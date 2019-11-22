 Однорічна дівчинка на Одещині отруїлася метадоном, який приймала її мати, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Однорічну дівчинку каретою швидкої допомоги госпіталізували до лікарні у непритомному стані. Попри небезпеку, яка загрожувала дитині, її мати до останнього відмовлялася зізнаватися лікарям, що саме могло призвести до таких наслідків, аби пришвидшити призначення відповідного лікування.

Лише після того, як медики, провівши низку реанімаційних маніпуляцій та досліджень, констатували, що маленька пацієнтка отруїлася метадоном, 33-річна одеситка зізналася, що приймає замісну терапію, і припустила, що донечка могла взяти до рота щось з її ліків.

За цим фактом у Суворовському відділі поліції розпочали провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України. За злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною, відповідно до санкції статті, жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Але для того, щоб притягнути фігурантку до відповідальності, правоохоронцям доведеться встановити місце її перебування, адже після свого викриття вона почала переховуватися.

Наразі лікарі вживають усіх можливих заходів для порятунку дитини, стан якої досі залишається важким, а поліцейські – розшукують її мати.

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