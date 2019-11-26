 "Будматеріали заарештовані, казарми недобудовані": на полігоні "Широкий лан" за 3 роки так і не змогли закінчити будівництво. ВIДЕО

Велика частина військового містечка на полігоні "Широкий лан" рік стоїть під відкритим небом. Будівельні матеріали заарештовані, казарми зводяться із затримкою, а Міністерство оборони звинувачує в зриві робіт підрядників, йдеться в сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Це мало бути взірцевим військовим містечком, а перетворилося на довгобуд. Збудувати табір за натівським взірцем Міноборони вирішило три роки тому – після того, як бійці 53-ї бригади оприлюднили відео жахливих умов на полігоні. Аби розповісти про них, армійці пішки йшли на Миколаїв. Їм пообіцяли, що вже за два роки на Ширлані буде зразковий табір і навіть виділили на це майже 600 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що в березні 2017 року на той момент радник президента Петра Порошенка Юрій Бірюков обіцяв закінчити будівництво до кінця 2017 року.

"На полігоні "Широкий лан" почалося будівництво бригадного табору. На об'єкт виділено 370 мільйонів гривень, і ось тут можна 100500 різних епітетів говорити, але факт залишається фактом: ніколи на один об'єкт у межах одного року не виділялися гроші таких масштабів. Буде 11 казарм, буде будівля їдальні з харчоблоком, буде медичний центр, буде штаб. ... І все це має бути побудовано до кінця цього року - звіт міністра щотижня", - рапортував він.

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Велика частина військового містечка на полігоні "Широкий лан" вже рік стоїть під відкритим небом. Будівельні матеріали - заарештовані. Зводяться тільки казарми, але із затримкою. Міністерство оборони звинувачує в зриві робіт підрядників.

Правоохоронці кажуть про десятки мільйонів викрадених грошей.

Понад половину підрядники освоїли, а містечка досі нема. Їдальня на 2,5 тисячі людей – майже рік, як тут зупинили всі роботи. Нині комплекс просто руйнується – тече стеля, вода заливає підлогу, місцями прогнила гідроізоляція. Будівництво зупинили, коли Міноборони подало до суду на головного підрядника – він мав спорудити їдальню, котельню, всі інженерні комунікації та облаштувати територію, а звів лише 45% запланованого. "Сума позову на компенсацію становить 111 мільйонів. Це – за невиконані будівельні роботи", - пояснив заступник начальника КЕВ Міноборони в Миколаєві Олег Карімов.

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За юридичною адресою компанії на столичній Борщагівці про неї не знають у жодному з корпусів. У ДБР стверджують, що на Ширлані розтрата вимірюється 37 мільйонами гривень. Утім, у розкраданні грошей підозрюють не підрядника, а посадовця Міноборони, який мав слідкувати за будівництвом. "Цей військовослужбовець неналежно виконав покладені на нього обов’язки, не проконтролював стан виконання цих будівельних робіт", - каже речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова.

На сьогодні у військовому містечку роботи тривають лише з будівництва 11 казарм. Їх мали здати в експлуатацію у жовтні нинішнього року, але, як виявилося, не встигали. За казарми відповідає вже інший підрядник – ним Міноборони також незадоволено. Підрядник натомість запевняє, що йшов за графіком, доки проєкт, у якому знайшли порушення, не почали переробляти. До того ж їм заборгували навіть за виконані роботи. "Близько трьох мільйонів гривень міністерство нам винне", - каже керівник проєкту від підрядника ТОВ "Майстер-Буд" Микита Скворцов.

Нині робітники штукатурять стіни, але попереджають: якщо котельню, що зараз під арештом, не запустять – все доведеться переробляти. На Ширлані і досі проблеми з електрикою і душовими, а коли йде дощ – намети потопають у багнюці.