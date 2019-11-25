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 Батько "під час раптового спалаху агресії" намагався зарізати себе і свого 5-річного сина в Ніжині, - поліція. ВIДЕО

24 листопада в Ніжинський відділ поліції надійшло повідомлення про поранення п'ятирічної дитини її ж батьком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Чернігівській області.

Поліцейські з'ясували, що 30-річний чоловік під час раптового спалаху агресії схопив ніж і кілька разів ударив ним свого сина. Після цього ніжинець вдарив себе ножем у груди. Важко пораненого малюка і чоловіка з ножем у грудях знайшла їхня сусідка.

"Батька і сина карета екстреної медичної допомоги доставила до міської лікарні. У хлопчика діагностували проникне ножове поранення грудної клітини, а також поранення обличчя та шиї. У батька - проникне ножове поранення грудної клітини. Обох прооперували", - сказано в повідомленні.

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Відкрито провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Триває досудове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161612
 
 
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Малыша жаль, такой маленький и уже горя хапнул.
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"...сообщение о ранении пятилетнего ребенка ее же отцом."

Так сына ранил или дочь?
Если сына, то "...ЕГО (а не ее) же отцом".
Батько "під час раптового спалаху агресії" намагався зарізати себе і свого 5-річного сина в Ніжині, - поліція - Цензор.НЕТ 4168
Источник: https://censor.net.ua/v3161612
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