 Розпочався офіційний візит Зеленського до Естонії. ВIДЕО

У межах візиту заплановано переговори Глави держави з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонії Хенном Пиллуаасом і Прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
У Таллінні президенти України та Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму.
Зеленскогов Эстонию с концертами...
Тот самый Клован???
Господи, спаси Украину!
к чему эти вопли к мифическим персонажам народов, которые отсюда на тыщи км. южнее?
Супермен, спаси Эквадор!
= тот же эффект шо и у тебя
ты уже на следующую пятилетку норму гонишь ?
Куди дивився Богдан? Хоча-б, на день умовив естонського президента, тапці вдягти...А то "Блазень" їй "в пупик дихає"...
Бизнеса не имеет. В позорных историях не фигурирует.
Очень приятно!
хотя я знал пару. он размером с вазелина, фамилией Цап и лысый, а она под 180 ростом и красивая девченка. поженились. любовь зла....
Небольшая растительность подчёркивает мужскую красоту.
Это вам не соевые - матюкливые истеричные особи непонятного пола. Что днями трутся на сайте и орут просто из-за бескультурия и отсутствия воспитания.
Да, в Европе очень модный современный итальянский стиль - чёрные волосы, белая кожа и *свежая аккуратная щетина. Женщины их обожают. Любимцы публики.
это такой стёб ?
"трубы с парахода - обещает нынешняя мода!"
Может ты ваще ган....он!!!! Заштопаный!!!
И все таки мы Европа.
И у нас не старый узурпатор путин или лукашенко или назарбаев или там алиев!!!
Мы молодцы!!!!! Я довольный!!!!!
У тебя с фантазией все зашибись!!!! Рад за вас!
просто иди в ж....пу!