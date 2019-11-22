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 Події, Суспільство, Авто
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Все про:авто (1412) Дніпропетровськ (1215) ДТП (2625) стрілянина (1085)

 Син сбушника Віталія Криворучка протаранив 10 автомобілів у Дніпрі. ВIДЕО

У Дніпрі на вулиці Шевченка відбувалася спецоперація зі стріляниною та переслідуванням. За словами очевидців, силовики збиралися затримати злочинця, але той почав тікати і протаранив десять автомобілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт 49000.com.ua.

Попередньо, винуватця вдалося затримати, йому прострелили колеса.

Син сбушника Віталія Криворучка протаранив 10 автомобілів у Дніпрі 01

Ним виявився Антон, син ексспівробітника СБУ часів Януковича (на сьогодні "Слуга народу", член команди президента Володимира Зеленського) Віталія Криворучка. Машину порушника вдалося зупинити біля будівлі Управління патрульної поліції.

Син сбушника Віталія Криворучка протаранив 10 автомобілів у Дніпрі 02

Також оприлюднили відео, за яких саме обставин джип почав утікати від переслідувачів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161390
 
 
 Топ коментарі
 
Наговор, мальчику стало плохо...
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Колишні Риги - теперішні слуги урода.
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не ссорьтесь - сначала хорошо, потом - плохо... ну или наоборот! )))))
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сто пудов под прикрытием работал, спецоперация.
по другому и быть не могёт
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У нЄВо былА шокАваЄ сАстАяніЄ. ЄВо напугал какой тА чЄлАвЄк с АружіЄм, у нЄВо сразу шок і он нЄ сААбражал Шо дЄлаИтЬ. НАдА наказать тАВо кто испуЖал, млять! Сын сбушника Виталия Криворучко протаранил 10 автомобилей в Днепре - Цензор.НЕТ 2549
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Вот просто, как они умудряются??
Не иначе как "пороблено бубочке"...
Эх, жаль, экстрасенсов не набрали в СН
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та там попов набирать надо...чтоб кадилом по мордам и спинам ху... лупили - бесов изгоняли
эх, правда поздно... там только электричество поможет (ну... этот.)))... стул)))))
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Блина, они еще и перекресток какой-то устроили...
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А вот и ничего не будет легче 10 новых машин купить для них это не есть проблема Сын сбушника Виталия Криворучко протаранил 10 автомобилей в Днепре - Цензор.НЕТ 6344
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онинелохи...придумаешь тоже-новые машины покупать
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И снова в шапито у клвана зашквар😁😁😁.это просто праздник какой то!!!
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Цікаво а та Q7 на відео нижньому... куди сіли озброєні люди... Це поліцейська машина?
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усе...порвался мешок с подарками зелебенцам у санта клауса Сын сбушника Виталия Криворучко протаранил 10 автомобилей в Днепре - Цензор.НЕТ 2582.к новому году много чего понавысыпается
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Ну есбеушники ето стадо даже не ПИ.....сов.. , ето гандо..ы.
Лично с нми общался.
есьбеу ето клоны ХОДОКОВСКОГО.
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А не наробив би шуму... Завтра б в новинах промайнуло, що пропав без вісті під час кримінальних розбірок...
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Пятница, молодежь гуляет... С понедельника папик порешает.
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Нет слов,да и маты закончились. У слуг явно сносит крышу.
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а что сдерживает? что этими лицами да об асфальт кто-то другой? не выйдет. хотим? берем лицо берем асфальт и тд...а как вы хотели? фсе в наших руках
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Ето при Порохе все дела спускали на тормоза ,а при Зеле я уверен разберутся по закону ,но порохоботам главное грязью пооблевать новую власть
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педахохи тоже уверенньі шо их не сократят и дадут 4000$
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Мабуть виконував секретне завдання.зараз же вже давно не користуютьтся пристарілими раціями, мобілками. завдання в основе=ному передають через передоз шмалі, коксу, ну а для елітних підрозділів - через бутірат, або ще яку вигадку вчених новоросії
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Мабуть виконував секретне завдання.зараз же вже давно не користуютьтся пристарілими раціями, мобілками. завдання в основе=ному передають через передоз шмалі, коксу, ну а для елітних підрозділів - через бутірат, або ще яку вигадку вчених новоросії
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дубль два : в твому кишківнику виявлено бутірат
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Это спецоперация? Хоть бы уже не называли так, по видео групповое разбойное нападение... ужас.
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В партию Зеленского идет скандальный СБУшник времен Януковича Виталий Криворучко, который курировал разгон Евромайдана
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Да??? Так-так... это играет на мою версию! Ай, да Янык! Везде поспел!
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Вопрос: этот черт похож на кого угодно, особенно на какого-то их мелких януковичей. Не помню- на дохлого или живого. Но! Он реально похож, на кого-то из них. Шо, не так? Очень даже ТАК! Тогда... перед ним уже извинились. Криворучко-старший, ты точно уверен, что это твой сынок?
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при зеле рыготня почувствовала что вернулось их антимайданное время
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Обколются своей марихуаной и едут друг другу а ж@пы.
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ребенок покататся решил а ему мешают .......
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жаль сучий потрох премию дарвина не получил ...
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приехал киву погонять а менты на горячем спалили....
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