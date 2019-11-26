EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2873  75
Все про:Зеленський (3665) Естонія (278) Кальюлайд Керсті (29) Ратас (5) Піллуаас (1)

 Розпочався офіційний візит Зеленського до Естонії. ВIДЕО

Розпочався офіційний візит Президента України Володимира Зеленського в Естонську Республіку.

У межах візиту заплановано переговори Глави держави з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонії Хенном Пиллуаасом і Прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

У Таллінні президенти України та Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні з офіційним візитом відвідає Естонію

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161791
 
   
 Топ коментарі
 
Начался официальный визит 95 квартала Зеленского в Эстонию с концертами... Начался официальный визит Зеленского в Эстонию - Цензор.НЕТ 2163
 показати весь коментар
 
Естонському президенту треба бути обережним Розпочався офіційний візит Зеленського до Естонії - Цензор.НЕТ 6446
Розпочався офіційний візит Зеленського до Естонії - Цензор.НЕТ 3887
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Естонському президенту треба бути обережним Розпочався офіційний візит Зеленського до Естонії - Цензор.НЕТ 6446
Розпочався офіційний візит Зеленського до Естонії - Цензор.НЕТ 3887
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Просто оставлю це тут :

Начался официальный визит Зеленского в Эстонию - Цензор.НЕТ 8506
 показати весь коментар
 
 
Неправильно... З ЦЬОГО якась користь є... А наш - "уже дірявий"...
 показати весь коментар
 
 
Начался официальный визит 95 квартала Зеленского в Эстонию с концертами... Начался официальный визит Зеленского в Эстонию - Цензор.НЕТ 2163
 показати весь коментар
 
 
А кто этот гномик???
Тот самый Клован???

Господи, спаси Украину!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ахаха, уже не раз "спасал", например в 1932-33-хх.
к чему эти вопли к мифическим персонажам народов, которые отсюда на тыщи км. южнее?

Супермен, спаси Эквадор!
= тот же эффект шо и у тебя
 показати весь коментар
 
В ГПУ отмолчались будут ли просить Канаду продлить санкции, видимо Портнов так запугал угрозами что в прокуратуре уже бояться называть фамилию Портнов https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/26/7233036/
 показати весь коментар
 
 
МЧС приведите в готовность, а то одесситы вам могут доказать что это необходимо Начался официальный визит Зеленского в Эстонию - Цензор.НЕТ 5629
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ох как у порохоботов пердаки подгорают. Конец месяца и нужнонорму по комментариям закрыть?
 показати весь коментар
 
 
а у тебя не конец месяца ?

ты уже на следующую пятилетку норму гонишь ?
 показати весь коментар
 
 
в сиську дышит встречающим. "Величайший деятель современности"
 показати весь коментар
 
 
У селі, де жила моя бабця, був один парубок. І на лице непоганий, і розумом бог не обділив, і в чарку не заглядав... Одна біда - "недомірок"... Його так і називали, "позаочі" - "метр у картузі"...Умудрився одружиться. Жінка - трохи не на голову, вища нього... Так він, після весілля, змусив дружину у тапцях ходить, а собі каблуки додаткові, понабивав, на всю взуванку...
Куди дивився Богдан? Хоча-б, на день умовив естонського президента, тапці вдягти...А то "Блазень" їй "в пупик дихає"...
 показати весь коментар
 
 
ну , з її ростом мало хто їй в пупок не дихає. )))) естонія займає 3 місце в світі за ростом людей . але не те головне у Керсті пару освіт , біолг , економіст і розмовляє не пяти мовах.якщо з рідною то на шести .
 показати весь коментар
 
 
Так я ж не про її рівень освіти нічого не кажу... Вона, взагалі, була "фоном" для мого коментарю... А про розумові здібності зроблю висновок, коли настане 9-те травня... Тут писали, нібито прем"єр-міністр Естонії ляпнув, що розглядається питання про її візит до Москви, на святкування...
 показати весь коментар
 
Кстати, наш хоть не обосрался от страха от размера кортежа?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеленский- настоящий Европейский Президент. Молодой, спортивный, образованный , культурный.
Бизнеса не имеет. В позорных историях не фигурирует.
Очень приятно!
 показати весь коментар
 
Насчёт спорта - анализы не сдал, постоянно куда-то "уходит" на 2-3 дня, диплом о выше скорее всего липовый (так как КВН - это постоянные гастроли), культурный? - хамло, бык, тупорыл. Бизнес? партнёр Коломойского по отмыванию денег в честно заработанных оффшорах. Если тел.разговор с Трампом - это не позор, то что такое позор? ЗЫ Мне кажется у вас искривлённое представление о порядочности.
 показати весь коментар
 
