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 Політика України
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 США непохитно стоять на боці українців, які продовжують працювати задля втілення в життя прагнень Євромайдану, - Тейлор привітав із Днем гідності і свободи. ВIДЕО

Посольство США привітало українців із Днем гідності і свободи.

США непохитно стоять на боці українців, які продовжують щодня працювати заради втілення в життя прагнень Євромайдану, повідомило посольство США в Україні на сторінці у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Шість років тому в цей день відважні українці, сповнені рішучості досягти кращого, європейського майбутнього, зібралися на Майдані та почали вимагати змін. США непохитно стоять на боці українців, які продовжують щоденно працювати задля втілення в життя прагнень Євромайдану", - йдеться в повідомленні з нагоди Дня гідності і свободи в Україні.

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"Це важливий час для України - пройти цим курсом, взятим 6 років тому, який триває донині", - заявив уповноважений США Вільям Тейлор.

США непохитно стоять на боці українців, які продовжують працювати задля втілення в життя прагнень Євромайдану, - Тейлор привітав із Днем гідності і свободи 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161027
 
   
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Удивляюсь беззубости США. Почему не внедряют своих агентов в украинскую власть ? Козляндия в этом в сотни раз преуспела. Как вы собираетесь победить,если ничего не делаете ? Или цель не победить,а побольше набить ? Украинцев и кацапов ,прицепом.
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Вітаю всіх патріотів українців з Днем Гідності і Свободи!



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