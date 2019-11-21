 "Стратегія Майдану - мирний спротив законними методами. І це спрацювало", - Пашинський дав свідчення у справі про вбивства на Майдані. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Пашинського допитали про дії самооборони Євромайдану.
"Хочу ще раз наголосити на тому, чого ви не хочете чути. Стратегія Майдану - мирний спротив законними методами. І це спрацювало", - сказав Пашинський про події 20 лютого 2014 року.
Відео телеканалу НАШ
А гвинтівка- ти хотів щоб твої беркутята не отримали спротиву?
Кличко пытался эту провокацию остановить, но его навернули огнетушителем.
а вот ты, кацап, смотрел Майдан исключительно по кацапским каналам.
их только в религиях, исповедующих единобожие, больше 250 штук.
ПС курировался и создавался Коломойским.
Он так же ********* раздвигать дупу и перед Кадыркой .
Но минет ***** все равно для него остаётся любимым занятием !
Проявите жалость, его и так природа обделила.