 Розпочався офіційний візит Зеленського до Естонії. ВIДЕО

У межах візиту заплановано переговори Глави держави з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонії Хенном Пиллуаасом і Прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

У Таллінні президенти України та Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму.

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