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Все про:дискримінація (24) зневага (35) Польща (2022) українці (1221) заробітчани (261) студенти (157)

 "Українська курва, #обана прибиральниця зайняла моє місце в поїзді", - польську студентку відсторонили від навчання за образи українки в інтернеті. ВIДЕО

Студентка медичного факультету записала відео, в якому поскаржилася на українку, яка нібито зайняла викуплене нею місце в поїзді. Через образи, які прозвучали на адресу українки, дівчину відсторонили від навчання, а прокуратура почала розслідування. Увага! Ненормативна лексика!

Скандал вибухнув у Вармінсько-Мазурському університеті в Ольштині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Wprost.

Студентка-медик розмістила в соціальній мережі відео, в якому поскаржилася на свою сусідку по поїзду - українку.

"Вона купила тільки одне місце, а я заплатила за два, щоб було місце для ніг, тому що я можу собі це дозволити. Якщо українські жінки не можуть собі таке дозволити - утримуйте їх. Я повинна була б піти до кондуктора, але я добра до тварин", - сказала дівчина.

Адміністрація університету відсторонила студентку від занять і подала в прокуратуру заяву про можливе скоєння злочину на ґрунті расизму.

"В університеті немає і ніколи не буде місця для проявів расистського, ксенофобського чи зневажливого поводження до осіб різної статі, раси, етнічної приналежності, національності, релігії, віросповідання, переконань, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації або знедолених", - сказано в заяві навчального закладу.

Після цього студентка записала ще одне відеозвернення. Вона заявила, що не підтримує націоналізм і дискримінацію і назвала інцидент "жартом".

"Вибачте, я не подумала, я просто дурепа", - сказала студентка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161688
 
