 "Символ єдності України", - Зеленський опублікував ролик про будівництво моста в Станиці Луганській. ВIДЕО

Відео розміщено на сторінці президента у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми дійсно робимо! Міст у Станиці Луганській - не лише переправа. Це символ єдності України", - сказано в підписі до відео.
Нагадаємо, спочатку зруйнований міст у Станиці Луганській відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об'єкт можна відновити упродовж місяця.
На Луганщині діє лише один пункт перетину через лінію розмежування - КПВВ "Станиця Луганська". Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015-му моста через Сіверський Донець.
5 жовтня на мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід, поки відновлюють основний міст.
20 листопада, за тиждень до запланованого терміну, в Станиці Луганській відкрили новий міст. Церемонію відкриття відвідали президент України Володимир Зеленський і представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.
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Инфа
Несмотря на неоднократные скандалы вокруг поставок угля на «Центрэнерго», руководство госпредприятия ищет новые способы, как скрыть реальные источники сырья. Как сообщил редакции 368.media источник в Минэнерго, осенью было принято решение закупать уголь у европейских компаний, чтобы успокоить украинскую общественность, но, опять-таки, все это является лишь ширмой, ведь реально топливо везут с территории «ДНР/ЛНР».
Редакции 368.media ранее писала, что уголь для «Центрэнерго» поставляла компания «Нафта Форс», связанная с группой «Приват» олигарха Игоря Коломойского. Уголь по документам якобы шел из Российской Федерации и Республики Беларусь. После резонансного скандала, вызванного данной публикаций, чиновники решили перестраховаться.
С ноября уголь завозят через швейцарскую «прокладку» Adelon AG. Основные получатели продукции - Змиевская и Трипольская ТЭС. Официально указано, что уголь везут из Сибири в адрес «швейцарцев», но по схеме «прерванный транзит» груз остается в Украине и не выезжает из страны. После этого его отправляют в «Центрэнерго».
Источник в Минэнерго
Что за компания Adelon AG? На украинском рынке это новичок. По данным редакции, она связана с уроженцем Донбасса Дмитрием Коваленко, который с помощью коррумпированных российских чиновников занимается поставками угля на Украину по схеме «прерванный транзит». Экспорт оформляется в Молдавию, Польшу, Румынию, Испанию и Швейцарию, а на деле все вагоны разгружают на Украине.
«Центрэнерго» закупает уголь у сепаратистов, блокируя выплаты государственным шахтам
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
Виктор Резун.
Кто заходит ЧТОБЫ его дети сидели за одними партами с убийцами украинцев?
единство будет с украинцами...а не предателями и коллаборантами !
зеЛя пшел нах!
Актьор недороблений...
а не продовать ее.
Это тоже символ "единства"?
Ролик о СПИ3ЖЕННОЙ ЛАВОЧКЕ - намного более крутой "СИМВОЛ"!