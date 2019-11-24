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Все про:пожежа (1864) Росія (21200) фекалії (7)

 У Самарі на ходу загорівся BMW X6. Гасити його довелося фекаліями. ВIДЕО

У російській Самарі під час руху загорівся престижний позашляховик. На щастя, повз проїжджав асенізатор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на самарські ЗМІ, займання сталося на одній із трас міста.

Водій іномарки негайно викликав на місце інциденту всі відповідні служби і кликав на допомогу інших водіїв. Однак вогонь поширювався з такою швидкістю, що часу чекати не було.

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На щастя чоловіка, повз проїжджала машина служби асенізації. Вона зупинилася, а її водій погодився допомогти потерпілому. Діставши шланг, він почав поливати престижну іномарку коричневою рідиною. Займання зрештою вдалося загасити.

"Я проїжджав повз цю "виставу", власник іномарки сам допомагав чоловікові на асенізаторі гасити вогонь. І робив він це дуже спритно. Побажаю хлопцеві удачі, сподіваюся, його машину можна буде відновити", - прокоментував інцидент свідок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161472
 
   
 Топ коментарі
 
ну...чего хоть залейся - тем и тушат... В Самаре на ходу загорелся BMW X6. Тушить его пришлось фекалиями - Цензор.НЕТ 3860
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тушили тем чего в мордоре как грязи
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гарантую, що зараз, кац з бмв, думає - та краще б вона згоріла
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Теперь от нее даже в пункте приема металлолома нос воротить будут.
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В соцмережах ще був комент: "Будет вонять но живым останется".
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Так то, что мы у них принимали за грязь, тоже оказалось говном
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Унитазы воруют, трусы поношенные тырят так же с использованными зубными щетками с корабля, я не удивлен что машины тушат говном хDD
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То був шакалад Рошен?
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То был твоей мамы алкашки суп или как у вас говорят щи
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Мені більше за все подобається,коли козломорде,на козлячому язиці,пише мені про щі))
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Гугл переводчиком овладел?А ты не такой тупой как твои **********
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Нет,то что осталось от твоего мозга.
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Мамма мия!!! Вот это ноу-хау! И шо далее??? В Самаре на ходу загорелся BMW X6. Тушить его пришлось фекалиями - Цензор.НЕТ 1792 Всяко я видел, в этой жизни, но такого- не приходилось!
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тут для рогатих головне чим закінчилось)))
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Все логично - лепят скульптуры из говна, проводят соревнования по метанию говна, вся страна у них говно, а теперь и пожарные смогут экономить воду и все пожары так тушить))
Правда их вызывать будут реже.
Основатель БМВ наверное обосрался бы в гробу, посмотрев этот ролик.
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німці візьмуть на озброєння, будуть у рекламних кліпах крутити як мона погасити пожежу)))
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Ну, да! В "Леопардах" туалеты организуют. А шо- удобно! Как часть противопожарной системы. В Самаре на ходу загорелся BMW X6. Тушить его пришлось фекалиями - Цензор.НЕТ 4925
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Говно - вечньій союзник расии в борьбе с врагами рюзкого духа
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А почему эта скрепная скатина на бумере ездит, а не на ладе калине? В Самаре на ходу загорелся BMW X6. Тушить его пришлось фекалиями - Цензор.НЕТ 7620
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Это ж Самара. Возможно, он из чудом уцелевших поволжских немцев.
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А это они, говном затушив "BMW", отомстили немцам за дидоф!
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Сгорела или в говне, машине всё одно трындец.
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Ароматизаторы теперь в "бэху" не нужны. Запах "рюскагамира" въелся в железо на годы.
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Шо прямо дерьмом тушили В Самаре на ходу загорелся BMW X6. Тушить его пришлось фекалиями - Цензор.НЕТ 7044. Теперь понятно зачем москалям унитазы В Самаре на ходу загорелся BMW X6. Тушить его пришлось фекалиями - Цензор.НЕТ 83. Это они у них вместо огнетушителей будут
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унітаз хоч не посраждав як сама цінна річ? везло мамані в ****** в падарок
