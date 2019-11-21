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 Політика України
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Все про:інвестиції (256) Львів (1138) Садовий (258)

 У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють, - Садовий про оголошення йому підозри. ВIДЕО

Мер Львова Андрій Садовий розповів про те, як йому вручили підозру і як він буде діяти далі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Зранку ми помолилися і поклали квіти до могил наших Героїв, які віддали свої життя під час Революції Гідності. Мені подзвонили з приймальні і сказали, що прийшли хлопці з НАБУ. Я їх попросив почекати, тому що під'їхав привітати наших військових і приїхав на роботу. І спілкувався з прокурорами Холодницького. Я дуже здивувався, що йдеться про ділянку, яку місто в 2015 році виставило на торги на інвестиційному конкурсі для створення індустріального парку. Компанія-переможець заплатила понад 50 млн грн. Вони надійшли в бюджет міста. А з 2016 почався дуже великий тиск з боку державної влади, Генеральної прокуратури. Фактично компанії так і не дали можливості почати будувати індустріальний парк, а це фактично 3 тис. робочих місць. Я думав, вони навпаки хочуть подякувати, що ми залучаємо інвесторів. Компанія за цей час уже побудувала індустріальний парк у Румунії, Чехії. Це одна з найбільших компаній Європи. Публічна, відкрита. Я здивований. Буде суд, будемо відстоювати наші права", - розповів мер Львова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": САП вручила підозру Садовому. ВIДЕО

"Я спокійний. Я розумію, що має бути повага до органів, які виконують свою роботу, що має бути повага до суду. Наступного тижня буде суд, я приїду до Києва. Там, напевно, буде йтися про заставу. Я буду робити все, щоб це було максимально публічно, відкрито, тому що на цьому прикладі потрібно показати, що люди, які створюють перешкоди для розвитку бізнесу, для створення робочих місць повинні понести покарання. Ніхто ж не покараний за те, що за всі ці роки не дали можливості почати будувати індустріальний парк", - додав він.

"У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють. З іншого боку, перші особи країни говорять:"Welcome, приходьте, створюйте робочі місця". А тут на місці є проблематика", - резюмував він.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161040
 
 
 Топ коментарі
 
А когда подозрения получат Труханов и Кернес? На них криминала в 100 раз больше чем на Садовом. Или уже откупились от новой власти?
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ДА ТЫ ШО!?!?!? В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют, - Садовый об объявлении ему подозрения - Цензор.НЕТ 3233
Андруша пожаловался на тех, на кого работал себя не жалея, лишь бы убрать Петруччо.
Кушайте, Андруша, ЗЕлёное лайно. Оно ваше, родное.
Дай бог что бы и посадили, этого короля мусора и вони.
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Карма.
А як же він рвав сраку проти Порошенка.
А його звинувачення про «армію платних порохоботів» ?
Кушай-ТЄ Андруша, нє обляпвй-ТЄСЬ.
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андрей доля, корупционер, взяточник, король мусора- таким садового знают, а вот инвестор,,,,
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Если у тебя нет четкой и прозрачной позиции,понятной для людей...То ожидай подозрений.
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А когда подозрения получат Труханов и Кернес? На них криминала в 100 раз больше чем на Садовом. Или уже откупились от новой власти?
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та ні, в принципі - однаково, якщо взяти мерські справи.
А от стосовно антидержавних, то таки да, обидва гени дадуть фору всім мерам України... Але це вже не справи по лінії НАБУ, а по СБУ... Це, окрім того, як по лінії МВС гепу в Полтаві судовим процесом щемлять.
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А Добкіна коли посадять ? З нього ж зняли недоторканність й дали дозвіл на арешт. Він навіть хрестик зняв, вже готовий був.
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он умеет как и хернес заносить бабло куда надо.
потому и никто их не тронет.

кто же будет палить свою кормушку
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"...Він навіть хрестик зняв, вже готовий був..." - нарешті визначився У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють, - Садовий про оголошення йому підозри - Цензор.НЕТ 7428 (як у тому анекдоті).
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досить сумнівне твердження.. Бюджети міст і можливості його дерибану різні..