   
 Топ коментарі
 
Оперативно поляки отреагировали - молодцы!
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...ну у нас тут президент всю страну в проститутки зачислил. И Украинок как туристический бренд. И ничего, живём и далее, как ни в чём не бывало.
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просто дура? та не... ты не просто дура... ты глупая и себялюбивая курица
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Поляи зараз пашуть в Німеччині , та Англії, де до ставляться не краще.
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работали бы у себя и получали нормальную зарплату, как их соседи чехи.
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поїхалиб на заробітки в Україну мерзото
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обiсцялася, курва шмарката? пiджала вже хвоста, пся крев?
думаю, ти себе не признала б дурепою, якби не реакцiя керiвництва вищi, тобто ти ще й обiсралася, шмаркачка придуркувата.)
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Поляки вообще не умеют себя вести. За это их и не любят во всем мире .
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В Італіі таке постійно. І Нікого ніхто взагалі не карає.
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Народ, который не хочет строить свое государство, который выбирает открытого предателя на должность президента всю свою историю будет рабом то у одного соседа то у другого
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Поляки всегда были немцами для украинцев и украинцами для немцев. У них очень ущемлено самолюбие из-за того что они в Германии чернорабочие, и свои недостатки они компенсируют за счет унижения других. Гопническая психология. Ущербная.
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Это такой же недоимперский народ, как и кацпапы "Українська курва, #обана прибиральниця зайняла моє місце в поїзді", - польську студентку відсторонили від навчання за образи українки в інтернеті - Цензор.НЕТ 2733
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Может она не дура,а жертва рогатой скотины...
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А че правду сказала. Понаехавших нигде не любят. Украинцы не нужны самой Украине и государству зачем же они нужны полякам?
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Вообще если она купила два кресла, то имела полное право прогнать украинку, но видимо не смогла. А украинка наверно не поняла, как это человек может сидеть на двух местах.)
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Панство сране. На початку 80-х сиділи тут вахтовим методом на колишній Ботвіна і Рясне в своїх засраних вагончиках. Як цигани, немилися, з дітьми і в кожної польки папіроса в морді. Гендельом займалися. Маємо там родину то тоді в нас в хаті штабелями спали на підлозі, зжирали все що є в хаті, з собою нічого неприносили, в кращому випадку маленький блок дональда чи фіксі-фокс дітям, решта порахована і продавалася на краківському. Батьки були холодні від тих родичів. коли вивезли звідси все золото то поперли на росію в маскву. там теж вичищали ювелірки. Тягнули з собою бабло шо аж з них тріщало. Жлоби і бариги по крові. Тепер стали шляхтою. Часто коло Личаківського цвинтаря бачу як вони себе ведуть, кричать, ржуть, по тротуару фіг обійдеш, бо господарі приїхали. Прикро
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Юра Шпіцер Поляки були бідні,бо були під совком.Але ми чомусь не позбудемось совка.навіть обираємо владо.яка веде нас до московитів.
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А по чому ви помітили те, що влада вас веде до мокшів? Наприклад?
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Я нескажу що поляки були бідні. І під совком теж недуже, бувши пацаном застав введення ярузельским військового стану. В Польщі небув але в ті часи весь Львів націлив дециметрові антени на захід і всі дивилися польське тв, а воно я Вам скажу було на досить високому рівні. Це до перевороту. Я маю на увазі сам характер поляків і ставлення до нас. А то що ту шпанючку взяли за бари, польським правоохоронцям повага. Так має бути, доречі і в нас
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Это была монахиня -девственница? Целомудренная девушка? Эталон скромности?
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Спроектуйте ситуацію на нашу українську дійсність де не бракує расових і національних принижень...І також не бракує подібних вар"ятів і варяток.Спроектуйте і погодьтеся - Польща стала цивілізованою,правовою державою...Бо головне не правопорушення - а реакція на нього...
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гей, русня , чечнякруто а дівці та іншим повчання, щоб думали, що від себе зливати в мережу
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мале, дурне, ціни собі не складе..... життя навчить.....
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Тебе не навчило
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Тепер піде полуницю збирати на рідних полях, або прибиральницею в хоспісах на заводі Фольксвагена ручками працювати. Вдячний адекватним полякам що прийняли рішення про те що таким не місце серед інтелігенції. Не уявляю як би воно людей лічило . Добре що не вийде нового Доктора Менгеле.
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медсестра в хосписе отрімує 2000 евро чистіми
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Пистануть куйню в Польше может какая-нибудь гопота, но если за это возьмётся прокуратура, то пани реально светит от 3 до 8 лет. Это не Украина где могут обгадить любого с ног до головы без всяких последствий.Поляки в своё время натерпелись подобного отношения, но научили и европейцев себя уважать и дома не позволять такого быдлячества к другим. Увы нам ещё до них...
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Чого дивуватись польці? Проїдьте у нашій електричці підвищеного комфорту, то ще не таке почуєте, коли пасажири сперечаються. У наших людей є така особливість, купує квиток де вказане місце і вагон бо хоче їхати з комфортом, а як зайде до поїзда, то сідає там де хоче. А на зауваження, що сідати треба на місце вказане у квитку, то такий срач розведе і більшість присутніх стане на бік такої от тьотки з клунками. Це рівень нашої культури. На жаль більшість співвітчизників, перетнувши кордон не переймаються тим, що вони своєю поведінкою створюють образ українців у іноземців.
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Чого дивуватись "Українська курва, #обана прибиральниця зайняла моє місце в поїзді", - польську студентку відсторонили від навчання за образи українки в інтернеті - Цензор.НЕТ 1162 Myko?
Якщо воно навіть статтю до кінця не дочитало...
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Правильно .. але було б добре і наше алкобидло і бичих на місце ставити за кордоном
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Она повела себя как быдло и получила наказание. Если бы там была не украинка, а другая полька, она тоже так себя повела, только слова были немного другие. А вот если бы она не была быдлом, а по нормальному защитила свое право на оба места, согласно купленным билетам, то претензий к ней бы не было - купила два билета - получила два места, а если кому-то мест не хватило или свое не нравится, то это не ее проблемы.
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Тут і в коментах бидла совкового не менше
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Курва пшекающая, вон из Украины нахрен!!!! Гнида!
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Пані, ви заслабли? Вона не в Україні. Тут скоріше підходить: курва гакаюча геть з Польщі?
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Спочатку прочитайте статтю, а вже потім пишіть:
"Скандал разразился в Варминско-Мазурском университете в Ольштыне Источник: https://censor.net.ua/v3161688"
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Я таких кадров в кракове насмотрелся, молчу уже про естественное не самое дружелюбное отношение на роботе. В основном, пи*дюлина залетает когда ты реально не прав. Ну села наша дура не так где надо, а поляков это из ряда вон, как и уступить кому то место. Хотя в данном случае, эта курица сама себе карму сделала)
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Откуда тебе, кацапу, никогда не выезжавшему из своего Мухосранска, знать, кого больше всех не любят поляки? "Українська курва, #обана прибиральниця зайняла моє місце в поїзді", - польську студентку відсторонили від навчання за образи українки в інтернеті - Цензор.НЕТ 6499
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проблема у тому, шо ця шмара не сама вирішила так відноситись до України, а їй закладали це у голову не один місяць. Значить в Польше все ж таки є антиУкраїнські сили, які впливають на населення і це дуже не приємно
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Проблема в тому, що інша шмара зайняла не своє місце. Якого дідька займати чуже місце?
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Йди до біса, убогий. Тут не подають милостині.
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ось і все на шо здатна твоя єдина клепка. Господи, які ж ви, ватні трололохі, убогі ))
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Якого біса ти беззаперечно віриш польській шмарі?
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Польська курва обізвала українську курву. А українка таки курва, бо зайняла чуже місце. Так нормальні люди не роблять.
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Чья бы корова мычала....- к полякам в Европе относятся хуже, чем к украинцам
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У этой польской куры не хватает ума осознать, что польских заробитчан в европе чуть больше, чем дерьма в городской канализации... У нас здесь как в торговый центр зайдешь, так как в варшаву попадаешь...
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ой сколько тут курв польских, пан просто просто, мать их ++
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еще недавно мы сосали вместе с полячками итальянские *** на одних автострадах, вместе мыли им унитазы....ах ты ж полска курва пораженная склерозом
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Не,ну то шо ты сосал,то дело твое,но не обобщай с другими.
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А самое интересное - почему украинка уселась на чужом месте, почему не на своем?

