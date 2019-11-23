 Помічник Зеленського Єрмак пов'язаний із путінським олігархом Ротенбергом, - Прямий. ВIДЕО

Журналісти нового проєкту розслідувань "Watchdogs.Розслідування" на телеканалі "Прямий" викрили Єрмака в зв'язках з одіозним путінським олігархом, передає Цензор.НЕТ.
Раніше це була українська компанія, яка володіла землею в бухті Ласпі, але вона переєструвалася в Росії за тамтешніми законами і змінила власників. Рік тому її новими господарями стали люди, наближені до Аркадія Ротенберга - друга Путіна, будівника Кримського мосту і найтоксичнішого з російських олігархів.
"Пан Ротенберг чи якась там інша особа з Росії могла стати власником бізнесу в Україні таким чином. Не зовсім формально - між крапель пройти", - зазначив юрист із земельних питань Єгор Недашківський.
Єрмак і ТОВ "Сарич" є партнерами в компанії "Інтерпромфінанс-безпека". Україна перереєстровані кримські компанії не визнає, але з точки зору росіян - люди Ротенберга увійшли напряму до українського бізнесу Єрмака і стали його партнерами. Як це пояснити? Журналісти кілька тижнів намагалися домовитись про інтерв’ю із Андрієм Єрмаком. Він ігнорував звернення, допоки в особистій переписці автори розслідування не заявили йому тему. Через свого прессекретаря Єрмак дав відповідь - текстовим повідомленням у WhatsApp. Мовляв, нічого поганого не робив - хотів би закрити компанію, але не може.
"Ще задовго до початку війни, я не мав жодних відносин з ТОВ "Сарич", як не маю і зараз, і не несу жодної відповідальності за діяльність цієї юридичної особи чи її бенефіціарів. Навіть більше, в мене немає зв‘язку з ними, і через це я весь цей час не мав змоги закрити ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека", - йдеться у повідомленні.
Захоплюють всі землі, до яких дотягнуться, поневолюють всі народи навколо, намагаючись їх або винищити, або перетворити на собі подібну масу сарани, перетворюють на лайно все, до чого торкаються!
А коли знищать ресурси на загарбаних теренах - вирушають далі!
а если поскрести любого из ЗЕкоманды . что там окажется ?
Нажучить народ,себя отблагодарить
За эти его КАКчества он и стал типа
советником Зеленского и руководит всей внешней политикой
В принципе министр МЗС нам не нужен
Недаром же сиротинушкой поперся в Канаду. Ясно же зачем. И ясно откуда ветер дует в таких вбросах
Вспомни, раньше все боготворили Порошенко и кто он сейчас?
То же самое будет с Зеленским только хуже уже будет стране
Ещё с 2014 года эта канва идёт...
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
Воно то так, але Єрмак просто звязківець між двома Вовами