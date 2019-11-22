 Глава ОП Богдан напередодні виборів президента отримав акредитацію в ЦВК як журналіст "ТСН", - "Схеми". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Радіо Свобода, про це йдеться в новому розслідуванні журналістів проєкту "Схеми".
Саме прізвище нинішнього глави ОП була вказано першим у переліку з 15 журналістів "ТСН" на акредитацію. У Центрвиборчкомі підтвердили, що розпорядженням голови комісії Богдан дійсно був акредитований від "ТСН" і отримав перепустку приміщення Центрвиборчкому. Як скористався цим правом Богдан і з якою саме метою - невідомо. Журналісти "Схем" спробували розшукати матеріали Богдана-кореспондента, але безрезультатно. Його роботу в "ТСН" не змогли підтвердити ні ексгендиректор "1 + 1" Олександр Ткаченко, ні колишня журналістка телеканалу Ольга Василевська-Смаглюк, які представляють у парламенті партію "Слуга народу".
У розслідуванні також стверджується, що Богдан тричі обіймав державні посади, не припиняючи вести адвокатську діяльність, а таке сумісництво суперечить закону.
И вобще Коломойский и Богдан никакого отношения к ЗЕ не имеют.
ни коломойша с богданом, ни богдан с зе... ни, очевидное-невероятное... зе с коломойшей )))
А все эти фотографии, прослушки, статьи, интервью, свидетели, счета, общий бизнес в оффшорах, совместная коррупция всех силовых ведомств - это все наветы злых людей и порохоботов.
Зразу видно, що має сталі політичні погляди Тому, що послідовний (с)
І для мене підтримка ригіаналів - лакмусовий папірець для політика - хоч це Богдан з Разумковим, хоч це Пєтя, хоч це ще хтось.
Риги хотіли тільки ватників , а в Україні так не працує й вже ніколи не буде працювати .
Бо він токсичен не по посаді , а по справах , що робив , починаючи зі зради Юлі , без якої він був би й досі відомим лише в юридичних колах адвокатом !
Богдан підтримував? Підтримував!
Не ділиться цей світ на порохоботів й зеботів ... Навіть у сірого бувають відтінки ...
А в комп"ютерній графіці є відтинки RGB й ще альфа-канал , тобто opacity . Й варіацій там ві 16 тисяч до мілійона напівпрозорих ...
Богдан у Пахла був дрібним пішаком . Як , до речі , й поточний прем"єр .
Цей випадок доводить очевидну істину в політиці: і в опозиції потрібно працювати в інтересах держави; і навіть в уряді - якщо випадає така нагода.
До речі, юдьчин зеб, твоя ************** видра також входила до двох КМУ в часи кузмізму.
Ему народ позволил, которому "важно не шашечки, а ехать"!
Й Пепа був не якимось радником заступника міністра , а міністром найбільш "солоденького" міністерства економрозвитку .
Чи ти просто за одновірця вписався?
Бо наука це не галузь віри , а галузь знань .
2. Змінює те , що аж ніяк не любителям Пороха критикувати Вовіка на рахунок колишніх ригів у команді .
Але Боже - люби правду !
Якщо мені, громадянину України, не можна, то кому можна критикувати "Вовіка"?
Лише "любителям Вовіка"?
Когда зеленая плесень появляется на стенах, первое побуждение - отчистить неприглядное пятно скребком или моющими средствами. Такая борьба ни к чему не приведет: микроорганизмы очень живучи и легко размножаются.
Если не принять радикальных мер, грибок быстро начнет завоевывать новые территории.
Сегодня на прямом канале вечером
Целая передача про него и его работу против Украины.