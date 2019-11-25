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Все про:акція (668) корабель (640) посольство РФ (188) унітаз (1) Олег Богачук (930)

 "Гуманітарний конвой від України": під посольство РФ принесли унітази і нижню білизну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти принесли під будівлю посольства Російської Федерації в Києві унітази, чоловічі труси і шкарпетки. Таким чином вони протестували проти розграбування українських кораблів російськими мародерами.

В акції взяли участь кілька десятків активістів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

Активісти вирішили матеріально "допомогти" росіянам і організували так званий "гумконвой". Принесли туди унітази, туалетний папір з портретом Володимира Путіна, нижню білизну і шкарпетки.

Гуманітарний конвой від України: під посольство РФ принесли унітази і нижню білизну 01

Організатори акції кажуть, принесли старі речі, тому що ймовірно, російський флот потребує сантехніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський. ВIДЕО

"Однак, як це часто буває у варварських країнах, у полоні, кораблі пережили акти вандалізму і туалетної наруги. Ми, як матеріально забезпеченіша і культурно розвиненіша нація маємо допомогти своїм меншим побратимам - росіянам", - розповіли організатори акції.

Прямо на акції люди намалювали так званий новий прапор військово-морських сил РФ і медаль "За взяття унітазу".

Гуманітарний конвой від України: під посольство РФ принесли унітази і нижню білизну 02

Читайте також: "Це не військові працювали, це мародери", - Хомчак про стан кораблів, які повернули росіяни

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що на кораблях "не військові працювали, це мародери".

У Росії зникнення з кораблів особистих речей українських моряків пояснюють тим, що речі нібито зігнили. Пропажу унітазів представники РФ не коментують.

Автор фото і відео — Олег Богачук

Гуманітарний конвой від України: під посольство РФ принесли унітази і нижню білизну 03
Гуманітарний конвой від України: під посольство РФ принесли унітази і нижню білизну 04
Гуманітарний конвой від України: під посольство РФ принесли унітази і нижню білизну 05


Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161737
 
   
 Топ коментарі
 
Чехи тоже вчера принесли под посольство ЦапЦапии:
"Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 1553
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Козломордый передай своему начальству на Лахте,
что Порошенко - уже пол года как не президент...
Пусть напишут для таких как ты новую методичку...
"Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 6041
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Чехи тоже вчера принесли под посольство ЦапЦапии:
"Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 1553
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коментар відмічено як спам  
 
Это конечно забавно, но доблесть надо было показывать на море, а не у посольства с унитазами и трусами.)
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В следующий раз поплывёшь ты. Я договорился. "Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 4359
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Козломордый передай своему начальству на Лахте,
что Порошенко - уже пол года как не президент...
Пусть напишут для таких как ты новую методичку...

