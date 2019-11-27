 Дипломатичний шлях - єдино можливий для завершення війни на Донбасі. Однак є "червоні лінії", - Разумков. ВIДЕО

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у середу, 27 листопада, під час відкриття 12-ї сесії Парламентської асамблеї Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми сьогодні у досить важкому положенні: в Україні триває війна, Україна бореться на різних фронтах за свою цілісність і повернення тимчасово окупованих територій... Ми для себе приймаємо дипломатичний шлях як єдиний можливий для вирішення цієї проблеми. Це один із головних пріоритетів, які були зазначені Президентом нашої держави ще під час виборчої кампанії, сьогодні він стало дотримується цього курсу, так само як і парламент, і фракція монобільшості, тобто "Слуга народу": вона йшла з цими програмними базовими позиціями і сьогодні ми так само долучаємося до цього процесу і намагаємося якомога швидше вирішити цю проблему. Однак є "червоні лінії", які ви всі знаєте, - це питання, пов'язані з тим, що не може бути торгівлі своїми територіями та своїми громадянами. Це принципово і, я думаю, що і ми, як депутати, Верховна Рада, і ви, як представники своїх держав (представники країн-членів ГУАМ, - ред.) дуже добре розумієте, що немає нічого більш цінного, ніж громадяни держави та земля, на якій вони проживають", - заявив спікер.

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"Я впевнений, що організація в цілому буде розвиватися, і ми готові докласти максимум зусиль для цього, але ми є представниками українського парламенту, саме тому говоримо про те, що готові зі свого боку більш конструктивно та дієво розвивати організацію. Ми розуміємо, що станом на сьогодні у нас є прогалини в цій комунікації, але і позиція уряду, і, я впевнений, позиція Офісу Президента буде збігатися з моїми словами", - зазначив Голова ВР.

Окрім того, Разумков додав, що Україна прагне також до розширення співробітництва, зокрема, в сфері торгівлі, в галузях економіки, науки, транспорту, енергетики, телекомунікації, де "ми могли би створити більш вигідні умови для співпраці наших держав, залучення інвестицій, для обміну досвідом, тому що в кожної держави є свої унікальні надбання в розвитку цих галузей.

"Я сподіваюся, що це також дасть можливість поглибити в цьому економічному інвестиційному плані співпрацю в рамках організації", - сказав Разумков.

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