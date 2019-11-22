 Конкурс на посаду глави Держкіно завершився безрезультатно: комісія заявила, що єдина кандидатка, яка пройшла у фінал, Сінькевич, не набрала необхідної кількості балів. ВIДЕО

Кандидатка на посаду глави Держкіно Юлія Синькевич не пройшла за конкурсом. Про це сама Сінькевич повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Конкурс на посаду Голови Держкіно України - Раунд IV - фінал і game over. Я не проходжу далі! З днем Гідності всіх!", - написала вона.

Юлія Сінькевич, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, за результатами декількох етапів відбору голови Держкіно стала єдиною претенденткою на посаду. Але вона не змогла набрати необхідну кількість балів для перемоги в конкурсі.

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