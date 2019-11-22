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 На блокпосту на Луганщині затримано найманця "ЛНР", - Нацполіція. ВIДЕО

Під час перевірки документів на одному з блокпостів Луганській області, співробітники поліції виявили 48-річного жителя м. Ровеньки, який за оперативно-довідковими поліцейськими базами даних в 2014 році брав участь у незаконних збройних формуваннях "ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чоловік, який приїхав на підконтрольну української влади територію для заміни паспорта, розповів правоохоронцям, що дійсно в квітні 2014 року ввійшов до складу місцевого збройного угруповання і озброєний карабіном певний час брав участь у патрулюванні смт Ясенівський і м.Ровеньки.

Зараз чоловік співпрацює зі слідством в рамках відкритого за цим фактом кримінального провадження за статтею 260 КК України "Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161320
 
 
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Ща напишет заявку на программу "тебя ждут дома" и отпустят.
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..и удостоится Сивохиного извинения за непредвиденное задержание.
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Почему не показываете морды террористов? Боитесь что люди узнают ету тварь и еще больше заявят фактов о совершенном им преступлений?
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на одном из блокпостов Луганской области Источник: https://censor.net.ua/v3161320
который приехал на подконтрольную украинской власти территорию для замены паспорта Источник: https://censor.net.ua/v3161320
Может я придираюсь? Что за лажа?
Ща перепроверила по карте, может под блокпостом подразумевалось КПВВ? Да нет, в Луганской области только 1 КПВВ (многие луганчане прут через Донецк.) Это значит мужчина пересёк КПВВ, система пропустила его паспорт (привет Миротвоцу), а на трассе, в поле, на блокпосту (через мобильный интернет) пробили по самым - самым оперативно-справочным полицейскими базами данных Источник: https://censor.net.ua/v3161320
Эт точно мужик или с карабином ехал, или в паспорте военный билет ЛНР вёз.
Или вернее текст как всегда коряво написан.
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Не читала,но он ,,стоял на блок посту?? Или он повар?? ..
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