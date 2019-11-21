EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  2144  9
Матеріали за темою:
Все про:Київ (6817) пам'ять (641) молитва (47) Євромайдан (594) День гідності і свободи (25) Небесна Сотня (246)

 Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві 21 листопада відбувся поминальний молебень за Героями Небесної Сотні на алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Серед учасників молебню були сім'ї загиблих Героїв, громадські активісти та учасники Революції Гідності. Після молебню люди поклали квіти до меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Сьогоднішню акцію організували громадська організація "Сім'я Героїв Небесної Сотні", Самооборона Майдану, ініціативна група поранених/постраждалих на Майдані, також підтримку надав Національний музей Революції Гідності.

Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 01

Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 02
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 03
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 04
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 05
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 06
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 07
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 08
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 09
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 10
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 11
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 12
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 13
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 14
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 15
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 16
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 17
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 18
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 19
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 20
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 21
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 22
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 23
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 24
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 25
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 26
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 27
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 28
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 29
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 30
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 31
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 32
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 33
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 34
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 35

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3161003
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Память Небесной Сотни - это хорошо и важно,
но обляпывание ее с целью извлечения политического капитала,
как делает Порошенко и его порохоботное стадо - это мерзость.

Слава Украине! Героям Слава!
Вечная Память павшим за Украину!
 показати весь коментар
 
 
Вітаю всіх зедебілів з шостою річницею номеру про ********* палички, і ставлю патріотичний кліп того періоду на слова гімну України. Зі святом, зебеніки.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=2y14WLd6YFY&feature=emb_logo
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не забудь Петю привітати, которий ржав, як ублюдок на молебні.
 показати весь коментар
 
Срать погибшие хотели на ваш молебен. - Пять лет один мудак расследовал.... И второй не мычит !
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору