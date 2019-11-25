 Через обстріли найманців РФ на Донбасі вщент згоріли 6 будинків, постраждалих немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.
"24 листопада близько 18:00 російські окупанти обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил у районі Березового Донецької області і дачний масив цього населеного пункту з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих і бронебійно-запалювальних боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок обстрілу загорілася суха трава. Сильний вітер призвів до швидкого поширення пожежі, яка перекинулася на розташоване неподалік дачне селище.
"Наразі майже вщент вигоріли 6 будівель. Військовослужбовцям Об'єднаних сил вдалося оперативно евакуювати цивільне населення, зараз тривають заходи щодо локалізації пожежі", - повідомили в штабі.
За інформацією з місця події - близько 23:00 пожежу локалізували, постраждалих немає.
Бен Гурион
Не .?
Це було ранiше
новостями о ситуации на участках разведения поделился блогер "Вольнодумец" на своем канале в Telegram. Вывод боевиков из-под Станицы Луганской, Петровского и Золотого Россия был лишь показухой для ОБСЕ. Оккупанты не уходят из так называемой "серой зоны", правда, пока скрывают свое присутствие. "После отъезда ОБСЕ на отведенные позиции тут же возвращаются уже российские войска. И не просто отпускники или курсанты-практиканты", - сообщил блогер. По его данным, российские военные находятся на всех трех участках. "Местные туристы за украинскими пенсиями охотно рассказывают, что в местах разведения войск российские солдаты переодеваются в гражданскую одежду и бродят под видом местных жителей по всей "серой зоне" и оставленных местах дислокации украинских подразделений. Шныряют они активно ночью большими группами, но бывает и днем. При встрече россияне хоть и заверяют, что они местные и проживают "вон там где-то", некоторые даже предлагают показать украинские паспорта, но их все выдает примерно одинаково молодой возраст, военная выправка и нетипичный для местных говор", - поделился информацией "Вольнодумец". Он уточнил, что встречаются подозрительные "гражданские" с оружием и облаченные в бронежилеты. путин не был бы самим собой, если бы перед "нормандской" встречей не организовал какой-то котел, захват населенного пункта или кораблей, военного позиции, подрыва складов, самолетов и т.п. Ну, чтоб легче было разговаривать в Париже и соглашались с ним скорее", - предупредил блогер.
https://www.dialog.ua/war/195227_1574527875
Дострокові.
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лугандона
С. Сивохо