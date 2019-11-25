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 Політика України, Суспільство
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Все про:Антарктида (33) корабель (640) наука (164)

 Економія, логістика, мобільність, - українські полярники пояснили, навіщо їм корабель. ВIДЕО

Учасники 24-ї полярної експедиції пояснили, навіщо українським полярникам потрібен власний корабель. Напередодні кошти на купівлю судна виділив Кабмін, що викликало неоднозначну реакцію в суспільстві.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео з роз'ясненням викладено на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

"Як відомо, нещодавно уряд України, вперше за всі роки незалежності і через майже два десятиліття після останнього рейсу українського судна в Антарктиці, виділив кошти на придбання власного науково-дослідного судна льодового класу для досліджень у Світовому океані та Антарктиді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 252 млн на придбання судна для дослідження Антарктиди і Світового океану. ІНФОГРАФІКА

Чому нам потрібно власне судно і які нові перспективі воно відкриває?

- припинення щорічного фрахту іноземних судів для обслуговування української антарктичної станції "Академік Вернадський", тобто всі кошти підуть на прямі витрати без "маржі" судновласників;

- поліпшення доступу до нашої станції: добиратися до неї можна буде не тільки в надзвичайно короткий літній період, а й з весни по осінь, від 5 до 7 місяців на рік;

- поява в складі УАЕ (української антарктичної експедиції) морського загону, тобто відновлення наукових досліджень Південного океану, який є перспективним регіоном з точки зору природних ресурсів і одночасно ключовою ланкою механізму формування глобального клімату планети;

- участь українських вчених у спільних дослідженнях (зокрема геофізичних, біологічних і морських) не тільки навколо архіпелагу, де розташована наша станція, але в найвіддаленіших куточках Антарктиди, а в перспективі - і в Арктиці, що є актуальним у зв'язку зі змінами клімату на нашій Планеті;

- можливість кооперуватися в консорціум з іншими країнами, які мають свої полярні станції, але не мають свого флоту, і таким чином повернути частину вкладених коштів;

- якісне прискорення темпів модернізації станції, яка зараз проходить капітальний ремонт, а в перспективі повинна бути розширеною;

- доставка на станцію якісних вітчизняних продуктів харчування, замість закупівлі їх за кордоном", - йдеться в заяві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161659
 
 
 Топ коментарі
 
Хроника одного презЕдента ...
25.11.2019 г.

По вскрытию госрезерва. Это уголовное дело по факту хищения. Кто расследует непонятно, но точно не ГБР.
В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение -обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре.

После отъезда миссии МВФ и отсрочки получения кредита, команда Зеленского приняла решение по техническому решению в вопросе судьбы "Приватбанка" .
За основу рабочей версии в вопросе "Приватбанка" взята версия слияния двух банков с преобладающей долей государственного участия "Ощадбанк" и "Приватбанк". "Излишняя" структура банковской сети будет реализована через специализированные аукционы, т.е. даром. Идет обсуждение компании юридического сопровождения для этого проекта.

24.11.2019 г.
Вчера Разумков два часа беседовал с Палицей. Содержание разговора нам неизвестно.
Попытка Коломойского захватить стоянку автомашин перед главным офисом "Приватбанка" не удалась. Участие его предприятий в торгах признано не законным.
Рон ван Роден, руководитель миссии МВФ в Украине выступил вчера с презентацией своего доклада перед комиссией "credit meeting" . Краткое "нет, пока ..." и присутствующим раздали доклад в 12 страниц. Комитет соберется во вторник и создаст рабочую группу для наработки предложений для Украины.
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Корабль нужен, хотя бы для того, чтобы вывезти Клованов подальше от Украины.
Пусть Пингвинам пропагандируют Антарктиду в смартфонах.
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Украинским полярникам так нужен корабль как козе баян. Только денег столько выделили вместо того чтобы направить их на нужды армии. Зато волонтеры кричат что нечем раненных лечить.
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Хроника одного презЕдента ...
25.11.2019 г.

По вскрытию госрезерва. Это уголовное дело по факту хищения. Кто расследует непонятно, но точно не ГБР.
В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение -обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре.

После отъезда миссии МВФ и отсрочки получения кредита, команда Зеленского приняла решение по техническому решению в вопросе судьбы "Приватбанка" .
За основу рабочей версии в вопросе "Приватбанка" взята версия слияния двух банков с преобладающей долей государственного участия "Ощадбанк" и "Приватбанк". "Излишняя" структура банковской сети будет реализована через специализированные аукционы, т.е. даром. Идет обсуждение компании юридического сопровождения для этого проекта.

24.11.2019 г.
Вчера Разумков два часа беседовал с Палицей. Содержание разговора нам неизвестно.
Попытка Коломойского захватить стоянку автомашин перед главным офисом "Приватбанка" не удалась. Участие его предприятий в торгах признано не законным.
Рон ван Роден, руководитель миссии МВФ в Украине выступил вчера с презентацией своего доклада перед комиссией "credit meeting" . Краткое "нет, пока ..." и присутствующим раздали доклад в 12 страниц. Комитет соберется во вторник и создаст рабочую группу для наработки предложений для Украины.
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Корабль нужен, хотя бы для того, чтобы вывезти Клованов подальше от Украины.
Пусть Пингвинам пропагандируют Антарктиду в смартфонах.
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Боже, помилуй полярников с их бесконечным днем,
С их портретами партии, которые греют их дом;
С их оранжевой краской и планом на год вперед,
С их билетами в рай на корабль, идущий под лед.
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- доставка на станцию ​​качественных отечественных продуктов питания, вместо закупки их за рубежом Экономия, логистика, мобильность, - украинские полярники объяснили, зачем им корабль - Цензор.НЕТ 584

Смотря, о каких продуктах говорить. Или только для этого кораблик и нужен?))
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жаль шо шакаладная кузня не успела освоить выпуск дерижаблей(
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Нічого страшного, тепер Зебіли знімуть їм серіал про "дерижабль"...
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Какая неоднозначная реакция. Война с 2014 года, а в бюджетах распил денег на не актуальные темы, типа Мариинский парк, местечковые мародерам, фонд шоколаднику и т.д.
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адмирал, который командовал ПЛ Запорожье наверное тоже самое втирал..увы - это оочень дорогое удовольствие содержать станцию и корабль...хотя конечно престиж и все бла-бла-бла...тут спортсмены олимпийцы к азерам бегут выступать...а мы ледники изучаем....
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Лучше бы создали свою сеть мобильной связи,что ваши разговоры с проститутками никто не записывал.
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Украинским полярникам так нужен корабль как козе баян. Только денег столько выделили вместо того чтобы направить их на нужды армии. Зато волонтеры кричат что нечем раненных лечить.
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Страна дебилов. Уже Азовское море потеряли, на подходе потеря Черного моря а мы за Арктику воюем и льды изучаем. Ведь сейчас нет ничего важнее чем смотреть как лед тает? Надеюсь он быстрее растает и не нужно будет дармоедам платить деньги.
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Країна дебілів... 100%
я теж так зрозумів коли прочитав, що ми за Арктику воюємо...
а я був впевнений, що сюжет про Антарктику...
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Может я чего не понимаю. Но, с одной стороны собирать деньги на дешевенький аппарат для откачки гноя, с другой корабль для антарктических экспедиций.
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саме так. У Миколаєві цілий завод державний простоює. Дайте держ.замовлення матимуть роботу усі, від металопрокату, до електронщиків. З одних податків тисячу апаратів придбаєте... Головне Авакова не допускайте, бо він у Франції купить...
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Это все вранье ,никакой выгоды не будет ! Содержать научное судно нужны большие деньги !
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Почему все должен получать Аваков. Дайте и этим хоть что-нибудь.
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Ну да, в стране все проблемы решили, бедность преодолели, теперь и за Антарктиду можно взяться...
А если серьёзно, )(уй им в сраку, этим псевдополярникам! Разогнать их всех дармоедов к ****** и лишить полностью финансирования!
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ну еще бы что ж еще не хватало так это северных людишек и пингвинов покормить борщом..какая необходимость...
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Взгляните результаты выборов, как эти ****** отмороженные голосовали на станции, 100% за сою...
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