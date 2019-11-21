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 Політика України
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Все про:Найєм (274) Укроборонпром (551)

 Екснардепа Найєма призначили заступником гендиректора "Укроборонпрому". ВIДЕО

Заступником генерального директора "Укроборонпрому" призначили колишнього народного депутата Мустафу Найєма.

Про це Мустафа повідомив на брифінгу до Дня гідності і свободи, передає Цензор.НЕТ.

На брифінгу у нього запитали, чи правда, що він тепер має стосунок до "Укроборонпрому". Він підтвердив цю інформацію.

"Так, справді, я там зараз працюю. Заступник генерального директора", - уточнив він.

Найєм зазначив, що в цій країні титанічну роботу виконує саме виконавча влада.

"Ми справді хочемо перетворити це (Укроборонпром. - Ред.) на нормальний сильний бізнес, а не кришування політичної системи - як це відбувалося за Януковича, потім за Порошенка. І я вірю, що це можливо. Якщо ви мене запитаєте, чи є перемога, чи настане день, коли я скажу: "я все зробив", - ні, в жодній сфері так не може бути. У цьому природа державної влади і політики: намагатися покращувати постійно. А якщо ви запитаєте, чи дійсно я думаю, що кожен мій крок може бути на користь - так, я справді так думаю. І ми багато зробимо", - сказав Найєм.

"Ми конкретно хочемо зараз виштовхнути звідти тих людей, які дійсно нічого не роблять, корпоратизувати цю систему, створити дивізіони, справді створити реальне виробництво зброї, а не прикриваючись війною давати контракти приватним компаніям або закуповувати техніку", - додав він.

На сайті "Укроборонпрому" поки не зазначено, що Найєм є заступником Айвараса Абромавичуса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишній гендиректор "Майкрософт Україна" Васильєва стала заступником Абромавичуса в "Укроборонпромі"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161056
 
   
 Топ коментарі
 
Блядь! Это очередной прикол? То то смотрю,что не слышно этого поца " правдоруба" херового,не смотря на все косяки клоуна ,и его шоблы! Молчит как говна в рот набрал! Оказывается ему корыто приготовили! Тем более он так волокно в обороне,что можем спать спокойно!
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Он хоть танк от БТР отличить может?
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Не подведёт . Екснардепа Найєма призначили заступником гендиректора "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 1672 Через пол года узнаем . Екснардепа Найєма призначили заступником гендиректора "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 1211
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А действительно, зачем? Да и вряд ли он для этого там поставлен.
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Китайцы довыделывались похоже, если рванула атомная подлодка то там все заражено на десятки км вокруг, и еще неизвестно куда может течение понести.
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_Произошло что-то серьезное. Опасность в неизвестности что случилось и что происходит прямо сейчас. Может столкновение между кетайцами и штатами и вот-вот такой ******** начнётся... Опасность в неизвестности.
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доречі не тільки цензор але й японські смі нічого про те не знають не кажучи про Голос Америки ...
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_Только к лучшему если окажется брехнёй. Ничего хорошего в ядерном взрыве в Южно-Китайском море нет.
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Еще взрыв: ЧП на испытании ракеты Илона Маска
Екснардепа Найєма призначили заступником гендиректора "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 6923
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Это дно. Понятно, что патриот, из "соросят", активист, разоблачитель и т.д. и т.п. Но управлять компаниями такого уровня должны все таки профессионалы, а не шариковы-швондеры.
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слово "соросята" придумали кремлевские пропагандоны
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Во цивилизованном мире таких как соросята называют иностранными агентами (Foreign agent).
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_agent
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За брудну роботу отримав. Не за просто так. І одразу перестав бути патріотом. України.
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Подивимось, а може і вправду,щось добре зробить, а не тільки язиком пасталакать буде, як його соратники, де вони?
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если замдиректора по взаимодействию с общественностью нормально, по другим вопросам - абсурд!
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*****! Это очередной прикол? То то смотрю,что не слышно этого поца " правдоруба" херового,не смотря на все косяки клоуна ,и его шоблы! Молчит как говна в рот набрал! Оказывается ему корыто приготовили! Тем более он так волокно в обороне,что можем спать спокойно!
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Теперь будет стремительно набирать вес. Запомните его таким, какой он есть сейчас)).
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Ну какой прикол? Рассчитались с человеком за верную службу.
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Что за хрень этот ваш порох и кто ему присягал, что "предатели"?
Присягают Украине, а не порохам.
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Ну не зрадник, але зайти в Раду за допомогою Петра, а потім цькувати його виглядає неетично, але це з людської точки зору, для політика насрати на того, хто тебе підняв, це плюс.
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Не цькувати, а критикувати за недобрі справи - це геть інше. І це робити не те що можна - так має робити кожна порядна людина.
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Предатель он и есть предатель. Если что, переобуется быстро, предаст и этих
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Предатель кого и чего? Вы там немного епанутые все, что ли? Он работает на благо Украины (надеюсь) вне зависимости от фамилии президента Украины.
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Он работает на благо Украины
Ага , еще один великий проффесионал начнет приносить Украине благо. А где он до этого работал, чем занимался этот человек?

