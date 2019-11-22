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Все про:Азовське море (1258) захоплення (133) Росія (21006)

 "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна. ВIДЕО

Російський публіцист Олександр Невзоров потролив російських військових, які розграбували захоплені в Керченській протоці українські судна, знявши з палуби навіть унітази і забравши кілька комплектів спідньої білизни членів екіпажів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Невзоров записав коротке відео про "унітази перемоги" та опублікував його на своїй сторінці в інстаграм.

"Найближчим часом унітази, ймовірно, з'являться в Палаті зброї Кремля. У мерехтливому світлі музейних вогнів обвиті переможними стрічками і прикрашені лавром. І це правильно. Великий трофей великої війни і має бути представлений стримано, але гідно. Поклавши руки на цей символ перемоги, складатимуть присягу юнармійці. Доля трусів поки невідома. Можливо, на великому найближчому параді весь комплект буде кинутий до підніжжя мавзолею", - говорить на записі Невзоров.

"УНІТАЗИ ПЕРЕМОГИ. Тепер ясно, навіщо в Керченській протоці були атаковані і захоплені три українські суденця, які тихенько торохкотіли у своїх справах. Ми пам'ятаємо, що тоді, в останній бій були підняті всі сили Чорноморського Флоту. Суденця були пом'яті і захоплені. Днями  - урочисто повернуті. АЛЕ! Без унітазів і комплекту вживаних трусів боцмана. (8штук). Україна підофігіла і попросила повернути нічні горшки. А за можливості, і труси теж. Росія відповіла гордою відмовою", - написав Невзоров в описі до відео.

Також читайте: Було 20 пар спідньої білизни, залишилася одна, - матрос бронекатера "Бердянськ" Ейдер повідомив про крадіжку росіянами особистих речей

