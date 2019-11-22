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 Події, Суспільство
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Все про:тварини (142) Хмельницький (147) захист тварин (15) Геращенко Антон (455)

 Житель Хмельниччини прив'язав собаку до буксирувального троса та волочив його по асфальту за своїм автомобілем. ВІДЕО камер спостереження

У мережі опубліковано новий відеозапис, на якому зафіксовано момент, коли чоловік прив'язав собаку до буксирувального тросу та волочив за своїм автомобілем. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, подія трапилася близько тижня тому, і поліція затримала жителя Хмельниччини, що знущався з тварини.

Новий відеозапис інциденту опублікував заступник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі.

"Живодер на прізвище Байдич В.Г. дізнався, що Барсик вкусив його матір. Щоб помститися, він прив'язав собаку ланцюгом до автомобіля і тягнув Барсика по асфальту, завдаючи мук ... Байдичу В.Г. підготовлено підозру за статтею 299 Кримінального Кодексу - "жорстоке поводження з тваринами", - пише Геращенко в коментарі до запису.

Дивіться також: Поліція затримала жителя Хмельниччини, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув її по дорозі. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161236
 
 
 Топ коментарі
 
Ну вот что делать с такими ? В психушке запереть пожизненно разве что.
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и этот чел работал в школе и является кандидатом в депутаты от слуги народа...
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Ну вот что делать с такими ? В психушке запереть пожизненно разве что.
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Нельзя, он же ПРОСТО над собакой издевается, не над человеком. Но нужно брать на учет, так как отклонение явно есть и во что это выльется впоследствии неизвестно.
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ти не правий -стаття 299 ККУ жорстоке поводження з тваринами, притягувати потрібно.
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Ну отож, про пожизненную психушку это перебор. Но, я повторюсь, на учет нужно брать 100 пудов - он неадекват.
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а мені от цікаво - шо би ви зробили з псем, який вкусив вашу матір?!
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"Просто" над собакой ?
Собаки с нами уже несколько десятков тысяч лет. Их предков наши предки тщательно отбирали из волков и шакалов, выбирая наиболее доброжелательных и наименее агрессивных. Нет никого вернее человеку чем собаки и кошки; это сугубо домашние животные, у них в генах прописана верность людям. Не было ещё в истории случая чтобы собака предала человека.
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Косоглазые жрут собачатину и ничего. Какая разница свинья или собака - просто кусок мяса ходит подрастает. Свинья тоже друг человека... миллионы лет дружат.. это не повод становиться вегетарианцем. Жалко тваринок? Идите перед мясокомбинатами митингуйте...
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Жестокое обращение с животными - уголовная статья. На бойнях по крайней мере электрошокер используют.
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.. не...за тебя ..тварынка... точно никто митинговать не будет!! И знаешь... если бы тащили за автомобилем такого..как ты... тут бы точно никто не опечалился!!!!... Видишь... ты...кусок мяса..вырос... и имя взял Леопольд Пупкин, а хотя мясо то именем не называют!!!
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Какая разница свинья или кусок мяса с одной извилиной именующийся Леопольдом. Ведь каннибалы жрут людей и ниче.
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Ты последнее, вонючее, дешевое чмо. гавно жри , падаль.
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Тебя градом шибануло? Житель Хмельниччины привязал собаку к буксировочному тросу и волочит его по асфальту за своим автомобилем - Цензор.НЕТ 4588
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згоден абсолютно, саме цей психотип і привів до влади зе лайно
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и этот чел работал в школе и является кандидатом в депутаты от слуги народа...
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И тут ты опять соврал.
Как он мог голосовать за Порошенка, если во время выборов трахал маму Риту Зеленскую привязанной цепью к холодильнику?
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Этого "жителя" хорошо бы превратить в "небожителя", привязав его за горло к машине и прокатив пару киллометров.
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Зачем? Вот если бы ему добрые молодцы руки по локоть поотрубили , вот было самое то что надо.
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кто так собаку привязывает? сколько раз я тебя учила, надо за лапы, а не за шею. за шею задохнеться и мучиться не будет! куда за передние!!! за задние привязывай, дибил!!! Житель Хмельниччины привязал собаку к буксировочному тросу и волочит его по асфальту за своим автомобилем - Цензор.НЕТ 4339
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правильно. Надо было пристрелить, а не мучать.
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Да, такого урода и слугу урода лучше сразу пристрелить.
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Типичный европеец. Ждем репортаж на Россия24
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Не там про нянь и отрезанную детскую голову рассказывать будут
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назвать собаку барсиком ему было мало...
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у меня тоже собака Барсик.. и 4 кота, но не барсики. кличка то такое, главное отношение
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Да пристреливать этих тварей по ногам... даже нет сомнения что это зебил или рыга... твари, я б реально любого пристрелила, еслиб мою собаку только тронули пальцем... да за любую башку проломила бы!
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лучше подсрачников подбросить шоб чепухи такой больше не писала)
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Твой комментарий? Имбецил, однозначно.
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Рембо чо.
Тысячи ДТП с жертвами из-за пьяных/упоротых(ну вот как Зайцева).
Ты слышал хотя бы 1 случай шоб кто-то кого-то там "пристрелил", ну хоть из рогатки, или чет там "проломил"?
А тут - да я за собаку, да я то, да я это....

