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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:Європарламент (434) Росія (21276) політв'язні (1086) Сенцов (825)

 "Робіть для них те, що робили для мене", - Сенцов закликав Європарламент підтримати українців, які утримуються в РФ і на окупованих територіях. ВIДЕО

Український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов під час виступу в Європарламенті 25 листопада закликав підтримати українців, незаконно утримуваних в РФ і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Трансляцію виступу вів "5 канал",  передає Цензор.НЕТ.

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"Я громадянин України і в душі українець, і боровся за свою країну на волі, на Майдані, в Криму і в тюрмі. Ваш колега, містер Макаллістер недарма обмовився "український- російський", тому що до подій 2014 року багато не бачили різниці. Після подій 2014 року, після Майдану, окупації Криму, початку війни на Донбасі, вторгнення російських військ багато хто зрозумів, що є різниця між двома країнами, двома цими народами. І ми самі всередині України відчули цю різницю, що ми - інші, зовсім інші, що ми не хочемо жити, як живе Росія, ми не хочемо бути в її зоні впливу, не хочемо бути рабами Путіна і жити в Радянському Союзі, який він будує в оновленої моделі. Ми хочемо жити в нормальній, вільній, чесній країні, побудованій за європейськими принципами. І союз Європейських держав для нас є прикладом", - сказав він.

За словами режисера, це "конфлікт не між народами, а між двома принципами і світоглядами" - тими, хто "хоче жити в минулому, хто готовий бути рабом і жити у брехні, і тими, хто хоче жити по правді".

Він подякував європарламентарям за підтримку України в цій боротьбі.

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"Вона досі не закінчена. З моїм звільненням "happy end" не настав. Продовжують утримуватися в Росії близько 100 наших політв'язнів, більшість з яких - кримські татари. Понад 200 наших військових, активістів, жінок і навіть неповнолітніх дітей перебувають у тюрмах Донецька і Луганська в руках сепаратистів, яких контролює Росія", - сказав Сенцов.

Режисер нагадав, що ні українські, ні міжнародні організації не мають туди доступу, і невідомо, в яких умовах утримують там українських громадян.

"Ми навіть точної кількості людей цих не знаємо. Але вони зараз, в цей момент, продовжують перебувати там вже не перший рік. Я буду про них говорити щоразу, коли буду біля мікрофона. І щоразу буду закликати вас про них не забувати. Їх дуже багато. Будь ласка, пам'ятайте про них і робіть те, що ви робили для мене", - заявив Сенцов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161781
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно поддержал. И его услышат. В отличии от Гади, которая тоже на этой ниве шелестеть пыталась.
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Правильно поддержал. И его услышат. В отличии от Гади, которая тоже на этой ниве шелестеть пыталась.
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От немає чомусь до цього сєнцова довіри................ і все тут.
Може і даремно, а може і ні. Час покаже.
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есть и у меня такая задняя мысль. Будем смотреть.
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Брекзит партия поддалась тори, а у тори один Брино на уме.

(BRINO - brexit in name only - брекзит для показухи, типа) .
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На территорию полуострова Крым с территории России приехали около 500 тысяч человек. Об этом сказала заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева, передает РБК-Украина.
Ташева отметила, что Россия скрывает правдивые данные и говорит о меньших цифрах, они показывают примерно 280 тысяч человек.
"По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 тысяч человек, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ. Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма", - рассказала она.
Как сообщила Ташева, это является преступлением, потому что по международному праву нельзя целенаправленно перемещать население и искусственно менять этнический состав территорий. Она добавила, что за это время выехало из Крыма около 25 тысяч крымских татар.
"Официальные - около 50 тысяч человек, но реальные цифры могут быть даже в два раза больше. Многие ведь не регистрируются как внутренне перемещенные лица", - добавила она.
Ранее народный депутат Мустафа Джемилев говорил, что РФ завезла в Крым 300 тысяч россиян и это военное преступление. Также с Донбасса на оккупированный полуостров заехали 250 тысяч человек, среди которых и бандиты, отметил нардеп.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.
В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.https://www.segodnya.ua/regions/krym/u-zelenskogo-rasskazali-skolko-chelovek-rossiya-pereselila-v-okkupirovannyy-krym-1365262.html
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этотсенцов , настоятельно лезет в Украинский Парламент .
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сколько бабла задонатили ему еще и квартиру..хватит быть героем как савченко..
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Режиссёр ещё не понял, что его ситуацию тупо использовали.
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«У нас забрали Крим», потрібно повернути «нашу бомбу», але це обговорювати не хочуть, обговорюють якусь незрозумілу «формулу Штайнмайера» -
Олег Сенцов.
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