 
ей нравятся небритые. видать барышне нравится шетки целовать
 показати весь коментар
 
 
Отож, деякі тітки голосували немовби за партнера для сексу.
 показати весь коментар
 
 
если "это" может нравится для секса то я даже не знаю что сказать.....
хотя я знал пару. он размером с вазелина, фамилией Цап и лысый, а она под 180 ростом и красивая девченка. поженились. любовь зла....
 показати весь коментар
 
 
Нє, вона по неголеним геям. Вчора викладала фотки гламурних «голубців».
 показати весь коментар
 
 
Вот это - современные Европейские молодые мужчины.
Небольшая растительность подчёркивает мужскую красоту.
Это вам не соевые - матюкливые истеричные особи непонятного пола. Что днями трутся на сайте и орут просто из-за бескультурия и отсутствия воспитания.
Да, в Европе очень модный современный итальянский стиль - чёрные волосы, белая кожа и *свежая аккуратная щетина. Женщины их обожают. Любимцы публики.
 показати весь коментар
 
 
И даже Зе выглядит по современной моде. Очень похож на молодого среднего итальянца!
 показати весь коментар
 
Культурный и образованный? Это вы поторопились. Гопник , априори не может быть культурным и тем более образованным.
 показати весь коментар
 
 
спортивный, образованный , культурный.



это такой стёб ?
 показати весь коментар
 
 
Пусть у пыни пынеходы одолжит,а то на фоне Кёрсти выглядит совсем уж жалко.😁
 показати весь коментар
 
 
В Естонії в тренді - довгі до підлоги пальта...Лєна гарно вписалася в тренд.
 показати весь коментар
 
 
А ха ха ха ха
"трубы с парахода - обещает нынешняя мода!"
 показати весь коментар
 
 
та нормально вона одіта , якого хрена як баби на лавочці про одежу , самй то що носите , чорні треніки і красівки ? историки моди м.. вашу.
 показати весь коментар
 
Беня вчера нацбанк штурмом взял. А этот по Эстонии катается.
 показати весь коментар
 
 
может убежеща попросит и - отсель грозить мы будем бене
 показати весь коментар
 
якщо людина виглядає як ідіот, розмовляє, як ідіот, то це i є ідіот. вiн перед Вами, панове.



Розпочався офіційний візит Зеленського до Естонії - Цензор.НЕТ 5631





 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мы тебя не видели!!!! Не идиот!!!!
Может ты ваще ган....он!!!! Заштопаный!!!
 показати весь коментар
 
Молодые!!! Хорошие!!!! Удачи вам!!!
И все таки мы Европа.
И у нас не старый узурпатор путин или лукашенко или назарбаев или там алиев!!!
Мы молодцы!!!!! Я довольный!!!!!
 показати весь коментар
 
скажи вам ники по разнарядке выдают или у вас просто фантазии не хватает? ну палитесь же.
 показати весь коментар
 
 
Ты прям такая догада, нема де систы!!!!
У тебя с фантазией все зашибись!!!! Рад за вас!
 показати весь коментар
 
конечно зашибись. могу тебя с фантазией виртуозно послать нахер. желаешь ознакомиться?
 показати весь коментар
 
 
У Ленки какая-то стремная тяга к белым халатам. Все ее наряды напоминают халат 🥼. Может она мечтала в детстве стать врачом, как Бибисиська.
 показати весь коментар
 
 
нет. она привыкла в турции. этож так гламурно 1.5 метра роста, купальник и халат.... вазелин наверное млел...
 показати весь коментар
 
 
Захожу через гребаный "свитер" старую регистрацию цензор мне отменил, а оно добавляет хрень после ника, как избавиться?
 показати весь коментар
 
Прикольно наблюдать за разрывом пуканов у порохоботов . Надеюсь вам за это хотя бы платят 😂😂😂😂
 показати весь коментар
 
 
Ну що ж... Естонія тепер теж буде з Кремлем. Бубочка працює.
 показати весь коментар
 
Этот задрот даже себе наголову умудряется насрать! Талантище!
 показати весь коментар
 
Клоун за наш счет путешествует.Пусть Эстонцы теперь ждут неприятностей.
 показати весь коментар
 
 
Страна на сутки осталась без вранья...
 показати весь коментар
 
то может придержать , колеса проколоть ))))) чы ще шось ? теперь и писать страшно , вон Федину уже приследуют.
 показати весь коментар
 
да не сцыте , бубочку не обидем но и денег не дадим .
 показати весь коментар
 
Прикольне фото... Це не просто лідер країни, батько нації... це альфасамец! Як він над нею домінує!

 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору