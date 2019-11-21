EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  2783  63
Матеріали за темою:
Все про:Пашинський (298) суд (5701) День гідності і свободи (31)

 "Стратегія Майдану - мирний спротив законними методами. І це спрацювало", - Пашинський дав свідчення у справі про вбивства на Майдані. ВIДЕО

Народний депутат восьмого скликання Сергій Пашинський дав свідчення через відеозв'язок у Святошинському суді Києва, який розглядає справу про вбивства учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Пашинського допитали про дії самооборони Євромайдану.

"Хочу ще раз наголосити на тому, чого ви не хочете чути. Стратегія Майдану - мирний спротив законними методами. І це спрацювало", - сказав Пашинський про події 20 лютого 2014 року.


Відео телеканалу НАШ

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жодної команди на штурм не було", - Пашинський дав свідчення у справі про розстріли на Майдані

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161113
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас у ЗЕботов начнется оргия. Наблюдаем за шлюхами клавиатурными "Стратегия Майдана - мирное сопротивление законными методами. И это сработало", - Пашинский дал показания в деле об убийствах на Майдане - Цензор.НЕТ 6410
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
А мирный способ без пистолета,не получился ? ))
 показати весь коментар
 
 
Перебазируйся, но удивляй мир, луГАНДОНец! "Стратегия Майдана - мирное сопротивление законными методами. И это сработало", - Пашинский дал показания в деле об убийствах на Майдане - Цензор.НЕТ 1133
 показати весь коментар
 
 
Пашинський в релаксі... здорова думка
 показати весь коментар
 
 
Беркутівці за наказом Януковича. Також давно відомо що були і перевдягнені в мєнтовську форму російські солдати.
 показати весь коментар
 
 
так это он из ружья больше сотни человек убил ?
 показати весь коментар
 
 
Риги взагалі вже не маскуються. Реванш святкують, гниди.
 показати весь коментар
 
 
Рашою впердолений, ти ще про госдеп розкажи.

А гвинтівка- ти хотів щоб твої беркутята не отримали спротиву?
 показати весь коментар
 
 
Сейчас у ЗЕботов начнется оргия. Наблюдаем за шлюхами клавиатурными
 показати весь коментар
 
 
Так у них и у Зеленского одна задача. Гражданский конфликт внутри страны. Но за замлю в любом случае выходить нужно, иначе Украину всю распродадут
 показати весь коментар
 
А давай все выйдут за твою квартиру?) Вот какого фига ты ей торгуешь?))) Распродать решил?)
 показати весь коментар
 
 
кацапа, зачем ты нам пересказываешь версию кацапского телевизора ?
 показати весь коментар
 
 
Вы на Майдане были?
Кличко пытался эту провокацию остановить, но его навернули огнетушителем.
 показати весь коментар
 
я на Майдане был,

а вот ты, кацап, смотрел Майдан исключительно по кацапским каналам.
 показати весь коментар
 
 
какой именно ?

их только в религиях, исповедующих единобожие, больше 250 штук.
 показати весь коментар
 
 
Хабат полностью руководит Кремлем, а с этого года и Банковою.
 показати весь коментар
 
 
а тобой, скотина кацапская, кто руководит ?
 показати весь коментар
 
 
Давайте проведем эксперимент! Вам сегодня ночью во сне придет прозрение, если Душа у Вас еще не загажена полностью. Я порошу своих Ангелов Вам помочь.
 показати весь коментар
 
поподробнее про признание Нетаньяху . предложение погуглить не принимается
 показати весь коментар
 
Смотрите у Ходоса.
ПС курировался и создавался Коломойским.
 показати весь коментар
 
Ходос известный ************* минетчик .
Он так же ********* раздвигать дупу и перед Кадыркой .
Но минет ***** все равно для него остаётся любимым занятием !
 показати весь коментар
 
 
Вы что серьезно, у этого бедного сектанта спрашиваете подробности той шизофрении которую хозяин заливает в его слабенький мозг? ))
Проявите жалость, его и так природа обделила.
 показати весь коментар
 
 
А ты ему не объяснил, что Пепа никакого отношения к Майдану не имел и иметь не может ?!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Пашинский Парубий и Турчинов одни из главных зачинщиков и подстрекателей этого кровавого побоища.
 показати весь коментар
 
 
Скабеева, ты почему под псевдонимом ?
 показати весь коментар
 
 
А тебе козломордого яким боком це стосується? В тебе ж на площі цвинтар і труп смердючий лежить,то йому й вклоняйся.
 показати весь коментар
 
 
А кто мнение ********** тут разрешал озвучивать ?!
 показати весь коментар
 
...Писяй краснопузый на 112 жжот...ржу нимагу..он таки с ума сощел уже без трибуны.. "Стратегия Майдана - мирное сопротивление законными методами. И это сработало", - Пашинский дал показания в деле об убийствах на Майдане - Цензор.НЕТ 5165
 показати весь коментар
 
Только вот сопротивлялись одни, а все выгоды получили совсем другие люди.
 показати весь коментар
 
 
Коломойский, Зеленский, Богдан, Портнов .....
 показати весь коментар
 
 
Пашинский, Парубий, Порошенко, Турчинов....
 показати весь коментар
 
 
перечисленные тобой на Майдане как раз были
 показати весь коментар
 
 
А есть видео где они бегут по Институтской под огнем снайперов? Ну или есть фамилии тех кто бежал, а потом получил руководящую должность в Раде, Кабмине, Укроборонпроме и так далее?
 показати весь коментар
 
 
Есть видео, где Зелёная Сопля шутила про эбонитовые палочки
 показати весь коментар
 
 
Вы в армии служили? Что знаете об обязанностях командиров? Или советских фильмов пересмотрели, что командиры идут первыми под пули???
 показати весь коментар
 
Каких командиров? Парубий же сказал, что была самоорганизация мирного протеста, никто никого на Институтскую не посылал, люди пошли сами неизвестно зачем, а из "непростых" людей кто постоянно рисовался вокруг майдана по странному стечению обстоятельств под пули не пошел никто, ну так совпало.
 показати весь коментар
 
А для вас новость, что даже при самоорганизации, есть командиры и есть подчиненные? Называются они правда немного по другому, но принцип от этого не меняется...
 показати весь коментар
 
ты уже на 2м месте в списке идиотов, забыл, а зеб? В список кретинов думаешь попасть? Надо высеры слегка подзатупить для пущей достоверности.
 показати весь коментар
 
Стратегия в том, что никакой стратегии не было.
 показати весь коментар
 
Майдан- это негативное явление в истории Украины. Но плохой опыт- тоже опыт. А опыт необходим для молодого, неопытного государства, так что с этой точки зрения майдан принёс даже какой-то "плюс". Хоть и близко несопоставимый с минусами из-за него. Но,что делать...
 показати весь коментар
 
 
Майдан - це алергічна реакція українського народу на безаконня влади.
 показати весь коментар
 
 
Думаешь , шо тут кого-то ибёт мнение *********** минетчиков ?!
 показати весь коментар
 
думаю,что нет- поэтому больше здесь не пиши!!
 показати весь коментар
 
Мирный протест снайперов и охотников под акомпонимент омона.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору