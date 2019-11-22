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 Політика України, Суспільство
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Все про:Коломойський (662) суд (5707) Шустер (148)

 "Мені на його місці було б реально соромно, але у нього почуття сорому немає", - Шустер розповів про суд із Коломойським. ВIДЕО

Перше слухання у суді щодо розгляду спору між журналістом Савіком Шустером і бізнесменом Ігорем Коломойським має відбутися 28 листопада 2019 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Шустер в ефірі радіо Новое Время.

"Мені на його місці було б соромно, але у нього немає цього почуття", - заявив Шустер після розповіді про деталі претензій Коломойського, - "А що мені залишалося? Подавати в суд ... Ось 28-го перше слухання. Звісно, програємо - програємо: мені все-одно, але інших механізмів захисту немає. "Ви говорите неправду", - це ж не відповідь. Нехай суд скаже".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Скандал між Шустером і Коломойським в ефірі: "Поверніть 155 мільярдів і я поверну вам 2 мільйони". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161333
 
 
 Топ коментарі
 
Стыдно и Коломойский - несовместимые вещи...
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ну да,беня еще ушлее тебя...и моника у него в кармане
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Бабушка рассказывала, слышала на базаре сразу после войны спор хахла и жида. Так жид выдал такую фразу: - мы еще на ваших головах будем дрова рубать. Ждем-с.
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А вы думаете кто расстрелял Небесную сотню ?
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2 еврейских жулика будут спорить про то, кто из них больший жулик.
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два еврея пошли решать дело в суде в итоге посадили прокурора.
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на месте порохоботов мне было бы стыдно, но у них нет чувства стыда
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не волнуйся, тебя бы не взяли! гавно не берут в порохоботы "Мені на його місці було б реально соромно, але у нього почуття сорому немає", - Шустер розповів про суд із Коломойським - Цензор.НЕТ 7929
только в ********* и зелеботы "Мені на його місці було б реально соромно, але у нього почуття сорому немає", - Шустер розповів про суд із Коломойським - Цензор.НЕТ 8822
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Бедный Савик! Думал, здесь всё по-прежнему... Нельзя дважды войти в одну реку. (Помню, ни одной передачи Шустера не пропускал... А сейчас как-то фиолетово).
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В свое время, Бениамин таким образом бортонул известного тренера, тренировавшего Днепр, после чего было решение международного суда и команды Днепр не стало.
Сейчас у него вся надежда на карманные суды, т.к. любой европейский суд опять признает его проигравшим.
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бЭня знает только таблицу умножения - но это здесь в Украине - а знаете почему...- все покупается и продается

Шахов: Предлагали Коломойскому отдать хотя бы половину денег. Он и на это не пошел

К Игорю Валерьевичу могли обращаться трое игроков

"Мне на его месте было бы реально стыдно, но у него чувства стыда нет", - Шустер рассказал о суде с Коломойским - Цензор.НЕТ 9292

Полузащитник национальной сборной Украины Евгений Шахов вспомнил эпизод из своей карьеры - падение клуба "Днепр".
Евгений заметил, что было лишь несколько игроков, которые могли себе позволить разговаривать с руководством клуба - Руслан Ротань, Евгений Селезнев и Роман Зозуля.
"У них было больше общения с руководством. Было общение с президентом через Русола, Стеценко. Кто-то даже SMS-ки писал. Хотя личных встреч с командой не было", - заметил Шахов.
Евгений вспомнил, что после финала Лиги Европы некоторые ребята разговаривали с Коломойским, как и главный тренер Мирон Маркевич.

"Но это уже история с печальным концом", - добавил экс-игрок "Днепра".
Евгений добавил, что клуб не рассчитался с ним, как и со всеми остальными. Говорит, игрокам задолжали много денег.
У Евгения спросили, в какой момент он понял, что ситуация в «Днепре» вернула в неотвратимую сторону.
"Был момент, когда в течение 4-6 месяцев не платили деньги. Но мы до последнего верили, что рассчитаются, - говорит Евгений. - Хоть какую-то половину. Мы в конце сезона так и предложили: «Отдайте нам хотя бы половину. Мы готовы даже на 50%, остаемся и работаем дальше». Но он на это не пошел. Тогда мы поняли, что желания нет. Надо двигаться дальше, что-то искать".
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Журнашлюх вещает о "стыде"! "Мне на его месте было бы реально стыдно, но у него чувства стыда нет", - Шустер рассказал о суде с Коломойским - Цензор.НЕТ 4954 Тебе, чучелу, на своем бы месте "постыдиться"! "Мне на его месте было бы реально стыдно, но у него чувства стыда нет", - Шустер рассказал о суде с Коломойским - Цензор.НЕТ 4954 Барыга-мародер вышвырнул тебя из страны, хотя рассказывал (известное всем видео) "Я жизЬнь отдам за свободу слова!" А ты, чучело, вернулось в Украину благодаря победе Зели (появилась у тебя такая возможность), и сразу же- на олигархический кАнал Гудка- сепара, вора и предателя, барыгиного дружка! Мало того, даешь (по приказу Гудка, ессно) площадку для выступлений тому, кто тебя вышвырнул из Украины- сывочолому свинохряку! И теперь поливаешь помоями Коломойского (не защищая его, ибо к нему тоже есть вопросы, но факт остается фактом). Бабки не пахнут, Шустрый??? "Мне на его месте было бы реально стыдно, но у него чувства стыда нет", - Шустер рассказал о суде с Коломойским - Цензор.НЕТ 8924 Ни чести, ни достоинства, ни гордости! Да девка с Окружной моральней тебя будет!
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а, що шлюхстер приватизував "свободу слова" тобто тільки у нього свобода слова, а всі решта під цензурою, Порох не обіцяв жисть віддавати за якусь б..дську передачку шлюхстера, а за свободу слова взагалі.
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Нет, не приватизував. Просто его передача так называлась, если ты не в курсе. "Мені на його місці було б реально соромно, але у нього почуття сорому немає", - Шустер розповів про суд із Коломойським - Цензор.НЕТ 9127 А даже если бы она называлась "Несвобода слова", но в реале являлась площадкой для выражения альтернативного барыгиному мнения (из уст Тимошенко, Саакашвили и т.д.), что на тот момент так и было, то должна была существовать. Исходя из заверений твоего же барыги. Но он, как обычно, солгал. Ибо лгать для него- естественное "агрегатное состояние". "Мені на його місці було б реально соромно, але у нього почуття сорому немає", - Шустер розповів про суд із Коломойським - Цензор.НЕТ 5633 Потому народ его и отправил в эротическое путешествие на выборах. "Мені на його місці було б реально соромно, але у нього почуття сорому немає", - Шустер розповів про суд із Коломойським - Цензор.НЕТ 9127
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Вай вей, смотрите только пейсыки друг другу не пообрывайте.
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Обидва падлюки, шкода тільки, що українці зараз маютъ такий вплив від них.
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За Зе проголосувало не так і багато.
Сорока на хвості принесла, що були масово підмінені бюлетені прямо з урнами... Масово.
Нове слово в виборчих технологіях...
Війна йде.
І для супротивника всі методи згодяться.
Не вистачає сил на військову перемогу - запрягають троянських коней
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а собрать с украинцев по 200 грн. "инвестиций в правду" при курсе 5 - это типа для макаронника не стыдно???)))
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Гастроли артистов из Израиля для украинцев: борьба нанайских мальчиков.
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