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У жертв есть родственники, которые выбрали бабло. У собак одна защита -люди, так что иди в сраку, зебилоизбиратель
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а чем для вас жизнь человек ценне жизни собакитолько тем,что человек может за себя постоять,а животное нет? убогое советское мышление
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А чем для вас деньги ценнее мести?(ну, то шо тыщи случаев, как выше написано)
Для меня вообще побоку человек, ибо знаю какими бывают человеки.
Ну и например на фермах, ну, на скотобойнях как кромсают свиней и прочее - чем собака ценнее свиньи? То шо укусить может а свинья - нет?
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не удивительно...что твоя фамилия козлов!!! Гены дают знать? Чем ты... считающий себя человеком отличаешься от животного с названием Козёл!!!?? Ничем... да и фамилия видимо исторически передалась... Козлам...козлиное мышление!!
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Пальцем тронули, а ты пристрелила...... Чувствуется падлошенковская тварь, вернее ****!
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Так что сцы и даже не приближайся, зебанат)
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если любая собака на свете укусила мою мать или меня - я бы ее пристрелил. Независимо от того, чем думала ее хозяйка или хозяин.

Это было бы вполне гуманно и по отношению к собаке и к людям, которых она кусает, пусть даже в этом поведении собаки виноваты ее хозяева. На хозяев агрессивной собаки нужно накладывать крупные штрафы- может научатся намордники на них надевать.

А вот таскать собаку на веревке за машиной или бить ее - негуманно. В этом согласен на 100%.
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и посадили бы тебя на 3 года дурака,если бы пристрелил. кто ты такой чтобы решать жить животному или нет?
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Собрались..Боря козёл и Мой комментарий...!!! Два ушлёпка друг с другом разговаривают!!!Козёл комментирует и Комментирует Козёл!!!
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Нужно их поменять местами!
Хотя, собака себе такого не позволит!
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А почему не говорят что этот "житель"...это какой то чинуша...и какого то неслобого ранга？
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Ну раз еще не сменили...значит зебобик...
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Директор государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич
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Оставьте меня с этим существом на пару минут.😡
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Вот оно как. А ведь мог стать Слугой Народа. Но для этого ему пришлось бы собаку изнасиловать.
В СН только сексуально озабоченных берут.
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Больное здесь только ты, и насильник уже не в СН, кстати раньше он бы в БПП.
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Ла что ж за лохторат у зелупы... то за насильника сраки рвут, то за живодера -выбрали себе подобных
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Может просто забыл что там собака привязана. Никакого смысла в этом нет. Склонные мучить животных обычно делают это по другому.
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Да нет он не забыл, он прямо сказал что сделал это за то что собака его мать укусила.
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надо было убить собаку, а не издеваться над ней. Издевательства - это негуманно.
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Убить за что ? За укус Житель Хмельниччини прив'язав собаку до буксирувального троса та волочив його по асфальту за своїм автомобілем - Цензор.НЕТ 3081 .?? Лучше уж маму , воспитавшую таким , своё чадо .
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Лучше бы мамашу свою сразу пристрелил что такого ***** родила стоя
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Ученый, педагог - уважаемый человек
Ролик разместили в соцсети, и вскоре выяснилось, что хозяин пса уважаемый в Хмельницком человек - кандидат исторических наук и директор государственного архива Владимир Байдич. На его счету множество заслуг, он работал и директором школы, деканом в местном вузе, советником одного из меров Хмельницка.
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И эти все его типа заслуги перечеркнуты в раз..он гавно человек..вернее даже не человек...он скот...
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ну укусил мать собака, ну и что, - ну укуси в отместку собаку...
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А собачка видимо больная... нормальный пес просто бежал бы за машиной, тем более там скорость минимальная..
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октуда ты знаешь с какой скоростью он до этого ехал?
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брехня. вы когда-нить тянул пса туда куда он не хочет? он упирается. а тут тоже - уперся, немного протерся, а дальше шок, добрые люди и новая жизнь(если не особо инвалидом стал)
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Жаль, что нельзя по закону так же поволочить и тех ментяр, которые его недавно отмазывали, мол, пес сам за машиной бежал.
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Эту тварь надо изуродоваться так,Как он искалечил животное. Но самое обидное,что если бы не огласка в соц сетях ,это дело менты спустили бы на тормозах. Аваковская "реформированная" полиция закрывает глаза на все случаи жестокого обращения с животными,списывая это на админку, хотя с 18 года действует уголовное наказание. И этим ментам мы повысили ЗП почт ив 2 раза после Евромайдана
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суд в штате Оклахома вынес бы адекватное решение - привязать мерзавца к трактору и вспахать таким образом все фермерские поля в радиусе 10 миль...
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Ви бачили руки кінологів? Так ,руки всі покусані , але жодному кінологу не спадає на думку мстити тварині. Собака може вкусити, або прикусити, відбити боком зуба, коли не розуміє що від неї хочуть, коли над нею знущаються, або вона погано себе почуває, хворіє на щось хронічне , а її заставляють щось зробити. Песика дуже жаль , а двуногу тварину - нє.
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Цей Байдич - директор крупної школи в мікрорайоні Гречани. А ще років 5 тому був заступником мера.
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