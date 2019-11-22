 На блокпосту на Луганщині затримано найманця "ЛНР", - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Чоловік, який приїхав на підконтрольну української влади територію для заміни паспорта, розповів правоохоронцям, що дійсно в квітні 2014 року ввійшов до складу місцевого збройного угруповання і озброєний карабіном певний час брав участь у патрулюванні смт Ясенівський і м.Ровеньки.
Зараз чоловік співпрацює зі слідством в рамках відкритого за цим фактом кримінального провадження за статтею 260 КК України "Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності".
который приехал на подконтрольную украинской власти территорию для замены паспорта Источник: https://censor.net.ua/v3161320
Может я придираюсь? Что за лажа?
Ща перепроверила по карте, может под блокпостом подразумевалось КПВВ? Да нет, в Луганской области только 1 КПВВ (многие луганчане прут через Донецк.) Это значит мужчина пересёк КПВВ, система пропустила его паспорт (привет Миротвоцу), а на трассе, в поле, на блокпосту (через мобильный интернет) пробили по самым - самым оперативно-справочным полицейскими базами данных Источник: https://censor.net.ua/v3161320
Эт точно мужик или с карабином ехал, или в паспорте военный билет ЛНР вёз.
Или вернее текст как всегда коряво написан.