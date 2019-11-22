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Все про:корупція (2697) сумісництво (2) посада (31) Богдан Андрій (221)

 Глава ОП Богдан напередодні виборів президента отримав акредитацію в ЦВК як журналіст "ТСН", - "Схеми". ВIДЕО

Глава Офісу президента Андрій Богдан напередодні виборів президента отримав акредитацію в ЦВК як журналіст телеканалу "1 + 1".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Радіо Свобода, про це йдеться в новому розслідуванні журналістів проєкту "Схеми".

Саме прізвище нинішнього глави ОП була вказано першим у переліку з 15 журналістів "ТСН" на акредитацію. У Центрвиборчкомі підтвердили, що розпорядженням голови комісії Богдан дійсно був акредитований від "ТСН" і отримав перепустку приміщення Центрвиборчкому. Як скористався цим правом Богдан і з якою саме метою - невідомо. Журналісти "Схем" спробували розшукати матеріали Богдана-кореспондента, але безрезультатно. Його роботу в "ТСН" не змогли підтвердити ні ексгендиректор "1 + 1" Олександр Ткаченко, ні колишня журналістка телеканалу Ольга Василевська-Смаглюк, які представляють у парламенті партію "Слуга народу".

У розслідуванні також стверджується, що Богдан тричі обіймав державні посади, не припиняючи вести адвокатську діяльність, а таке сумісництво суперечить закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан не контролює управління фракцією СН, у нього просто активна позиція по життю, - Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161265
 
 
 Топ коментарі
 
Есть еще какая-то гадость,где эта якутская сволочь не участвовала?
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Портнов получил такое удостоверение на "112" или "ньюс ван", а этот на "Г+Г"...друзья "журналисты"...
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Портнов получил такое удостоверение на "112" или "ньюс ван", а этот на "Г+Г"...друзья "журналисты"...
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Есть еще какая-то гадость,где эта якутская сволочь не участвовала?
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а с чего вы взяли, что богдан якутская сволочь?! у него такое опахало , что и национальность не подберешь!
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Удмурт, покусанный пчелами. А может бухал просто сильно...
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1+1 пытаются выставить себя правильными . Народ не глупый , всё видит . Перед выборами лизали , теперь критикуют . А чтобы слабоумные не отвлекались - "сватов" крутят .
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Нене. Никакого давления на ЦИК. Никакого мошенничества. Никаких подтасовок.

И вобще Коломойский и Богдан никакого отношения к ЗЕ не имеют.
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та они ваще не знакомы!
ни коломойша с богданом, ни богдан с зе... ни, очевидное-невероятное... зе с коломойшей )))
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Стопудово.

А все эти фотографии, прослушки, статьи, интервью, свидетели, счета, общий бизнес в оффшорах, совместная коррупция всех силовых ведомств - это все наветы злых людей и порохоботов.
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Сколько в СМИ заметок за этого так наз. Богдана с мордой тракториста , пипец !
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Великий юрист современности. Хотя бестолковый - жуть!
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В 2013 був у уряді азірова, в 2014 балотувався в Раду від БПП, тепер от в зе-команді...
Зразу видно, що має сталі політичні погляди Глава ОП Богдан накануне выборов президента получил аккредитацию в ЦИК как журналист ТСН, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5289 Тому, що послідовний (с)
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Так й почетний БППшник був в уряді Пахла . але ж не будь яким заступником радника , адже ж таки цілим міністром найбільш "солоденького" міністерства економрозвитку .
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От чому зеботи всьо на пєтю переводять? Методичку вам хріново виписали, бо мені на пєтю плювать - я праві сили підтримую!
І для мене підтримка ригіаналів - лакмусовий папірець для політика - хоч це Богдан з Разумковим, хоч це Пєтя, хоч це ще хтось.
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Риги вже давно не підтримують Вову , бо в його солянці кого тільки нема : й "сокири Перуна" и колорадців з ватниками !
Риги хотіли тільки ватників , а в Україні так не працує й вже ніколи не буде працювати .
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Портнов зарад є никим й таким й залишиться -- жодної йому посади вже ніколи не буде !
Бо він токсичен не по посаді , а по справах , що робив , починаючи зі зради Юлі , без якої він був би й досі відомим лише в юридичних колах адвокатом !
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І да, ти не так зрозумів. Розжовую: якщо людина підтримувала ригів до 2014, то її треба геть з політики. Незалежно від прізвища!

