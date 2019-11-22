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 Політика України, Суспільство
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Все про:Мінінфраструктури (341) Клітіна Олександра (3)

 "Зовнішність - мій плюс. Я розумію, про що думає чоловік під час переговорів... Це дає мені якусь гнучкість... Можливість зайняти нестандартну позицію", - заступник міністра Клітіна. ВIДЕО

Заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Олександра Клітіна заявила, що жінки на керівних посадах у різних формах стикаються з проявом неповаги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, водночас Клітіна вважає, що зовнішність допомагає їй працювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітіна

"Спочатку я дуже соромилася своєї зовнішності і намагалася виглядати менш ефектно. В якийсь момент я зрозуміла, що це мій плюс, тому, що якщо я розумію про що думає, наприклад, чоловік з яким я веду переговори, то мені легше... Я стикаюся зі стереотипом: ось білявка, вона там розуміє-не-розуміє... Це мені дає мені якусь гнучкість: коли треба - промовчати, коли треба - якось себе проявити або зайняти якусь позицію нестандартну", - сказала Клітіна.

Відео телеканалу НАШ

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161319
 
 
 Топ коментарі
 
"Внешность - мой плюс. Я понимаю, о чем думает мужчина во время переговоров... Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию", - замминистра

Занять нестандартную позицию... И кто тебя за язык тянул?
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"я понимала о чем думает, к примеру, мужчина с которым я веде переговоры"
"занять какую-то позицию нестандартную"

Эмм...
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Нууууу... Судя по внешности и словам, она просто банальная...
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А чего же она такая страшная? И не очень умная, мягко говоря)
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Я прошу! Нет, я настаиваю! Пригласите ее сегодня в студию к Славику Шустрому - пусть выскажется - это будет ярче чем Ткач в лиге Смеха
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Так это просто решается. На переговоры с Клитиной теперь будут слать геев. А гея ей не взять.
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Про позиції стьоб вже був? Не хочу повторювати чиїсь жарти.
А взагалі- роздули з мухи слона. Це далеко не найгірший вчинок "слуг". Ну хоче дівчина стати замміністра- її справи. Краще б корупцію обговорювали...
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Из каждым гиршым вчынком понятие "нэнайгиршый вчынок" стает все более гиршым и гиршым... И если она сама анон... ой простите... анонсировала "понимание мыслей", "гибкость" и "нестандартность позиций", то это можно расценивать даже как план деятельности на посту, чего бы не обсудить?
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Яременко для неё - "скупердяй"... Зажал же 10 тысяч, на квартиру Гале...
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А может они это специально? Что бы Порноактер на их фоне не выглядел совсем уж дебилом.
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Да она спец. Какие слова "гибкость", "нестандартные позиции". Это новый жанр: секс по брифингу. Вот жеж плутовка
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Что она творит, что творит чертовка!!! Гибкость и нестандартная позиция... Мммммммммм!!! При этих словах её мысли ошалели и понеслись как шальные... не знаю кто!!! Вот это личность у нас интеграциями занимается
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"Внешность - мой плюс. Я понимаю, о чем думает мужчина во время переговоров... Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию", - замминистра Клитина. ВИДЕО
ого,про таке ,лише ,мріяв олежик шліжко,але озвучити не смів)))
а,тут,все і прямим текстом)
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затейница оказывается. любит нестандартные позиции
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мужчина глядя на тебя думает, как бы ей впендюрить
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але, слуги народа, ну КАК ТАКУЮ ДЕБИЛКУ, МОЖНО БЫЛО ПОСАДИТЬ В МИНИСТЕРСКОЕ КРЕСЛО?
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Зачем её Мартиросяну отдали.... ? Это же дно очередное для зеленских... 😕
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та,ця овечка не вміє навіть елементарно грамотно викласти власну думку
таких, потрібно гнати із державних посад
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Не так чтоб тп, но очень близко возле тп
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Ви все на так пойнялі! Вона мала на увазі оппазіцію! Нестандартну оппазіцію! "Зовнішність - мій плюс. Я розумію, про що думає чоловік під час переговорів... Це дає мені якусь гнучкість... Можливість зайняти нестандартну позицію", - заступник міністра Клітіна - Цензор.НЕТ 7663
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Внешность нормальная, но не раскрыта тема реформ по европейской интеграции, за время работы фигурантки скандала .
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ну и жаба, пипец...
в том цирке уродов есть хоть одно нормальное ******?..
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а какую позицию сверху снизу на коленях я думаю камасутра её настольная книга
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Щас показывали её прессконференцию. Пля, позорище!
С трудом по бумажке зачитывает своё " возмущение"
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героиня сюжета , расскажи сразу какое у тебя движемое и недвижемое имущество , как тебе оно досталось , а потом мели о внешности и желании работать
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Как увижу ту блондинку сердце бьется об ширинку.
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"Или я хороша, или зеркало врёт" - сказала страшненькая носительница нейротоксина ботулизма.
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Есть похожая "хохма" - "В ХХ веке говорящее зеркало стало "продвинутым" и коррумпированым - за каждое подтверждение прекрасности хозяйки требовало протирать его спиртом..."
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Это тупо - она же некрасивая. О какой внешности речь? Я посмотрел видео.
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Там "внутря" - ГЛАВНОЕ... Знавал некоторых... На рожу - обезьяна обезьяной... А как "работали"!!! От мужиков отбою не было... Правда, было, как в анекдоте:
- Девушка, а вы почему не замужем?
- Не знаю... И пробуют, и хвалят... А замуж не берут...
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Дедушка Фрейд просто РЫДАЕТ....Там,во всей фракции зеленых фриков,есть хоть один вменяемо-относительно-нормальный????
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Есть. Чисто по закону больших чисел. Но нормальностью ты не добъёшся внимания, нормально ты через 5 минут забудешь. А фрика можно обсуждать неделю.
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Я думал, что Юзик сотоварищи по собственной сексуальной тупости ее оскорбили...Ага, там уже нечего оскорблядь
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Вопрос же не во внешности, а в профессионализме и опыте работы тех, кого ставят на руководящие посты в государстве.Если человек кроме внешности больше ничего не имеет, то как он оказался на такой должности? Просто народу уже надоело,что им управляют какие-то бездари и лентяи, непонятно за что получающие руководящие должности.
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Если человек кроме внешности больше ничего не имеет, то как он оказался на такой должности?

