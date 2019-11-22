 "Мені на його місці було б реально соромно, але у нього почуття сорому немає", - Шустер розповів про суд із Коломойським. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Шустер в ефірі радіо Новое Время.

"Мені на його місці було б соромно, але у нього немає цього почуття", - заявив Шустер після розповіді про деталі претензій Коломойського, - "А що мені залишалося? Подавати в суд ... Ось 28-го перше слухання. Звісно, програємо - програємо: мені все-одно, але інших механізмів захисту немає. "Ви говорите неправду", - це ж не відповідь. Нехай суд скаже".

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