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надо выслать родственничкам в парашу) им такое вряд ли покажут по зомбоящику...
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Все машины спокойно проезжают мимо. У нас не раз видел, как останавливаются и со своими огнетушителями выскакивают на помощь
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Водитель ассенизатора наглядно показал, что современные БМВ уже не те, что были раньше. Особенно российской сборки У Самарі на ходу загорівся BMW X6. Гасити його довелося фекаліями - Цензор.НЕТ 4085
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БМВ Х 6 для кацапського ринку збираються у Калінінграді на заводі Автотор
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Та то норм ... БМВ Х 6 для кацапського ринку збираються у Калінінграді на заводі Автотор, питання є?)
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Потушили пожар, а могли бы памятник путену сделать
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Винить кaцaпов нет причины, В том их беда, а не вина, Что Богу не хватило глины И Он лепил их из говна...
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Тушили самой настоящей духовной скрепой )
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Водителя ассенизатора ждёт казнь за нерациональное использование стратегического стройматериала.
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"гавно.. гавном..из гавна...в гавно..." У Самарі на ходу загорівся BMW X6. Гасити його довелося фекаліями - Цензор.НЕТ 2163 для кацарылых это норма... У Самарі на ходу загорівся BMW X6. Гасити його довелося фекаліями - Цензор.НЕТ 2163
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Интересно, откуда в обл. центре наберётся целая цистерна гi@@@вна???
Вот когда соешобла пишет о сра@@@, утках,@@ опах, - это так же воняет кацапщиной, как и цистерна ассенизатора!
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Ви серйозно? А як ями чистять в особняках, вони ж не всі підключені до каналізації.
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У нас канализация почему - то не засоряется. У Самарі на ходу загорівся BMW X6. Гасити його довелося фекаліями - Цензор.НЕТ 2576 . Стоки из кухни/ душа раздельные от стоков из унитаза.
По санитарным нормативам, канализационные стоки запрещено выбрасывать на улицу. Их обеззараживают.
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У Самарі на ходу загорівся BMW X6. Гасити його довелося фекаліями - Цензор.НЕТ 5081 То воно і не дивно, що вони на кораблях унітази познімали.
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Откуда у русни ассенизаторные машины? Здесь все знают, что они либо в окно г**но выливают, либо (в лучшем случае) какают в дырку в земле У Самарі на ходу загорівся BMW X6. Гасити його довелося фекаліями - Цензор.НЕТ 5584
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Ось чого у нас унітази на кораблях, а в мокшан нанотехнології
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Нет у нас уже унитазов, москали украли. Но им надо, они вот такие суда строят, а унитазов не хватает У Самарі на ходу загорівся BMW X6. Гасити його довелося фекаліями - Цензор.НЕТ 2904
У Самарі на ходу загорівся BMW X6. Гасити його довелося фекаліями - Цензор.НЕТ 7613
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Та й що, вони і раніще самі більші літаки будували, а от соціальний стан населення гірше ніж за царату, чому звичайний селянин десь в Костромі живе гірше ніж в Україні, я вже не кажу про Алабаму чи Квебек.
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Кацапы никогда не будут жить хорошо, им это не интересно. Им интереснее в разные потоки деньги вбухивать и флот из 50-ти атомных подлодок содержать.
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Це вам так здається, під якими лозунгами зносили РІ, землю селянам, заводи робочим, в підсумку забрали і землю і заводи, думаю коли сусіди почнуть жити краще і це дійде до свідомості середнього москаля, там буде буча. Іноді спілкуюсь з ними в рулетці, коли вихожу надвір і показую як живе середній українець, не вірять.
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Ну деякі були в Україні чи інших країнах Європи, навчились, середньому кацапу з хрущьовки то непотрібно.
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Погасили то погасили, цікаво інше, чому жодна худобина не вискочила з вогнегасником?
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"Ах, Самара-городок,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Да успокой ты меня, ох."
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короче... даже бэха в говени уся в говне... (как и водила...забрызган по полной))))
интересно, водила бэхи остановил говновозку или говносос сам.. по доброте душевной предложил помощь???
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