 "Гуманітарний конвой від України": під посольство РФ принесли унітази і нижню білизну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В акції взяли участь кілька десятків активістів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".
Активісти вирішили матеріально "допомогти" росіянам і організували так званий "гумконвой". Принесли туди унітази, туалетний папір з портретом Володимира Путіна, нижню білизну і шкарпетки.
Організатори акції кажуть, принесли старі речі, тому що ймовірно, російський флот потребує сантехніки.
"Однак, як це часто буває у варварських країнах, у полоні, кораблі пережили акти вандалізму і туалетної наруги. Ми, як матеріально забезпеченіша і культурно розвиненіша нація маємо допомогти своїм меншим побратимам - росіянам", - розповіли організатори акції.
Прямо на акції люди намалювали так званий новий прапор військово-морських сил РФ і медаль "За взяття унітазу".
Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".
Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".
Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що на кораблях "не військові працювали, це мародери".
У Росії зникнення з кораблів особистих речей українських моряків пояснюють тим, що речі нібито зігнили. Пропажу унітазів представники РФ не коментують.
Автор фото і відео — Олег Богачук
что Порошенко - уже пол года как не президент...
Пусть напишут для таких как ты новую методичку...
Только сепарня вроде тебя может восхищаться как
козломордые ушлепки при 10-кратном превосходстве
напали на два патрульных катера и гражданский буксит...
и размазывать по монитору сопли на тему доблести в той ситуации...
Эй! Кто делает ремонт! Не выбрасывайте старый унитаз, поежертвуйте его росисянам.
Зеленський заявив, що РФ поверне вкрадене з кораблів обладнання
Сьогодні о 21:10•Рубрика
Російська Федерація поверне відсутнє обладнання, якого немає на переданих після річного полону військових кораблях.
Про це у черговому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, переданих на кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" не вистачає деякого обладнання.
"Але як я і обіцяв, з'являться списки чого немає. Ми звернемося до Росії - вона нам це поверне. А по-друге, у будь-якому разі через три місяці наші військові катери будуть готові", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, Хомчак заявив, що повернені українські військові кораблі розграбували мародери в РФ.
Крім того, Зеленський записав перший щотижневий відеозвіт. Це - новий формат, у якому він розповідатиме про робочі успіхи, перемоги, плани й невдачі.
Нагадаємо, що Зеленський пишається виключеннями з фракції "Слуга народу".
Раніше повідомлялося, що з фракції "Слуга народу" виключили народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова.
Скороход заявила, що вони з ще одним виключеним «слугою» Антоном Поляковим створять власну депутатську групу.
https://rubryka.com/2019/11/25/zelenskyj-zayavyv-shho-rf-poverne-vkradene-z-korabliv-obladnannya/
Активісти молодці !
Грузинський досвід 2008 підказав.
Ю. НЕСТЕРЕНКО: «РОССИЯ - АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО».
Генеральне консульство Російської Федерації у Львові (General Consulate of the Russian Federation in Lviv) чекає на панталони та обісрані унітази
вул. Левицького, 95, Львів, Львівська область, 79000
Телефон: 0322 750 577
Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський вважає озвучену кількість жертв Голодомору перебільшеною, так само, як і увагу до дати.
Пост із критикою він оприлюднив на своєму Telegram-каналі. Скорботу народу він назвав фальшивою.
"Знаєте, є люди, для яких смерть нічого не значить. Ні смерть однієї людини, ні смерті тисяч, ні смерті мільйонів. І намагаючись зробити свою фальшиву скорботу гротескнішою, вони кидають на ваги смерті все нові і нові цифри, впиваючись їхнім жахливим нарощуванням, немов приносячи жертви якомусь мерзенному ідолу", - написав він."Їм мало 3 мільйонів 700 тисяч померлих під час Голодомору. Їм мало 27 мільйонів, які загинули у Великій (!!?)Вітчизняній (!!?) Війні (!!!). Їм хочеться додати щось від себе. Щоб всі оплакували 3,7 і 27 мільйонів, а вони десять і сорок", - додав російський колаборант Бужанський.
Дякую, шо звернув увагу на черговий висер того ідіота.
- Я буду відповідати на це питання як військова людина. Тому що перед Україною багато загроз, і не всі вони полягають у військовій сфері. Загрози залишаються всі ті, що були й раніше. Наш східний сусід не відмовився від того, що Україна має бути сферою його впливу. У дискусіях, котрі ведуться на різних телевізійних шоу, наше суспільство чомусь хапається за найгірший варіант, що Росія може здійснити широку агресію, і починають думати, що все - завтра вже розпочнеться ця агресія. На моє переконання, і виходячи з того, що аналізує Генеральний штаб, ми прийшли до висновку, що відкрита військова агресія з боку Росії - не серед перших загроз, але є у переліку «крайніх» варіантів, хоча й найбільш віддалених.(Це говорить голова нашого Генштабу - Руслан Хомчак)
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824697-ruslan-homcak-nacalnik-genstabu-golovnokomanduvac-zsu.html
Но мы гордо отвечаем сценками и флэш-мобами Так победим!
27.12.14 12:25 Покидая Чонгар, военнослужащие РФ украли даже унитазы из платных туалетов. Это визитная карточка путинской России,...
кафе "Чонгар" и платные туалеты, которые там были до оккупации сделаны по последнему писку моды ограбили полностью, выломав двери и выбив окна, вывезя унитазы, раковины и посрывав светильники с потолков и розетки с выключателями из стен. Через дорогу стояло кафе попроще - его разбомбили полностью, осталась одна коробка от здания и разбитые холодильники для напитков", - отмечает пограничник.
"Да что говорить, если даже плиты из земли вырывали и нагадили везде. В прямом смысле слова. Кучи свежего окупационного дерьма на полу из дорогого кафеля. Это то, что удалось увидеть при беглой разведке сразу за отступившими засранцами в скудном свете фонаря. Думаю утром картина откроется более ужасающая, потому как даже при фонарике было видно что территория была в состоянии как после атомной войны. Ну так а что, бычья тяга и крысятничество - это визитная карточка путинской России. Хотя может их понос пробирает и др#щут в свете последних событий, то понятно зачем им так срочно понадобились унитазы. Позорище", -
Источник: https://censor.net.ua/n318240