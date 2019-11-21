 У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють, - Садовий про оголошення йому підозри. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Зранку ми помолилися і поклали квіти до могил наших Героїв, які віддали свої життя під час Революції Гідності. Мені подзвонили з приймальні і сказали, що прийшли хлопці з НАБУ. Я їх попросив почекати, тому що під'їхав привітати наших військових і приїхав на роботу. І спілкувався з прокурорами Холодницького. Я дуже здивувався, що йдеться про ділянку, яку місто в 2015 році виставило на торги на інвестиційному конкурсі для створення індустріального парку. Компанія-переможець заплатила понад 50 млн грн. Вони надійшли в бюджет міста. А з 2016 почався дуже великий тиск з боку державної влади, Генеральної прокуратури. Фактично компанії так і не дали можливості почати будувати індустріальний парк, а це фактично 3 тис. робочих місць. Я думав, вони навпаки хочуть подякувати, що ми залучаємо інвесторів. Компанія за цей час уже побудувала індустріальний парк у Румунії, Чехії. Це одна з найбільших компаній Європи. Публічна, відкрита. Я здивований. Буде суд, будемо відстоювати наші права", - розповів мер Львова.
"Я спокійний. Я розумію, що має бути повага до органів, які виконують свою роботу, що має бути повага до суду. Наступного тижня буде суд, я приїду до Києва. Там, напевно, буде йтися про заставу. Я буду робити все, щоб це було максимально публічно, відкрито, тому що на цьому прикладі потрібно показати, що люди, які створюють перешкоди для розвитку бізнесу, для створення робочих місць повинні понести покарання. Ніхто ж не покараний за те, що за всі ці роки не дали можливості почати будувати індустріальний парк", - додав він.
"У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють. З іншого боку, перші особи країни говорять:"Welcome, приходьте, створюйте робочі місця". А тут на місці є проблематика", - резюмував він.
Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.
А от стосовно антидержавних, то таки да, обидва гени дадуть фору всім мерам України... Але це вже не справи по лінії НАБУ, а по СБУ... Це, окрім того, як по лінії МВС гепу в Полтаві судовим процесом щемлять.
потому и никто их не тронет.
кто же будет палить свою кормушку
Якщо порівняти з врахуванням бюджету і можливостей ,можна стверджувати,що Садовий їх випередив "на круг"..
А от що заводять справи на строптивих - стверджую
Отже, розвиток подій покаже.
Андруша пожаловался на тех, на кого работал себя не жалея, лишь бы убрать Петруччо.
Кушайте, Андруша, ЗЕлёное лайно. Оно ваше, родное.
Дай бог что бы и посадили, этого короля мусора и вони.
Про тиск саме держави на інвестора..
Хоча Це в його компетенції було створити інвестору певні умови,хоча,здається,по даному випадку все просто..ТАМ НІЧОГО НЕ ПЛАНУВАЛОСЬ БУДУВАТИ ..у всякому разі індустріальний парк.. ПЕросто тупо було продано земельну ділянку біля Львова..
Клієнт знайшовся -бо втричі дешевше(офіційно).
А реально за півціни .. тобто за мільйонів 25 пану Андрійку була куплена ЩЕ ОДНА вілла десь в Іспанії..
Так как в лесу он на выбор возьмет не Пиплию и крестик, а ружье и фонарь.
И это же все так веруны скулят о "вере", но при насморке - едут за каплями в нос и антибиотиком.
Их не проверяет там никто? Ну, "слуг народа"(я не о "партии")
Реально смешно - лижут ыконки боха, к-рый запретил "делать кумиров" и сказал шо за любое непослушание = 15 колен рода = "гореть вечно".
(оН это не о гоях говорил даже))))
У бубочки поломался самолет. Ему предложили лететь армейским, но он отказался из-за сомнений в собственной безопасности.
СЦЫКЛО! оно и есть СЦЫКЛО!
=))
А як же він рвав сраку проти Порошенка.
А його звинувачення про «армію платних порохоботів» ?
Кушай-ТЄ Андруша, нє обляпвй-ТЄСЬ.
нынче маленький Иисусик приходит к Богдану, к Трубе и Сытнику.. а Стефанчкук маленький Иисусик подарил тёщу..
Слив в сеть переговоров Романа Трубы для Зеленского будет иметь не меньшие последствия, чем плёнки Мельниченко для Кучмы. Он уже не сможет отрицать, что лично планировал уголовные преследования против политических оппонентов. А это очень дурно пахнет для любого западного политика.
Такие мнение озвучил популярный публицист Юрий Руденя на site.ua.
Зеленский стал токсичным. Общение с ним неизбежно подмочит любую репутацию. С ним будет неприлично сидеть за одним столом.
Помните, как Кучму усадили подальше от представителя США, использовав французский алфавит вместо английского? Теперь то же самое ждёт Зеленского. Если его куда и пригласят, то усадят в дальний угол и будут общаться сквозь зубы. И последствия для страны будут соответствующими.
