 "Зустрічатимемося раз на тиждень", - Зеленський обіцяє регулярні відеозвернення. ВIДЕО

Відео з'явилося на каналі "Зе!Президент" в Youtube, інформує Цензор.НЕТ.
У знятому на ходу ролику тривалістю 12,5 хвилин глава держави розповідає про успіхи влади за минулий тиждень і ділиться планами на майбутнє.
Так, у цьому зверненні Зеленський згадав повернення захоплених Росією рік тому кораблів, призначену дату зустрічі в нормандському форматі, успішне голосування за земельну реформу і відкриття моста в Станиці Луганській.
Він також анонсував реформи у сфері надання невідкладної медичної допомоги, згадав ДТП, в яке потрапив уповноважений з прав дитини Микола Кулеба та висловив співчуття близьким загиблого на Донбасі комбрига Євгена Коростельова.
бенины "протестанты" ворвались в здание НБУ
https://golos.ua/i/719144
Следят чтобы штурмовикам никто не мешал брать главный банк страны?
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
"Поднимались различные международные вопросы. Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммиту в Нормандском формате", - отметил Песков.
По его словам, на встрече присутствовали глава администрации президента Антон Вайн, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ.
по пчёлке и мёд.
Вот Зеленский и кружит как пчёлка, чтобы Украина была не болотом, а медом без барыжьего 8%-го дёгтя.
ну ты и сравнил !
или Зеленский против Пуйла в нормандском.
БГ, извини, но Мудаков много
Kostiantyn Yelisieiev
З наближенням Нормандського саміту серед наших партнерів зростає занепокоєння щодо можливих сепаратних домовленостей Києва з Москвою, прикриваючись Парижем і Берліном. Схоже укр МЗС відсторонено від підготовки до саміту. Рада та суспільство мають знати, з чим їдемо до Парижа.
Работайте так, чтобы МЫ ВАС ХВАЛИЛИ! А вешать лапшу уже хватит - больше не осталось места для лапши. Наелись мы лапши. Дайте дышать, дайте жить людям, не только депутатам и Вам! Спасибо.
надежда - зло
Не эти куцые выжимки, что в статьях, а именно видео
✌🏻
ГордонаГондона такими не вважати...
А новини, звичайно, дуже цікаві, в стилі
Чи ти жива, моя кузино,
чи самогону нагнала,
чи отелилася корова,
чи опоросилась свиня ...
Відверто?? Так мене там нема!! Там відосік! І все! Схаменіться! Прийдіть до тями!Сядьте напроти журналістів і розкажить що зроблено і потребуемо відповіді на конкретні питання 3-4 журналістів.І не натворіть дурниць 9 числа. Інакше будете людиною без Батьківщини!!!
він не українець. він не єврей, він - НІХТО, містер ЗЕро
Врать можно хоть каждый час.
Скоро в ТВ будут плеваться.
Осилишь, Зе?
пУсть этот упырь зелеНый к людям выйдет!его порвут на части!
слуга народа сраный!он народ боится!
и это только 6 месяцев прошло
шло бы ты, моника, подальше )))