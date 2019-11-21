 "Стратегія Майдану - мирний спротив законними методами. І це спрацювало", - Пашинський дав свідчення у справі про вбивства на Майдані. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Пашинського допитали про дії самооборони Євромайдану.

"Хочу ще раз наголосити на тому, чого ви не хочете чути. Стратегія Майдану - мирний спротив законними методами. І це спрацювало", - сказав Пашинський про події 20 лютого 2014 року.





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