Якщо порівняти з врахуванням бюджету і можливостей ,можна стверджувати,що Садовий їх випередив "на круг"..
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Это зависит от того были ли откаты при выделении городской земли этому инвестору. Не на пустом же месте прокуратура завела это дело еще в 2016.
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Цілком можливо й що на пустому - не стверджую
А от що заводять справи на строптивих - стверджую

Отже, розвиток подій покаже.
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ДА ТЫ ШО!?!?!? В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют, - Садовый об объявлении ему подозрения - Цензор.НЕТ 3233
Андруша пожаловался на тех, на кого работал себя не жалея, лишь бы убрать Петруччо.
Кушайте, Андруша, ЗЕлёное лайно. Оно ваше, родное.
Дай бог что бы и посадили, этого короля мусора и вони.
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А статью почитать слабо, дело завели еще давно, как и не дали инвестору ничего построить.
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Та тут мова конкретно про нього як про «чєловєка»...
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Садовий відверто бреше.
Про тиск саме держави на інвестора..

Хоча Це в його компетенції було створити інвестору певні умови,хоча,здається,по даному випадку все просто..ТАМ НІЧОГО НЕ ПЛАНУВАЛОСЬ БУДУВАТИ ..у всякому разі індустріальний парк.. ПЕросто тупо було продано земельну ділянку біля Львова..

Клієнт знайшовся -бо втричі дешевше(офіційно).
А реально за півціни .. тобто за мільйонів 25 пану Андрійку була куплена ЩЕ ОДНА вілла десь в Іспанії..
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Если взрослый "мужик" втирает о молитвочках = либо падла, либо поехавший.

Так как в лесу он на выбор возьмет не Пиплию и крестик, а ружье и фонарь.

И это же все так веруны скулят о "вере", но при насморке - едут за каплями в нос и антибиотиком.

Их не проверяет там никто? Ну, "слуг народа"(я не о "партии")

Реально смешно - лижут ыконки боха, к-рый запретил "делать кумиров" и сказал шо за любое непослушание = 15 колен рода = "гореть вечно".

(оН это не о гоях говорил даже))))
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ну а шо?
У бубочки поломался самолет. Ему предложили лететь армейским, но он отказался из-за сомнений в собственной безопасности.

СЦЫКЛО! оно и есть СЦЫКЛО!