И кондуктор почему не реагировал, ведь они проверяют билеты почти что через каждый час.
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Это все со слов тупой пшечки. Может украинку послушаем?
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Чвакание польской грязи под ногами. Неприятно. Но на подобное в наше время тратить нервы нет смысла.
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Дело было в 90х,работал у нас наездами (торговал)поляк .Женился на нашей мадам ну так ,легонького немного поведения .Говорил Хенрих на фига ты такую ...взял .Пацаны, говорит ,то что у вас б..дью считается у нас целочкой зовется .Вы курва говорит наших б..дей не видели .Я это к тому что полька никогда не уживется с украинкой рядом .И поведением и рылом не вышла .Генетическая зависть .
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Сцикуха ти дурна. Не має в тебе ще ніяких грошей і нічого ти собі не можеш дозволити. А видавати можливості батьків за власні досягнення властиво для даного віку. Дуже сумніваюсь, що відеозвернення нашої землячки, чимось би відрізнялось...
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Юж нє бендзє така ґлупя,
якам била в нєдзєльо,
гди ж ми хлопци цаловалі
я стояла як цєльо.
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Поляки такие же имперцьі как и москали. Просто им не повезло
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то, что такое происходит, то в этом виновны все власти Украины, потому что они довели страну до такого нищего состояния, что про наших людей такое мнение. И что наши по всему миру на заработках. Власти и олигархи, которых они сделали и которые грабят страну бесконечно ибо это их свойство и они все структуры от власти и до судов и полиции и СБУ коррумпировали, что законы не работают и структуры не работают. Государство, как рабы Олигархов! А должно быть так, что работа власти и структур следить, чтобы законы действовали и исполнялись, а законы издавать должен народ при помощи цифровой демократии, а для стариков сделать колл центры, через которые они будут подавать законы на голосование и будут сами голосовать, а молодежь сможет голосовать при помощи интернета и идентификационного кода! А пока все государство будет работать на олигархов, то до тех пор все государство будет в нищите, а они будут обогащаться и выводить деньги в офшоры или на отмывание и тем самым будут выкачивать деньги, как кровь из организма Украины! А организм из которого выкачивают кровь болеет, а потом умирает, если не остановить того, кто выкачивает кровь и не начать лечить организм.
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Оно то так,но поляки тоже работают по всему миру,где выше заработки.В Германии например,их что грязи,Просто эта пани плохого воспитания,бывает...
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Ох ты ж господи.
Клизьма, у которой хватило денег на 2 билета возомнила себя золотым миллиардом. "Українська курва, #обана прибиральниця зайняла моє місце в поїзді", - польську студентку відсторонили від навчання за образи українки в інтернеті - Цензор.НЕТ 5470
И у нас таких валом. Некоторые даже на дареных поршах рассекают пока не убьются об что-нить.
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поляки относятся к "титулованым" украинцам так же как "титулованые" украинцы относятся в жителям юго-востока и донбасса. так чего возмущаться тогда, если сами ни чуть не лучше.
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Еще раз повторю - достаточно много украинцев относятся к украинцам ничем не лучше.
Пока мы сами не начнем уважать себя никто нас уважать не будет.

А народ, выбравший купленного олигархом клоуна президентом, вобще на уважение расчитывать не может.

ПыСы: Украинцы воюют с поляками? А вот "жители юго-востока" воюют с украинцами на стороне врага.
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добра польска католичка. Християнська мораль так і пре панянки..
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Эта девочка глупа потому что не может держать язык за зубами. Она просто сказала то, о чём другие поляки предпочитают молчать, потому что украинцы хорошо пашут на панов и поднимают польскую экономику.
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зачем ей морду лица закрывать есть же открытое этой польской курвы https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=417157692551237
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Да, реально не важно правонарушение. Долбо*обов везде хватает, важно умение общества выявлять таких долбо*обов на всех стадиях их развития и нейтрализовать от общества.
В итоге, эта бычка от своего минутного триумфального оскорбления, скатилась до еле блеющего заискивающего 6-ти минутного извинения.
Вот что значит в жопу петух клюнул. Почуяла, что может пересрать, а может и уже пересрала, себе жизнь.
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