 Російські спецпризначенці прибули на окупований Донбас для випробування нових зразків озброєння, - розвідка. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Зокрема, минулого тижня до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ прибули російські спецназівці із засобами технічної розвідки та снайперськими гвинтівками, у т.ч. невстановленого зразка.
"Ці кадрові військовослужбовці ЗС РФ вивчали обстановку у районах передових позицій з використанням завезеного ними обладнання та виконували завдання у складі снайперських пар і розвідувальних груп", - йдеться в повідомленні.
ибо это одно и то же
а на фронт максимум как сашка
минеминаметчик приезжают
раз у нас армия превратилась в статорганизацию...