Нужно обладать воистину необыкновенным талантом, чтобы за полгода втоптать в грязь репутацию страны. Но наш президент с этим успешно справился. Теперь его радостно будут приветствовать лишь такие же альтернативно одаренные правители как он сам. Россия, Узбекистан, Иран, Туркмения, Судан… В мире ещё немало стран, где Зеленского примут как своего.
За полгода, панове.
Мы в восхищении…
На кого работает команда президента?
То что сейчас происходит в Украине нельзя объяснить никак иначе как целенаправленной деятельностью Офиса Президента, РНБО и ДБР в интересах России. Случайностью может быть один эпизод, но не целая цепочка.
Наша армия сознательно ослабляется, отвод войск это просто безумие чистой воды. Арест генерала Марченко это сознательная диверсия. Никакого другого объяснения этому нет.
Гибель комбрига Коростелева объясняют несчастным случаем, но она очень подозрительна. Больше похоже на спецоперацию по устранению авторитетного и опытного командира. Кто-то знал, где и когда он будет. И этот кто-то был с нашей стороны.
Не люблю теории заговора, но ещё больше не люблю, когда нам вешают лапшу на уши. Если враг готовит наступление, то ликвидация командного состава противника и ослабление его линии обороны - это связанные и логичные действия.
И все это на фоне грядущей Нормандской встречи, где готовится тотальная сдача интересов Украины. Макрон открыто играет за Путина, Меркель ведёт себя скрытно, но тоже не на нашей стороне. Зеленский - это последний человек, которому можно доверить защиту государственных интересов.
Внутренними делами у нас занимается Богдан, международными Ермак. Оба ни разу не дали себя заподозрить в наличии тёплых чувств к Украине, но зато оба тесно связаны с Россией.
Результаты их деятельности очень далеки от защиты государственных интересов. Единый антипутинский фронт распался. Украина по уши втянута во внутриамериканский политический скандал. ДБР и Генпрокуратура совершенно сознательно и последовательно преследует тех, кто проводил проукраинскую политику и организовывал отпор врагу. Те, кто ведет антиукраинскую деятельность, чувствуют себя совершенно свободно. Коломойский уже открыто выставляет страну на торги.
Нас готовят к ликвидации Украины как суверенного независимого государства. Это абсолютно очевидно и не имеет двойного толкования.
Внешне это будет не обязательно в форме попытки военного захвата. Достаточно лишь смены внешнеполитического курса и отказа от реформ. В Молдове это уже практически получилось. Тот же сценарий Кремль руками Зеленского пытается реализовать в Украине.
Если не получится, военный вариант никто не отменял. Мы на пороге тяжелейшего политического кризиса, в который нас тащит Зеленский и его команда. Ощущения абсолютно такие же как накануне Майдана в 2013.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342364-zelenskij_i_ko_gotovjat_likvidatsiju_ukrainy_kak_suverennogo_gosudarstva__mnenie
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Т.н. "индустриальный парк" - наследник "инновационного парка" а он - "инвестиционногог парка", а он - "технологического парка!, а он - "свободной экономической зоны", короче - это КСИВА НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ, которую, как вы понимаете, человечку с улицы просто так не дадут.
Возможно Садовый не худший мэр, он хотя бы не гражданин рассеи, как труханов. Но, тем не менее, не думаю, что он не замешан в коррупции.
І Цей вишиванковий "патріот" Андрійко буде тепер пи..іти про "захист інвестора" у Львові ? ((
Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии к 3 годам лишения свободы за злоупотребление властью.
"31 августа 2014 года Главная прокуратура Грузии начала процедуру по объявлению Саакашвили в международный розыск. Ему были предъявлены обвинения по четырем уголовным делам. Ранее Саакашвили уже был заочно приговорен к трем годам лишения свободы по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани. Кроме того, 28 июня 2018 года Тбилисский городской суд признал экс-президента виновным по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил к шести годам лишения свободы.
На рассмотрении в Тбилисском городском суде находятся еще два дела - о растрате около $ 5 млн государственных средств на личные нужды и о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года."
https://eadaily.com/ru/news/2019/08/09/verhovnyy-sud-gruzii-ostavil-v-sile-prigovor-saakashvili
Застава НЕ ВНЕСОК.
потім повертають(якщо людина не втекла)..
всі в очікуванні ..
Завтрішньої прес-конференції пані мерової Садової-Кіт...)
https://zaxid.net/lvivska_miskrada_zatverdila_memorandum_shhodo_spirnoyi_zemli_z_ryasneruskim_n1441718
По-ходу депутаты сельсовета так его и не подписали похоже
Садовый активно топил против Пороха.. пусть получает заслуженное )))
Садовий у першу чергу топив проти Уряду і Гройсмана..
пробуючи їх "розвести " на крупну суму..за вивезення сміття..
Точніше він
1.
років 10 не будував сміттєпереробного заводу,очікуючи відкату(але такого розміру йому не давали навіть москалі)
2.КОли "засрався по самі вуха",коли закрили Грибовицьке сміттєзвалише,коли загинуло троє,а одного так і не знайшли -чомусь вирішив,що Уряд відкриє безкоштовно Львову сміттєзвалища всієї України..