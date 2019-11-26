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 Політика України
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Все про:Зеленський (3665) Герасимов (209) Труба (199) ДБР (667)

 Плівки Труби: "Євросолідарність" ініціює створення комісії щодо можливого втручання Зеленського в роботу ДБР. ВIДЕО

"Європейська Солідарність" вимагає створення парламентської слідчої комісії за фактом втручання президента в роботу правоохоронної системи.

Про це на брифінгу сказав співголова фракції ЄС Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ.

Відео 5 канал

За його словами, відповідну заяву вже розіслано всім фракціям.

"Розмови Офісу президента Зеленського з Трубою означають, що саме він є замовником політичних переслідувань. Ми не дамо сховатися від того, за що в інших країнах не тільки йдуть у відставку, але і сідають у в'язницю", - сказав він.

Читайте також: Труба про відставку: Я піду, але бажано через три роки

Нагадуємо, 19 листопада в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було опубліковано аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161894
 
   
 Топ коментарі
 
Сразу видно, хреновые у пети перспективы. Пленки Трубы: "Евросолидарность" инициирует создание комиссии по возможному вмешательству Зеленского в работу ГБР - Цензор.НЕТ 6955
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Та не трогайте припиздента, в нього он новий лісапєд, приливать буде.
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их вообще нет.это очередной пук от свинофермы
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их вообще нет.это очередной пук от свинофермы
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Я в худшем (юридическом) смысле этого слова. Пленки Трубы: "Евросолидарность" инициирует создание комиссии по возможному вмешательству Зеленского в работу ГБР - Цензор.НЕТ 8828
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хде?шо МВФ деньги вам отслюнявил? Плівки Труби: "Євросолідарність" ініціює створення комісії щодо можливого втручання Зеленського в роботу ДБР - Цензор.НЕТ 4922
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Хреновые перспективы у страны, если у руля надолго останутся зебуины.
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Часики тикают,скоро 1 января.Кое кто проснется в новом году Прикосновенным. Вот и суетятся ПЕСыкы
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у вови теж часіки тікають, тому і охорона росте і росте.вова ж он *смєлий*, пайдьот на врага с голимы рукамі
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Та не трогайте ***********, в нього он новий лісапєд, приливать буде.
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так за 3 дня более 100 тыс набрали за импичмент,сразу после инагурации-отличный показатель Плівки Труби: "Євросолідарність" ініціює створення комісії щодо можливого втручання Зеленського в роботу ДБР - Цензор.НЕТ 9983
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hotel uzje napisatj - vot i pogorel vofka kvartaljnij, no vspomnil cjto recj o Ukraine. Uvi. Пленки Трубы: "Евросолидарность" инициирует создание комиссии по возможному вмешательству Зеленского в работу ГБР - Цензор.НЕТ 3892
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Нє... спочатку треба розслідувати справу Онищенка. Він перший в черзі.
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Евросолидарность в Верховной Раде сейчас может не инициировать , а просто ананировать .
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Стаття 4. Порядок утворення слідчої комісії
1. Слідча комісія утворюється Верховною Радою України, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.
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теоретично можливо, якщо мажоритарники підтримають
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Ну теоретически да, но нужно учесть что явка всегда не 100% и то что внефракционные все чаще поддерживают СН, так что нереально.
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Пеця поставил прослушку в ГБР, чтобы отмазывать коррупционеров. За это тоже ответит.
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Ой дебіли...
Для того, щоб щось створювати необхідно мати підтримку депутатів...
США подивіться... Кретини восьми відсоткові...
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Пленки Трубы живут и процветают. Буйным цветом.
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там на брифинге кроме трёх микрофонов никого не было) угомонитесь)
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Микрофоны вертят миром. А тут их целых три. Или больше. Тут их на три мира хватит, как минимум. Так что все будет путем.
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Не любишь ты сою. Но тут дело не в ней, а в микрофонах. Вот что важно. Остальное отходит на второй план. А то и на третий.
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а что толку, если все силовые структуры захвачены зебобиками?
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Не все так просто, как хотелось бы зеленым.
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********* только палиграф признает он сейчас у "слуг" работает у дубинского Пленки Трубы: "Евросолидарность" инициирует создание комиссии по возможному вмешательству Зеленского в работу ГБР - Цензор.НЕТ 2320
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По-моему, очевидно, что при ручной ВР, судах и прокуратуре, расследовать вмешательство ЗЕ и Коломойского в деятельность ВР, ручных судов и прокуратуры бесполезно.