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Від слова Порошенко в усіх уклоністів починаються істерики і діарея - Бубочка їм пообіцяв відмінити призови, щоб вони не відчули дискомфорту під маминими юбками.
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Слово "парашенко" (наголос - на другому складі) чітко асоціюється із "мародер, офшори, барига, мальдіви,інкогніто, рубати руки, прикрути, свиногейт, лоліта, собача будка".
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Поклонников Мародера легко узнать по похабным низкосортным комментариям.
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Синку, ти повинен доблесно це пережити і не марати нижню білизну раніше, ніж отримаєш повістку до воєнкомату. ЗІ Тебе ніхто за язика не дьоргав, щоб принижувати українських воїнів - отримуй відсіч.
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Та хватит уже истерить сепар убоги...
Только сепарня вроде тебя может восхищаться как
козломордые ушлепки при 10-кратном превосходстве
напали на два патрульных катера и гражданский буксит...
и размазывать по монитору сопли на тему доблести в той ситуации...
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Нам нужны доблестные моряки, флот без тебя небоеспособен. Повестку можно получить в комиссариате по месту жительства.
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Добллясть говориш, унитаз на голову надень. Доблестный калмык.
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русня этот унитаз на мавзолей членена поставиттна праздник их госпереворота. а потом гундяевцы будут молиться.
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"біля себе ще й державу... "задолбала кацапня вонючая с гуглпереводчиком)))))
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шестой год войны а посольство работает
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Ага. И на россии "Сватов" Зеленского показывают и никто их там не запрещает. А у Пети была одна единственная фабрика в Липецке и ту сразу же закрыли.
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Посольство рабоает, чтобы принимать гуманитарку - унитазы б/у.
Эй! Кто делает ремонт! Не выбрасывайте старый унитаз, поежертвуйте его росисянам.
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Слышал как орали путин-*****, Зеленский-сцыкло. Г+Г даже не запикал почему то.
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Оглянуться не успеем как Г+Г начнет поливать овном ЗЕ и прославлять Тимошенко.
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Эта новость актуальнее сегодня чем новости из НБУ и бездействии МВД?
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Краще би взагалі не брали ті пограбовані кораблі🤔
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блаЗЄнський тоді не мав би приводу сфотографуватися та сказати: ...я просто пазваніл і ані вєрнулі бєз какіх лібо условій...
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ПОЛІТИКА

Зеленський заявив, що РФ поверне вкрадене з кораблів обладнання
Сьогодні о 21:10•Рубрика

Російська Федерація поверне відсутнє обладнання, якого немає на переданих після річного полону військових кораблях.

Про це у черговому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, переданих на кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" не вистачає деякого обладнання.

"Але як я і обіцяв, з'являться списки чого немає. Ми звернемося до Росії - вона нам це поверне. А по-друге, у будь-якому разі через три місяці наші військові катери будуть готові", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Хомчак заявив, що повернені українські військові кораблі розграбували мародери в РФ.

Крім того, Зеленський записав перший щотижневий відеозвіт. Це - новий формат, у якому він розповідатиме про робочі успіхи, перемоги, плани й невдачі.

Нагадаємо, що Зеленський пишається виключеннями з фракції "Слуга народу".

Раніше повідомлялося, що з фракції "Слуга народу" виключили народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова.

Скороход заявила, що вони з ще одним виключеним «слугою» Антоном Поляковим створять власну депутатську групу.
https://rubryka.com/2019/11/25/zelenskyj-zayavyv-shho-rf-poverne-vkradene-z-korabliv-obladnannya/
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Цікаво Зеленський особисто буде зустрічати повернення унітазів і трусів? Знову буде бородатим? "Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 6688
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Зря под посольство принесли. Все равно зелински выпросит это все у расиянцев себе уж не знаю зачем.
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Взятие УНИТАЗА "Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 8000
Активісти молодці !
Грузинський досвід 2008 підказав.
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А ну ка подробнее про Грузинський досвід 2008, я не в теме.
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Ейдера не вистачає голого коли він вішає своє останнє спіднє на огорожу з гаслом - Подавіться кляті окупанти!
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Макс Бужанський оскандалився цинічною заявою про Голодомор.

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський вважає озвучену кількість жертв Голодомору перебільшеною, так само, як і увагу до дати.
Пост із критикою він оприлюднив на своєму Telegram-каналі. Скорботу народу він назвав фальшивою.
"Знаєте, є люди, для яких смерть нічого не значить. Ні смерть однієї людини, ні смерті тисяч, ні смерті мільйонів. І намагаючись зробити свою фальшиву скорботу гротескнішою, вони кидають на ваги смерті все нові і нові цифри, впиваючись їхнім жахливим нарощуванням, немов приносячи жертви якомусь мерзенному ідолу", - написав він."Їм мало 3 мільйонів 700 тисяч померлих під час Голодомору. Їм мало 27 мільйонів, які загинули у Великій (!!?)Вітчизняній (!!?) Війні (!!!). Їм хочеться додати щось від себе. Щоб всі оплакували 3,7 і 27 мільйонів, а вони десять і сорок", - додав російський колаборант Бужанський.
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То є типовий "слуга". Три в одному: ********, українофоб і совкодрочер.
Дякую, шо звернув увагу на черговий висер того ідіота.
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Тут недавно засняли зародження кацапа
"Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 126

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- Не претендуючи на державну таємницю, дозвольте запитати - якими Генеральний штаб бачить головні загрози, які постають зараз перед Україною, і які заходи вживаються, щоб ці загрози упередити?

