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Все про:Зеленський (3648) міст (340) Станиця Луганська (103)

 "Символ єдності України", - Зеленський опублікував ролик про будівництво моста в Станиці Луганській. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеоролик про будівництво моста в Станиці Луганській.

Відео розміщено на сторінці президента у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дійсно робимо! Міст у Станиці Луганській - не лише переправа. Це символ єдності України", - сказано в підписі до відео.

Нагадаємо, спочатку зруйнований міст у Станиці Луганській відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об'єкт можна відновити упродовж місяця.

На Луганщині діє лише один пункт перетину через лінію розмежування - КПВВ "Станиця Луганська". Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015-му моста через Сіверський Донець.

Дивіться також: Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено). ФОТОрепортаж

5 жовтня на мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід, поки відновлюють основний міст.

20 листопада, за тиждень до запланованого терміну, в Станиці Луганській відкрили новий міст. Церемонію відкриття відвідали президент України Володимир Зеленський і представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161482
 
   
 Топ коментарі
 
Мабуть в цьому и є "єдинство"...
"Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 3263
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Вова менше пафосу... Це всього лише міст...
На другому боці якого вже шмати дири висять...
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Роман Донік‏ @donikroman 19 ч.19 часов назад

"Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 9215

Утром, возле мемориала памяти жертвам Голодомора было очень много лампадок, свечек, колосков и цветов. Но потом туда приехал Зеленский с женой и для них мемориал почистили. Выбросили все, что до этого принесли люди.

"Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 4284"Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 8953
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Хороший в конце слоган, дезавуирующий: "Ми дійсно робимо" "Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 3357
Вспоминаем вовочкину уродливую ТВ-программу "Пороблено в Україні" - это именно оно "Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 547
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Це обєднання малоросів з новоросами, а українського тут немає від слова ВЗАГАЛІ
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Порох ******* за кордоном намагаючись знову склеїти хоч якусь антипутінську коаліцію, а Зєля тут з баранячим поглядом продовжує косячити. В прямому і переносному сенсі.
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Зеля уже не стесняясь вещает в стиле роспропаганди про "гражданскую вайну"...
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Уголь покупают у сепаратистов, а украинским шахтерам - дуля
Инфа
Несмотря на неоднократные скандалы вокруг поставок угля на «Центрэнерго», руководство госпредприятия ищет новые способы, как скрыть реальные источники сырья. Как сообщил редакции 368.media источник в Минэнерго, осенью было принято решение закупать уголь у европейских компаний, чтобы успокоить украинскую общественность, но, опять-таки, все это является лишь ширмой, ведь реально топливо везут с территории «ДНР/ЛНР».
Редакции 368.media ранее писала, что уголь для «Центрэнерго» поставляла компания «Нафта Форс», связанная с группой «Приват» олигарха Игоря Коломойского. Уголь по документам якобы шел из Российской Федерации и Республики Беларусь. После резонансного скандала, вызванного данной публикаций, чиновники решили перестраховаться.