=))
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Сомневаться в армии. В собственной армии, у которой ты -,, Верховный Главнокомандующий"?.
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От, от саме тому що верховний і сумнівається. Армійці народ простий можуть і без парашута відпустити політати.
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Цивілізовані країни самі є "інвесторами", а не продажними "реципієнтами" на перехрестях.
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Карма.
А як же він рвав сраку проти Порошенка.
А його звинувачення про «армію платних порохоботів» ?
Кушай-ТЄ Андруша, нє обляпвй-ТЄСЬ.
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Коли в американського інвестора відбирали Житомирську кондитерську фабрику та катували,або дійсно били Саакашвілі та одягали мішок на голову,то вони не чули й не бачили а тихенько поплескували в ладоні,а тепер і демократію і інвесторів почали згадувати гниди
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Це той "американський інвестор", який в фейсбуці оце постить?
У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють, - Садовий про оголошення йому підозри - Цензор.НЕТ 591
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маленький Иисусик больше не приходит к Садовому..
нынче маленький Иисусик приходит к Богдану, к Трубе и Сытнику.. а Стефанчкук маленький Иисусик подарил тёщу..
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...Мы на пороге тяжелейшего политического кризиса, в который нас тащит Зеленский и его команда. Ощущения абсолютно такие же, как накануне Майдана в 2013 году. Зеленскому труба
Слив в сеть переговоров Романа Трубы для Зеленского будет иметь не меньшие последствия, чем плёнки Мельниченко для Кучмы. Он уже не сможет отрицать, что лично планировал уголовные преследования против политических оппонентов. А это очень дурно пахнет для любого западного политика.
Такие мнение озвучил популярный публицист Юрий Руденя на site.ua.
Зеленский стал токсичным. Общение с ним неизбежно подмочит любую репутацию. С ним будет неприлично сидеть за одним столом.
Помните, как Кучму усадили подальше от представителя США, использовав французский алфавит вместо английского? Теперь то же самое ждёт Зеленского. Если его куда и пригласят, то усадят в дальний угол и будут общаться сквозь зубы. И последствия для страны будут соответствующими.
Нужно обладать воистину необыкновенным талантом, чтобы за полгода втоптать в грязь репутацию страны. Но наш президент с этим успешно справился. Теперь его радостно будут приветствовать лишь такие же альтернативно одаренные правители как он сам. Россия, Узбекистан, Иран, Туркмения, Судан… В мире ещё немало стран, где Зеленского примут как своего.
За полгода, панове.
Мы в восхищении…
На кого работает команда президента?
То что сейчас происходит в Украине нельзя объяснить никак иначе как целенаправленной деятельностью Офиса Президента, РНБО и ДБР в интересах России. Случайностью может быть один эпизод, но не целая цепочка.
Наша армия сознательно ослабляется, отвод войск это просто безумие чистой воды. Арест генерала Марченко это сознательная диверсия. Никакого другого объяснения этому нет.
Гибель комбрига Коростелева объясняют несчастным случаем, но она очень подозрительна. Больше похоже на спецоперацию по устранению авторитетного и опытного командира. Кто-то знал, где и когда он будет. И этот кто-то был с нашей стороны.
Не люблю теории заговора, но ещё больше не люблю, когда нам вешают лапшу на уши. Если враг готовит наступление, то ликвидация командного состава противника и ослабление его линии обороны - это связанные и логичные действия.
И все это на фоне грядущей Нормандской встречи, где готовится тотальная сдача интересов Украины. Макрон открыто играет за Путина, Меркель ведёт себя скрытно, но тоже не на нашей стороне. Зеленский - это последний человек, которому можно доверить защиту государственных интересов.
Внутренними делами у нас занимается Богдан, международными Ермак. Оба ни разу не дали себя заподозрить в наличии тёплых чувств к Украине, но зато оба тесно связаны с Россией.
Результаты их деятельности очень далеки от защиты государственных интересов. Единый антипутинский фронт распался. Украина по уши втянута во внутриамериканский политический скандал. ДБР и Генпрокуратура совершенно сознательно и последовательно преследует тех, кто проводил проукраинскую политику и организовывал отпор врагу. Те, кто ведет антиукраинскую деятельность, чувствуют себя совершенно свободно. Коломойский уже открыто выставляет страну на торги.
Нас готовят к ликвидации Украины как суверенного независимого государства. Это абсолютно очевидно и не имеет двойного толкования.
Внешне это будет не обязательно в форме попытки военного захвата. Достаточно лишь смены внешнеполитического курса и отказа от реформ. В Молдове это уже практически получилось. Тот же сценарий Кремль руками Зеленского пытается реализовать в Украине.
Если не получится, военный вариант никто не отменял. Мы на пороге тяжелейшего политического кризиса, в который нас тащит Зеленский и его команда. Ощущения абсолютно такие же как накануне Майдана в 2013.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342364-zelenskij_i_ko_gotovjat_likvidatsiju_ukrainy_kak_suverennogo_gosudarstva__mnenie
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НЕ НАДО ТРЫНДЕТЬ!
Т.н. "индустриальный парк" - наследник "инновационного парка" а он - "инвестиционногог парка", а он - "технологического парка!, а он - "свободной экономической зоны", короче - это КСИВА НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ, которую, как вы понимаете, человечку с улицы просто так не дадут.
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Что характерно, их как зовут на допросы, так они обязательно или все в молитвах, или с пенсионерами , или возле могил. Возникает вопрос, если все эти святоши реально такие благочестивые, то почему мы живем с такими дорогами, с отсутствием больниц и с аннексированным без борьбы практически Крымом .
Возможно Садовый не худший мэр, он хотя бы не гражданин рассеи, как труханов. Но, тем не менее, не думаю, что он не замешан в коррупции.
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Якщо вам не відоме приставка до призвіща Садового "Доля"( не в смислі "судьба"),то ви дуже далекі від львівських реалій...