в якому обсязі вас цікавить відповідь? Із прелюдією чи ні? Бо боюсь за повний коментарій процесу призначення на посаду, можуть забанити
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Уверен, что этой Клиториной после увольнения из Кабмина просто необходимо создавать свою партию "Возьми меня!" и баллотироваться в Раду. В конце концов, была же порнозвезда Чиччолина депутатом итальянского парламента, так чем наши ************ хуже???
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Дело действительно не во внешности. Просто дура.
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Юристи правлять Україною, звідси і така відповідь Клітіної. Одразу тут лунали поодиноких коментарі відносно її дій

,
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і оце ще налазить комусь на вуха??? хіба що Зебілам
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З її губами могла і на посаду міністра замахнутись... Недопрацювала мадам...
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Від кнопкодавства до зґвалтування: найгучніші скандали депутатів "Слуги народу"
Стаття ВВС News Україна - https://www.bbc.com/ukrainian/news-50506079 Там і клован, і сама ця курва, і всі-всі-всі зебіли. Спеціально для британської аудиторії все перелічено.
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Да... Занимать "нестандартные позиции" она, видимо, умеет...... Профи! "Зовнішність - мій плюс. Я розумію, про що думає чоловік під час переговорів... Це дає мені якусь гнучкість... Можливість зайняти нестандартну позицію", - заступник міністра Клітіна - Цензор.НЕТ 2055
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Вот вы все про Клиторкину, что она шалава и через постель в СН попала. А куда, скажите, ей было еще податься, кроме как в партию педофилов, наркоманов, воров и проституток?
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Типова зебільна- наівна самозакохана дурепа..Воно навіть і не уявляє
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да бог ты мой, та это шо, за такая позиция? стать раком? да где ж вы таких дебилов набираете, слуги народные?
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Чоловик у неё, видите ли, дытына.... У Деевой тоже был чоловик. Сутенер по совместительству. "Зовнішність - мій плюс. Я розумію, про що думає чоловік під час переговорів... Це дає мені якусь гнучкість... Можливість зайняти нестандартну позицію", - заступник міністра Клітіна - Цензор.НЕТ 6279
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«А вот состав нашего совєта міністров нам нужно обізатєльно і рєгулярно пєрєтрахівать» (c) Олександр Лукашенко "Зовнішність - мій плюс. Я розумію, про що думає чоловік під час переговорів... Це дає мені якусь гнучкість... Можливість зайняти нестандартну позицію", - заступник міністра Клітіна - Цензор.НЕТ 3103
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да закройте эту тему , нах. бабу обсуждать , как попала и все такое , да там некоторые мужики через нестандартную позицию зашли . а женщина или девушка , действительно красивая .
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Блін... Як тутешні дописувачі возбуділісь ... Мрійники ... Чьо ...
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Iноземні партнери під час переговорів у нашому Кабміні:

- I deeply respect Deputy Minister's clit.. in.. a.. uhh.. ohm... mm... Sorry.
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По ній видно, що вона майстер нестандартних позицій.
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Замминистра... Иногда лучше жевать, чем говорить...
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