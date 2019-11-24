 Модуль NASA з другої спроби пробурив свердловину на Марсі. ВIДЕО

Про це повідомили у твітері програми NASA, передає Цензор.НЕТ.
My mole is on the move again and back to digging. Using my arm to put pressure on the mole from the side has helped it move down ~1.25 inches (~32 millimeters). My @NASAJPL & @DLR_en team’s efforts to #SaveTheMole continue. pic.twitter.com/ZXo31F5xsi— NASA InSight (@NASAInSight) November 21, 2019
Згідно з повідомленням, модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу.
Як повідомляє hromadske, минулого разу операція провалилася, оскільки бур не мав достатнього зчеплення з ґрунтом Марса. Віддача під часбуріння не врівноважувалася - і установці не вдавалося просунутися вглиб. Стіни свердловини при цьому занадто сильно розширювалися.
А вот на унитазы да что там на туалетную бумагу - нет
Туалеты жесть, помню.
В немецких поездах, к слову, само оформление туалетов нормальное, но очень грязно часто. Я, правда, несколько лет не ездила, машины хватает. Может, лучше стало. Но было не очень.
Вот как на картинках, я так и помню.
Раньше поезда в Украине и Рф были одинаковыми. Туалет - маленький закуток, вечно закрытый в санитарных зонах
В чем разница?
Хз насколько там реальная картина, ну в части сравнения, канал сомнительный
То есть взять худшее от украинских поездов и сравнить с лучшими новыми в РФ - не совсем корректно, видно же, что передергивают авторы. Но пофиг на РФ, конечно, в таком состоянии не должно быть поездов вообще.
Я помню историю про шубохранилища главы РЖД Якунина. Так шо я очень сомневаюсь, что в РФ все зашибись в этом плане
Да и фиг бы с ними, свое надо в любом случае восстанавливать. Только имхо надо концепты менять, а не все то же самое оставлять.
Стратегия развития должна быть современной, основной упор на скоростные перевозки, не эти суточные спальные медленные поезда. Из Кельна в Штутгарт можно доехать за 2 часа, а там около 500 км. Цены не заоблачные.
И сейчас везде так, все ускоряется, технологии на благо человеку.
К счастью, времена «догоним и перегоним Америку прошли».
Разработать нормальную стратегию развития, и поэтапно ее воплощать. Кстати, при отсутствии спального вагона вовсе не нужно содержать отдельную проводницу. Белье не нужно, много чего не нужно.
В общем потихоньку, по чуть-чуть можно и нужно менять. Я верю в Украину, вообще ни капли сомнения. Да, время и не все сразу, но неизбежны позитивные изменения
Да у всех можно учиться, привлечь западных специалистов к разработке стратегии.
Проблема имхо в том что изначально на стратегию кладут.
То есть покупать по 500 вагонов в год - это не стратегия.
президенти та уряди приходять і відходять - з кожним урядом - одна -дві галузі економіки зникають. Прорахунки 20-30 річної давності вилазять зараз. Зараз Україна вже на грані втрати хімічної промисловості та виробництва добрив - іще одна стаття для імпорту.
То чого кинулися різати ліси? - бо вже немає нічого іншого.
Економіка інерційна система, щоби були результати треба років 5-10. 5-10 років були нові ідеї? - не було. Так само і зараз, новий Президент з романтичним баченням, але уряд - ніякий - не стимулює розвиток, танцюють танці кругом МВФ, земельну реформу почали неправильно, тобто, сподіватися змін не варто. Коли змін немає - починають займатися особистми питаннями - власними кишенями, корупцією і тд. Останні сканадали показують, що правоохоронні органи знову втягнуті в якісь ігри.
Країною треба послідовно займатися, але цього ніхто не робить і перспектив на зміни - не видно.
Налоговый Кодекс - это вообще маст-ду
Это все нужно постепенно требовать от власти, давить на власть. Это совершенно нормально.
Но необходимо признать что нам тоже надо быть немного терпеливее. Когда новая власть толком только 3 месяца с полномочиями, на местах по городам и областям все те же, а мы требуем быстрых перемен, то тут тоже совершенно неверно.
Опять же нельзя сразу заняться всем.
Про 5-10 лет это не так. Сейчас все гораздо быстрее происходит. Если происходит.
Вже ясно, що уряд - ніякий. одкровення деяких міністрів показали їх рівень - вони дуже слабенькі або і відверто глупі. Вони не здатні рухати економіку, просто не знають, що робити.
Глава адміністрації втягнутий в якісь оборудки з правоохоронними органами, судячи з останніх записів. Саме по собі спілкування глави адміністрації з керівниками не страшне, але страшне те, що він не питає чим допомогти, а дає вказівки, і знову стало все ясно.
З цього висновок: змін не має і не буде. Вони зайнялися тим, що було і до них - рішаловом.
У всякому випадку тенденції вже зрозумілі.
Ще є деякі надії та сподівання, але вони можуть бути виправдані, якщо йдуть якісь напрацювання, випрацювання стратегії і тд. Але ми про це не знаємо.
Вы же понимаете, что в той же прокуратуре нельзя уволить всех по всей Украине сразу. Вернее, уволить, наверное, можно, где взять столько новых сразу, которые лучше?
Имхо процесс очищения многоступенчатый, это не сразу всех выгнать и посадить. Хотя нам хотелось бы, чтобы сразу. Очень важно, чтобы не было раскола в обществе. Этот момент надо всегда держать в уме, понимая, какую стратегическую цель преследуешь.
Правительство мне тоже не во всем понятно, но я не вижу, чтобы предлагали достойных кандидатов, которых бы власть отвергала.
Сейчас по многим ключевым отраслям проводится аудит. Это ведь не аудит ради аудита, на его основании будут сделаны и выводы, и привлечены к ответственности, и какие-то рекомендации будут воплощаться.
То есть перемены есть, а будут ещё большие. Мне очень импонирует то, что основная задача у президента сейчас - установление мира в Украине, выведение российских войск, контроль над границей, возращение пленных. И пленных таки вернули, и корабли вернули. И дальше потихоньку будет и остальное, дай Боже, чтобы поскорее.
Все вопросы стоят наверху: монополизация экономики, стимулирование экономики, Укрспирты, Укразализныци, работа прокуратур и судов, это что вопросы местных органов власти?
что касается увольнений прокуратур, судов. Я думаю, что надо уволить всех и немедленно.
Это ужас, какой уровень, просто не хочу здесь описывать. Где новых? - адвокатский корпус, юристы на предприятиях. Просто надо хотеть.
Вечером сел, сьел курицу и утром приехал!
Шучу, есть там один прибор и все.
А мы еще долго не будем участвовать.
Как и Венгрия и Австрия и Чехия...и куча еще стран. Не нагнетай..
В Україні такого не має і судячи з того, як все довго йде - то і не буде.
Я надеюсь сами то музейники понимают что такое мумии....людей,кошек, жуков и т.д. это хранилище данных ДНК. Образцы которых можно воссоздать в любой момент ради торжества жизни.
Ну и теперь вопрос, что они делают в музеях???
"в прошлый раз операция провалилась, поскольку у бура не было достаточного сцепления с грунтом Марса - отдача при бурении уравновешивалась и установке не удавалось продвинуться вглубь"
Они третьего закона Ньютона не знали?