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Все про:злодій у законі (133) Київ (6845) Нацполіція (8554) Правоохоронні органи (449) Крищенко (259)

 Правоохоронці затримали в Києві злодія в законі на прізвисько Дато Сфан. ВIДЕО

Правоохоронці затримали в Києві 47-річного громадянина Грузії, неодноразово судимого за розбійні напади. За зазначені злочини він провів у місцях позбавлення волі понад 20 років,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в м.Києві.

Працівники карного розшуку столичної поліції спільно з працівниками Дніпровського управління поліції затримали злодія в законі, який на початку нинішнього року незаконно перетнув український кордон. Приїхавши до столиці, чоловік зустрічався з представниками злочинного середовища.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, затриманим виявився громадянин Грузії, 1972 року народження, неодноразово судимий за розбійні напади. Покарання відбував у Російській Федерації, де в місцях позбавлення волі провів 21 рік.

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Злодій у законі із кримінальним прізвиськом Дато Сфан був коронований у березні 2014 року в Туреччині. У Києві та інших регіонах мав намір керувати кримінальним світом. Зокрема, збирався організовувати, проводити та безпосередньо брати участь у так званих "сходках" для вирішення питань, пов’язаних із перерозподілом сфер впливу. Також він планував залучати до злочинної діяльності молодь задля збереження "злочинних традицій", додав керівник столичної поліції.

На цей час вирішується питання щодо видворення іноземця за межі держави та заборони в’їзду в Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161620
 
 
 Топ коментарі
 
Только мне кажется, что на одного грузина-добровольца, воевавшего с рашкой на Донбассе ,приходится десяток их уголовников?
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какая грузия плодородная на воров
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Вон, внизу- похожие новости. У них тут лежбище, по всему видать.
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кацапські просто вміють домовитися з владою.
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Только мне кажется, что на одного грузина-добровольца, воевавшего с рашкой на Донбассе ,приходится десяток их уголовников?
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Лаврушники. "До Ростова - мы вора, за Ростовом - черти."
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мені цікаво, а нашим злодіям не в падло підкорятись іноземцям?
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В кримінальному світі неважлива національність і заборонена політика. Тому для професійних злочинців байдуже хто він за походженням.
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це начебто так, але щось в менге є сумніви, що хтось може приїхати до італійців, ділити з ними зони впливу та керувати ними
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Це стосується тільки пострадянського простору.
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Саакашвілі прийняв в Грузії закон за яким "злодія в законі" садять у в'язницю просто за його статус. Тому вони всі з Грузії порозбігалися по світах, до речі як і сам Міхіїл.
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Та, понятно -- никого не посадили -- всех разогнали.
Поэтому, в начале 2000-х, грузины у осетинов всё и отжали в Киеве...
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В Грузії в'язниця для злодіїв у законі розташована в підвалах будівлі Міністерства внутрішніх справ.
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Та шо ты говоришь! -- "У меня свой кабинет на Короленко" *)
... там тоже камеры в подвалах и полуподвалах -- на всех хватит! И шо?
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Нє шо, а тю ! Тю-тю і на Воркутю. ))
Одна справа коли злодій у законі сидить десь на зоні як король на іменінах і зовсім друга коли під будівлею головного управління МВС. Правда чи є там кому тепер сидіти не знаю.
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Не розумію в чому протиріччя ? Я написав що в Грузії є закон проти злодіїв у законі, ясно що після нього вони там певно вже не живуть, а їздять по іншим країнам. Що не так ?
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Всё правильно ты говоришь: в Грузии не посадили, а разогнали -- в Украину, в том числе.
...а камеры свободные стоят -- и там, и тут!
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После того, как ромов интегрируют в украинское общество, такие случаи будут происходить чаще. Наше "уважаемое правительство" СВОИМИ РУКАМИ уничтожает украинцев, вешая им на шеи очередную проблему со всеми вытекающими. Раздают деньги направо и налево, только не украинцам.
https://censor.net.ua/news/3161563/effektivnaya_politika_po_voprosam_sotszaschity_uyazvimyh_kategoriyi_naseleniya_budet_sposobstvovat_integratsii
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Я одного токо Законника знал -- по Олимпийскому призыву -- когда Киев чистили перед Олимпиадой -- спецом на всех "лохматый сейф" вешали.
Дедуня, лет 70-ти.: -- Первый раз сижу не за карман! *)
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Граница на замке? Или как, зебилы? Ваш недоумкуватый преЗЕк развалил и погранслужбу? Правоохоронці затримали в Києві злодія в законі на прізвисько Дато Сфан - Цензор.НЕТ 135
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капец..поймали бомжа а так красиво обставили и вор и дато сван))))
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потенциальный взломщик загородных домов. максимум что сделают, когда словят - дадут волшебного пенделя в Турцию, тк Грузия таких давно не принимает.А через неделю оно снова будет ломать дома под Киевом...
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Потенційний. А справжні грабіжники будинків працюють у авакяна. Згадайте Княжичі, де цей нюанс тихенько зам'яли.
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Расстрелять и на одного подонка меньше. Жить чуть станет спокойней.
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Что ни ВОР в ЗАКОНЕ то ДАТО, ВАХО,НИНО.....Что *** за страна что даже вора в законе своего не могут взрастить, только депутаты, аж обидно
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Украинского криминального авторитета Андрея Недзельского, которого в преступном мире называют Неделей или Львовским, раскороновали и избили в Киеве армянские авторитеты.
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Не пробовали прикопать бумеранг? Или опять кидать будут?
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Вопервых не "сфан", а сван. Хоть бы проверяли о чем пишите.
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яка різниця в іменах лайна? тут такі варіації в коментах
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Зеленые, примите "в турборежиме" закон об ответственности за "вор в законе", на что предыдущая Рада не решилась!
Или не кошерно?
Хотя, действительно, это ж не покупка электроэнергии у кацапов, зачем спешить...
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Не решилась и не проголосовала,это две большие разницы.
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