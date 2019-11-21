 Екснардепа Найєма призначили заступником гендиректора "Укроборонпрому". ВIДЕО

Про це Мустафа повідомив на брифінгу до Дня гідності і свободи, передає Цензор.НЕТ.

На брифінгу у нього запитали, чи правда, що він тепер має стосунок до "Укроборонпрому". Він підтвердив цю інформацію.

"Так, справді, я там зараз працюю. Заступник генерального директора", - уточнив він.

Найєм зазначив, що в цій країні титанічну роботу виконує саме виконавча влада.

"Ми справді хочемо перетворити це (Укроборонпром. - Ред.) на нормальний сильний бізнес, а не кришування політичної системи - як це відбувалося за Януковича, потім за Порошенка. І я вірю, що це можливо. Якщо ви мене запитаєте, чи є перемога, чи настане день, коли я скажу: "я все зробив", - ні, в жодній сфері так не може бути. У цьому природа державної влади і політики: намагатися покращувати постійно. А якщо ви запитаєте, чи дійсно я думаю, що кожен мій крок може бути на користь - так, я справді так думаю. І ми багато зробимо", - сказав Найєм.

"Ми конкретно хочемо зараз виштовхнути звідти тих людей, які дійсно нічого не роблять, корпоратизувати цю систему, створити дивізіони, справді створити реальне виробництво зброї, а не прикриваючись війною давати контракти приватним компаніям або закуповувати техніку", - додав він.

На сайті "Укроборонпрому" поки не зазначено, що Найєм є заступником Айвараса Абромавичуса.

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