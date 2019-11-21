 Екснардепа Найєма призначили заступником гендиректора "Укроборонпрому". ВIДЕО

Про це Мустафа повідомив на брифінгу до Дня гідності і свободи, передає Цензор.НЕТ.
На брифінгу у нього запитали, чи правда, що він тепер має стосунок до "Укроборонпрому". Він підтвердив цю інформацію.
"Так, справді, я там зараз працюю. Заступник генерального директора", - уточнив він.
Найєм зазначив, що в цій країні титанічну роботу виконує саме виконавча влада.
"Ми справді хочемо перетворити це (Укроборонпром. - Ред.) на нормальний сильний бізнес, а не кришування політичної системи - як це відбувалося за Януковича, потім за Порошенка. І я вірю, що це можливо. Якщо ви мене запитаєте, чи є перемога, чи настане день, коли я скажу: "я все зробив", - ні, в жодній сфері так не може бути. У цьому природа державної влади і політики: намагатися покращувати постійно. А якщо ви запитаєте, чи дійсно я думаю, що кожен мій крок може бути на користь - так, я справді так думаю. І ми багато зробимо", - сказав Найєм.
"Ми конкретно хочемо зараз виштовхнути звідти тих людей, які дійсно нічого не роблять, корпоратизувати цю систему, створити дивізіони, справді створити реальне виробництво зброї, а не прикриваючись війною давати контракти приватним компаніям або закуповувати техніку", - додав він.
На сайті "Укроборонпрому" поки не зазначено, що Найєм є заступником Айвараса Абромавичуса.
ЦЕНЗОР - убеждённые тормоза...
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_agent
В бундестаге призвали США убрать ядерное оружие из Германии
Путлеровские холуи. Презренные ничтожества. Тьфу!
Присягают Украине, а не порохам.
Ага , еще один великий проффесионал начнет приносить Украине благо. А где он до этого работал, чем занимался этот человек?
Быть преданному стране - да, быть преданным отдельно взятому политику - чушь несусветная и варварство.
Решено добить Укроборонпром зашкваренной шоблой из резерва грантоедов Сороса. Так Рождается АНТИСИМИТИЗМ
якщо ти попв у список директорского корпусу ( безпартійних там автоматично не було) то уже ніколи з нього не випадеш ( з виключенням якогось екстранеординарного вчинку)
це звалось бути в резерві райкома
тепер попвши в депутати стаєш незамінимим і єдиним. нічого особистого до ісмаїла
Знаю из первых уст, как Укроборонпром грабил предприятия оборонки последние годы. Собственно - для этого его Саша-Стоматолог и создавал.
под музыку, песни и танцы
дерьмо поднимается вверх
и туго смыкается в панцирь.
Понимать нужно , что Семенченко ближе по духу к Михо , а Вова Парасюк вообще не системный . Эти люди не из стада и они "гуляют сами по себе" .
А Мустафа и его дружбан Лещенко даже не особо и скрывали , что оне живут с грантов .
Сейчас время такое , что уже не нужно скрывать , что оне соросята .
Я йще можу зрозуміти критику соросятини з боку науковців - інтелектуалів .
Але точно не виборцям ібуковича скептично відноситися до соросят .
- Я не жалею, что использовал Порошенко и его партию как трамплин в политикуhttps://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
Найом видать тоже не жалеет, что использовал.
Гниды
Среди кого победил?
А скільки їх ще повскривається на другому етапі. Пора... До нового року українська оборонка повинна бути знищеною.
Так повелів "великий" Пу..
Раньше , чтобы попасть в руководство в какой-то наукоёмкой отрасли нужно было знать сопрамат, теоритическую механику ... потом долго работать конструктором в КБ или проектантом или научным сотрудником в отраслевом НИИ .
Когда-то пришло время финансистов , когда 4 года бухгалтерского института и ты уже воротила-банкир практически .
Потом пришли юристы - тоже всезнайки , понять разницу между нержавейкой и легированной сталью не всегда в состоянии , но ... вот руководят контрактами и трастами .
Сегодня уровень профонации дошёл до такой критической точки , что фарт попёр у журналистов - литераторов .
Теперь понимаю , каким был телепнем , когда после 10 лет инженерного стажу посчитал свой опыт недостаточный , когда предложили возглавить отдел софтвера и отказался от должности. Если журналист может керувать танковыми заводами и производством военных радаров, почему инженер-механик не может быть главспецом в разработке софтевера ?!