 "Символ єдності України", - Зеленський опублікував ролик про будівництво моста в Станиці Луганській. ВIДЕО

Відео розміщено на сторінці президента у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дійсно робимо! Міст у Станиці Луганській - не лише переправа. Це символ єдності України", - сказано в підписі до відео.

Нагадаємо, спочатку зруйнований міст у Станиці Луганській відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об'єкт можна відновити упродовж місяця.

На Луганщині діє лише один пункт перетину через лінію розмежування - КПВВ "Станиця Луганська". Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015-му моста через Сіверський Донець.

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5 жовтня на мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід, поки відновлюють основний міст.

20 листопада, за тиждень до запланованого терміну, в Станиці Луганській відкрили новий міст. Церемонію відкриття відвідали президент України Володимир Зеленський і представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.