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161223
 
   
 Топ коментарі
 
"сверхдержава" обосралась..Сливных бочков у них достаточно, а вот с унитазами напряженка"На этом унитазе будут приносить присягу юнармейцы, а трусы будут брошены к подножью мавзолея", - Невзоров троллит военных армии РФ, разграбивших украинские суда - Цензор.НЕТ 4926
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Невзоров красавчик, знатно троллит своих недобратьев по разуму
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да таблику повесить В БИТВЕ ЗА СЕЙ ГОРШОК.... за сей унитаз погибло 20 млн. россиян за Бога сцара за Ху..ла..за веру Сталина Императора и Кооператив Озеро... "На этом унитазе будут приносить присягу юнармейцы, а трусы будут брошены к подножью мавзолея", - Невзоров троллит военных армии РФ, разграбивших украинские суда - Цензор.НЕТ 6240
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)))))))) - это шо?
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О, прискакало идиотина с бананом в сраке...не общаюсь я с ублюдочными-сколько раз тебе печатать?
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LЭRA "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 7064 ,в атб нувье подвезли.
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зебил.. у тебя впн отвалился)) срочно сообщи своему куратору в лахти "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 1747
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пэлядь,наноси воды и дров,а то скоро комендантский час начнётся.
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оно, размахивая портянками, смело кинулось защищать своих расейских "мышебратьев" от разгула "бЕндеровцев" "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 5193
Да так шустро, что у кацапа "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 6684 Dnipro 75ed19bb впн отвалился..
Хорошо хоть Чехия спасла.. а то пришлось бы ему под расейским триколором истерить)
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Выключи жирный шрифт, имбецил
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еще один зебило-кацап Стас Стусов прибежало - спасать зашкварившегося "кАлегу" Dnipro 75ed19bb ?))
И откуда вас таких недоумков только берут в рашке.. наверное методом ПОЧКОВАНИЯ от саратовского фекального сталагмита отделяетесь? "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 5941
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олигофрен,пиши лучше жирным шрифтом,но понемногу,а то твои бестолковые трехтомники засырают всю ветку
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это застревание подушки пальца в устройстве ввода типа "клавиатура",конкретно в местонахождении клавиши 0 с зажатым шифтом.
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Невзоров красавчик, знатно троллит своих недобратьев по разуму
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И главное скрепонутым не стыдно, гордиться еще долго будут "героическими" трофеями в виде унитазов и труселей
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Вместо портянки трехцветной будут боевой трофей на флагшток вывешивать.
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Исподнее разграблено.Вся суть ордынского мира.
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А крім двох десятків трусів і унітаза - нічого більше не вкрали?
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Это,для кацапов,важнее всего остального.Как никак символ армии расии
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ні,не сміходержава,а людоїдський Мордор.
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До Мордора їм як до Києва рачки. Їх статус - вигрібна яма.
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"сверхдержава" обосралась..Сливных бочков у них достаточно, а вот с унитазами напряженка"На этом унитазе будут приносить присягу юнармейцы, а трусы будут брошены к подножью мавзолея", - Невзоров троллит военных армии РФ, разграбивших украинские суда - Цензор.НЕТ 4926
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Кияни підримайте акцію. І через ютуб Принизьте козлорилих *********.
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Кстати, ломаю голову кому сплавить унитаз старый. Если устроить акцию, подвезу обязательно!
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Російські військовослужбовці демонструють здивованим журналістам частину надсекретного обладнання НАТО знятого з українського судна.
Такого дива вони ще не бачили!
"На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 7325 . "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 7812 .
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Эти черти и в Чечне вырывали унитазы с корнями...
****** власовцы...
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Хватит врать, что нашим оставалось делать в море, отказаться от приемки кораблей? Потому акт и подписали.
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ФСБ опозорить может только самое себя, ибо их видео склеено из кусочков, даты на том видео нет, но в одном из кусков видно, что снимали не при передаче, тк корабли пришвартованы к берегу. И, что самое интересное - снимали именно то, что после съемки демонтировали.
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Москалику, а чо тиховаєшся під чужим прапором? Не стидно?
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Вообще-то трусов было 20. Кого он пытается обмануть.
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Тебе хватит до конца жизни, больше не будешь майку до колен растягивать...
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Почему тряпки своей стесняешься?😂🌷
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а я уже писал что теперь снятый унитаз русня будет ставить на праздничный стол на большие праздники - день рождения ***** и день рождения калмыцко еврейского сифилитика членена.
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Хоть бы одну фотку снятых унитазов выложили, походу очередное вранье.
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Тебе в диковинку? Сходи к соседу, посмотри как он выглядит.
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Другого ответа от пропогандона я не ожидал.
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в ольгино кинули последние резервы на защиту скреп рашки?)) браво!))
показательно, что именно зебилы защищают и отмазывают расейский мир на Цензоре "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 361
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Кто кого защищает болезненный?) это тебе овечке можно сказать все что угодно и ты как лох поверишь. Нормальным людям нужны подтверждения.