- Я буду відповідати на це питання як військова людина. Тому що перед Україною багато загроз, і не всі вони полягають у військовій сфері. Загрози залишаються всі ті, що були й раніше. Наш східний сусід не відмовився від того, що Україна має бути сферою його впливу. У дискусіях, котрі ведуться на різних телевізійних шоу, наше суспільство чомусь хапається за найгірший варіант, що Росія може здійснити широку агресію, і починають думати, що все - завтра вже розпочнеться ця агресія. На моє переконання, і виходячи з того, що аналізує Генеральний штаб, ми прийшли до висновку, що відкрита військова агресія з боку Росії - не серед перших загроз, але є у переліку «крайніх» варіантів, хоча й найбільш віддалених.(Це говорить голова нашого Генштабу - Руслан Хомчак) "Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 4535
"Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье - Цензор.НЕТ 4253
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824697-ruslan-homcak-nacalnik-genstabu-golovnokomanduvac-zsu.html
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Я бы пожертвовал свои стиранные трусы. Может, через Красный Крест скинемся русским на портки?
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Русня забирает территории, нефтяные платформы, корабли, а теперь даже трусы и унитазы.
Но мы гордо отвечаем сценками и флэш-мобами Так победим!
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удмуртъ. тебя жаба давит что тебе кусочка унитаза не досталось?
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настойка глоду! Изверги! кацы слыхом не слыхивали, что такое глод!!
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коля. ты дурак или удмуртъ? или иной тунгус?
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русня не была ордой. она была рабами и смердящими холопами орды.
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Wevelsburg - сначала да....., но потом стала приемницей....
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У генетических уродов путинской орды полностью отсутствуют общечеловеческие моральные качества- стыд, совесть,раскаинье. Эти качества есть только у человека и полностью отсутствуют у человекообразых. Поэтому наивно было бы надеяться, что у средневековых ордынцев вдруг проснется раскаинье в совершенном мародерстве, Скорее всего оживится алчность и желание пополнить награбленое принесеными вещами и унитазами. И подтверждением этого мародерство ордынского стада 5 летней давности все повторяется, а значит ни стыда, ни совести, ни раскаинья:
27.12.14 12:25 Покидая Чонгар, военнослужащие РФ украли даже унитазы из платных туалетов. Это визитная карточка путинской России,...
кафе "Чонгар" и платные туалеты, которые там были до оккупации сделаны по последнему писку моды ограбили полностью, выломав двери и выбив окна, вывезя унитазы, раковины и посрывав светильники с потолков и розетки с выключателями из стен. Через дорогу стояло кафе попроще - его разбомбили полностью, осталась одна коробка от здания и разбитые холодильники для напитков", - отмечает пограничник.

"Да что говорить, если даже плиты из земли вырывали и нагадили везде. В прямом смысле слова. Кучи свежего окупационного дерьма на полу из дорогого кафеля. Это то, что удалось увидеть при беглой разведке сразу за отступившими засранцами в скудном свете фонаря. Думаю утром картина откроется более ужасающая, потому как даже при фонарике было видно что территория была в состоянии как после атомной войны. Ну так а что, бычья тяга и крысятничество - это визитная карточка путинской России. Хотя может их понос пробирает и др#щут в свете последних событий, то понятно зачем им так срочно понадобились унитазы. Позорище", -
Источник: https://censor.net.ua/n318240
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