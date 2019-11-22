 Однорічна дівчинка на Одещині отруїлася метадоном, який приймала її мати, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.
Однорічну дівчинку каретою швидкої допомоги госпіталізували до лікарні у непритомному стані. Попри небезпеку, яка загрожувала дитині, її мати до останнього відмовлялася зізнаватися лікарям, що саме могло призвести до таких наслідків, аби пришвидшити призначення відповідного лікування.
Лише після того, як медики, провівши низку реанімаційних маніпуляцій та досліджень, констатували, що маленька пацієнтка отруїлася метадоном, 33-річна одеситка зізналася, що приймає замісну терапію, і припустила, що донечка могла взяти до рота щось з її ліків.
За цим фактом у Суворовському відділі поліції розпочали провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України. За злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною, відповідно до санкції статті, жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Але для того, щоб притягнути фігурантку до відповідальності, правоохоронцям доведеться встановити місце її перебування, адже після свого викриття вона почала переховуватися.
Наразі лікарі вживають усіх можливих заходів для порятунку дитини, стан якої досі залишається важким, а поліцейські – розшукують її мати.
очень похоже, что эта традиция пришла к нам с запада в общей тенденции заботы о всех членах общества
Только вот в нормальных странах детей у таких родителей отбирают еще в младенчестве.
спрашивается в задаче - почему у нас никто не следит за тем, в каких условиях живут дети? и алкоголиков, и наркоманов. Почему детей отбирают иногда когда уже поздно? соседи, участковые - ВСЕ знают, как живет ребенок. Часто их алкаши рожают, чтобы пропивать детские деньги. И все молчат.
какого хера?
"Говорят соскочить с Метадон, сложнее чем с героина" - что за бредятина? Метадон специально придумали для замещения наркоты. Это дешевый и сравнительно безопасный заменитель наркоты для больных наркоманией.
Если желаете решить проблему герыча: расстреляйте главарей героиновой мафии. По-другому никак не выйдет. Правда, окажется что по ходу придётся отправить на подвал половину прокурорских, ментовских и проч., которые крышуют всё это.
Эта овца сама скармливала ребенку наркоту, чтоб успокоить. Переборщила с дозировкой.