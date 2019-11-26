 СММ ОБСЄ верифікувала завершення процесу розведення сил у Золотому, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил. У повідомленні уточнюється, що бійці Державної служби України з надзвичайних ситуацій розмінували певні ділянки, провели демонтаж фортифікаційних споруд і об'єктів військового призначення.

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За словами заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона, українська сторона виконала всі зобов'язання Мінських домовленостей в частині, що стосується процесу розведення сил і засобів. Воно відбулося дзеркально як з боку України, так і з протилежного. Усі наступні питання вирішуватимуться в робочому порядку 9 грудня на черговій зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.