 Батько "під час раптового спалаху агресії" намагався зарізати себе і свого 5-річного сина в Ніжині, - поліція. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Чернігівській області.

Поліцейські з'ясували, що 30-річний чоловік під час раптового спалаху агресії схопив ніж і кілька разів ударив ним свого сина. Після цього ніжинець вдарив себе ножем у груди. Важко пораненого малюка і чоловіка з ножем у грудях знайшла їхня сусідка.

"Батька і сина карета екстреної медичної допомоги доставила до міської лікарні. У хлопчика діагностували проникне ножове поранення грудної клітини, а також поранення обличчя та шиї. У батька - проникне ножове поранення грудної клітини. Обох прооперували", - сказано в повідомленні.

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Відкрито провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Триває досудове розслідування.