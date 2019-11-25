 Економія, логістика, мобільність, - українські полярники пояснили, навіщо їм корабель. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відео з роз'ясненням викладено на сторінці Національного антарктичного наукового центру.
"Як відомо, нещодавно уряд України, вперше за всі роки незалежності і через майже два десятиліття після останнього рейсу українського судна в Антарктиці, виділив кошти на придбання власного науково-дослідного судна льодового класу для досліджень у Світовому океані та Антарктиді.
Чому нам потрібно власне судно і які нові перспективі воно відкриває?
- припинення щорічного фрахту іноземних судів для обслуговування української антарктичної станції "Академік Вернадський", тобто всі кошти підуть на прямі витрати без "маржі" судновласників;
- поліпшення доступу до нашої станції: добиратися до неї можна буде не тільки в надзвичайно короткий літній період, а й з весни по осінь, від 5 до 7 місяців на рік;
- поява в складі УАЕ (української антарктичної експедиції) морського загону, тобто відновлення наукових досліджень Південного океану, який є перспективним регіоном з точки зору природних ресурсів і одночасно ключовою ланкою механізму формування глобального клімату планети;
- участь українських вчених у спільних дослідженнях (зокрема геофізичних, біологічних і морських) не тільки навколо архіпелагу, де розташована наша станція, але в найвіддаленіших куточках Антарктиди, а в перспективі - і в Арктиці, що є актуальним у зв'язку зі змінами клімату на нашій Планеті;
- можливість кооперуватися в консорціум з іншими країнами, які мають свої полярні станції, але не мають свого флоту, і таким чином повернути частину вкладених коштів;
- якісне прискорення темпів модернізації станції, яка зараз проходить капітальний ремонт, а в перспективі повинна бути розширеною;
- доставка на станцію якісних вітчизняних продуктів харчування, замість закупівлі їх за кордоном", - йдеться в заяві.
25.11.2019 г.
По вскрытию госрезерва. Это уголовное дело по факту хищения. Кто расследует непонятно, но точно не ГБР.
В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение -обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре.
После отъезда миссии МВФ и отсрочки получения кредита, команда Зеленского приняла решение по техническому решению в вопросе судьбы "Приватбанка" .
За основу рабочей версии в вопросе "Приватбанка" взята версия слияния двух банков с преобладающей долей государственного участия "Ощадбанк" и "Приватбанк". "Излишняя" структура банковской сети будет реализована через специализированные аукционы, т.е. даром. Идет обсуждение компании юридического сопровождения для этого проекта.
24.11.2019 г.
Вчера Разумков два часа беседовал с Палицей. Содержание разговора нам неизвестно.
Попытка Коломойского захватить стоянку автомашин перед главным офисом "Приватбанка" не удалась. Участие его предприятий в торгах признано не законным.
Рон ван Роден, руководитель миссии МВФ в Украине выступил вчера с презентацией своего доклада перед комиссией "credit meeting" . Краткое "нет, пока ..." и присутствующим раздали доклад в 12 страниц. Комитет соберется во вторник и создаст рабочую группу для наработки предложений для Украины.
Пусть Пингвинам пропагандируют Антарктиду в смартфонах.
С их портретами партии, которые греют их дом;
С их оранжевой краской и планом на год вперед,
С их билетами в рай на корабль, идущий под лед.
Смотря, о каких продуктах говорить. Или только для этого кораблик и нужен?))
жаль шо шакаладная кузня не успела освоить выпуск дерижаблей(
я теж так зрозумів коли прочитав, що ми за Арктику воюємо...
а я був впевнений, що сюжет про Антарктику...
А если серьёзно, )(уй им в сраку, этим псевдополярникам! Разогнать их всех дармоедов к ****** и лишить полностью финансирования!