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 Політика України
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Все про:відеозвернення (6) Зеленський (3652)

 "Зустрічатимемося раз на тиждень", - Зеленський обіцяє регулярні відеозвернення. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, присвячене головним подіям минулого тижня. Такий формат він обіцяє зробити постійним.

Відео з'явилося на каналі "Зе!Президент" в Youtube, інформує Цензор.НЕТ.

У знятому на ходу ролику тривалістю 12,5 хвилин глава держави розповідає про успіхи влади за минулий тиждень і ділиться планами на майбутнє.

Так, у цьому зверненні Зеленський згадав повернення захоплених Росією рік тому кораблів, призначену дату зустрічі в нормандському форматі, успішне голосування за земельну реформу і відкриття моста в Станиці Луганській.

Він також анонсував реформи у сфері надання невідкладної медичної допомоги, згадав ДТП, в яке потрапив уповноважений з прав дитини Микола Кулеба та висловив співчуття близьким загиблого на Донбасі комбрига Євгена Коростельова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161714
 
   
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похер на этого дебила

бенины "протестанты" ворвались в здание НБУ
https://golos.ua/i/719144
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Капец. Где вертолеты, нацгвардия Авакова со всем несметным вооружением?
Следят чтобы штурмовикам никто не мешал брать главный банк страны?
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Беня прокручивает свои делишки, а это дурко ходит лыбиться в камеру. делает вид что нечего не происходит.
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Пока наш пишет видосики о всякой х-не...
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
"Поднимались различные международные вопросы. Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммиту в Нормандском формате", - отметил Песков.
По его словам, на встрече присутствовали глава администрации президента Антон Вайн, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ.
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Я предлагал с самого начала , по примеру Рузвельта , еженедельньіе телеобращения к нации. Мощное оружие...
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Такий формат "кварталу" підтримають перш за все продавці автомобільних склоочисників.
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Хоть как-то пробивается сквозь порохоботский флуд до Украинцев. Молодец Зе!
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"Молодец Зе!" - это уже звучит как издевательство
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по порохоботу и болото,
по пчёлке и мёд.

Вот Зеленский и кружит как пчёлка, чтобы Украина была не болотом, а медом без барыжьего 8%-го дёгтя.
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Вот и увидим, кто круче - Рузвельт против Сталина в тегеранском и ялтинском формате
или Зеленский против Пуйла в нормандском.
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Кто больше Украины сдаст Мордору, например.
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ты дебил или как ? Рузвельт как раз сдавал анклу джо всё что мог да так что Трумену пришлось исправлять "Зустрічатимемося раз на тиждень", - Зеленський обіцяє регулярні відеозвернення - Цензор.НЕТ 7785
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вирішило заховатися в смартфоні...а шо? народу ж подобалися його блювотні звернення то про стадіон 19-го о 19-ій! то закидони про аналізи, які воно також перетворило в кіно...Кіношне чмо-хавайте, кого обрали!
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А вот здесь я не доволен Зеленским. Почему Порошенко еще не в тюрьме и продолжает гадить Украине?
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Ну шо тут казати, сам собі режисер ти наш - «Оскар» тобі в дупу!!!
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ежеНЕДЕЛЬНЫЙ МУДОЗВОН

БГ, извини, но Мудаков много "Зустрічатимемося раз на тиждень", - Зеленський обіцяє регулярні відеозвернення - Цензор.НЕТ 2207
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Зеля решил, что раз в неделю выходить из наркотической комы для зелохтората будет достаточно...😂
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Очень надеюсь, что не все каналы заставят транслировать это недоразумение.
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побольше в утюги и блендеры , в фены и в кондиционеры - стошнит быстрее не в брежневсие же мы живем...
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еще одна очень реальная проблема




Kostiantyn Yelisieiev
З наближенням Нормандського саміту серед наших партнерів зростає занепокоєння щодо можливих сепаратних домовленостей Києва з Москвою, прикриваючись Парижем і Берліном. Схоже укр МЗС відсторонено від підготовки до саміту. Рада та суспільство мають знати, з чим їдемо до Парижа.