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эк тебя торкнуло.. аж дважды отписалось)) а шо, "видео" у скабеевой тебе понравилось? кацапам ссы любое в глаза - всё проглотят
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Да да да, все кто хочет знать правду кацапы, все лохи верящие наслово-патриоты Украины. Логика у тебя конечно епанутая))
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ты - и "хочешь знать правду"? "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 3358
чухонец.. любой НОРМАЛЬНЫЙ человек посмотрев видео от паРаша тв - посмеялся бы с идиотизма тех кто снимал его, но еще больше - с идиотизма тех кто проглотил это видео..
Но так как ты, априори, не относишься к нормальным людям, ибо есть кацапеоид... то зачем тебе правда, верь в скрепы и боись НАТО... "вставая с колен" "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 4465
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Дебильный, я не смотрю рашатв, я прошу фото от украинских СМИ. Тяжело доходит?
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да-да, все кацапы типа Костя К "не смотрят паРаша тв", но орут слово в слово их методичками))
похоже ты еще тупее чем можно было представить.. хотя тупее "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 6220
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Ахах, тупее тебе быть не возможно) ты с агрился на простую просьбу показать фото подтверждения украденного имущества, любому здравомыслящему человеку понятно что ты знаешь что это вранье, но пытаешься съехать с темы разговорами про методички. Ты слишком предсказуем для человека.. а для овечки в самый раз)
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кацап, ты и "зравомыслие" - это антонимы)) Просто поверь - бота, тупее тебя, выскочившего на защиту обосранного мундира "рузького мира" - просто не существует..
а уж истерика "вывсёврёте" - типично кацапская.. "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 9043
Ибо любой украинец помнит караваны авто (украденных) кацапов, забитые под завязку - с украденным имуществом из Донецка и Луганска, разграбленные и уничтоженные предприятия ордло.. и первую военную "пабеду" рузького мира в Украине - штурм и разграбление супермаркета Метро, в Донецке "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 9024
Об этом знают все ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ люди.. но тупые кацапы типа Костя К
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п.с. кацап, ты сейчас реально доказалО, что тупее "тебе" точно быть нельзя)) "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 2073
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Ладно ущербные, вижу сказать по теме вам нечего раз трусливо спамите. Продолжайте жить как лохи дальше))
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бедняжко кацап.. ты обиделось, без премии оставят за зашквары?)) ну, беги, простирнись.. да на чудо натовских технологий посмотри - "лоханку" для стирки твои калеги таки украли с кораблей
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Ахах, как меня умиляют люди которые за 300$ рошенки заворачивают а строят из себя личностей))
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а че так мало.. по своёй зарплате судишь, кацап?)) "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 5092
так тебе каждый зебил с весны и до сего момента подтвердит - Порох нам не менее 5000 долларов платит.. в неделю.
кто на что учился - вот ты "осилил" всего-то на 300 баксов и наколотые апельсинки "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 1493
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Таким овечкам как ты не платят, ты идейный за рошенки работаешь)
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ну, помучайся, поуговаривай себя.. истеря за 300 баксов
то "за 300 баксов".. то - "идейные".. Идиотизм кацапа Костя К во всей красе "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 5540
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Ахах, какой же ты тупой))))) уже просто в голос смеюсь с тебя. Ладно, объясню 300 ты получаешь за работу на заводе, а срешь на форуме за рошенки. Как можно быть таким тупым?! Хотя тебе мозг не обязателен, у Пети руками работать нужно)
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Да тут зебилов уже почти не осталось. А те кто за Зе - это ольгинцы.
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Как определить вранье, если тебя спамят за желание получить доказательства, значит пропогандонская машина работает в 3 смены😄
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Глебыч - гений!
Но он не читает Цензор, поэтому не знает, что это я виновата. Когда орки спи...сперли лавочку под мостом и унесли её в рузкий мир, то в комменте я написала: скоро одичалые будут по хатам бегать и унитазы срывать. Накаркала.
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Бо это реально позор, такой мелочный позор.
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Вонючая выгребная яма-********* всегда ощущала нехватку предметов и процессов цивилизации, особенно ватерклозетов и канализации. Унитазы - высшее достижение человеческой мысли для кацапсинских абизьян, именно поэтому боевые буряты считали предметом гордости утянуть вяликий трофей-унитаз в родные степи и установить его там в виде памятника. Феерические идиоты, застрявшие навсегда в средневековье...
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Парень в один день стал знаменитостью, не только в Украине.


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******

Так при сдаче катеров велась ВИДЕО фиксация всего имущества и

что Вы будете кричать , когда выяснится -
что все было на месте .
А , унитазники (вопрос).
Так , же что на катерах не было вооружения и б/п.
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бедная кацапка.. и тебя тоже в ольгино кинули вылизывать засранный "мундир" рузького мира?)) "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 4743
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Не лги - при сдаче катеров никакой видеофиксации имущества не было - выложенное вашими пропагандонами видео было сделано раньше - ибо на нем украинские корабли пришвартованы к берегу а передача происходила в открытом море.
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"На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна - Цензор.НЕТ 4297

Как же вы , не уважаемые порохоботы -
правде не л ю б и т е .
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Ага, а довєрєнноє ліцо х@йла на президентських виборах Нєвзоров тоже порохобот?)))))))))))))))
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