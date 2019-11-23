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 Суспільство
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Все про:голодомор (201) Канада (723) Порошенко (10023) Росія (21055) Сталін (77)

 Сьогодні Росія під керівництвом Кремля продовжує справу Сталіна, - Порошенко в Канаді. ВIДЕО

Сталінський режим під час Голодомору 1932-1933 років навмисно намагався знищити покоління українців.

Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сталінський режим навмисно намагався знищити покоління українців. І зараз Росія під керівництвом Кремля продовжує справу Сталіна. І має таку саму мету: знищити Україну як державу і українців як націю. Але як тоді українська нація відродилася, так і зараз нічого у них не вийде. Які б інструменти вони не використовували: гібридну агресію, зовнішню збройну агресію, намагання розколоти державу, знищити зсередини – Україна об’єднається і відродиться.Сьогодні мільйони українців по всьому світу запалили свічку пам‘яті і помолилися за кожного, хто невинно загинув під час цієї страшної трагедії – Голодомору-Геноциду українського народу. Україна пам‘ятає", - йдеться в публікації на facebook-сторінці Порошенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ніколи не зможемо забути і пробачити", - Зеленський про Голодомор

Він вшанував пам'ять жертв Голодомору біля пам'ятника українцям, які приїхали в кінці XIX століття в Канаду. Монумент розташований в місті Галіфакс, де відбувається Міжнародний безпековий форум.

У відеокоментарі Порошенко нагадав, що Канада була однією із перших держав, яка визнала Голодомор геноцидом українського народу. І один із перших пам’ятників в світі, присвячений Голодомору, встановлений саме в Канаді, у місті Едмонтон. Там в понеділок українці вшанують пам‘ять жертв Голодомору разом з українською діаспорою

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акції пам'яті жертв Голодомору відбулися біля диппредставництв РФ у Києві, Львові, Харкові та Одесі

"І зараз Російська держава під керівництвом Кремля продовжує справу Сталіна. У неї та ж сама мета - знищити Україну як державу і знищити українців. 13 тисяч українців були покладені на вівтар цієї абсолютно бездумної агресії, яку Росія робить проти України. Результат буде таким же - нічого у них не вийде", - підкреслив політик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161458
 
   
 Топ коментарі
 
и пророк её - напалечная кукла Бени по кличке ЗЕ
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это ты о купленных им сотнях снайперских винтовках и укреплении ПВО Киева за свои деньги ?
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и пророк её - напалечная кукла Бени по кличке ЗЕ
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Дєло сраліна, ось для чого їм унітази з наших кораблів!
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та то декор для облицовки могущества
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петя деньги казённые верни, а потом будешь про голодомор вякать.
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это ты о купленных им сотнях снайперских винтовках и укреплении ПВО Киева за свои деньги ?
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😁😁в каких документах можно увидеть покупку винтовок и строительство ПВО?
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А в яких документах можна побачити що Зеленський продав свої три кіностудії в РФ, одна з котрих працює на міноборони кацапів?
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Ну хотя бы в тех где доказывается что у Зеленского были свои киностудии в РФ для начала

А теперь я хочу увидеть документы которые доказывают что Петр Алексеевич лично построил ПВО вокруг Киева (это дохрена документов, какой-нить хоть дайте, а так же о том, как он закупал и передавал лично из своих средств снайперские винтовки)
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Кацап, ты хочешь чтобы тебе показали документы министерства обороны о приемке оружия?
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Покажи документы по которым на кипрскую офшорку ЗЕкловуна перевели 41 миллион баксов украденных в Привате??
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В первый раз слышу такое
Покажи документы
Шо, опять нет?! А ссылочку ну хоть на какой-то приличный источник информации? Тоже нет. Надо же
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А покажи документ по которым Порошенко украл милиарды? Шо опять нет??? Надо же...
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Было куча журналистских расследований, еще при самом Порошенко. Типа всунул свою прокладку Кузню между оборонными заводами, и завысил комплектующие в 5 раз.
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Было куча журналиских расследований как на счета - офшорки квартала переводились ворованные с Привата бабки..или тебя в гугле забанили??
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Не стоит, слёзы тебе ещё пригодятся, когда Петю посадят

Заодно открой статьи про Панамские офшоры Пети во всех крупных изданиях мира
Там кстати и документы найдёшь
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Все издания мира писали про 41 миллион баксов на офшорках квартала 95 украденных с Привата. Там кстати и документы найдёшь.
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Ти мене перелякав, бо я сам ідейний.👳 Але мої ідеї - поїсти та погодувати інших. Ти же хочеш бути поруч з такою ...👧 Життя одне і його треба прожити окремо від подібних особистостей!
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Для альтернативно обдарованих зебілів - про захід:
https://canada.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/76056-delegacija-z-ukrajini-bere-uchasty-u-mizhnarodnomu-forumi-z-pitany-bezpeki-v-galifaksi

Делегація з України бере участь у Міжнародному форумі з питань безпеки в Галіфаксі

22 листопада в м. Галіфакс канадської провінції Нова Скотія розпочався Міжнародний форум з питань безпеки.
В роботі Форуму бере участь офіційна делегація України на чолі з Міністром оборони України Андрієм Загороднюком.
Міністр Загороднюк візьме участь у панельній дискусії з тематики гібридного впливу та кіберзагроз з метою пошуку шляхів захисту національної інформаційної безпеки від зовнішнього впливу.
В рамках заходу заплановані зустрічі міністра з канадськими урядовцями, а також партнерами оборонних відомств інших країн.
24 листопада на форумі виступить п'ятий Президент України Петро Порошенко.
У щорічному Галіфакському форумі традиційно беруть участь представники урядів та парламентів з демократичних держав світу, провідні фахівці-політологи та експерти у сфері міжнародних відносин, безпеки та оборони.
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дякую за інформацію. Бо я запитував гугль - не сказав.
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Тільки то було не Вам.
Бо одна зебілка (вже в спамі) язвила, як завжди.

В Монреалі відбувається Книжковий Ярмарок. Україна теж представлена. І їй надано можливість більше розповісти про себе, свою культуру і літературу.
https://www.salondulivredemontreal.com/programmation/animations/?p=Ambassade+Ukraine&fbclid=IwAR2gijL6YaqOzmCf8yQ7yGv0BFUBioG1WnxmoQ9vVgWsRanW4AoIyVMFh_M
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яка різниця... Мені цікава ця іфа. Ще раз подякую!
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Спочатку росія багато разів забороняла українську мову, потім росія створювала в Україні голодомори, депортації, репресії, вбивства... Скільки треба росіянам ще ненависті, щоб продовжувати засівати русскій мір?
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Кремль продолжает дело Сталина, Банковая продолжает дело Петровского...
Две головы одной имперской курицы-мутанта.
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Порох -- классный политик второго плана! ...дело делает, но за ситуацией вокруг не следит. Зажирается по-ходу... ...совковый дядя.
Шо мы имеем сейчас? -- ...всё то же самое, шо за Кравчука голосовало...
...в тех же процентах...*)
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а теперь сравните эту речь с мычанием вазелина про "за что?"
разные смыслы во всем.

вазелин играет обиженного вопрошающего у гопника "за что ты меня обидел?"
порох четко говорит - хер тебе. мы не сдадимся.
в этом отличие бойца от шмаркли
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а чого це хрюшка у Канаду сдриснула
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...а ты кудой в отпуске сдрыскиваешь? ...хоть ты и не хрюшка...*)
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да никто не бежит, Порох уже давно доказал. Єто твой коломойский в Израиль первым рейсом бежал и отсиживался. Саакашвили из Грузии бежал. Овощь. И зебиленко сбежит точно также первым рейсом
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Будемо сподіватися що не втече.
Що не встигне.
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Він офіційно "поїде" на зустріч з путіним для переговорів в Нормандію.
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зебиленко

окончание "ко" намекает на украинскую фамилию что явно не соответствует действительности,..скорее зельцман..
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Ти теж дристаєш, але на голову німцям.
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Порох прав! кацапия логово фашистов и подонков 21 века
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Вместо того, чтоб красиво и благороджно поливать своим шоколадом украинских бойцов на дон-передовой, его всухамфятку и зненацька аж в Канаду занесло побазарить за житуху.
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Шмаркля пытается играть Шмеркель, но только не выходит - его водят за ручку, а оно даже с бумажки каждый раз зашкваривается. Говорящая голова. Кто заказал продакшн "Слуги народа" в 2014 - тот и поставил.
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брехло свиняче
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Для чого на знати ваше справжнє ім'я?😏
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ляшковка парашная
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там твое место парашный
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Шредер-ПУТИНСКАЯ "ШЕСТЕРКА и отрабатывает свои 30 серебренников как Иуда
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лаліта вальцман чию справу продовжує?
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зебилы достойны Голобородька...сеньора-голодомора..пусть жрут теперь
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Оце і є справжній президент. А то шо зараз на банковій то зелена почвара, пародія на президента.
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еще один дебил с кацапскими картинками....
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потоцкий-за Автофекалию ответишь,паскуда..Создатель такого не прощает
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Создатель чего? Хитрых воровских схем кражи наших денег? Против него сейчас открыто более 20 уголовных дел и пчти все за кражи денег из бюджета. А сколько украло его окружение,. кот. пользовалось его покровительством? Создатель м-ля, краж и мародёрства. Сьогодні Росія під керівництвом Кремля продовжує справу Сталіна, - Порошенко в Канаді - Цензор.НЕТ 9886
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"Дело Ленина-Сталина живет и побеждает!" Молодец Петя! Помнит! Не зря был членом КПСС.
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Порошенко еще и дьяк РПЦ. И, помнится, утверждал, что справились и без всяких добробатов. Которых он загнал в котел под Иловайском
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ухом мал..ты небось под Иловайском страну грудью прикрыл?а,Зе!бил??
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Леон Потоцкий был одним из основателей «Библиотеки Варшавы». Занимался литерным творчеством. Наиболее известен его 3-томный труд «Мемуары пана Камертона», изданный после смерти Л. Потоцкого.
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Микола Княжицький: у день пам'яті жертв Голодомору ми усвідомлюємо необхідність сильної української держави
У день, коли світ вшановує мільйони загиблих від голоду українців, ми маємо усвідомити, наскільки важливою є сильна держава, яка захищає своїх громадян. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав народний депутат України Микола Княжицький.
«У цей день ми усвідомлюємо необхідність сильної української держави.
Росіяни знищували українців, світ закривав очі на трагедію. Мільйони людей загинули у Голодомор, бо не було держави, яка б їх захистила.
День пам'яті жертв Голодомору - день усвідомлення необхідності держави українців».
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Допоки є Порох в порохівниці, ху#ло Украіну не отримає. Та ЗЕчмоніці не дозволить цього зробити.
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Артур Герасимов: голодомор став можливим тому, що 100 років тому українці втратили свою деРжаву
Геноцид українського народу, організований сталінським режимом, став можливим тому, що сто років тому українці не змогли вберегти свою державність. Про це під час жалобних заходів у Києві сказав співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов.
«Маємо завжди пам'ятати велику трагедію, коли були вбиті мільйони українців. Коли були вбиті ті, хто міг будувати майбутнє незалежної України. Сьогодні десятки країн світу визнають це геноцидом. Він був для того, щоб знищити український народ», - наголосив Герасимов.
«Сьогодні ми маємо зробити все, щоб не втратити державу у війні з тим самим ворогом. Сьогодні в Росії сталінський режим вже не вважають злочинним. Країна-агресор намагається повністю переписати історію. І не тільки двадцяте століття, а й набагато раніше», - зазначив Артур Герасимов.
«Але дуже потужна робота дослідників з України і всього світу, активістів і волонтерів, які зібрали мільйони доказів, доводить, що це було цілеспрямоване знищення українського народу», -наголосив Артур Герасимов.
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