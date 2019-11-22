 "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Невзоров записав коротке відео про "унітази перемоги" та опублікував його на своїй сторінці в інстаграм.
"Найближчим часом унітази, ймовірно, з'являться в Палаті зброї Кремля. У мерехтливому світлі музейних вогнів обвиті переможними стрічками і прикрашені лавром. І це правильно. Великий трофей великої війни і має бути представлений стримано, але гідно. Поклавши руки на цей символ перемоги, складатимуть присягу юнармійці. Доля трусів поки невідома. Можливо, на великому найближчому параді весь комплект буде кинутий до підніжжя мавзолею", - говорить на записі Невзоров.
"УНІТАЗИ ПЕРЕМОГИ. Тепер ясно, навіщо в Керченській протоці були атаковані і захоплені три українські суденця, які тихенько торохкотіли у своїх справах. Ми пам'ятаємо, що тоді, в останній бій були підняті всі сили Чорноморського Флоту. Суденця були пом'яті і захоплені. Днями - урочисто повернуті. АЛЕ! Без унітазів і комплекту вживаних трусів боцмана. (8штук). Україна підофігіла і попросила повернути нічні горшки. А за можливості, і труси теж. Росія відповіла гордою відмовою", - написав Невзоров в описі до відео.
Да так шустро, что у кацапа Dnipro 75ed19bb впн отвалился..
Хорошо хоть Чехия спасла.. а то пришлось бы ему под расейским триколором истерить)
И откуда вас таких недоумков только берут в рашке.. наверное методом ПОЧКОВАНИЯ от саратовского фекального сталагмита отделяетесь?
Такого дива вони ще не бачили!
. .
****** власовцы...
показательно, что именно зебилы защищают и отмазывают расейский мир на Цензоре
чухонец.. любой НОРМАЛЬНЫЙ человек посмотрев видео от паРаша тв - посмеялся бы с идиотизма тех кто снимал его, но еще больше - с идиотизма тех кто проглотил это видео..
Но так как ты, априори, не относишься к нормальным людям, ибо есть кацапеоид... то зачем тебе правда, верь в скрепы и боись НАТО... "вставая с колен"
похоже ты еще тупее чем можно было представить.. хотя тупее
а уж истерика "вывсёврёте" - типично кацапская..
Ибо любой украинец помнит караваны авто (украденных) кацапов, забитые под завязку - с украденным имуществом из Донецка и Луганска, разграбленные и уничтоженные предприятия ордло.. и первую военную "пабеду" рузького мира в Украине - штурм и разграбление супермаркета Метро, в Донецке
Об этом знают все ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ люди.. но тупые кацапы типа Костя К
так тебе каждый зебил с весны и до сего момента подтвердит - Порох нам не менее 5000 долларов платит.. в неделю.
кто на что учился - вот ты "осилил" всего-то на 300 баксов и наколотые апельсинки
то "за 300 баксов".. то - "идейные".. Идиотизм кацапа Костя К во всей красе
Но он не читает Цензор, поэтому не знает, что это я виновата. Когда орки спи...сперли лавочку под мостом и унесли её в рузкий мир, то в комменте я написала: скоро одичалые будут по хатам бегать и унитазы срывать. Накаркала.
Так при сдаче катеров велась ВИДЕО фиксация всего имущества и
что Вы будете кричать , когда выяснится -
что все было на месте .
А , унитазники (вопрос).
Так , же что на катерах не было вооружения и б/п.
Как же вы , не уважаемые порохоботы -
правде не л ю б и т е .