предаем своих патриотов,которые выехали в Украину?Так п.разумков?
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зеля и Ко выплыли на волне ненависти к петюне и заявкам, что они не такие как он........
А теперь несут тот же голимый бред что и он, и наступают на те же грабли!!!
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Нічого конкретного не сказав - просто пустий базар ні про що.
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Как уже достали эти пораженцы... Ну невозможно выгнать оккупантов дипломатическим путём! Только военная сила что-то решает! Неужели нужно объяснять? Много ли оккупированных территорий освободили дипломатическим путём за всю историю?
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Нет для них никаких красных линий.. врут предатели украинского народа.
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