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вот этот весь чес, что на цензоре, делаю вывод, цензор - порохоботы, слыште, я не голосовал за Порошенко, аднако я его признал как президента и желал ему здоровья. В превом туре голосовал за Гриценко, во втором за Зе, Наш Зе, Гимн Рачки написал в 2015 году, все отстсут сделать круче https://www.youtube.com/watch?v=MYKF3kScfIs.
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Вы там на его фейс в титрах пасматрите, абьязательнос.
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Владимир! Вы бы лучше вживую пообщались с теми, кто в Раде заседает. Зачем нам Ваши ролики? Зачем Вы на это будете тратитить время? И деньги тоже. Ну зачем? Нам нужно совсем другое, а не "хвали мене моя губонька".
Работайте так, чтобы МЫ ВАС ХВАЛИЛИ! А вешать лапшу уже хватит - больше не осталось места для лапши. Наелись мы лапши. Дайте дышать, дайте жить людям, не только депутатам и Вам! Спасибо.
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Ви дійсно вважаєте, що маріонетка Бєні може самостійно працювати?
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именно поэтому она и хранилась в том ящике, в котором были собраны все беды человеческие.

надежда - зло
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сначала подумалось без охраны)) без велика то и так понятно,украина киношная, не голландия)) люди проходили молча,хотя вова очень хотел здороваться и ждал положительной реакции)) дождался только от одной радостно-удивленной пары (судя по возгласам) и следующего мужичка с драсте)) наверное других отбрасывали амбалы по ходу движения))
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Иногда очень хочется выразиться, но тут даже нет слов и букв.
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с тобой что говорить что слушать, себя не уважать
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Пане Презіденте, введіть на Неньки Хунту негайно, Ви ж Головнукомандувач, от і командуйте. Ненька - Понад Усе.
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після 9-го у Вас будуть усі козирі на руках.
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Мне понравилось, новая форма обращения к народу. Ретрограды бунтуют, плюются, но со временем привыкнут. Электричества тоже поначалу боялись, и машин.
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Слуги народу тікають з президенської фракції. "Зустрічатимемося раз на тиждень", - Зеленський обіцяє регулярні відеозвернення - Цензор.НЕТ 5413 Он Іванісов тільки голову висунус, під хвіст Скороход заглядає.
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ну просто за*бал,своими видосиками, пока есть еще время лучше беги Моника, беги ......
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ОНО ничего не поняло НИ-ЧЕ-ГО! И не поймет! Оно только любит себя в кадре , коль нет уже сцены. А на остальных ему насрать, кому оно обицяло несправившись свалить на 101 день! Это оно обещало лично!
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А чего это не в живую? Может "царь не настоящий"?!
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Мне понравилось видеообращение.
Не эти куцые выжимки, что в статьях, а именно видео

✌🏻
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а о зашкварах рассказал? не могу смотреть и слушать - скажите кто-нибудь.
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привыкай думать самостоятельно - сам посмотри видео и сделай свои личные выводы, что ж ты все ждёшь, когда тебе кто-то разжует и в рот положит.
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Ты так не повзрослеешь как личность. А я тебе добра желаю 😜😁
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не пощастило головним "хатєлкам: вчителям, митцям, лікарям, але чомусь пощастило РНБО "Зустрічатимемося раз на тиждень", - Зеленський обіцяє регулярні відеозвернення - Цензор.НЕТ 6606
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кто есть полякоф и по что бубочка круги нарезает записывая видос - турскеля выпрашивает бу что с Ян капу ккеацапы тебе подарили для твой сын миша "Зустрічатимемося раз на тиждень", - Зеленський обіцяє регулярні відеозвернення - Цензор.НЕТ 7161
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да ты шо мать миши попчленца работай усердней "Зустрічатимемося раз на тиждень", - Зеленський обіцяє регулярні відеозвернення - Цензор.НЕТ 8159 да тут твоя родня в станицу ломится "Зустрічатимемося раз на тиждень", - Зеленський обіцяє регулярні відеозвернення - Цензор.НЕТ 587"Зустрічатимемося раз на тиждень", - Зеленський обіцяє регулярні відеозвернення - Цензор.НЕТ 4287
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Краще один раз на три місяці прийти на інтерв'ю до журналіста... До нормального журналіста - журнашлюх ґ+ґ та Гордона Гондона такими не вважати...
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Так там вже премєр-міністр мав кожного тижня щось розказувати. Але так як, крім скандалів, інших новин нема, то він дав собі спокій з цим.
А новини, звичайно, дуже цікаві, в стилі
Чи ти жива, моя кузино,
чи самогону нагнала,
чи отелилася корова,
чи опоросилась свиня ...
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"Ми пахали !"- сказала Муха , сидячи на рогу у Вола! Які ми повернули кораблі? Росія відрапортувала перед трибуналом ,що виконала їх рішення , а перед іншими сказала що це "жест доброї волі" , А Українцям повернула в рамках кримінального провадження! А Українська влада як в рот води набрала ... Вова мультики знімає ! А що зручно і питань ніхто не може задати ! Ляпай що завгодно ...
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обещал снова обещать... успешное голосование это конечно успех, а за земельную реформу в том виде нет
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Ну и правильно. Снял видеобращение - и гулять. Все равно делать нефиг.
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Напенвне Ви щось все таки нерозуміете ,Президенте! Зняти Вами відредактоване відео апріорі неможна назвати "зустріч". Ви говорити про те і скільки хочете часу, на тему яку хочете.
Відверто?? Так мене там нема!! Там відосік! І все! Схаменіться! Прийдіть до тями!Сядьте напроти журналістів і розкажить що зроблено і потребуемо відповіді на конкретні питання 3-4 журналістів.І не натворіть дурниць 9 числа. Інакше будете людиною без Батьківщини!!!
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а то він зараз із Батьківщиною

