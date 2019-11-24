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 Політика України, Події
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Все про:Горлівка (141) розвідка (1500) Донбас (13804)

 Розвідник Міноборони Матюха 5 років працював під прикриттям у тилу терористів на Донбасі і був "народним мером" окупованій Горлівки. ВIДЕО

Український розвідник Едуард Матюха понад 5 років виконував бойове завдання на непідконтрольній території Донбасу. Свого часу він навіть був "народним мером" окупованої Горлівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що Едуард - це та людина, яка надавала необхідну інформацію про реальну ситуацію на окупованих територіях.

5 років він провів без сім'ї, дружина нічого не знала про місію чоловіка і переїхала до Києва з розчаруванням, що її чоловік працює на окупантів.

Інформацію та докази про злочини Кремля на Донбасі, російські схеми і канали фінансування вже обробляють і систематизують аналітики Міноборони.

Головною рекомендацією Матюхи для кураторів донецьких терористів з Держдуми була стаття на сайті Миротворець.

"Дуже вдала ідея була з мого боку створити сайт Миротворець і включити мене на цей сайт, з моєї подачі. Це відчинило мені двері всюди. А ще згадка про те, що я був народним мером, зробила мене героєм на всі дві "республіки", - розповідає розвідник Матюха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ у темну пору доби переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню, - розвідка

"Мерство" викликало конфлікт між Безлером  та іншими угрупованнями, що спричинило вихід Стрєлкова в місто Донецьк.

Цей штучно створений конфлікт уможливив конфлікти між угрупованнями в містах Слов'янськ, Донецьк і Горлівка", - розповідає розвідник.

Пізніше розвідник Матюха став заводити контакти з московськими комуністами - Геннадієм Зюгановим і його партією.

Саме зюганівська партія стала для Кремля платформою для всіх проросійських анклавів в інших країнах. Абхазія, Придністров'я, Північна Осетія, фейкові "ДНР" і "ЛНР" - всі вони координуються Кремлем через комуністів. Призначено відповідальну особу - депутат Держдуми Російської Федерації Тайсан Казбек Куцукович.

"Мені відомо на 100%, що готівкові доставляються шляхом так званих гуманітарних конвоїв. Якщо їде гуманітарний конвой, то долучають відповідне авто з цієї готівкою", - повідомляє розвідник.

Крім того, Матюха бачив, як готувалися фальшиві вибори на окупованому Донбасі в 2014 році.

Розвідник розповів, що в минулому році в Кремлі розглядалося питання відновлення проєкту Новоросія.

"Це були плани (військові -. Ред), здобуті мною. Це була військова операція про захоплення Харківської області, Одеської області та створення сухопутного коридору до півострова Крим", - зазначає розвідник.

Матюха заявив, що "зараз він серед своїх" і почувається спокійніше, ніж на окупованій території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи на Донбасі підсилюють передові підрозділи за рахунок військовослужбовців РФ, - розвідка

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161513
 
   
 Топ коментарі
 
Герой!!! Велика та щира подяка за працю у тилу ворога!!! 👍
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Не ту страну назвали Гондурас, зачем вы разведчика афишируете публично кто он такой, идиоты.
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Разведчика афишируют только в одном случае - в случае провала. Удалось вовремя уйти - уже не плохо.
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Чомусь стрьомно писати щось...саме в цей час, коли у владі сєпарня....
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тому, нехай думають,що роблять і нехай бояться тому,що патріотів достатньо і ніхто мовчати чи бездіяти не буде
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Назначено ответственное лицо - депутат Госдумы Российской Федерации Тайсаев Казбек Куцукович. Источник: https://censor.net.ua/v3161513
ось,вам і яскравий приклад предстваника "сруцького міра")))
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Скоро так всі будуть - або розвідники под прікритієм, або на блокпосту стояли.
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Да, под конец окажется и путин был украинский разведчик.
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безлерам и ходаковским дырки готовить под ордена от зюзи...
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Странная история...
Надеюсь что это правда,но если это так,зачем об этом говорить?!Зачем его и его семью подвергать опастности?
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А как надо было поступить, если необходимо было по каким-то причинам вывести из операции?
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Похоже вовремя слинял. Я уже очень сомневаюсь, что в верхушке СБУ не появилось таких же, назначенных новой властью...
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Молодці наші, що вдало повернули агента з холоду. Тепер десь буде вчити молодих. Він тут сказав те, що треба сказати і про що можна говорити. А ще більше напевно не сказав. Якщо його наразі засвітили, то напевно в тому є сенс для спецслужб. Такі речі просто так не бувають.
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Разведчик рассказал, что в прошлом году в Кремле рассматривался вопрос возобновления проекта Новороссия. "Это были планы (военные- . Ред), добытые мной. Это была военная операция о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым", - отмечает разведчик.

