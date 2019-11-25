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Все про:діти (1734) Євробачення (409) Польща (2021)

 Переможницею Дитячого Євробачення-2019 стала учасниця з Польщі, українка Іванько посіла 15-е місце. ВIДЕО

Представниця України Софія Іванько посіла 15-е місце на Дитячому Євробаченні-2019, яке завершилось у неділю в польському Глівіце.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Перемогла на конкурсі представниця Польщі Вікі Габор.

Таким чином, в 2020 році році Дитяче Євробачення знову відбуватиметься в Польщі.

Представниця України Софія Іванько посіла 15 місце, набравши 59 балів. Зокрема, у голосуванні національних журі українка отримала загалом 28 балів, а в онлайн-голосуванні здобула 31 бал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стартував відбір на Євробачення: тих, хто виступав у Росії й окупованому Криму, не пустять на конкурс

Загалом, у Дитячому Євробаченні участь взяли 19 учасників, які представляли Польщу, Білорусь, Вірменію, Грузію, Казахстан, Росію, Албанію, Сербію, Північну Македонію, Велику Британію (представлену Вельсом), Францію, Іспанію, Мальту, Ірландію, Нідерланди, Португалію, Італію, Австралію та Україну.

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Торік під час фіналу Дитячого Євробачення в Мінську перемогла також представниця Польщі Роксана Венгель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161521
 
   
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а песня так вообще подделка на прошлогоднее евровидень!!! Причем дешевая и спета отвратительно!
https://www.youtube.com/watch?v=PT-EzzJxySI
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Ни слуху ни голосу - а подбор песни - ваще атстой....

Это пипец - её готовили бараны специально чтобы опозорить?
...
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не малая виновата - а те ушлёпки которые готовили её к конкурсу...
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Ну хз... поздравляю!!!
Но мне не понравилось!
Песня вообще черти шо... хухухуууу...уууу....уууууу...ууууууууууууу
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Молодая , симпатичная девочка,но поет песню голосом зрелой бабы с вытьем, в стиле Тани Либерман.
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