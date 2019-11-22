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 Танкер, що зазнав аварії поблизу Одеси, викинуло на мілину, власник не дозволяє екіпажу евакуюватися. ФОТОрепортаж

Поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник не дозволяє екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не можуть підійти через шторм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Одеської обладміністрації.

За даними відомства, на цей момент триває аварійно-рятувальна операція. Після доповіді прикордонників, портовиків, рятувальників і медиків наразі відомо, що на борту перебувають троє членів екіпажу. Усі громадяни України.

"На борту танкера немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одеської області, проте на ньому закінчилося пальне, є проблеми з електрикою.

За попередніми даними, судно кормою сіло на мілину. Дрейф призупинився. Екіпаж відмовляється подати сигнал SOS та евакуюватися з судна. Вони чекають дозволу від судновласника і відмовляються від будь-якої допомоги.

Із судновласником зв’язатися неможливо. Фактично цей корабель - "сірий", без необхідної реєстрації. За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняє морякам евакуюватися. Рятувальні судна не можуть підійти через складні погодні умови", - йдеться в повідомленні.

Танкер, що зазнав аварії поблизу Одеси, викинуло на мілину, власник не дозволяє екіпажу евакуюватися 01

Наразі учасники штабу узгоджують алгоритм, щоб евакуювати екіпаж із залученням допомоги з повітря та води.

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Як передає кореспондент "Думської", з танкера все-таки витікає якесь пальне. На пляжі відчувається характерний запах. Крім того, з борта впали металеві бочки. На місці працюють екологи, які взяли проби води.

Танкер, що зазнав аварії поблизу Одеси, викинуло на мілину, власник не дозволяє екіпажу евакуюватися 02

За даними АМПУ, спочатку танкер, що належить компанії з Бірмінгема, перебував у нейтральних водах, але не подавав заявок на вхід в Одеський або Південний морські порти. У середу ввечері, о 18:55, судно подало сигнал про те, що зазнає аварії без пального, з непрацюючим двигуном. Рятувально-координаційний центр Одеса прийняв сигнал і почав вживати заходів, спрямованих на ліквідацію аварійної ситуації. Із судновласником було узгоджено буксирування танкера для постановки до вільного причалу в порту Очаків.

Танкер, що зазнав аварії поблизу Одеси, викинуло на мілину, власник не дозволяє екіпажу евакуюватися 03

Протягом наступної доби буксир GEA, викликаний судновласником, намагався взяти на буксир аварійний танкер. Але о 18:35 четверга буксирна лінія між буксиром GEA і "Делфі" обірвалася. Судно спробувало стати на якір, але через погані погодні умови (східний вітер 18 м/сек, і хвилі 4-5 балів) почало дрейф у напрямку порту Одеса.

Танкер, що зазнав аварії поблизу Одеси, викинуло на мілину, власник не дозволяє екіпажу евакуюватися 04

Упродовж ночі з 21 на 22 листопада переміщення аварійного танкера в акваторії порту контролювалося буксиром "Австралія" і рятувальним катером. Лише о пів на другу ночі бункерувальнику вдалося закріпитися якорем на відстані близько однієї милі від берега в районі пляжу "Дельфін". О п'ятій ранку 22 листопада повільний дрейф відновився. Контроль за аварійним танкером здійснює рятувальний катер. Оперативний штаб Одеського порту готовий направити до аварійного танкера буксир BIG приватної компанії, яка залучена до проведення операції.

Танкер, що зазнав аварії поблизу Одеси, викинуло на мілину, власник не дозволяє екіпажу евакуюватися 05

Близько 12:25 танкер фактично ліг на борт. Хвилі б'ють його об хвилеріз, з пробоїни витікає чорна масляниста рідина - мабуть, мазут. Це вже справжнісінька корабельна аварія.

Танкер, що зазнав аварії поблизу Одеси, викинуло на мілину, власник не дозволяє екіпажу евакуюватися 06
Фото: Думська

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161249
 
 
 Топ коментарі
 
К нашему берегу не г.... , так г.....
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Как там эти трое??? По идее- просто лежат на переборках правого борта, понятно- в гидрокостюмах... Вот, кому я сейчас ни разу не завидую...
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Так может там наркота или оружие всяким сепарам?
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какое вблизи Одессы пляж Дельфин ля вы что карту Одессы в Гугле посмотреть не можете центр побережья засрут падлы все своей горючкой... там до волнореза метров 35... а вы вблизи...
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Це портовський бункеровщик, яким одеська мафія возить контрабандне паливо з російських кораблів і зливає в порту. Бункеровщик в морі заправляється з російських танкерів і тягає паливо на берег, всі про це знають і портовські служби, і ДПСУ, і СБУ, і військові, і митниця, і всі мають з цього долю! Потім це нелегальне паливо розвозиться нелегально по мережам мутних заправок і продається без документів!
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Есть серые корабли оказывается?Летучие голландцы.
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Срочно выслать криворожскую бригаду спосателей, и позвонить Баканову.
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Теперь компания из Бирмингема пусть платит штраф за загрязнение территории. Терпящий бедствие вблизи Одессы танкер выбросило на мель, владелец не разрешает экипажу эвакуироваться - Цензор.НЕТ 7156
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А чого звідти тікати? Тепло, світло і мухи не кусають.
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так дрова кончились - топить нечем.
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Как там эти трое??? По идее- просто лежат на переборках правого борта, понятно- в гидрокостюмах... Вот, кому я сейчас ни разу не завидую...
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До контролировались бляха муха.На лицо преступная халатность.
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Место такое. Буксир убали-место освободилось
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да пусть утонут, если рабы. "запретил владелец" видите ли. наркоту привез наверно
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раздражает бестолковость нашего руководства. за почти сутки, ничего не смогли сделать с небольшим по сути судном. статисты куевы! а если бы оно полное нефти было?
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Буксир знаходиться на траверзі Інститутут ім. Філатова. Я там не бував тому не можу сказати якому пляжу або зупинці транваю це відповідає.
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Кто-то тут очень сильно вчера возмущался, что наши корабли не в Одессу пришли 'специально' по вине ,естественно, Зе. Теперь получили ответ -'почему'? Или вы хотели на радость кацвпам наши корабли чтоб потерпели крушение ?
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"владелец не разрешает экипажу эвакуироваться" - що?
Хмуйнути вилупка в море, най акуляка з хвостом його там згризе.
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