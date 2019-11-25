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Все про:Міноборони (2970) розвідка (1500)

 Російські спецпризначенці прибули на окупований Донбас для випробування нових зразків озброєння, - розвідка. ВIДЕО

Командування ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях як полігон для підготовки в бойових умовах особового складу підрозділів спеціального призначення ЗС РФ та випробування нових зразків озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, минулого тижня до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ прибули російські спецназівці із засобами технічної розвідки та снайперськими гвинтівками, у т.ч. невстановленого зразка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ у темну пору доби переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню, - розвідка

"Ці кадрові військовослужбовці ЗС РФ вивчали обстановку у районах передових позицій з використанням завезеного ними обладнання та виконували завдання у складі снайперських пар і розвідувальних груп", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161594
 
 
 Топ коментарі
 
А что наш украинский спецназ делает? если не хватает людей возьмите их в 95 квартале... пошлите в оккупированный российскими войсками Донецк под паролем " Цик приехал!" Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 979
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Как видим Росийская Пидерация от войны даже не думала уставать. Так что украинские рабы уставшие от войны мыльте жопы и готовтесь стать в стойло в котором вы стояли 100 лет при ссср
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Не зовсім. Приїхали налаш овувати зброю, за допомогою якої можна діставати наших хлопців на відстані розведень. Бо закінчувати війну, а насправді-дестабілізацію України кацапи не збираються.
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Приехали принимать у Зе и Хамчака капитуляцию.
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Не зовсім. Приїхали налаш овувати зброю, за допомогою якої можна діставати наших хлопців на відстані розведень. Бо закінчувати війну, а насправді-дестабілізацію України кацапи не збираються.
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усіх рогатих до пекла відправити треба!!!!
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Как видим Росийская ********* от войны даже не думала уставать. Так что украинские рабы уставшие от войны мыльте жопы и готовтесь стать в стойло в котором вы стояли 100 лет при ссср
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рашки да - а пецики тоже
ибо это одно и то же Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 783
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А что наш украинский спецназ делает? если не хватает людей возьмите их в 95 квартале... пошлите в оккупированный российскими войсками Донецк под паролем " Цик приехал!" Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 979
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коментар відмічено як спам  
 
а пецики не слезая с боевых диванов жрут гавнорошенки пачками Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 5744
а на фронт максимум как сашка мине минаметчик приезжают Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 4444
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вот тебя и возьмём, в военкомате шоб был завтра к 8-ми...
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пора подключать партизан Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 6405
раз у нас армия превратилась в статорганизацию... Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 5654 Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 5654 Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка - Цензор.НЕТ 5654
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Всё будет ватан ,будут тебе партизаны не советские, а с Западной Украины. Російські спецпризначенці прибули на окупований Донбас для випробування нових зразків озброєння, - розвідка - Цензор.НЕТ 1176
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Ну если за 5 лет не появились, то же и не появятся
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испытатели керовы, надеюсь дождемся когда на коцапах лекарства будут испытывать, лабораторных крыс жалко
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Труба уже что-то там возбудил против этой пресс-службы? Богдан/Портнов негодуют? Разве такое можно о партнерах, с которыми у бенинцев "потепление"?
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А прапор НАТО для чого? https://censor.net.ua/news/3161497/vopros_vstupleniya_ukrainy_v_nato_ne_stoit_ved_alyans_ne_hochet_pryamogo_konflikta_s_rossieyi_sovetnik
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Какіе у ніх новые образцы вооруженій? Говнокідалкі какіе- нібудь. У ніх снайпера косые.
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Не может быть) Вы все дальше и дальше отводите войска и,тогда поймете для чего российский спецназ на Донбассе!
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Українській спецназ убув з донбасу,випробувати новий спосіб жування шмарклєй.Все по чесному,хто на що навчався.
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