EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  2593  20
Все про:діти (1733) наркотики (870) Одеська область (1105) отруєння (681) Нацполіція (8542)

 Однорічна дівчинка на Одещині отруїлася метадоном, який приймала її мати, - Нацполіція. ВIДЕО

В Одеській області до лікарні потрапила однорічна дівчинка. Вона перебувала в непритомному стані через отруєння метадоном, який приймала її мати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Однорічну дівчинку каретою швидкої допомоги госпіталізували до лікарні у непритомному стані. Попри небезпеку, яка загрожувала дитині, її мати до останнього відмовлялася зізнаватися лікарям, що саме могло призвести до таких наслідків, аби пришвидшити призначення відповідного лікування.

Лише після того, як медики, провівши низку реанімаційних маніпуляцій та досліджень, констатували, що маленька пацієнтка отруїлася метадоном, 33-річна одеситка зізналася, що приймає замісну терапію, і припустила, що донечка могла взяти до рота щось з її ліків.

За цим фактом у Суворовському відділі поліції розпочали провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України. За злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною, відповідно до санкції статті, жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Але для того, щоб притягнути фігурантку до відповідальності, правоохоронцям доведеться встановити місце її перебування, адже після свого викриття вона почала переховуватися.

Наразі лікарі вживають усіх можливих заходів для порятунку дитини, стан якої досі залишається важким, а поліцейські – розшукують її мати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці викрили групу осіб, які збували наркотичні речовини на Луганщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161212
 
   
 Топ коментарі
 
Надо что то делать с этими выплатами на детей, алкаши и наркоманы плодятся как тараканы.
 показати весь коментар
 
Вот интересно откуда такая любовь госуларства к наркетам?
очень похоже, что эта традиция пришла к нам с запада в общей тенденции заботы о всех членах общества
 показати весь коментар
 
в первую очередь - семей наркозависимых, т.к. если не давать им метадон - они находят незаконные методы получения наркоты.
Только вот в нормальных странах детей у таких родителей отбирают еще в младенчестве.

спрашивается в задаче - почему у нас никто не следит за тем, в каких условиях живут дети? и алкоголиков, и наркоманов. Почему детей отбирают иногда когда уже поздно? соседи, участковые - ВСЕ знают, как живет ребенок. Часто их алкаши рожают, чтобы пропивать детские деньги. И все молчат.

какого хера?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Во кукушки!!!.Раньше была негласная стерилизация .
 показати весь коментар
 
Вот интересно откуда такая любовь госуларства к наркетам?( А?! Ну да...только это ж давно, а не только при нынешнем.) Почему алканавтам государство поутряне стакан халявный в виде заместительной терапии ( пусть не 40°, а 38°) не наливает? Странно... Ущемление прав налицо.
 показати весь коментар
 
 
Вот интересно откуда такая любовь госуларства к наркетам?
очень похоже, что эта традиция пришла к нам с запада в общей тенденции заботы о всех членах общества
 показати весь коментар
 
 
в первую очередь - семей наркозависимых, т.к. если не давать им метадон - они находят незаконные методы получения наркоты.
Только вот в нормальных странах детей у таких родителей отбирают еще в младенчестве.

спрашивается в задаче - почему у нас никто не следит за тем, в каких условиях живут дети? и алкоголиков, и наркоманов. Почему детей отбирают иногда когда уже поздно? соседи, участковые - ВСЕ знают, как живет ребенок. Часто их алкаши рожают, чтобы пропивать детские деньги. И все молчат.

какого хера?
 показати весь коментар
 
 
наверное это никому сильно не нужно, на такие примеры все смотрят спустя рукава, и обычно узнаем о них только в каком то трагическом случае
 показати весь коментар
 
Чтоб их не дай бог не усыновили гЭи из Европы, которых наш чиновник и недоразвитое общество боится как огня.
 показати весь коментар
 
 
ответ очень прост: в Украине столько неблагополучный семей, что если у каждой отбирать ребенка, получится интернат с десятью населением Лихтенштейна. Кто и за что будет их кормить, обувать и т.д.? Гос-во это не потянет, так что остается меньшее из зол - отбирать только у явно провинившихся, а не априори у всех "неблагополучных". К тому же исследования показывают что "лучше плохая семья чем хороший детдом".
 показати весь коментар
 
Надо что то делать с этими выплатами на детей, алкаши и наркоманы плодятся как тараканы.
 показати весь коментар
 
 
детей отбирать, как это во всем мире делается. Только отбирать сразу после рождения.
 показати весь коментар
 
отбирать и давать тебе? Отобрал, что дальше? Из за одной овцы отбирать у всех людей детей? разумно че.
 показати весь коментар
 
та да, при порошенко такой муйни не было...
 показати весь коментар
 
Метадон в Украине купить проще сала. У нас за таблетку дают 10 ку, строгача. Говорят соскочить с Метадон, сложнее чем с героина, так какая тут нах лояльность?
 показати весь коментар
 
так это, вы ж идете в азиопу, понятно что у вас строго со всеми отклонениями от нормы
 показати весь коментар
 
 
зачем его покупать если есть заместительная терапия по которой тебе бесплатно выдают метадон.
"Говорят соскочить с Метадон, сложнее чем с героина" - что за бредятина? Метадон специально придумали для замещения наркоты. Это дешевый и сравнительно безопасный заменитель наркоты для больных наркоманией.
 показати весь коментар
 
Ты видимо большой спец по безопасном Метадону? В Гугл зайди глянь.
 показати весь коментар
 
Oй-ёй, какие страсти: маму пригрозили посадить.
Если желаете решить проблему герыча: расстреляйте главарей героиновой мафии. По-другому никак не выйдет. Правда, окажется что по ходу придётся отправить на подвал половину прокурорских, ментовских и проч., которые крышуют всё это.
 показати весь коментар
 
 
в австралии уже решили эту проблему?или там ее никогда и не было?
 показати весь коментар
 
Tут вроде речь про Украину. У тебя личный интерес в бизнесе что ли ? Уж очень ты обеспокоился.
 показати весь коментар
 
Короче, рассказываю как всё было:
Эта овца сама скармливала ребенку наркоту, чтоб успокоить. Переборщила с дозировкой.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору