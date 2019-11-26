 Плівки Труби: "Євросолідарність" ініціює створення комісії щодо можливого втручання Зеленського в роботу ДБР. ВIДЕО

Про це на брифінгу сказав співголова фракції ЄС Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ.
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За його словами, відповідну заяву вже розіслано всім фракціям.
"Розмови Офісу президента Зеленського з Трубою означають, що саме він є замовником політичних переслідувань. Ми не дамо сховатися від того, за що в інших країнах не тільки йдуть у відставку, але і сідають у в'язницю", - сказав він.
Нагадуємо, 19 листопада в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було опубліковано аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.
1. Слідча комісія утворюється Верховною Радою України, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.
Для того, щоб щось створювати необхідно мати підтримку депутатів...
США подивіться... Кретини восьми відсоткові...
Коломойского, ЗЕ и его команду надо ликвидировать физически, а потом уже можно расследовать.
Физическое уничтожение Альенде и всех социалистов спасло Чили и вывело на первое место по уровню жизни в Ю.Америке. Всего 10 тысяч ватников помножили на ноль, а какой эффект.
А вы остаетесь тут жрать собственное говно и платить Коломойскому. Потому, что никому вы не нужны.
Но вероятность того, что вы оторветесь от дивана и телевизора, стремится нулю. 4 месяца Майдана и 5 лет войны вы прятались и сидели под плинтусом. Так что очень и очень вряд ли, что-то изменится в этот раз.
Поцам (як тутешнім, так і "слугам") невідомо ЩО саме потрібно щоби аудіозапис було визнано юридично придатним для залучення до доказової бази. У палікмахерів та масажистів мізків для цього бракує.
Запад услышит и озаботится.