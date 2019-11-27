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Все про:Білорусь (868) Держприкордонслужба (2326) контрабанда (1047) цигарки (428)

 Прикордонники ПП "Дольськ" знайшли у днищі білоруської фури 41 тисячу пачок контрабандних сигарет. ВIДЕО

Прикордонники ПП "Дольськ" знайшли у днищі білоруської фури 41 тисячу пачок контрабандних сигарет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, сигарети з білоруськими акцизними марками виявлено у вантажівці "Сканія" під час перетину українсько-білоруського кордону.

Загальна вартість контрабанди - 920 тисяч гривень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162016
 
 
 Топ коментарі
 
А почему погранцам Беларуси их не пропускать. Деньги за товар уплачены, акцизная марка есть, откуда им знать будут сигареты на границе растаможивать или нет?. Дебильная политика правительств Яценюка-Гройсмана-Гончарука привела к тому, что Украина из экспортера сигарет превратилась в импортера.
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Алла! Я не воюю с женщинами. Принципиально. Вы, для начала, изучите понятие контрабанда, а потом задавайте вопросы. Пример наоборот. На таможне задерживают иностранца с иконой 17 века. Не сомневайтесь, икону конфискуют. Но на сопредельной таможне никому и в голову не придет предъявлять претензии к владельцу иконы, коль он уже пересек границу
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Как их пропускают белорусские погранцы?
Там же типа нет коррупции...
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А почему погранцам Беларуси их не пропускать. Деньги за товар уплачены, акцизная марка есть, откуда им знать будут сигареты на границе растаможивать или нет?. Дебильная политика правительств Яценюка-Гройсмана-Гончарука привела к тому, что Украина из экспортера сигарет превратилась в импортера.
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То есть, белорусских погранцов не смутило то, что сигареты спрятаны в днище фуры, и у них не возникло подозрений, что это контрабанда в Украину?
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Их не то что не смутило, а даже обрадовало, они же за своего товаропроизводителя волнуются
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Странная логика. Они становятся соучастниками противозаконной схемы. Что и подтверждено задержанием и конфискацией сигарет пограничниками в Украине.
Документы на перемещение сигарет через границу были оформлены белорусскими погранцами?
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Алла, не волнуйтесь, их всех уже, всю смену таможенников белорусских Лукашенко арестовал, давайте лучше подпишем петицию чтоб их не растреляли !!
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Да не надо так волноваться. Кто их арестует, расстреляет, Лука, который это все и крышует?
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Там возможно много чего лежало в фуре. это все выгрузить надо, разломать, а смысл?
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Вам уже ответили (см. ниже). Только добавлю. Это для украинских пограничников сигареты были в тайнике, поскольку не задекларированы. С точки зрения владельца фуры и пограничников Беларуси никаких нарушений. Моя фура, мой товар - где хочу там и перевожу. И контрабандой товар становится только при пересичении гос. границы.
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"С точки зрения владельца фуры и пограничников Беларуси никаких нарушений."

Правда?
И белорусские погранцы оформили документы для перемещения такого количества сигарет через границу?


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Алла! Я не воюю с женщинами. Принципиально. Вы, для начала, изучите понятие контрабанда, а потом задавайте вопросы. Пример наоборот. На таможне задерживают иностранца с иконой 17 века. Не сомневайтесь, икону конфискуют. Но на сопредельной таможне никому и в голову не придет предъявлять претензии к владельцу иконы, коль он уже пересек границу
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Я пока вообще ни с кем не воюю, я обсуждаю новость.
И не требую нашей стороне выдвигать претензии, просто аргументирую свое мнение о том, что Беларусь с ее нынешним руководством не является примером добропорядочности и законопослушания, какой ее считают немало людей в Украине.
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Таможня контролируется Витей -старшим сыном лукашенки и по совместительству главным бизнесменом Беларуси. Табачный бизнес: Гродненская фабрика контролируется семьей лукашенки, Минская кошельком семейства миллионером Топузисисом.
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Зато в зомбоящике Лука великий борец с коррупцией...
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В этом вопросе Лукашенко молодец. Не имея выхода к морю, и своего флота Беларусь экспортирует в расею и вустрицы и креветки и пр. морепродукты Прикордонники ПП "Дольськ" знайшли у днищі білоруської фури 41 тисячу пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 1412 . Не без навара для своей экономики
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Откуда Вы знаете куда именно попал навар от контрабанды?
Скорее в чьи-то личные карманы.
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Навар от контрабанды идет в карман КОНТРАБАНДИСТОВ. Какие тут могут быть вопросы. Лукашенко не занимается контрабандой, он умело пользуется дебилизмом руководителей соседних стран. Это вы в состоянии понять?
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А Вы с состоянии понять, что перемещение такого количества товара через границу БЕЗ ДОКУМЕНТОВ нарушение закона белорусскими погранцами?
При любой мотивации и оправданиях.
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Мадам! Повторяю - я не воюю с женским полом. Но реально вы меня достали. Балкерами и контейнеровозами контрабанду и контрафакты переправляют. Вы балкер видели? А океанский контейнеровоз? Думаете их на необитаемом острове грузят? Общение с вами утомило.. На прощание фото на память К
Контейнеровоз "BASLE EXPRESS" был задержан сотрудниками испанского налогового агентства за контрабанду табачных изделий.Их оценили в 1,5 миллион евро.
Прикордонники ПП "Дольськ" знайшли у днищі білоруської фури 41 тисячу пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 2746
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Утомились? Отдохните. Не я Вас первая побеспокоила.
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Це в Білоруссії папіроси дешевше ніж в Україні чи дорожче?
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У контрабасов белорусские сигареты стоят на 3-5 грн. дешевле чем украинский аналог.
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Счастье пограничникам подвалило. Кто-то получит премию.
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No i zarplati nebolsyje,jesly dopustim ne v Minske a drugix gorodax.Zdes u nas piset sto rabotajet i za 100 evro.
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А эти, пля, занимаются только обеспечением монополии табачным магнатам...
Срань гоняет мелочёвку не "видя" ничего другого...
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Наркоту уже совсем не ловят!
Самый большой враг - сигареты.
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все - погранцы теперь с куревом - покупать наше в падлу
его нема -- все табачки отсюда ушли Прикордонники ПП "Дольськ" знайшли у днищі білоруської фури 41 тисячу пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 2800
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одну вскрыли десять прошло это у них борьба с контробандой такая .люди то те схеми прежние
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