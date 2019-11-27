 Прикордонники ПП "Дольськ" знайшли у днищі білоруської фури 41 тисячу пачок контрабандних сигарет. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, сигарети з білоруськими акцизними марками виявлено у вантажівці "Сканія" під час перетину українсько-білоруського кордону.
Загальна вартість контрабанди - 920 тисяч гривень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, сигарети з білоруськими акцизними марками виявлено у вантажівці "Сканія" під час перетину українсько-білоруського кордону.
Загальна вартість контрабанди - 920 тисяч гривень.
Там же типа нет коррупции...
Документы на перемещение сигарет через границу были оформлены белорусскими погранцами?
Правда?
И белорусские погранцы оформили документы для перемещения такого количества сигарет через границу?
И не требую нашей стороне выдвигать претензии, просто аргументирую свое мнение о том, что Беларусь с ее нынешним руководством не является примером добропорядочности и законопослушания, какой ее считают немало людей в Украине.
Скорее в чьи-то личные карманы.
При любой мотивации и оправданиях.
Контейнеровоз "BASLE EXPRESS" был задержан сотрудниками испанского налогового агентства за контрабанду табачных изделий.Их оценили в 1,5 миллион евро.
Срань гоняет мелочёвку не "видя" ничего другого...
Самый большой враг - сигареты.
его нема -- все табачки отсюда ушли