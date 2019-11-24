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 Політика України, Події
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Все про:Горлівка (141) розвідка (1500) Донбас (13804)

 Розвідник Міноборони Матюха, що 5 років працював під прикриттям у тилу окупантів на Донбасі, повернувся до Києва. ВIДЕО

Український розвідник Едуард Матюха понад 5 років виконував бойове завдання на непідконтрольній території Донбасу. Свого часу він навіть був "народним мером" окупованої Горлівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що Едуард - це та людина, яка надавала необхідну інформацію про реальну ситуацію на окупованих територіях.

5 років він провів без сім'ї, дружина нічого не знала про місію чоловіка і переїхала до Києва з розчаруванням, що її чоловік працює на окупантів.

Інформацію та докази про злочини Кремля на Донбасі, російські схеми і канали фінансування вже обробляють і систематизують аналітики Міноборони.

Головною рекомендацією Матюхи для кураторів донецьких терористів з Держдуми була стаття на сайті Миротворець.

"Дуже вдала ідея була з мого боку створити сайт Миротворець і включити мене на цей сайт, з моєї подачі. Це відчинило мені двері всюди. А ще згадка про те, що я був народним мером, зробила мене героєм на всі дві "республіки", - розповідає розвідник Матюха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ у темну пору доби переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню, - розвідка

"Мерство" викликало конфлікт між Безлером  та іншими угрупованнями, що спричинило вихід Стрєлкова в місто Донецьк.

Цей штучно створений конфлікт уможливив конфлікти між угрупованнями в містах Слов'янськ, Донецьк і Горлівка", - розповідає розвідник.

Пізніше розвідник Матюха став заводити контакти з московськими комуністами - Геннадієм Зюгановим і його партією.

Саме зюганівська партія стала для Кремля платформою для всіх проросійських анклавів в інших країнах. Абхазія, Придністров'я, Північна Осетія, фейкові "ДНР" і "ЛНР" - всі вони координуються Кремлем через комуністів. Призначено відповідальну особу - депутат Держдуми Російської Федерації Тайсан Казбек Куцукович.

"Мені відомо на 100%, що готівкові доставляються шляхом так званих гуманітарних конвоїв. Якщо їде гуманітарний конвой, то долучають відповідне авто з цієї готівкою", - повідомляє розвідник.

Крім того, Матюха бачив, як готувалися фальшиві вибори на окупованому Донбасі в 2014 році.

Розвідник розповів, що в минулому році в Кремлі розглядалося питання відновлення проєкту Новоросія.

"Це були плани (військові -. Ред), здобуті мною. Це була військова операція про захоплення Харківської області, Одеської області та створення сухопутного коридору до півострова Крим", - зазначає розвідник.

Матюха заявив, що "зараз він серед своїх" і почувається спокійніше, ніж на окупованій території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи на Донбасі підсилюють передові підрозділи за рахунок військовослужбовців РФ, - розвідка

