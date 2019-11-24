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Все про:NASA (21) Марс (9) технології (116)

 Модуль NASA з другої спроби пробурив свердловину на Марсі. ВIДЕО

Американський модуль InSight на Марсі відновив роботу бурової установки. Його мета - заглибитися в поверхню планети.

Про це повідомили у твітері програми NASA, передає Цензор.НЕТ.

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Згідно з повідомленням, модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу.

Модуль NASA з другої спроби пробурив свердловину на Марсі 01

Як повідомляє hromadske, минулого разу операція провалилася, оскільки бур не мав достатнього зчеплення з ґрунтом Марса. Віддача під часбуріння не врівноважувалася - і установці не вдавалося просунутися вглиб. Стіни свердловини при цьому занадто сильно розширювалися.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161462
 
   
 Топ коментарі
 
Учьониє сколково вивчають: як можна використовувати зняті з українських суден унітази!
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Нарасєї кріпакам дозволили безкоштовно!!! збирати валєжнік!
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Пока модуль NASA бурит скважины на Марсе, кацапские тролли на Цензоре обсуждают туалеты в поездах. Твари , каждую тему замыливают.
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Нарасєї кріпакам дозволили безкоштовно!!! збирати валєжнік!
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да уж. это не то что русня ворует сантехнику.
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Русня с европейцами участвует в проекте ЭкзоМарс, в отличие от нас...
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У кацапов вечно хватает на ракеты
А вот на унитазы да что там на туалетную бумагу - нет
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А Вы в их поездах ездили? Там туалеты - Европа, в украинских - Африка.
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Ну очень давно в Украине ездила на поездах, а в РФ только в детстве, ездили с родителям в Москву

Туалеты жесть, помню.

В немецких поездах, к слову, само оформление туалетов нормальное, но очень грязно часто. Я, правда, несколько лет не ездила, машины хватает. Может, лучше стало. Но было не очень.
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В сети (в ютюбе в частности) полно свежих (2018-19гг) сравнений поездов русни и Украины. Смотреть это тяжко правда.
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Не нашла сравнений, нашла статьи про туалеты Укрзализныци

Вот как на картинках, я так и помню.
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Я не очень поняла про Европу и Африку если честно
Раньше поезда в Украине и Рф были одинаковыми. Туалет - маленький закуток, вечно закрытый в санитарных зонах
В чем разница?
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Начала смотреть, спасибо
Хз насколько там реальная картина, ну в части сравнения, канал сомнительный

То есть взять худшее от украинских поездов и сравнить с лучшими новыми в РФ - не совсем корректно, видно же, что передергивают авторы. Но пофиг на РФ, конечно, в таком состоянии не должно быть поездов вообще.
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Первое что попалось. Тоже посмотрел, соглашусь, - канал можно назвать пропагандистским. Но факты он даёт верно. Почитал другие ресурсы - уже сейчас более 50% туалетов в вагонах РЖД самолётного типа, т.е. без слива на пути, а к 2025-му планируют довести до 100%.
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Читать надо отзывы обычных россиян по форумам неполитическим. Там где обычные люди рассказывают реальные истории без лжепатриоитческого угара, а не показушные рекламные лозунги.

Я помню историю про шубохранилища главы РЖД Якунина. Так шо я очень сомневаюсь, что в РФ все зашибись в этом плане

Да и фиг бы с ними, свое надо в любом случае восстанавливать. Только имхо надо концепты менять, а не все то же самое оставлять.
Стратегия развития должна быть современной, основной упор на скоростные перевозки, не эти суточные спальные медленные поезда. Из Кельна в Штутгарт можно доехать за 2 часа, а там около 500 км. Цены не заоблачные.

И сейчас везде так, все ускоряется, технологии на благо человеку.
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ми в Україні відстали назавжди. Пам'ятаю ще були дітьми..., десь в 1979 - 81 пустили нові електрички в Київській області - так в Європі вже, мабуть декілька поколінь поїздів змінилося, а в нас ще ті самі електрички - старенькі. Все тут розграбовано.
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Я согласна что все в ужасном состоянии, все разворовано. Я не согласна, что нельзя исправить.

К счастью, времена «догоним и перегоним Америку прошли».

Разработать нормальную стратегию развития, и поэтапно ее воплощать. Кстати, при отсутствии спального вагона вовсе не нужно содержать отдельную проводницу. Белье не нужно, много чего не нужно.

В общем потихоньку, по чуть-чуть можно и нужно менять. Я верю в Украину, вообще ни капли сомнения. Да, время и не все сразу, но неизбежны позитивные изменения
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Я тоже верю в Украину. Но закрывая глаза и хихикая ничего не добиться. Нужно не мусолить тему одного украденного унитаза, а делом заниматься. И да, учиться в чём-то у русни, которая на пути к европейским стандартам опережает нас лет на 20, и разрыв этот только увеличивается.
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имхо учиться лучше у Польши, у Чехии, у бывшей ГДР, там прогресс гораздо более явный.
Да у всех можно учиться, привлечь западных специалистов к разработке стратегии.

