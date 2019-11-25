EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  2694  33
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5737) пожежа (1865) Донбас (13824) операція Об'єднаних сил (1798)

 Через обстріли найманців РФ на Донбасі вщент згоріли 6 будинків, постраждалих немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Увечері, 24 листопада, внаслідок ворожого обстрілу в районі Березового Донецької області сталася пожежа на території дачного масиву. Населення евакуювали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

"24 листопада близько 18:00 російські окупанти обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил у районі Березового Донецької області і дачний масив цього населеного пункту з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих і бронебійно-запалювальних боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу загорілася суха трава. Сильний вітер призвів до швидкого поширення пожежі, яка перекинулася на розташоване неподалік дачне селище.

"Наразі майже вщент вигоріли 6 будівель. Військовослужбовцям Об'єднаних сил вдалося оперативно евакуювати цивільне населення, зараз тривають заходи щодо локалізації пожежі", - повідомили в штабі.

За інформацією з місця події - близько 23:00 пожежу локалізували, постраждалих немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Самарі на ходу загорівся BMW X6. Гасити його довелося фекаліями. ВIДЕО

Через обстріли найманців РФ на Донбасі вщент згоріли 6 будинків, постраждалих немає, - пресцентр ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161524
 
 
 Топ коментарі
 
Ничего страшного, ЗЕкловун отстроит, а ЗЕбилы профинансируют.
 показати весь коментар
 
"Народная милиция" разбушевалась. Видимо требует услышать Сивохо и попросить перед ними прощения.
 показати весь коментар
 
Зеленский конченный ублюдок - тупорылый торчок с него уже весь мир угорает Моника Зелинский который «loves your ass» Трампа? из-за его решений люди погибают без боя Из-за обстрела наемников РФ на Донбассе полностью сгорели 6 зданий, пострадавших нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2850
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да отселите вы наконец этих несчастных бедолаг подальше за линию огня...Как там вообще можно жить и зачем???
 показати весь коментар
 
 
Нормсльные парни. Мы им мосты строим, они отвечают нам огнем из пушек и минометов. К сожалению, у нас главнокомандующий еврей, которыйтак и не понял, что играть главнокомандующего и быть им две очень большие разницы. Ну не было за 2000 лет ни в одной стране полководца еврея, ко орый выиграл хотя бы сраюение, а не то что войну...
 показати весь коментар
 
 
Генерал Масена , выбил Суворова из северной Италии нанеся потери в половину российского экпидиционного корпуса .
 показати весь коментар
 
 
Той самий цар Давид. Брати Маковєї. Ісус Навін.
 показати весь коментар
 
"Народная милиция" разбушевалась. Видимо требует услышать Сивохо и попросить перед ними прощения.
 показати весь коментар
 
 
Ничего страшного, ЗЕкловун отстроит, а ЗЕбилы профинансируют.
 показати весь коментар
 
 
Ну как поборолись за умы даунбаситов? И что на ето скажет лучший друг тамженашихлюдей таварищи Сивохо и Зелупа? Нужно еще дальше отвести вайска ВСУ?
 показати весь коментар
 
 
У Сівухи щось пішло не так, щось пішло не так. Чи так?
 показати весь коментар
 
 
РФ не выполнила договоренности по отводу сил у Станицы Луганской, Петровского и Золотого. Россияне пока скрытно, но весьма активно орудуют в серой зоне, откуда должны были отойти.

новостями о ситуации на участках разведения поделился блогер "Вольнодумец" на своем канале в Telegram. Вывод боевиков из-под Станицы Луганской, Петровского и Золотого Россия был лишь показухой для ОБСЕ. Оккупанты не уходят из так называемой "серой зоны", правда, пока скрывают свое присутствие. "После отъезда ОБСЕ на отведенные позиции тут же возвращаются уже российские войска. И не просто отпускники или курсанты-практиканты", - сообщил блогер. По его данным, российские военные находятся на всех трех участках. "Местные туристы за украинскими пенсиями охотно рассказывают, что в местах разведения войск российские солдаты переодеваются в гражданскую одежду и бродят под видом местных жителей по всей "серой зоне" и оставленных местах дислокации украинских подразделений. Шныряют они активно ночью большими группами, но бывает и днем. При встрече россияне хоть и заверяют, что они местные и проживают "вон там где-то", некоторые даже предлагают показать украинские паспорта, но их все выдает примерно одинаково молодой возраст, военная выправка и нетипичный для местных говор", - поделился информацией "Вольнодумец". Он уточнил, что встречаются подозрительные "гражданские" с оружием и облаченные в бронежилеты. путин не был бы самим собой, если бы перед "нормандской" встречей не организовал какой-то котел, захват населенного пункта или кораблей, военного позиции, подрыва складов, самолетов и т.п. Ну, чтоб легче было разговаривать в Париже и соглашались с ним скорее", - предупредил блогер.
https://www.dialog.ua/war/195227_1574527875
 показати весь коментар
 
 
Зеленский конченный ублюдок - тупорылый торчок с него уже весь мир угорает Моника Зелинский который «loves your ass» Трампа? из-за его решений люди погибают без боя
 показати весь коментар
 
 
Тобто розведення військ виявилося таки справжнім розведенням? Правда, не військ а 73 відсотків зебілів і Янелоха?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ти правий, продажний Ростік. Пєця і Зєля - одна і та шобла.
Дострокові.
 показати весь коментар
 
Первый раз вижу, что ваня против зебила пару слов написал, эволюция однако.
 показати весь коментар
 
Еволюція. 😁 Хробаки завдяки їй стали людьми. 😄 В усякому разі за Дарвіним.
 показати весь коментар
 
Та це рогате бидло робе для зебілов та зейло, щоб воно прмекало та мовило, ось девиться, дивиться...
 показати весь коментар
 
 
А защищать собственных граждан Украина не желает? Или "потом, в международных судах"?
 показати весь коментар
 
Дипломатическим... Позже-- бороться за умы путем развития и улучшения.
 показати весь коментар
 
 
Зеля очень хочет быть миротворцем....т.е дать особый статус лугандону и тем самым признать войну с кацапами гражданским конфликтом
 показати весь коментар
 
 
Ну главное ,что мостик открыли, и наши людю шастают😂
 показати весь коментар
 
 
Они просто любят украинские пенсии и нашу еду.
 показати весь коментар
 
Направити Сівохо на тушіння пожежі
 показати весь коментар
 
И нас:рать на все - мир любой ценой...

С. Сивохо
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору