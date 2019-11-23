 Сьогодні Росія під керівництвом Кремля продовжує справу Сталіна, - Порошенко в Канаді. ВIДЕО

Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Сталінський режим навмисно намагався знищити покоління українців. І зараз Росія під керівництвом Кремля продовжує справу Сталіна. І має таку саму мету: знищити Україну як державу і українців як націю. Але як тоді українська нація відродилася, так і зараз нічого у них не вийде. Які б інструменти вони не використовували: гібридну агресію, зовнішню збройну агресію, намагання розколоти державу, знищити зсередини – Україна об’єднається і відродиться.Сьогодні мільйони українців по всьому світу запалили свічку пам‘яті і помолилися за кожного, хто невинно загинув під час цієї страшної трагедії – Голодомору-Геноциду українського народу. Україна пам‘ятає", - йдеться в публікації на facebook-сторінці Порошенка.
Він вшанував пам'ять жертв Голодомору біля пам'ятника українцям, які приїхали в кінці XIX століття в Канаду. Монумент розташований в місті Галіфакс, де відбувається Міжнародний безпековий форум.
У відеокоментарі Порошенко нагадав, що Канада була однією із перших держав, яка визнала Голодомор геноцидом українського народу. І один із перших пам’ятників в світі, присвячений Голодомору, встановлений саме в Канаді, у місті Едмонтон. Там в понеділок українці вшанують пам‘ять жертв Голодомору разом з українською діаспорою
"І зараз Російська держава під керівництвом Кремля продовжує справу Сталіна. У неї та ж сама мета - знищити Україну як державу і знищити українців. 13 тисяч українців були покладені на вівтар цієї абсолютно бездумної агресії, яку Росія робить проти України. Результат буде таким же - нічого у них не вийде", - підкреслив політик.
А теперь я хочу увидеть документы которые доказывают что Петр Алексеевич лично построил ПВО вокруг Киева (это дохрена документов, какой-нить хоть дайте, а так же о том, как он закупал и передавал лично из своих средств снайперские винтовки)
Покажи документы
Шо, опять нет?! А ссылочку ну хоть на какой-то приличный источник информации? Тоже нет. Надо же
Заодно открой статьи про Панамские офшоры Пети во всех крупных изданиях мира
Там кстати и документы найдёшь
https://canada.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/76056-delegacija-z-ukrajini-bere-uchasty-u-mizhnarodnomu-forumi-z-pitany-bezpeki-v-galifaksi
Делегація з України бере участь у Міжнародному форумі з питань безпеки в Галіфаксі
22 листопада в м. Галіфакс канадської провінції Нова Скотія розпочався Міжнародний форум з питань безпеки.
В роботі Форуму бере участь офіційна делегація України на чолі з Міністром оборони України Андрієм Загороднюком.
Міністр Загороднюк візьме участь у панельній дискусії з тематики гібридного впливу та кіберзагроз з метою пошуку шляхів захисту національної інформаційної безпеки від зовнішнього впливу.
В рамках заходу заплановані зустрічі міністра з канадськими урядовцями, а також партнерами оборонних відомств інших країн.
24 листопада на форумі виступить п'ятий Президент України Петро Порошенко.
У щорічному Галіфакському форумі традиційно беруть участь представники урядів та парламентів з демократичних держав світу, провідні фахівці-політологи та експерти у сфері міжнародних відносин, безпеки та оборони.
Бо одна зебілка (вже в спамі) язвила, як завжди.
В Монреалі відбувається Книжковий Ярмарок. Україна теж представлена. І їй надано можливість більше розповісти про себе, свою культуру і літературу.
https://www.salondulivredemontreal.com/programmation/animations/?p=Ambassade+Ukraine&fbclid=IwAR2gijL6YaqOzmCf8yQ7yGv0BFUBioG1WnxmoQ9vVgWsRanW4AoIyVMFh_M
Две головы одной имперской курицы-мутанта.
Шо мы имеем сейчас? -- ...всё то же самое, шо за Кравчука голосовало...
...в тех же процентах...*)
разные смыслы во всем.
вазелин играет обиженного вопрошающего у гопника "за что ты меня обидел?"
порох четко говорит - хер тебе. мы не сдадимся.
в этом отличие бойца от шмаркли
Що не встигне.
окончание "ко" намекает на украинскую фамилию что явно не соответствует действительности,..скорее зельцман..
У день, коли світ вшановує мільйони загиблих від голоду українців, ми маємо усвідомити, наскільки важливою є сильна держава, яка захищає своїх громадян. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав народний депутат України Микола Княжицький.
«У цей день ми усвідомлюємо необхідність сильної української держави.
Росіяни знищували українців, світ закривав очі на трагедію. Мільйони людей загинули у Голодомор, бо не було держави, яка б їх захистила.
День пам'яті жертв Голодомору - день усвідомлення необхідності держави українців».
Геноцид українського народу, організований сталінським режимом, став можливим тому, що сто років тому українці не змогли вберегти свою державність. Про це під час жалобних заходів у Києві сказав співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов.
«Маємо завжди пам'ятати велику трагедію, коли були вбиті мільйони українців. Коли були вбиті ті, хто міг будувати майбутнє незалежної України. Сьогодні десятки країн світу визнають це геноцидом. Він був для того, щоб знищити український народ», - наголосив Герасимов.
«Сьогодні ми маємо зробити все, щоб не втратити державу у війні з тим самим ворогом. Сьогодні в Росії сталінський режим вже не вважають злочинним. Країна-агресор намагається повністю переписати історію. І не тільки двадцяте століття, а й набагато раніше», - зазначив Артур Герасимов.
«Але дуже потужна робота дослідників з України і всього світу, активістів і волонтерів, які зібрали мільйони доказів, доводить, що це було цілеспрямоване знищення українського народу», -наголосив Артур Герасимов.