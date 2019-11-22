 "Зовнішність - мій плюс. Я розумію, про що думає чоловік під час переговорів... Це дає мені якусь гнучкість... Можливість зайняти нестандартну позицію", - заступник міністра Клітіна. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, водночас Клітіна вважає, що зовнішність допомагає їй працювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітіна

"Спочатку я дуже соромилася своєї зовнішності і намагалася виглядати менш ефектно. В якийсь момент я зрозуміла, що це мій плюс, тому, що якщо я розумію про що думає, наприклад, чоловік з яким я веду переговори, то мені легше... Я стикаюся зі стереотипом: ось білявка, вона там розуміє-не-розуміє... Це мені дає мені якусь гнучкість: коли треба - промовчати, коли треба - якось себе проявити або зайняти якусь позицію нестандартну", - сказала Клітіна.

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Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.