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Вы не поняли сути. Ни один человек в этой стране не должен быть лично предан Порошенко или Зеленскому или еще кому - это гребанное средневековье!
Быть преданному стране - да, быть преданным отдельно взятому политику - чушь несусветная и варварство.
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нда...не зря папашка найем сбежал в совок в 1989
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Экс-нардепа Найема назначили заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

Решено добить Укроборонпром зашкваренной шоблой из резерва грантоедов Сороса. Так Рождается АНТИСИМИТИЗМ
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І щуку вкинули у річку... От вам і "антикорупціонер".
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при совєтах було так:
якщо ти попв у список директорского корпусу ( безпартійних там автоматично не було) то уже ніколи з нього не випадеш ( з виключенням якогось екстранеординарного вчинку)
це звалось бути в резерві райкома
тепер попвши в депутати стаєш незамінимим і єдиним. нічого особистого до ісмаїла
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Говорящая елда оказывается волокно в оборонке!!То то сотню,что поца не слышно,на все косяки клоуна ,что творятся! Дали мудаку,обличителю херовому клюв помочить?!!
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А брательника евойного тоже куда нить поистроят？он так сильно перед выборами гавно на Пороха лил...что тоже достоин хлебного места...
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По Укроборонпрому. Соросу и проч. нафиг не нужен наш ВПК. Они скорее его оцифруют и угробят, им конкуренты не нужны. Абромавичус с помощниками уже обошли все заводы котор подлежат ликвидации. А точнее их будут медленно душить бакроить и закрывать, а людей в Польшу на клубнику.
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Ага, а при Порошке кто их обходил и гробил?
Знаю из первых уст, как Укроборонпром грабил предприятия оборонки последние годы. Собственно - для этого его Саша-Стоматолог и создавал.
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Это такой же прикол как Зеленский Президент! Какому идиоту пришло на ум назначить эту бываю такую башку на стратегическую должность!!!! Кто этот идиот который прообировал у нашего Зе ЧМО?
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так а презік от куда виліз....?? Мустафа ще норм попав))))))
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Сквозь общие радость и смех,
под музыку, песни и танцы
дерьмо поднимается вверх
и туго смыкается в панцирь.
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а яким боком там хоч хтось до тієї посади, яку зайняв ?
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Кажуть що пуштуни добрі менеджери, по Афгану з Пакістаном видно.
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Чекаємо на розслідування Бігуса про корупцію борцуна з корупцією Найєма в Укроборонпромі.
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За наєма стільки не заплатять, як за свинарчука.
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Ждём - какие должности получат другие "анти-коррупционеры". Типа Семёна Семенченка, Вовы Парасюка и т. д..
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А вот нихера , бо и Семён и Парасюк никакого отношения к Соросу не имели и иметь не могли .
Понимать нужно , что Семенченко ближе по духу к Михо , а Вова Парасюк вообще не системный . Эти люди не из стада и они "гуляют сами по себе" .

А Мустафа и его дружбан Лещенко даже не особо и скрывали , что оне живут с грантов .

Сейчас время такое , что уже не нужно скрывать , что оне соросята .
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А, яка різниця, соросята чи дебілята, який від них сенс?
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Послухайте , після урки Ібуковича різниці взагалі нема .
Я йще можу зрозуміти критику соросятини з боку науковців - інтелектуалів .
Але точно не виборцям ібуковича скептично відноситися до соросят .
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Семенченко взагалі аферист, Панасюка можна поважати, але для Сороса вони не підходять, індівідуалісти.
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Шабунін не такий телепень , що б брати на себе хоч якусь відповідальність .
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кто угодно но только не украинцы...но гнать тебя зелень будем мы украинцы и не только гнать..вместе со всеми тупымси конвертовзятелями поберушками..
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Теперь следите через сколько дней рыльце начнет округлятся
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Сирожа Лещенко
- Я не жалею, что использовал Порошенко и его партию как трамплин в политикуhttps://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html

Найом видать тоже не жалеет, что использовал.

Гниды
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А можно поинтересоваться по какому конкурсу он прошел на должность?
Среди кого победил?
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Интересно, насколько Мустафе "честности" хватит? Через сколько времени начнёт суммы "откатов" выставлять? (Если, конечно, его не назначили на должность, с УЖЕ определённой суммой "наверх", и определённым "процентом", "жене на шпильки"...).
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КГБіська консерва вскрилась.
А скільки їх ще повскривається на другому етапі. Пора... До нового року українська оборонка повинна бути знищеною.
Так повелів "великий" Пу..
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Вот же ж времена пошли .
Раньше , чтобы попасть в руководство в какой-то наукоёмкой отрасли нужно было знать сопрамат, теоритическую механику ... потом долго работать конструктором в КБ или проектантом или научным сотрудником в отраслевом НИИ .
Когда-то пришло время финансистов , когда 4 года бухгалтерского института и ты уже воротила-банкир практически .
Потом пришли юристы - тоже всезнайки , понять разницу между нержавейкой и легированной сталью не всегда в состоянии , но ... вот руководят контрактами и трастами .

Сегодня уровень профонации дошёл до такой критической точки , что фарт попёр у журналистов - литераторов .

Теперь понимаю , каким был телепнем , когда после 10 лет инженерного стажу посчитал свой опыт недостаточный , когда предложили возглавить отдел софтвера и отказался от должности. Если журналист может керувать танковыми заводами и производством военных радаров, почему инженер-механик не может быть главспецом в разработке софтевера ?!
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Этот хитросделанный пуштун уже "отреформировал" Национальную полицию) Теперь это лысое чудо кто-то навязал Айварасу, он бегало в статусе "советник" и вот те нате - Зам. Генерального Директора ДК "Укроборонпром". Гоните его прочь - он не имел никакого представления о функционировании МВД и Патрульной полиции и тем более не имеет ни малейшего представления об оборонно-промышленном комплексе. Чем вообще думают в Офисе Президента и сам Айварас. хз..
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