Коломойского, ЗЕ и его команду надо ликвидировать физически, а потом уже можно расследовать.
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я его поддерживаю,вешать на йолке
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В 1936 році один з вусиками вже брався за ліквідацію!! Запасайся крисиним ядом...
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Есть примеры гораздо ближе.

Физическое уничтожение Альенде и всех социалистов спасло Чили и вывело на первое место по уровню жизни в Ю.Америке. Всего 10 тысяч ватников помножили на ноль, а какой эффект.
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Так що ти тут ще робиш, швиденько за білетом! Добре б вас таких на "Титанік" посадити, а то замарали державу своїми дописами.Нехай би писав Ґрицько, або Микола, а то якісь Ґерхарды лупляться...
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Нужно дебилов восьмипроцентных ликвидировать в первую очередь! Я думаю и воздух в Киеве чище станет. Связь прямая.
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Тут промашка у тебя вышла. При первом шухере с вашей стороны, мы спокойно выводим отсюда все и сваливаем на Запад. Плівки Труби: "Євросолідарність" ініціює створення комісії щодо можливого втручання Зеленського в роботу ДБР - Цензор.НЕТ 7532
А вы остаетесь тут жрать собственное говно и платить Коломойскому. Потому, что никому вы не нужны.

Но вероятность того, что вы оторветесь от дивана и телевизора, стремится нулю. 4 месяца Майдана и 5 лет войны вы прятались и сидели под плинтусом. Так что очень и очень вряд ли, что-то изменится в этот раз.
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Странное дело, сначала говорят где мол посадки обещанные президентов, но когда начинается движуха они поднимают крик что это политические преследования и этих людей трогать нельзя.
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Відпустка закінчилася?!! Чи тему не не знаходив?Ляпалка....
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а чего про портнова смолчали? он аки агнец божий? или таки... компроматік має?
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Так, майже самі глисти на гілці. Явно більше натягнутих 73%.
Поцам (як тутешнім, так і "слугам") невідомо ЩО саме потрібно щоби аудіозапис було визнано юридично придатним для залучення до доказової бази. У палікмахерів та масажистів мізків для цього бракує.
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Типа, как в США будут разбирательства и импичмент???
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Молодцы, тем более мировое сообщество уже ознакомилось с этими пленками и пригрозили зекретину изоляцией если оно будет продолжать в том же духе... Добивайте этих земразей
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А когда будут расследованы связи Герасимова с садистом и террористом Безлером. Какой бы вой подняли порохоботы, если бы депутат от СН имел такие связи.
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Треба ламати цей "трубопровід" ДБР - богдан - зєзє. Правильно чинять!
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Оригиналы плёнок и бенефициара надо будет,чтобы привлечь дворника или кухарку к ответственности.Герасимов пукнул невпопад.Доказать легальность прослушки. им нереально. Срок за незаконный съём информации и шпигунство обеспечен.
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Герасим,трэба голодовку объявлять бессрочную всей ПЕС-шоблой.
Запад услышит и озаботится.
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Шо, начинается апирация "спасти рядавога Петю" Плівки Труби: "Євросолідарність" ініціює створення комісії щодо можливого втручання Зеленського в роботу ДБР - Цензор.НЕТ 9758 а пыли не на глотаетесь ущербные?
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