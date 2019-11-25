 "Гуманітарний конвой від України": під посольство РФ принесли унітази і нижню білизну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В акції взяли участь кілька десятків активістів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

Активісти вирішили матеріально "допомогти" росіянам і організували так званий "гумконвой". Принесли туди унітази, туалетний папір з портретом Володимира Путіна, нижню білизну і шкарпетки.

Організатори акції кажуть, принесли старі речі, тому що ймовірно, російський флот потребує сантехніки.

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"Однак, як це часто буває у варварських країнах, у полоні, кораблі пережили акти вандалізму і туалетної наруги. Ми, як матеріально забезпеченіша і культурно розвиненіша нація маємо допомогти своїм меншим побратимам - росіянам", - розповіли організатори акції.

Прямо на акції люди намалювали так званий новий прапор військово-морських сил РФ і медаль "За взяття унітазу".

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Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що на кораблях "не військові працювали, це мародери".

У Росії зникнення з кораблів особистих речей українських моряків пояснюють тим, що речі нібито зігнили. Пропажу унітазів представники РФ не коментують.

Автор фото і відео — Олег Богачук











