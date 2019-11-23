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 Помічник Зеленського Єрмак пов'язаний із путінським олігархом Ротенбергом, - Прямий. ВIДЕО

У помічника президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака через власну компанію "Інтерпромфінанс-безпека" є спільний бізнес з компанією "Сарич".

Журналісти нового проєкту розслідувань "Watchdogs.Розслідування" на телеканалі "Прямий" викрили Єрмака в зв'язках з одіозним путінським олігархом, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Помічник Зеленського Єрмак тісно спілкується із Сурковим. Він серйозно інтегрований у російський істеблішмент, - Безсмертний. ВIДЕО

Раніше це була українська компанія, яка володіла землею в бухті Ласпі, але вона переєструвалася в Росії за тамтешніми законами і змінила власників. Рік тому її новими господарями стали люди, наближені до Аркадія Ротенберга - друга Путіна, будівника Кримського мосту і найтоксичнішого з російських олігархів.

"Пан Ротенберг чи якась там інша особа з Росії могла стати власником бізнесу в Україні таким чином. Не зовсім формально - між крапель пройти", - зазначив юрист із земельних питань Єгор Недашківський.

Єрмак і ТОВ "Сарич" є партнерами в компанії "Інтерпромфінанс-безпека". Україна перереєстровані кримські компанії не визнає, але з точки зору росіян - люди Ротенберга увійшли напряму до українського бізнесу Єрмака і стали його партнерами. Як це пояснити? Журналісти кілька тижнів намагалися домовитись про інтерв’ю із Андрієм Єрмаком. Він ігнорував звернення, допоки в особистій переписці автори розслідування не заявили йому тему. Через свого прессекретаря Єрмак дав відповідь - текстовим повідомленням у WhatsApp. Мовляв, нічого поганого не робив - хотів би закрити компанію, але не може.

"Ще задовго до початку війни, я не мав жодних відносин з ТОВ "Сарич", як не маю і зараз, і не несу жодної відповідальності за діяльність цієї юридичної особи чи її бенефіціарів. Навіть більше, в мене немає зв‘язку з ними, і через це я весь цей час не мав змоги закрити ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека", - йдеться у повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161452
 
   
 Топ коментарі
 
Отакі "нові обличчя" у владу Зеля нам привів...
Прохідний кацапський двір на банковій..
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Як кажуть.. Єрмак тіньовий міністр закордонних справ.. Помощник Зеленского Ермак связан с путинским олигархом Ротенбергом, - Прямой - Цензор.НЕТ 9515
Підкажіть, а хто в нас тіньовий президент ?
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і шо ? від цього зміниться біографія єрмака ?
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Скорее, Ермак через нац комиссию лишит, как и 112 канал, лицензии!
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КАЦАПИ ЯК САРАНА!
Захоплюють всі землі, до яких дотягнуться, поневолюють всі народи навколо, намагаючись їх або винищити, або перетворити на собі подібну масу сарани, перетворюють на лайно все, до чого торкаються!
А коли знищать ресурси на загарбаних теренах - вирушають далі!
Помічник Зеленського Єрмак пов'язаний із путінським олігархом Ротенбергом, - Прямий - Цензор.НЕТ 9012



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"Прямий" очень авторитетный тиликанал, журналисты труженики начинали с нуля, снимая в аренду подвальное помещение на Малой Арнаутской в доме где жил Остап. Они, кстати, и сейчас там работают. Съемки тиликанала проходят в кинотеатре "Шантеклер", рядом также находится баня, а напротив квартира раввина Фридмана или Вальцмана, уже и не помню.
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Вы забыли, шо там у всех журналистов кариес и щикаладная зависимость...
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Вот, пошёл я на выборы! -- шо б потом было хлопотно, но весело...*)
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есть такая поговорка : поскреби любого русского и там окажется татарин

а если поскрести любого из ЗЕкоманды . что там окажется ?
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Что старая власть,что новая власть одни и те же подходы,одни и те же пристрастия
Нажучить народ,себя отблагодарить
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а никто и не сомневался
За эти его КАКчества он и стал типа
советником Зеленского и руководит всей внешней политикой
В принципе министр МЗС нам не нужен
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Журналистика уровня днище, старый владелец компании Сарыч продал её неким лицам которые якобы как-то связаны с Ротенбергом, при этом ни слова о том что Ермак имел хоть какие дела с новыми владельцами Сарыч.
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"Прямой" - это днище в стиле рашатв. Да он и создан российскими журналистами, которые создавали современные российские каналы в этом стиле.
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Не знаю ничего о Ермаке, все может быть, но ссылаться на фейкомет "Прямой" - это дурной тон.
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Прямой это канал рыга?
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И вот такого говна на вентилятор будет вкидываться ещё тонн дофига. Видимо совсем Пете горелым запахло с этими подозрениями, выдвинутыми ГБР

Недаром же сиротинушкой поперся в Канаду. Ясно же зачем. И ясно откуда ветер дует в таких вбросах
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Ну не плач! Ню ню ню порохоботи! Навіщо ла ла лаку обідєлі? Я вам дам!
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Я бы сказал так Лала,что дыма без огня не бывает
Вспомни, раньше все боготворили Порошенко и кто он сейчас?
То же самое будет с Зеленским только хуже уже будет стране
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Та чому ж? Це ж не порошенківський канал... Помічник Зеленського Єрмак пов'язаний із путінським олігархом Ротенбергом, - Прямий - Цензор.НЕТ 6178
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Ты только об этом узнал?
Ещё с 2014 года эта канва идёт...
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Бизнес бизнесом, но никто не озвучивает, что проблема намного масштабнее ведь Ермак отвечает за урегулирование войны на Донбассе, ведь это он подписал в июле на уровне советников бумагу, ведь это он продвигает встречу в нормандском формате ( условия в ущерб интересам Украины), может ли такой человек делать что-либо в интересах Украины?
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Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Конечно не мешал, это мразь еще 3 года выпускал на ней конфетки пока в Донбассе шла война.
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в США бы уже был бы скандал и огромные разбирательства. в Украине должен быть кипишь во всех структурах и народе. Если это правда, то он должен отправится в тюрьму за гос измену! И это должны быть для президента последствия, как в США для Трампа еще за меньшее импичмент.
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Какая гос измена придурок, чем он виноват что его старый партнер по бизнесу в Крыму продал свою компанию. Где хоть один факт связи Ермака с новыми владельцами.
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Ви
Воно то так, але Єрмак просто звязківець між двома Вовами
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Все скандалы со слугами -это ничто в сравнении с этой расконсервированной консервой Кремлем, это выросшая из гниды ВОША КРЕМЛЯ, дождавшаяся своего часа и времени Х .
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Зеля тоже приобрел домик в УЖЕ оккупированном Крыму благодаря связям Ермака?
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