Богдан підтримував? Підтримував!
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Й перемикнить оду заклепку у мизику з бінарого чорно-білого уявлення на кольорове .
Не ділиться цей світ на порохоботів й зеботів ... Навіть у сірого бувають відтінки ...
А в комп"ютерній графіці є відтинки RGB й ще альфа-канал , тобто opacity . Й варіацій там ві 16 тисяч до мілійона напівпрозорих ...
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Я лише кажу - головна причина , чому народ не сприймав люстрацію й її не підтримав це таке лицемірство , коли звільняли дрібних помічників , а залишалися міністри уряду Пахла , один з яких був 5 років головою держави . Це не подвійний стандарт , а в десятій ступені !

Богдан у Пахла був дрібним пішаком . Як , до речі , й поточний прем"єр .
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Повторюю ще раз: дрібний, не дрібний якщо людина підтримувала ригів, то її треба гнати геть з політики. Незалежно від прізвища і посади!
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завдяки чому і було підготовлено безліч документів до підписання Асоціації України з ЄС - щоправда, шість років тому овощ і пахло розвернулися взад. Але докуманти - залишились, і Яценюк в березні 2014-нр підписав з ЄС першу частину договору про Асоціацію, а в червні т.р. сам Порошенко - другу, остаточну частину.
Цей випадок доводить очевидну істину в політиці: і в опозиції потрібно працювати в інтересах держави; і навіть в уряді - якщо випадає така нагода.
До речі, юдьчин зеб, твоя ************** видра також входила до двох КМУ в часи кузмізму.
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Ну, и что, он слуга народа, и, как говорил незабвенный руководитель Богдана Микола Янавич, #дапашливы!
Ему народ позволил, которому "важно не шашечки, а ехать"!
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Найголовніше Янич Бібма був йще керівником одного перця , в честь якого потім назвали цілий блок БПП !
Й Пепа був не якимось радником заступника міністра , а міністром найбільш "солоденького" міністерства економрозвитку .
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Тепер його зєбуіни ніколи не забудуть майже як Христа!
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І що це змінює?
Чи ти просто за одновірця вписався?
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1. В мене неба "одновірців" , бо я не віруча людина .
Бо наука це не галузь віри , а галузь знань .
2. Змінює те , що аж ніяк не любителям Пороха критикувати Вовіка на рахунок колишніх ригів у команді .
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Завжди був й залишаюсь прихильником "Батьківщини" - а аж ніяк не ЗЕ й його салату з різних перців .
Але Боже - люби правду !
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те, що ви говорите, називається словоблуддя.
Якщо мені, громадянину України, не можна, то кому можна критикувати "Вовіка"?
Лише "любителям Вовіка"?
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Моя покійна бабця казала:"Так, брехнею можна світ пройти, але додому не повернешся.Брехня зведе на манівці.
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Плесень - коварный и скрытый враг.
Когда зеленая плесень появляется на стенах, первое побуждение - отчистить неприглядное пятно скребком или моющими средствами. Такая борьба ни к чему не приведет: микроорганизмы очень живучи и легко размножаются.
Если не принять радикальных мер, грибок быстро начнет завоевывать новые территории.
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А плесень на поверхности трясины из говна власти -особо опасна!
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Он не только режиссер, но и высокого полета художник
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Ермак агент ФСБ!

Сегодня на прямом канале вечером Глава ОП Богдан напередодні виборів президента отримав акредитацію в ЦВК як журналіст "ТСН", - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4895
Целая передача про него и его работу против Украины.
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Вместо того что бы менять Украину , они сели на потоки . Будем иметь еще десяток беженцев в Лондон . Через пять лет .
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5 лет ???? ты в своем уме! кто эту мразь будет терпеть 5 лет!
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Большая дрянь и говнюк, как и его папаша. Знаю, т.к. обучался в Львовском госунивере.
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