С ноября уголь завозят через швейцарскую «прокладку» Adelon AG. Основные получатели продукции - Змиевская и Трипольская ТЭС. Официально указано, что уголь везут из Сибири в адрес «швейцарцев», но по схеме «прерванный транзит» груз остается в Украине и не выезжает из страны. После этого его отправляют в «Центрэнерго».
Источник в Минэнерго
Что за компания Adelon AG? На украинском рынке это новичок. По данным редакции, она связана с уроженцем Донбасса Дмитрием Коваленко, который с помощью коррумпированных российских чиновников занимается поставками угля на Украину по схеме «прерванный транзит». Экспорт оформляется в Молдавию, Польшу, Румынию, Испанию и Швейцарию, а на деле все вагоны разгружают на Украине.
«Центрэнерго» закупает уголь у сепаратистов, блокируя выплаты государственным шахтам
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Ссылка на инфу https://368.media/2019/11/24/prervannyj-tranzit-tsentrenergo-zakupaet-ugol-u-separatistov-cherez-shvejtsariyu/
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Украине предстоит очень тяжёлый путь, очень тяжёлый подъём.
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
Виктор Резун.
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ЛУГАНДОН В РЕЗЕРВАЦИЮ .
Кто заходит ЧТОБЫ его дети сидели за одними партами с убийцами украинцев?
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Тебя в резервацию
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Сидишь на социалке для евреев за немецкие налоги. Ешь за немецкие деньги и пьешь? Так и молчи.
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Жирная, я тебе уже раз 20 писал, что ни одного дня не сидел на социале. И слава Богу к еврейской нации не отношусь.
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Резун абсолютно прав! Именно донбасскую гирю Хутин и пытается нам повесить на шею. И боюсь, если ЗЕлюки останутся, так и будет
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Ага и через это мост спи*дят лавочки... А не так давно через такой символичный мост у нас Янык и Ко чуть всю страну не спи*дил.
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Шут гороховый если единство то почему на мосту тряпки сепарские висят, а не флаги Украины?? не пояснишь чмо квартальное.
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Ну вот не представляю единства с дебилами и идиотами, .
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Это надо почаще всем показывать - РУЦКИЙ МИР РАСПОЛЗАЕТСЯ ПО МИРУ
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Оно там давно, во всяких калифорниях, лондонах... А на скрине, так, инаугурация москаля "Символ єдності України", - Зеленський опублікував ролик про будівництво моста в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 4033
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только вот лавку твои соплеменники спиз.... извиняюсь скомунистили.. тамбовский волк им земляки ну может еще секта слуг путина...
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Лавки поставили там, где они должны стоять, то есть на остановке, а не под мостом!
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единтво с кем?
единство будет с украинцами...а не предателями и коллаборантами !
зеЛя пшел нах!
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Відосік запіліл ?-Зачьот ! А міжнародна політика й беззаконня в країні нехай зачекають !
Актьор недороблений...
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Ну то что моника полная идиотка то понятно, но что вокруг этого кретина ни одного пиарщика или советника с мало мальским мозгом -это вообще капец...
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Ні він точно ідіот. Яке єднання з ворогами--краще без цих бандюків.
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вован. грызут меня смутные сомнения с теми ли ты в союз хочеш...там лавочку там унитазы обратно же трусы наши отечественные... может ты для начала сам с ними подружи а мы посмотрим на тебя и путю ну для начала вместе с ним на унитазах посидите в нормандском формате...только давай без нас без украины..
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Чтоб с нами кто то захотел единеия треба спочатку тарифы снизить и опуститься на землю
а не продовать ее.
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А ролик про спижженную скамейку он хоть видел?
Это тоже символ "единства"?
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Если это и символ,то символ КАПИТУЛЯЦИИ,замаскированной под возврат территории.
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А меня это просто бесит.Ненавижу этих сук,никогда не прощу им войну в Украине
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за что ты их не любишь, не они же скамейку спиз.....
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Всем пофиг на вас, манкурты сраные и кацапсины под прокси, пофиг и на то, что вы там себе думаете. Коллаборантам и рашистской срани в Украине никто слова давать не будет.
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Президент-голограмма знову запилив відосік! Кошернєнько, так!
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Зеля, ты украинский президент или кремлевский пропагандон?
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Щоб ти, блаЗЄнський, тікав через той міст у свій лугандон. І щонайшвидше.
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"Символ єдності України", - Зеленський опублікував ролик про будівництво моста в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 1737Беспилотник сил АТО на Донбассе зафиксировал «послание», оставленное боевиками «ЛНР». Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.
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ИМХО:
Ролик о СПИ3ЖЕННОЙ ЛАВОЧКЕ - намного более крутой "СИМВОЛ"!

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а руцких прапорів на мостику вже нема ?
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Я так вижу большинство на Форуме хотели бы навсегда отказаться от ордло. Очевидно так и будет, так как усилия Зеленского на восстановление целостности Украины обречены на провал в ближайшей перспективе.
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Чому назавжди,тільки доки там не почнуть ходити з портретами Бандери,та співати Гімн України.
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Я розумію, міст в Лугандоні - це "символ"... А рідне місто Президента, Кривий Ріг, з якого в любий бік України виїхати неможливо, це і є Держава...
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