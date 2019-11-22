 Син сбушника Віталія Криворучка протаранив 10 автомобілів у Дніпрі. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт 49000.com.ua.
Попередньо, винуватця вдалося затримати, йому прострелили колеса.
Ним виявився Антон, син ексспівробітника СБУ часів Януковича (на сьогодні "Слуга народу", член команди президента Володимира Зеленського) Віталія Криворучка. Машину порушника вдалося зупинити біля будівлі Управління патрульної поліції.
Також оприлюднили відео, за яких саме обставин джип почав утікати від переслідувачів.
по другому и быть не могёт
Не иначе как "пороблено бубочке"...
Эх, жаль, экстрасенсов не набрали в СН
ху... лупили - бесов изгоняли
эх, правда поздно... там только электричество поможет (ну... этот.)))... стул)))))
Лично с нми общался.
есьбеу ето клоны ХОДОКОВСКОГО.
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или это троллинг такой?