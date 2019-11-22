 Житель Хмельниччини прив'язав собаку до буксирувального троса та волочив його по асфальту за своїм автомобілем. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, подія трапилася близько тижня тому, і поліція затримала жителя Хмельниччини, що знущався з тварини.
Новий відеозапис інциденту опублікував заступник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі.
"Живодер на прізвище Байдич В.Г. дізнався, що Барсик вкусив його матір. Щоб помститися, він прив'язав собаку ланцюгом до автомобіля і тягнув Барсика по асфальту, завдаючи мук ... Байдичу В.Г. підготовлено підозру за статтею 299 Кримінального Кодексу - "жорстоке поводження з тваринами", - пише Геращенко в коментарі до запису.
Собаки с нами уже несколько десятков тысяч лет. Их предков наши предки тщательно отбирали из волков и шакалов, выбирая наиболее доброжелательных и наименее агрессивных. Нет никого вернее человеку чем собаки и кошки; это сугубо домашние животные, у них в генах прописана верность людям. Не было ещё в истории случая чтобы собака предала человека.
Как он мог голосовать за Порошенка, если во время выборов трахал маму Риту Зеленскую привязанной цепью к холодильнику?
Ты - кнута, а я - пряника.
Рембо чо.
Тысячи ДТП с жертвами из-за пьяных/упоротых(ну вот как Зайцева).
Ты слышал хотя бы 1 случай шоб кто-то кого-то там "пристрелил", ну хоть из рогатки, или чет там "проломил"?
А тут - да я за собаку, да я то, да я это....
Для меня вообще побоку человек, ибо знаю какими бывают человеки.
Ну и например на фермах, ну, на скотобойнях как кромсают свиней и прочее - чем собака ценнее свиньи? То шо укусить может а свинья - нет?
Это было бы вполне гуманно и по отношению к собаке и к людям, которых она кусает, пусть даже в этом поведении собаки виноваты ее хозяева. На хозяев агрессивной собаки нужно накладывать крупные штрафы- может научатся намордники на них надевать.
А вот таскать собаку на веревке за машиной или бить ее - негуманно. В этом согласен на 100%.
Хотя, собака себе такого не позволит!
И то, что он - слуга народа.
В СН только сексуально озабоченных берут.
Ролик разместили в соцсети, и вскоре выяснилось, что хозяин пса уважаемый в Хмельницком человек - кандидат исторических наук и директор государственного архива Владимир Байдич. На его счету множество заслуг, он работал и директором школы, деканом в местном вузе, советником одного из меров Хмельницка.