Его данные подтверждают предостережение Климкина и в частности, что россия не отказалась от планов нападения на Украину и ждет для этого удобного момента.
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Это типо сказать: Вася не отказался от похода за бутылкой и ждет только прихода Вани.
Рили? Не отказалась и хочет напасть? Да Климкин - г*ний! Эйнштейн прямо, дать ему премию Золотой банан 007.
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Ну так Климкину в СБУ ответили что если у него тесть такие сведения то ждут его в представительстве чтобы задокументировать информацию. И впредь просят с информацией сначала к ним лишь потом в СМИ, а не наоборот.
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Если честно,то с восхищением есть и чувство жалости к этому мужику.Как он перенесет,то что планируется нуворишами в "нормандском" формате?Ведь осознать,что твои риски,страдания и работа спускают в унитаз - это не просто.
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Среди этих дегенератов только вытерпеть присутствие - подвиг. Самые отмороженные выродки стеклись как говно туда. плюс эти красножопые петухи Зюги.
Ну и зная как у нас много "кротов", то очень странно шо его за 5 лет никто не сдал. Короче это слишком клево выглядит шоб быть правдой.
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Америку не открыл. Уже всем адекватным с самого начала было известно что ***** даунбас и крым не устроит. ***** будет или с помощью украинских колаборантов и капитулянтов или с помощью росийских боевиков захватывать Украину дальше и отрезать ее от Черного моря и от Харькова. Поетому ***** и спешит быстро узаконить террористические днр и лнр, чтобы убедиться что Украина не будет наступать и освобождать уже захваченный дамбас и направить боевиков на Одессу и Харьков.
Если ето все правда то ему нужно в США бежать. В Украине полно росийских диверсантов и киллеров которые отомстят, чтобы показать что ***** измены не прощает.
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Я не думаю шо в СБУ работают Поцы...парни без кипеша... значит это для чего то надо..🤐
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теперь ждёмс каминг-аут от колывана
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Тек его зеленое стадо уже здало фээсбешникам...рассекретило...
Потому он и выезол от туда...потому и нескрывают его личность...
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А сколько таких дынырийцев-разведчиков поl прикрытием по Киеву шастает? Не палевно,шо его эти уроды могут обратно вывезти?
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та ні,опзж не розвідники,а натуральні зрадники,попросту українські гниди
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Его имя рассекретили как будто специально для того, что какие-нибудь путинские бандюганы тут его убили?
Или ему теперь поменяют внешность и ФОП?
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нну а что тут рассекречивать, если он оттуда невзначай потерялся, неужели вы думаете, что орки решили, что он в страну слонов ушёл умирать? а так лишний раз русне серпом по яйцам провели...хотя я не исключаю,что жена его уговорила на "повернись додому" и они состряпали эту красивую историю
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Количество героев растёт с каждым днём.
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Минулого року таки Порох мав рацію, що оголошував військовий стан, бо була загроза захоплення "Харківської області, Одеської області та створення сухопутного коридору до півострова Крим"