І Цей вишиванковий "патріот" Андрійко буде тепер пи..іти про "захист інвестора" у Львові ? ((
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Они красиво умеют рассказывать, это точно. Школа ещё та.
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Политика и коррупция очень переплелись. Если надел вышиванку и заспивав гимн, то ты уже получается можешь воровать ? Саакашвили нажил себе много врагов именно потому, что не смотрел на личности, а оценивал их деяния. Но зато Грузия по-прежнему одна из самых некоррумпированных стран мира
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Ага.
Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии к 3 годам лишения свободы за злоупотребление властью.

"31 августа 2014 года Главная прокуратура Грузии начала процедуру по объявлению Саакашвили в международный розыск. Ему были предъявлены обвинения по четырем уголовным делам. Ранее Саакашвили уже был заочно приговорен к трем годам лишения свободы по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани. Кроме того, 28 июня 2018 года Тбилисский городской суд признал экс-президента виновным по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил к шести годам лишения свободы.
На рассмотрении в Тбилисском городском суде находятся еще два дела - о растрате около $ 5 млн государственных средств на личные нужды и о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года."
https://eadaily.com/ru/news/2019/08/09/verhovnyy-sud-gruzii-ostavil-v-sile-prigovor-saakashvili
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это хорошо ,что 50млн поступило в бюджет города. Правда злые языки утверждают ,что он по-ходу продал землю, которая городу не принадлежала - но это ньюансы.
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я даже знаю чьи это злые языки ... шавок тягнибока и порошенко ..
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наушники значить накляузничали. Полезно бы узнать месторасположение данного участка и посмотреть на google maps для обьективной оценки чья земля - каждый день проезжаю мимо , могу точно сказать.
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я уверен что Садовой не даст слить это дело ... Он принципиально сделает его показательным ... меня сейчас даже не очень интересует по какому конкретному поводу пришли детективы ... Я уверен, что Садовой из этого сделает суд над всей системой ... очень жаль что сбежал Луценко ... сейчас икается даже Порошенко .... это будет громкое дело по организации саботажа крупного инвестиционного проекта ..
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зрозумійте нарешті..


Застава НЕ ВНЕСОК.
потім повертають(якщо людина не втекла)..
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Сміттяра посадять ? Цього не дозволить маленький Ісусик !!!

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Дійсно..
всі в очікуванні ..
Завтрішньої прес-конференції пані мерової Садової-Кіт...)
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Це і є основний бізнес Садового, деребан земель!!! На останій сесії 31 жовтня знову в громади Львова вкрали 1 га землі для будівництва!!!
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это же Садовой .. у него своя неповторимая манера подачи информации ... Я больше чем уверен что он в деле проходит как свидетель ... а вот тем кто саботировал строительство хаба нужно напрячься
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Помню с какой помпой объявляли о строительстве этого индустриального парка во Львове. Нью-Васюки нервно курили в сторонке... а через неделю забыли, как будто так и должно быть.
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Що, андрюша, довихххбувався:? Львів'яни за тебе не вийдуть на мітинги, крадій...
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это прекрасно!!!
Садовый активно топил против Пороха.. пусть получает заслуженное )))
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уточнюю.
Садовий у першу чергу топив проти Уряду і Гройсмана..

пробуючи їх "розвести " на крупну суму..за вивезення сміття..
Точніше він
1.
років 10 не будував сміттєпереробного заводу,очікуючи відкату(але такого розміру йому не давали навіть москалі)
2.КОли "засрався по самі вуха",коли закрили Грибовицьке сміттєзвалише,коли загинуло троє,а одного так і не знайшли -чомусь вирішив,що Уряд відкриє безкоштовно Львову сміттєзвалища всієї України..
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