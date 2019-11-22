 "Зовнішність - мій плюс. Я розумію, про що думає чоловік під час переговорів... Це дає мені якусь гнучкість... Можливість зайняти нестандартну позицію", - заступник міністра Клітіна. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, водночас Клітіна вважає, що зовнішність допомагає їй працювати.
"Спочатку я дуже соромилася своєї зовнішності і намагалася виглядати менш ефектно. В якийсь момент я зрозуміла, що це мій плюс, тому, що якщо я розумію про що думає, наприклад, чоловік з яким я веду переговори, то мені легше... Я стикаюся зі стереотипом: ось білявка, вона там розуміє-не-розуміє... Це мені дає мені якусь гнучкість: коли треба - промовчати, коли треба - якось себе проявити або зайняти якусь позицію нестандартну", - сказала Клітіна.
Відео телеканалу НАШ
Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.
А взагалі- роздули з мухи слона. Це далеко не найгірший вчинок "слуг". Ну хоче дівчина стати замміністра- її справи. Краще б корупцію обговорювали...
ого,про таке ,лише ,мріяв олежик шліжко,але озвучити не смів)))
а,тут,все і прямим текстом)
таких, потрібно гнати із державних посад
в том цирке уродов есть хоть одно нормальное ******?..
С трудом по бумажке зачитывает своё " возмущение"
- Девушка, а вы почему не замужем?
- Не знаю... И пробуют, и хвалят... А замуж не берут...
в якому обсязі вас цікавить відповідь? Із прелюдією чи ні? Бо боюсь за повний коментарій процесу призначення на посаду, можуть забанити
,
Стаття ВВС News Україна - https://www.bbc.com/ukrainian/news-50506079 Там і клован, і сама ця курва, і всі-всі-всі зебіли. Спеціально для британської аудиторії все перелічено.
- I deeply respect Deputy Minister's clit.. in.. a.. uhh.. ohm... mm... Sorry.