Проблема имхо в том что изначально на стратегию кладут.

То есть покупать по 500 вагонов в год - это не стратегия.
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звідки вони візьмуться ті зміни?
президенти та уряди приходять і відходять - з кожним урядом - одна -дві галузі економіки зникають. Прорахунки 20-30 річної давності вилазять зараз. Зараз Україна вже на грані втрати хімічної промисловості та виробництва добрив - іще одна стаття для імпорту.
То чого кинулися різати ліси? - бо вже немає нічого іншого.
Економіка інерційна система, щоби були результати треба років 5-10. 5-10 років були нові ідеї? - не було. Так само і зараз, новий Президент з романтичним баченням, але уряд - ніякий - не стимулює розвиток, танцюють танці кругом МВФ, земельну реформу почали неправильно, тобто, сподіватися змін не варто. Коли змін немає - починають займатися особистми питаннями - власними кишенями, корупцією і тд. Останні сканадали показують, що правоохоронні органи знову втягнуті в якісь ігри.
Країною треба послідовно займатися, але цього ніхто не робить і перспектив на зміни - не видно.
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Критика имхо по делу, стратегию экономического развития я тоже до сих пор не увидела.
Налоговый Кодекс - это вообще маст-ду

Это все нужно постепенно требовать от власти, давить на власть. Это совершенно нормально.

Но необходимо признать что нам тоже надо быть немного терпеливее. Когда новая власть толком только 3 месяца с полномочиями, на местах по городам и областям все те же, а мы требуем быстрых перемен, то тут тоже совершенно неверно.

Опять же нельзя сразу заняться всем.

Про 5-10 лет это не так. Сейчас все гораздо быстрее происходит. Если происходит.
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ви знаєте - на місцях нічого не зміниться, тобто не буде зміни ні облич не команд, якщо новий уряд, парламент не продемонструють зміни зверху. Така штука, як ми не маємо змін, бо на місцях ті самі люди - не пройде! Мати в руках всі важелі, уряд, більшість в парламенті і на щось ще кивати? - ви мене пробачте, але це не вдастся - просто ніхто в те не повірить.
Вже ясно, що уряд - ніякий. одкровення деяких міністрів показали їх рівень - вони дуже слабенькі або і відверто глупі. Вони не здатні рухати економіку, просто не знають, що робити.
Глава адміністрації втягнутий в якісь оборудки з правоохоронними органами, судячи з останніх записів. Саме по собі спілкування глави адміністрації з керівниками не страшне, але страшне те, що він не питає чим допомогти, а дає вказівки, і знову стало все ясно.
З цього висновок: змін не має і не буде. Вони зайнялися тим, що було і до них - рішаловом.
У всякому випадку тенденції вже зрозумілі.
Ще є деякі надії та сподівання, але вони можуть бути виправдані, якщо йдуть якісь напрацювання, випрацювання стратегії і тд. Але ми про це не знаємо.
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Ну выборы в местные органы власти никто не отменял, как, впрочем, и саботаж на местах
Вы же понимаете, что в той же прокуратуре нельзя уволить всех по всей Украине сразу. Вернее, уволить, наверное, можно, где взять столько новых сразу, которые лучше?

Имхо процесс очищения многоступенчатый, это не сразу всех выгнать и посадить. Хотя нам хотелось бы, чтобы сразу. Очень важно, чтобы не было раскола в обществе. Этот момент надо всегда держать в уме, понимая, какую стратегическую цель преследуешь.

Правительство мне тоже не во всем понятно, но я не вижу, чтобы предлагали достойных кандидатов, которых бы власть отвергала.
Сейчас по многим ключевым отраслям проводится аудит. Это ведь не аудит ради аудита, на его основании будут сделаны и выводы, и привлечены к ответственности, и какие-то рекомендации будут воплощаться.