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я смотрю ты вместе с барыгой травку куришь))))
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Бред. Разведчика Моторолу посмертно тоже надо наградить.
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"Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий "- он что идиот? пипец, страна не пуганных идиотов при власти)))) дилетанты погубят страну ксожалению.
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внештатный сотрудник 95-го квартала...
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Здається мені, що чувачок просто пішов на угоду з СБУ. А щоб сєпарні було більш боляче- видали його за розвідника.
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вы внимательно читали?
,,Разведчик Минобороны", СБУ тут не причем.
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Грядёт Международный Военный Трибунал над казламордыми. Матюха является очевидцем, "участником", одновременно разведчиком и ценным свидетелем от ГУРа МО Украины в предстоящем процессом в МВТ в Гааге. Его засвет, паходу, необходим для делегации Украины в ООН для полноты позиции при принятии резолюции Украины о спонсировании казламордией международного терроризма, а значит и признании рахи страной-террористом.
Ни на чём не настаиваю, моя версия - как вариант.
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Если честно в наше время из любого сепара можно сделать героя разведчика, и наоборот...))) все решает количество зеленых бумажек...
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человек работал разведчиком и мог ещё работать, но пришли зелёные патриоты его слили !!!!
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зачем сливать?
давно их не взрывали и не расстреливали посреди белого дня в центре Киева?
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Очень странная история, хотелось бы узнать за какие заслуги он стал народным мэром Горловки.
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Што, коцсап, абидна, да ??? Розвідник Міноборони Матюха 5 років працював під прикриттям у тилу окупантів на Донбасі й був "народним мером" Горлівки - Цензор.НЕТ 3784 От вам дали саснуть, скажи ??? Розвідник Міноборони Матюха 5 років працював під прикриттям у тилу окупантів на Донбасі й був "народним мером" Горлівки - Цензор.НЕТ 6968
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Один розвідник ви*бав всю срану кацапію. Честь і слава!
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По такой схеме можно любого чинушу тамошнего легализовать, дескать был заслан и все делал для того чтоб не выделятся.
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Спи, не волнуйся. Зе сепаров крошил и крошит. Все остальные- порохоботы.
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НУ НЕ ПОЙМУ ?! На кой хрен это высвечивать -просто идиотизм !
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шо то мне кажется, шо просто его уже слили и на параше и так все знают.
Так как и слили офицера ВС РФ и шо то мне кажется, шо без ЗЕленых со своей встрчей с ху-лом не обошлось.
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офицера РФ, ЗЕля с бакановым наверное слили в обмен на металолом который параша вернула.
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Ну Марченко так же в Крым ездил, как гражданский.
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Хйерендум, а не референдум кацапам. Дякуємо розвіднику, сподіваємось, що Донбас підсуне свиню кацапні.
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Такую шнягу гонят..... Вообще, что ли народ за последних лохов держат.... Хотя, может и правильно....
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Это теперь так называется, разведчик? Так может и Пушилин на самом деле наш? Да и Аксёнов скорее всего свой парень.
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И Гиви с Моторолой тоже скоро окажутся аХэнтами и героями! Аплодисменты Великому Янелоху )))
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В свете локальной победы Зеркаль в трибунале о финансировании РФ терроризма, отличная новость с далеко-идущими последствиями. Только бы зеленый дурак не сдался до уже очень скорой победы Украины!
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Тут своїх "голубанів" вистачає. І ніхто з них не прикидається українським патріотом. Тому варто пану виїхати кудись в Британію, наприклад. І там теж бути під іншим іменем. Або застосувати якісь інші надзвичайні засоби безпеки.
Добре, що хоч Луценка вже нема
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І берегти треба не тільки самого Матюху, а і всіх його рідних. В Італії для таких агентів проти мафії трбили охороняємі форти, цілі житлові комплекси. І поки мафія не була розгромлена, вони залишались там.
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Нынешняя прокремлёвская власть ЗЕкловунов всё сольёт..
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"Информацию и доказательства о преступлениях Кремля на Донбассе, российские схемы и канали финансирования уже обрабатывают и систематизируют аналитики Минобороны."

