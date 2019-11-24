 У Самарі на ходу загорівся BMW X6. Гасити його довелося фекаліями. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на самарські ЗМІ, займання сталося на одній із трас міста.

Водій іномарки негайно викликав на місце інциденту всі відповідні служби і кликав на допомогу інших водіїв. Однак вогонь поширювався з такою швидкістю, що часу чекати не було.

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На щастя чоловіка, повз проїжджала машина служби асенізації. Вона зупинилася, а її водій погодився допомогти потерпілому. Діставши шланг, він почав поливати престижну іномарку коричневою рідиною. Займання зрештою вдалося загасити.

"Я проїжджав повз цю "виставу", власник іномарки сам допомагав чоловікові на асенізаторі гасити вогонь. І робив він це дуже спритно. Побажаю хлопцеві удачі, сподіваюся, його машину можна буде відновити", - прокоментував інцидент свідок.