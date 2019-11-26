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 Суспільство
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 СММ ОБСЄ верифікувала завершення процесу розведення сил у Золотому, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Верифікація представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ процесу завершення розведення сил і засобів на ділянці №2 в населеному пункті Золоте пройшла 26 листопада у відповідності з домовленостями ТКГ.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил. У повідомленні уточнюється, що бійці Державної служби України з надзвичайних ситуацій розмінували певні ділянки, провели демонтаж фортифікаційних споруд і об'єктів військового призначення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ з боку ділянки розведення сил "Петрівське", - українська сторона СЦКК. КАРТА

За словами заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона, українська сторона виконала всі зобов'язання Мінських домовленостей в частині, що стосується процесу розведення сил і засобів. Воно відбулося дзеркально як з боку України, так і з протилежного. Усі наступні питання вирішуватимуться в робочому порядку 9 грудня на черговій зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки".

СММ ОБСЄ верифікувала завершення процесу розведення сил у Золотому, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161967
 
 
 Топ коментарі
 
Я так понимаю всю страну держат за лохов. Один типа не лох. Я так поимаю, что войска о вела только Украина. Мы отвели, мы разминировали. И все.....
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все! там можно садить.... картошку... но весной
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О, ну да... скажи Монике Зеленской, шобы хорошо помыла шею под глубокое декольте... тогда смешнее будет...
Ну как можно посылать на переговоры шута? Как можно этому ничтожеству доверить судьбу страны, а, зебилы? Как??? Ладно, вы должны испить эту чашу до дна, легкомысленные придурки... какой-то клуб самоубийц йопт...
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все! там можно садить.... картошку... но весной
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Ага, прийдёт весна будем сажать зелень за гос измену
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О, ну да... скажи Монике Зеленской, шобы хорошо помыла шею под глубокое декольте... тогда смешнее будет...
Ну как можно посылать на переговоры шута? Как можно этому ничтожеству доверить судьбу страны, а, зебилы? Как??? Ладно, вы должны испить эту чашу до дна, легкомысленные придурки... какой-то клуб самоубийц ****...
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а в чем проблема? Пусть набирается опыта, ничего страшного.
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проблема в тебе, лена сосновская... в тебе и тебе подобных, елена сосновская... ты мне сейчас напомнила девушку, выдававшую себя за девственницу в первую ночь... а, собственно, в чем проблема... подумаешь...
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У тебя очаровательная улыбка, елена сосновская...
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Якщо Вас турбує доля країни проголосуйте за опитуванням стосовно дій пРезидента:

https://www.facebook.com/pravonavladu/
треба поставити все на свої місця.
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Я так понимаю всю страну держат за лохов. Один типа не лох. Я так поимаю, что войска о вела только Украина. Мы отвели, мы разминировали. И все.....
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Якось так і було. Кому потрібен "руський мір" тільки українському пРезиденту.
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Украинцы отступили, поля за собой разминировали, позиции свои уничтожили... вкрутите четырежды уклонисту звезду генералиссимуса...
"Искусство войны". Гофмаршал зеленский...
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В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях, в т.ч. Донбасса и Крыма.
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Кремлевская шлюха - зельцман отвел ВСУ из Золотого, а в это время кацапы продвинули на освобождённые нашими позиции. это все происходит потому, что нынешний презедент Украины - ЛОХ!
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