він не українець. він не єврей, він - НІХТО, містер ЗЕро
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Вовка, а тебе правду кто-нибудь говорит? Ну типа про голого короля сказочку например почитать ... Иносказательную аллегорическую правду, ну штоб не ранить чуткое эго звезды?
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А Зе сообщил России какие размеры трусов нужно возвращать?
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Толку ноль.
Врать можно хоть каждый час.
Скоро в ТВ будут плеваться.
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От медведчуковско-порошенковских помоек. Впрочем, сейчас это одно и то же
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да на фиг ты надо со своими обращениями. тут был сенька вор куля в лоба и петрушка мародер задолбали брехней на долгие годы
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а некоторые ею так обдолбались, что до сих пор, как дятлы, стучат за Порохло и реванш барыжного дерибана.
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Не хватает одного, Пан Президент - извинений перед Пани Тимошенко.
Осилишь, Зе?
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На сцену уверенным шагом вышли Юлеботы "Зустрічатимемося раз на тиждень", - Зеленський обіцяє регулярні відеозвернення - Цензор.НЕТ 9714 блть дыбилы...вы будете копировать порохосрань или сами справитесь, хотя и так видно....
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А че На всяческих видео и клипах еще пару месяцев продержится Ну а потом нужно все равно расказывать сказки Почему газ втридорога почему електрику планируют сделать недоступной Проголосовавшим за него лохам и почему пенсии нищенскими как были так и остались Пятдесят доларов При овоже меньше ста десяти доларов не было
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вы кто? вы взломали аккаунт СА? он не мог такое написать! Он за ЗЕ! верните аккаунт!
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Да я голосовал за етого мальчика щырореформаторской национальности Собствено я етого и не скрываю Я бы наверное и за овоща проголосовал если бы был выбор между офшорным мародером и овощем Зеля мне казался многократно меньшим злом чем ето напыщеное самоувереное животное Которое погрязло в схемах и офшорах Но чуда не произошло Еврейский мальчик с квартала неспособен приостановить падение моей несчастной родины в жопу
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Надо каждый день выпускать смехопанораму. Что бы затошнило даже зебобиков
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Монiка Зеленська, Чмо та недолугий блазень.
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Народ, он же реально дурак. Сегодня можно спокойно избрать другого президента и Зе-придурок этого даже не заметит, так и будет ролики постить.
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Дослухав звернення Зе до слова "Бай" і за 12 хвилин нічогісінько не почув про МВФ,Коломойського та Приват.Напевно на цьому тижні ця тема була не актуальною,не почув і про Юзікогейт та що там соромитися,багато чого не почув. Напевно 19 грудня Миколай прийде лише до Коломойського. "Зустрічатимемося раз на тиждень", - Зеленський обіцяє регулярні відеозвернення - Цензор.НЕТ 228
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А можно интерактивный формат, - так чтобы в зале сидели злые люди и задавали неудобные вопросы?! Даже не раз в неделю, а хотя бы раз в месяц?!
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Встречаться через 'видеообращения'?!!!
пУсть этот упырь зелеНый к людям выйдет!его порвут на части!
слуга народа сраный!он народ боится!
и это только 6 месяцев прошло
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Клоуна решили выгулять . Хоть посцал под деревом ? "Зустрічатимемося раз на тиждень", - Зеленський обіцяє регулярні відеозвернення - Цензор.НЕТ 8507
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спасибо, но это СЛИШКОМ часто.
шло бы ты, моника, подальше )))
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