 Батько "під час раптового спалаху агресії" намагався зарізати себе і свого 5-річного сина в Ніжині, - поліція. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Чернігівській області.
Поліцейські з'ясували, що 30-річний чоловік під час раптового спалаху агресії схопив ніж і кілька разів ударив ним свого сина. Після цього ніжинець вдарив себе ножем у груди. Важко пораненого малюка і чоловіка з ножем у грудях знайшла їхня сусідка.
"Батька і сина карета екстреної медичної допомоги доставила до міської лікарні. У хлопчика діагностували проникне ножове поранення грудної клітини, а також поранення обличчя та шиї. У батька - проникне ножове поранення грудної клітини. Обох прооперували", - сказано в повідомленні.
Відкрито провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
Триває досудове розслідування.
Так сына ранил или дочь?
Если сына, то "...ЕГО (а не ее) же отцом".
Источник: https://censor.net.ua/v3161612