-- а настоящее МО всё похерит Как всегда.
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Важлива інформація яку він сказав, що разом з гумконвоями росія завозила вантажівками готівку. А це вже доказ фінансування тероризму. Зеркаль говорячи про Гаазький трибунал, наголошувала, що якщо Україні вдасться довести, що росія фінансує тероризм, то вжарять по всіх правилах. Думаю, що вантажівки з готівкою перед зустріччю у нормандському форматі, пригасять також тиск Макрона і Меркель на Зеленського, приставати на умови путіна. У цивілізованому світі політики тримаються далі від тих хто фінансує тероризм. Міжнародна ізоляція ху*лопутена повільно наближається.
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Всегда подозревал что Захаров был агентом ЦРУ
Эвакуировали. Сейчас в Ганалупе на пол ставки на парагвайскую разведку батрачит
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Зачем засветили? Козырь перед встречей в нормандском формате? Неужели Зеля правила начинает понимать? Хотя я сомневаюсь... Выезжать нужно этому разведчику из Украины.
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Представляю, как Зеленский предъявит ***** с фрау и макаронам подтверждение его делишек . Представил кто? НЕТ? А почему?
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А если серьезно, уверен -настоящие СБУшники закаленные войной , не сдаются ЗЕдебильной власти -Труба это знает как никто
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У нас целые презы работают на руссню и ничо)))
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Интересно сколько таких "мэров" на не оккупированной территории. Не один и не два уж точно.
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И все они "аХэнты" под прикрытием! )))) Браво ФСБУ! ))))
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Неужели там все идиоты Как можно было расккрывать подобное Вам надо учится и учится на опыте служб бывшего союза Теперь устроят поголовную проверку на тех территориях и многие могут пострадать
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Рассказали то, что надо было рассказать. А теперь думайте зачем. Это уже Вам не расскажут.
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Делают из упоротого сепарюги героя! Дебилы, мля!
А кто за этим стоит? Это ж только кацапам выгодно
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ну да козломордый, это же не голубых в Англию посылать=))
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Штирлиц как никогда был близок к провалу!
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Внимательно прочитала все и сразу два вопроса.
Во-первых. Если этот разведчик реально работал под прикрытием, то надеюсь, что ему есть что сказать кроме того, как проводился референдум и как доставляли туда наличку. Про эти секреты Полишинеля не знает только ленивый. Особенно после того,как JIT вывесила тонну прослушек, где спалились все: Сурков, Бортников, Шойгу, генералы ГРУ и ФСБ и вообще много всего нового и местами смешного. Если же ему известны еще какие либо неучтенные факты, то тогда он действительно ценный свидетель. Такой себе козырь в рукаве перед Нормандской встречей. Но тогда непонятно,на кой черт понадобилось его раньше времени светить по полной программе? Из этого вытекает следующий вопрос.
Во-вторых. Если у этого "агента" кроме того, что здесь изложено, никакой существенной информации больше нет, то ЧТО ЭТО БЫЛО? Очередной PR ход от Зекоманды для поддержания штанов рейтинга среди своего лохтората? Или они серьезно думают, что такими вбросами смогут повлиять на противоположную сторону в переговорном процессе? А может еще какой-нибудь атракцион небывалой тупости?)))
Теряюсь в догадках. А вы как думаете? Розвідник Міноборони Матюха 5 років працював під прикриттям у тилу терористів на Донбасі і був "народним мером" окупованій Горлівки - Цензор.НЕТ 5756
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Думаю этому упоротому сепару( вы только вдумайтесь - его даже жена бросила из-за его ватноголовости) готвят большое политическое будущее
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Возможно наша сторона повезет на Встречу какой то артефакт ( такое уже было ) Но этого мало
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Что-то не верится. А обезьяны с автоматами, которые бегают по лугандону, тоже, наверное, украинские разведчики?)))
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Какой красавчик)Герой и разведчик наивысшей категории!
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понял, что зебанаты вот вот его сдадут кацапам и вернулся
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вообщето я думал что ,,миротворец" это работа СБУ, а оно вон как, ГРУ рулит, пять баллов=))
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