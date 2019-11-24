 Розвідник Міноборони Матюха 5 років працював під прикриттям у тилу терористів на Донбасі і був "народним мером" окупованій Горлівки. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "ТСН".
Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що Едуард - це та людина, яка надавала необхідну інформацію про реальну ситуацію на окупованих територіях.
5 років він провів без сім'ї, дружина нічого не знала про місію чоловіка і переїхала до Києва з розчаруванням, що її чоловік працює на окупантів.
Інформацію та докази про злочини Кремля на Донбасі, російські схеми і канали фінансування вже обробляють і систематизують аналітики Міноборони.
Головною рекомендацією Матюхи для кураторів донецьких терористів з Держдуми була стаття на сайті Миротворець.
"Дуже вдала ідея була з мого боку створити сайт Миротворець і включити мене на цей сайт, з моєї подачі. Це відчинило мені двері всюди. А ще згадка про те, що я був народним мером, зробила мене героєм на всі дві "республіки", - розповідає розвідник Матюха.
"Мерство" викликало конфлікт між Безлером та іншими угрупованнями, що спричинило вихід Стрєлкова в місто Донецьк.
Цей штучно створений конфлікт уможливив конфлікти між угрупованнями в містах Слов'янськ, Донецьк і Горлівка", - розповідає розвідник.
Пізніше розвідник Матюха став заводити контакти з московськими комуністами - Геннадієм Зюгановим і його партією.
Саме зюганівська партія стала для Кремля платформою для всіх проросійських анклавів в інших країнах. Абхазія, Придністров'я, Північна Осетія, фейкові "ДНР" і "ЛНР" - всі вони координуються Кремлем через комуністів. Призначено відповідальну особу - депутат Держдуми Російської Федерації Тайсан Казбек Куцукович.
"Мені відомо на 100%, що готівкові доставляються шляхом так званих гуманітарних конвоїв. Якщо їде гуманітарний конвой, то долучають відповідне авто з цієї готівкою", - повідомляє розвідник.
Крім того, Матюха бачив, як готувалися фальшиві вибори на окупованому Донбасі в 2014 році.
Розвідник розповів, що в минулому році в Кремлі розглядалося питання відновлення проєкту Новоросія.
"Це були плани (військові -. Ред), здобуті мною. Це була військова операція про захоплення Харківської області, Одеської області та створення сухопутного коридору до півострова Крим", - зазначає розвідник.
Матюха заявив, що "зараз він серед своїх" і почувається спокійніше, ніж на окупованій території.
ось,вам і яскравий приклад предстваника "сруцького міра")))
Надеюсь что это правда,но если это так,зачем об этом говорить?!Зачем его и его семью подвергать опастности?
Разведчик рассказал, что в прошлом году в Кремле рассматривался вопрос возобновления проекта Новороссия. "Это были планы (военные- . Ред), добытые мной. Это была военная операция о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым", - отмечает разведчик.
Его данные подтверждают предостережение Климкина и в частности, что россия не отказалась от планов нападения на Украину и ждет для этого удобного момента.
Рили? Не отказалась и хочет напасть? Да Климкин - г*ний! Эйнштейн прямо, дать ему премию Золотой банан 007.
Ну и зная как у нас много "кротов", то очень странно шо его за 5 лет никто не сдал. Короче это слишком клево выглядит шоб быть правдой.
Если ето все правда то ему нужно в США бежать. В Украине полно росийских диверсантов и киллеров которые отомстят, чтобы показать что ***** измены не прощает.
Потому он и выезол от туда...потому и нескрывают его личность...
Или ему теперь поменяют внешность и ФОП?
,,Разведчик Минобороны", СБУ тут не причем.
Ни на чём не настаиваю, моя версия - как вариант.
давно их не взрывали и не расстреливали посреди белого дня в центре Киева?
Так как и слили офицера ВС РФ и шо то мне кажется, шо без ЗЕленых со своей встрчей с ху-лом не обошлось.
Добре, що хоч Луценка вже нема
-- а настоящее МО всё похерит Как всегда.
Эвакуировали. Сейчас в Ганалупе на пол ставки на парагвайскую разведку батрачит
А кто за этим стоит? Это ж только кацапам выгодно
Во-первых. Если этот разведчик реально работал под прикрытием, то надеюсь, что ему есть что сказать кроме того, как проводился референдум и как доставляли туда наличку. Про эти секреты Полишинеля не знает только ленивый. Особенно после того,как JIT вывесила тонну прослушек, где спалились все: Сурков, Бортников, Шойгу, генералы ГРУ и ФСБ и вообще много всего нового и местами смешного. Если же ему известны еще какие либо неучтенные факты, то тогда он действительно ценный свидетель. Такой себе козырь в рукаве перед Нормандской встречей. Но тогда непонятно,на кой черт понадобилось его раньше времени светить по полной программе? Из этого вытекает следующий вопрос.
Во-вторых. Если у этого "агента" кроме того, что здесь изложено, никакой существенной информации больше нет, то ЧТО ЭТО БЫЛО? Очередной PR ход от Зекоманды для поддержания
штановрейтинга среди своего лохтората? Или они серьезно думают, что такими вбросами смогут повлиять на противоположную сторону в переговорном процессе? А может еще какой-нибудь атракцион небывалой тупости?)))
Теряюсь в догадках. А вы как думаете?