 Правоохоронці затримали в Києві злодія в законі на прізвисько Дато Сфан. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в м.Києві.

Працівники карного розшуку столичної поліції спільно з працівниками Дніпровського управління поліції затримали злодія в законі, який на початку нинішнього року незаконно перетнув український кордон. Приїхавши до столиці, чоловік зустрічався з представниками злочинного середовища.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, затриманим виявився громадянин Грузії, 1972 року народження, неодноразово судимий за розбійні напади. Покарання відбував у Російській Федерації, де в місцях позбавлення волі провів 21 рік.

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Злодій у законі із кримінальним прізвиськом Дато Сфан був коронований у березні 2014 року в Туреччині. У Києві та інших регіонах мав намір керувати кримінальним світом. Зокрема, збирався організовувати, проводити та безпосередньо брати участь у так званих "сходках" для вирішення питань, пов’язаних із перерозподілом сфер впливу. Також він планував залучати до злочинної діяльності молодь задля збереження "злочинних традицій", додав керівник столичної поліції.

На цей час вирішується питання щодо видворення іноземця за межі держави та заборони в’їзду в Україну.