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161513
 
   
 Топ коментарі
 
Герой!!! Велика та щира подяка за працю у тилу ворога!!! 👍
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Не ту страну назвали Гондурас, зачем вы разведчика афишируете публично кто он такой, идиоты.
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если он разведчик МО, то зачем его засветили? странно.
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Герой!!! Велика та щира подяка за працю у тилу ворога!!! 👍
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Для повноти картини цьому біглому колаборанту потрібно відсидіти 15 років в українській в'язниці особливо суворого режиму! Я не вірю жодному слову цього покидька! Ні про які плани захоплення Одеси та Харкова в Генштабі не знають і не знали, тому для кого цей фальшивий шпигун добував ці фальшиві плани - невідомо!
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Не ту страну назвали Гондурас, зачем вы разведчика афишируете публично кто он такой, идиоты.
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Разведчика афишируют только в одном случае - в случае провала. Удалось вовремя уйти - уже не плохо.
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Зачем рассекретили, чтобы все узнали, какой он герой.
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Шоб не тикали пальцем у спину,і не називали зрадником.
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Теперь ткнут ножичком.
Вообще глупость, не？
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Дивно, що повернувся він при зебілах і майже агентом 006
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Він і повернувся, бо на 100% розумів, що ЗЕ-кодла його спалить!(ІМХО)
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Никто кроме диванных не знает правды. Да?
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А вообще это по разведчески рассекречивать таких людей и публиковать их реальное имя? Писец! Днище!
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Вроде как его слили русне, поэтому его в спешке вывезли.
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Не, так не бывает. Если бы слили - его бы сцапали. Единственный вариант, это в случае провала и своевременного свала в специальное место - забрать вертолётом. Но что-то в такой вариант не верится...
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А хто тебе сказал, шо это его настоящее имя ??? Розвідник Міноборони Матюха, що 5 років працював під прикриттям у тилу окупантів на Донбасі, повернувся до Києва - Цензор.НЕТ 300
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если он разведчик МО, то зачем его засветили? странно.
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Похоже на искусвенно созданную историю. Кто бы развеял сомнения?
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А может он просто купил себе свободу?
Номер дома только забыли написать.
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Незрозуміло навіщо його публічно засвітили? Що війна закінчилась і окупанти виздихали? Щонайменше ідіотична дурість.
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Теж думаю,що тут щось нечисто.Якщо розвідник, томовчати треба. Не хочеться таке думати,але схоже, що якийсь сепар легалізовується в Україні. Скоро він розкаже, які там всі класні люди, як їх Порошенко обдурив і вони дуже хочуть в Україну.Дивись в РНБО пристроять до Сівохи консультантом
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І знімуть фільм "17 міттевостей осені".
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В ГОЛОВУ ПРИХОДИТ ТОЛЬКО ОДНО, ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПОКАЗАЛИ НА ПУБЛИКУ. ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА. ТЕПЕРЬ НА ПЕРЕГОВОРАХ МОЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ И ДОКАЗАТЬ ВСЮ ФЕЙКОВОСТЬ ВАТНОСТАНСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
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"Матюха заявил, что "сейчас он среди своих" и чувствует себя спокойнее, нежели на оккупированной территории."

Дарма він так думає...
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Нахрена афишировать? Разведчик должен навсегда оставаться в тени.
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Рискну предположить что это переобувание в прыжке идейного. Как говаривал Кончаловский на реплику о том, что он стал подыгрывать власти: "А чё такого? Меняются обстоятельства, меняюсь и я".
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Вся эта история весьма сомнительна, такого "штирлица" что чуть ли не к Путину в кабинет вхож был вдруг пафосно рассекречивают, сильно похоже на то что очередной мудак из "народных мэров" место себе в Киеве купил, благо это никогда не было проблемой при наличии средств, эдак скоро "разведчик" Ходаковский объявится.
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Молодец, но теперь нужно менять фамилию и адрес проживания в Киеве.
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Ми не маємо права розголошувати деталі того, яким чином Едуард Андрійович Матюха потрапив до Чистилища сайта "Миротворець" оскільки це прерогатива ГУР МО України.
Але ми не можемо не привітати його з успішним поверненням на територію мирної України після виконаного завдання нашої воєної розвідки.
Пишаємося тим, що були причетні до створення і підтримання протягом п'яти років легенди-прикриття для Едуарда Андрійовича. Знаємо, що допомогли.
Доземний уклін Вам, Едуарде, за вірну, чесну та самовіддану службу Україні та її народу.
В свою чергу Центр «Миротворець» запевняє, що й надалі залишатиметься надійним щитом нашої Держави, потужною інформаційною зброєю у справі її захисту від російського агресора.
https://myrotvorets.news/koly-my-z-radistiu-vydaliaiemo-zapysy-z-chy/?fbclid=IwAR0KDeKPDoBp9g_Z0PjsmTE9Rlta4uTfW0pLQEWkGibayr8SVcb7PKkeLDw
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Чомусь стрьомно писати щось...саме в цей час, коли у владі сєпарня....
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тому, нехай думають,що роблять і нехай бояться тому,що патріотів достатньо і ніхто мовчати чи бездіяти не буде
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Назначено ответственное лицо - депутат Госдумы Российской Федерации Тайсаев Казбек Куцукович. Источник: https://censor.net.ua/v3161513
ось,вам і яскравий приклад предстваника "сруцького міра")))
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Скоро так всі будуть - або розвідники под прікритієм, або на блокпосту стояли.
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безлерам и ходаковским дырки готовить под ордена от зюзи...
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