 Житель Хмельниччини прив'язав собаку до буксирувального троса та волочив його по асфальту за своїм автомобілем. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, подія трапилася близько тижня тому, і поліція затримала жителя Хмельниччини, що знущався з тварини.

Новий відеозапис інциденту опублікував заступник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі.

"Живодер на прізвище Байдич В.Г. дізнався, що Барсик вкусив його матір. Щоб помститися, він прив'язав собаку ланцюгом до автомобіля і тягнув Барсика по асфальту, завдаючи мук ... Байдичу В.Г. підготовлено підозру за статтею 299 Кримінального Кодексу - "жорстоке поводження з тваринами", - пише Геращенко в коментарі до запису.

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