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 Політика України
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Все про:конкурс (500) Держкіно (94)

 Конкурс на посаду глави Держкіно завершився безрезультатно: комісія заявила, що єдина кандидатка, яка пройшла у фінал, Сінькевич, не набрала необхідної кількості балів. ВIДЕО

Кандидатуру Юлії Сінькевич на посаду глави Держкіно відхилено. 21 листопада це було зроблено на співбесіді, яка була фіналом конкурсу з відбору на посаду.

Кандидатка на посаду глави Держкіно Юлія Синькевич не пройшла за конкурсом. Про це сама Сінькевич повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Конкурс на посаду Голови Держкіно України - Раунд IV - фінал і game over. Я не проходжу далі! З днем Гідності всіх!", - написала вона.

Юлія Сінькевич, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, за результатами декількох етапів відбору голови Держкіно стала єдиною претенденткою на посаду. Але вона не змогла набрати необхідну кількість балів для перемоги в конкурсі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр Бородянський закликав членів Ради з державної підтримки кіно "визнати свою неспроможність і скласти повноваження"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161179
 
 
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Не любить сватів мабуть...

Боюся, не бачити нам нормального кіно тепер рівня Кіборгів, Донбасу чи Захара Беркута( Оце вийдуть взимку Черкаси і Чорний ворон - і мабуть все...

От навіть у фільму про Голодомор вже забрали державне фінансування...
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Шо, и ни одного мастера леса не нашлось на конкурс? Он бы прошел, однозначно.
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Мабуть не принесла відкат/подарунок певної суми в у.о.
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