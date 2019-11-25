 "Українська курва, #обана прибиральниця зайняла моє місце в поїзді", - польську студентку відсторонили від навчання за образи українки в інтернеті. ВIДЕО

Скандал вибухнув у Вармінсько-Мазурському університеті в Ольштині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Wprost.
Студентка-медик розмістила в соціальній мережі відео, в якому поскаржилася на свою сусідку по поїзду - українку.
"Вона купила тільки одне місце, а я заплатила за два, щоб було місце для ніг, тому що я можу собі це дозволити. Якщо українські жінки не можуть собі таке дозволити - утримуйте їх. Я повинна була б піти до кондуктора, але я добра до тварин", - сказала дівчина.
Адміністрація університету відсторонила студентку від занять і подала в прокуратуру заяву про можливе скоєння злочину на ґрунті расизму.
"В університеті немає і ніколи не буде місця для проявів расистського, ксенофобського чи зневажливого поводження до осіб різної статі, раси, етнічної приналежності, національності, релігії, віросповідання, переконань, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації або знедолених", - сказано в заяві навчального закладу.
Після цього студентка записала ще одне відеозвернення. Вона заявила, що не підтримує націоналізм і дискримінацію і назвала інцидент "жартом".
"Вибачте, я не подумала, я просто дурепа", - сказала студентка.
думаю, ти себе не признала б дурепою, якби не реакцiя керiвництва вищi, тобто ти ще й обiсралася, шмаркачка придуркувата.)
Якщо воно навіть статтю до кінця не дочитало...
"Скандал разразился в Варминско-Мазурском университете в Ольштыне Источник: https://censor.net.ua/v3161688"
И кондуктор почему не реагировал, ведь они проверяют билеты почти что через каждый час.
якам била в нєдзєльо,
гди ж ми хлопци цаловалі
я стояла як цєльо.
Клизьма, у которой хватило денег на 2 билета возомнила себя золотым миллиардом.
И у нас таких валом. Некоторые даже на дареных поршах рассекают пока не убьются об что-нить.
Пока мы сами не начнем уважать себя никто нас уважать не будет.
А народ, выбравший купленного олигархом клоуна президентом, вобще на уважение расчитывать не может.
ПыСы: Украинцы воюют с поляками? А вот "жители юго-востока" воюют с украинцами на стороне врага.
В итоге, эта бычка от своего минутного триумфального оскорбления, скатилась до еле блеющего заискивающего 6-ти минутного извинения.
Вот что значит в жопу петух клюнул. Почуяла, что может пересрать, а может и уже пересрала, себе жизнь.