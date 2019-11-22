 "Мені на його місці було б реально соромно, але у нього почуття сорому немає", - Шустер розповів про суд із Коломойським. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Шустер в ефірі радіо Новое Время.
"Мені на його місці було б соромно, але у нього немає цього почуття", - заявив Шустер після розповіді про деталі претензій Коломойського, - "А що мені залишалося? Подавати в суд ... Ось 28-го перше слухання. Звісно, програємо - програємо: мені все-одно, але інших механізмів захисту немає. "Ви говорите неправду", - це ж не відповідь. Нехай суд скаже".
только в ********* и зелеботы
Сейчас у него вся надежда на карманные суды, т.к. любой европейский суд опять признает его проигравшим.
Шахов: Предлагали Коломойскому отдать хотя бы половину денег. Он и на это не пошел
К Игорю Валерьевичу могли обращаться трое игроков
Полузащитник национальной сборной Украины Евгений Шахов вспомнил эпизод из своей карьеры - падение клуба "Днепр".
Евгений заметил, что было лишь несколько игроков, которые могли себе позволить разговаривать с руководством клуба - Руслан Ротань, Евгений Селезнев и Роман Зозуля.
"У них было больше общения с руководством. Было общение с президентом через Русола, Стеценко. Кто-то даже SMS-ки писал. Хотя личных встреч с командой не было", - заметил Шахов.
Евгений вспомнил, что после финала Лиги Европы некоторые ребята разговаривали с Коломойским, как и главный тренер Мирон Маркевич.
"Но это уже история с печальным концом", - добавил экс-игрок "Днепра".
Евгений добавил, что клуб не рассчитался с ним, как и со всеми остальными. Говорит, игрокам задолжали много денег.
У Евгения спросили, в какой момент он понял, что ситуация в «Днепре» вернула в неотвратимую сторону.
"Был момент, когда в течение 4-6 месяцев не платили деньги. Но мы до последнего верили, что рассчитаются, - говорит Евгений. - Хоть какую-то половину. Мы в конце сезона так и предложили: «Отдайте нам хотя бы половину. Мы готовы даже на 50%, остаемся и работаем дальше». Но он на это не пошел. Тогда мы поняли, что желания нет. Надо двигаться дальше, что-то искать".
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