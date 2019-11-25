 "Зустрічатимемося раз на тиждень", - Зеленський обіцяє регулярні відеозвернення. ВIДЕО

Відео з'явилося на каналі "Зе!Президент" в Youtube, інформує Цензор.НЕТ.

У знятому на ходу ролику тривалістю 12,5 хвилин глава держави розповідає про успіхи влади за минулий тиждень і ділиться планами на майбутнє.

Так, у цьому зверненні Зеленський згадав повернення захоплених Росією рік тому кораблів, призначену дату зустрічі в нормандському форматі, успішне голосування за земельну реформу і відкриття моста в Станиці Луганській.

Він також анонсував реформи у сфері надання невідкладної медичної допомоги, згадав ДТП, в яке потрапив уповноважений з прав дитини Микола Кулеба та висловив співчуття близьким загиблого на Донбасі комбрига Євгена Коростельова.