То есть перемены есть, а будут ещё большие. Мне очень импонирует то, что основная задача у президента сейчас - установление мира в Украине, выведение российских войск, контроль над границей, возращение пленных. И пленных таки вернули, и корабли вернули. И дальше потихоньку будет и остальное, дай Боже, чтобы поскорее.
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выборы на местах - это вопрос не очень важный. И какой саботаж?
Все вопросы стоят наверху: монополизация экономики, стимулирование экономики, Укрспирты, Укразализныци, работа прокуратур и судов, это что вопросы местных органов власти?
что касается увольнений прокуратур, судов. Я думаю, что надо уволить всех и немедленно.
Это ужас, какой уровень, просто не хочу здесь описывать. Где новых? - адвокатский корпус, юристы на предприятиях. Просто надо хотеть.
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Я не хочу быстро, я хочу удобно!
Вечером сел, сьел курицу и утром приехал!
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Везде сравнивают обычно московские и киевские транспортные средства. но , понятно, что все это видеошопы.
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Предоставляет данные Фобос-грунт со дна Атлантики?
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Да, так и есть. Пару шурупов поставят для ровера, но шуму будет.... Типа, если бы не наши шурупы, не видать Марсу цивилизации.
Шучу, есть там один прибор и все.
А мы еще долго не будем участвовать.
Как и Венгрия и Австрия и Чехия...и куча еще стран. Не нагнетай..
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Ну вообще-то их ракета + посадочный модуль + пара приборов.
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Вот по этому этот проект и такой "щастливый". Рузьге "авось" не прокатывает.
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Как раз нет. Подвели итальянцы.
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..вот теперь Мокша участвует в проекте - у них уже есть украинский унитаз с нового катера, который учОные Мокши спроектировали разместить над пробуренной американцами дыркой в Марсе
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Учьониє сколково вивчають: як можна використовувати зняті з українських суден унітази!
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и микросхемы из навигационного оборудования, которые мордва на буксирах вырвала.
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Сколково и микросхемы вещи несовместимые
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О!Амеры вже криницi копают на Марсе!Скоро яблочки саджати почнуть
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вот рогозин с помощью удмуртских ученых возьмет и запустит на луну 10 башкиров и 20 чувашей.
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Оленей разводить?Лунная оленеводческая ферма им.Рогозина
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Новый марсоход Роисси - танкожопый Рогозин (неразборная конструкция.) Анало_говнет.
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А потом ***** и Ко такие "цап-царап" и как унитазы с катеров украинских. Профит! Если батут рогозинский не подведёт, конечно.
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Пока модуль NASA бурит скважины на Марсе, кацапские тролли на Цензоре обсуждают туалеты в поездах. Твари , каждую тему замыливают.
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в поезде москва-владивосток есть туалеты. Теперь благодаря победе России в них установят унитазы
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Ну в поезде мацква - владик унитазы точно есть , с педалькой . А вот в электричках , например мацква - калуга и того нет. Три часа и потерпеть можно Модуль NASA со второй попытки пробурил скважину на Марсе - Цензор.НЕТ 1534, чай не бары
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Модулі NASA на марсі, як ознака цивілізації, починаються з чистих туалетів, до речі. Хоча, і в США зустрічав страшні публичні туалети на пляжах. Интелект починається з письмового чи компьютерного столу в квартирі, а здоров'я - з відчиненою трохи форточки та регулярного перевітрювання приміщення. А те що в Україні в потягу підвищенного комфорту де білет 500-1000 грн. туалети засцяно це провина не тільки прибиральника.
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цивілізація народу починається з батьків -засновників нації, які дають народу справдливі закони та їх виконання.
В Україні такого не має і судячи з того, як все довго йде - то і не буде.
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Обладнання, про яке йдеться в статті - бурова установка "Kret", доставлена на Марс з міжпланетною місією InSight, спроектована та побудована "некосмічною" державою Польща. Завдання надскладне: керуючи обладнанням з відстані майже в півмільярда кілометрів, пробурити свердловину глибиною 5 метрів і встановити сенсори для вивчення можливої сейсмічної активності на Марсі.
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С NASA мы договорились! -- я всё уладил...*)
Модуль NASA со второй попытки пробурил скважину на Марсе - Цензор.НЕТ 9888
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Там такие чудеса, в том NASA -- ...как на другой планете побывал...
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Это на мысе Канаверал. Жалко, шо стыцы ничего в небо не пуляли, к нашему приезду -- я б нафотал...*)
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Мне машинки понравились, шо по Луне ездили... -- там такие колёса интересные -- сплошные пружинки и проволочки... -- но баранка присутствует, как у меня на Мэрине...*)
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Трамп вийшов з паризької кліматугоди, бо Земля піндосам вже не цікава - переселятимуться на Марс. Модуль NASA со второй попытки пробурил скважину на Марсе - Цензор.НЕТ 8186
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А где-то на мокшанских болотах завыли москоские космонавты от зависти и злобы.
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Теперь осталось найти и пробурить марсианский некрополь. Вытащить оттуда мумии и растаскать их по музеям!
Я надеюсь сами то музейники понимают что такое мумии....людей,кошек, жуков и т.д. это хранилище данных ДНК. Образцы которых можно воссоздать в любой момент ради торжества жизни.
Ну и теперь вопрос, что они делают в музеях???
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не за горами те де, когда на Марсе и на Луне машины будут добывать ресурсы.
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Это же какой ресурс будет выгодно добывать таким дорогостоящим способом? Золото тоже можно сделать в ускорители из других элементов, да только никто так не делает. Дорого и нерационально.
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Нихрена на понял...
"в прошлый раз операция провалилась, поскольку у бура не было достаточного сцепления с грунтом Марса - отдача при бурении уравновешивалась и установке не удавалось продвинуться вглубь"
Они третьего закона Ньютона не знали?
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