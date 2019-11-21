 "Як понесе з України у синєє море кров ворожу..." - кінооб'єднання Babylon'13 зняло ролик, присвячений річниці Революції Гідності. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоряд ролика складено з кадрів революційних подій і озвучено "Заповітом" Тараса Шевченка.
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+27
пойди сожри тухлой шаурмы, пересмотри сое любимое "Рассмеши гомика" и узбагойся, вазелиновый мониковский янелох!!!
+23
Так склалося, що люди без честі та достоїнства, забажали тимчасово позбавити волі трьох поважних десантників!
Я хотів би сьогодні окремо привітати:
Генерала Марченка
Полковника Почтаренко
Підполковника Камарянського
Люди честі, люди гідності, справжні офіцери десантники, з Святом вас!!!!
Справедливість на вашому боці, і вона обов'язково переможе, і ваші куполи обов'язково будуть наповнені!!!!!
Десант своїх не лишає!!!!!Олександр Погребиський
Я хотів би сьогодні окремо привітати:
Генерала Марченка
Полковника Почтаренко
Підполковника Камарянського
Люди честі, люди гідності, справжні офіцери десантники, з Святом вас!!!!
Справедливість на вашому боці, і вона обов'язково переможе, і ваші куполи обов'язково будуть наповнені!!!!!
Десант своїх не лишає!!!!!Олександр Погребиський
+16
Покрайне мере ОН был на Майдане..
Пока ЗЕня гастролировал по Раская Федераскам и обсирал Украину!
Так шо завали свой грязный пищеприемник...
Пока ЗЕня гастролировал по Раская Федераскам и обсирал Украину!
Так шо завали свой грязный пищеприемник...
Пока ЗЕня гастролировал по Раская Федераскам и обсирал Украину!
Так шо завали свой грязный пищеприемник...
У Овоща был свой Майдан...
У ЗЕлупы будет СВОЙ!
Я хотів би сьогодні окремо привітати:
Генерала Марченка
Полковника Почтаренко
Підполковника Камарянського
Люди честі, люди гідності, справжні офіцери десантники, з Святом вас!!!!
Справедливість на вашому боці, і вона обов'язково переможе, і ваші куполи обов'язково будуть наповнені!!!!!
Десант своїх не лишає!!!!!Олександр Погребиський
Але 73% дурников дуже сИльна устали ат вайны...
И выбрали чудо при котором скоро и Овощ вернется!
У нас есть ГЕРОИ...но нет НАЦИИ!
А, ведь героев упоминаем теперь гораздо реже, чем клоунов из Квартала...
Сдохните, украинские гниды! С московскими вшами разберемся.
А, да, забыл, они в Турции, как раз ржали над Майданом, лайно ЗЕленое.
Путинизм как он есть