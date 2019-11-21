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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:День гідності і свободи (25) Вавилон 13 (1)

 "Як понесе з України у синєє море кров ворожу..." - кінооб'єднання Babylon'13 зняло ролик, присвячений річниці Революції Гідності. ВIДЕО

Кінооб'єднання Babylon'13 зняло ролик, присвячений річниці Революції Гідності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоряд ролика складено з кадрів революційних подій і озвучено "Заповітом" Тараса Шевченка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми довели, що вміємо захищатися", - Порошенко привітав співвітчизників з Днем Гідності та Свободи

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160986
 
   
 Топ коментарі
 
пойди сожри тухлой шаурмы, пересмотри сое любимое "Рассмеши гомика" и узбагойся, вазелиновый мониковский янелох!!!
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Так склалося, що люди без честі та достоїнства, забажали тимчасово позбавити волі трьох поважних десантників!
Я хотів би сьогодні окремо привітати:
Генерала Марченка
Полковника Почтаренко
Підполковника Камарянського
Люди честі, люди гідності, справжні офіцери десантники, з Святом вас!!!!
Справедливість на вашому боці, і вона обов'язково переможе, і ваші куполи обов'язково будуть наповнені!!!!!
Десант своїх не лишає!!!!!Олександр Погребиський
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Покрайне мере ОН был на Майдане..
Пока ЗЕня гастролировал по Раская Федераскам и обсирал Украину!

Так шо завали свой грязный пищеприемник...
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Снова Порошенко примазывается к Майдану и Украинскому патриотизму, чтобы вернуться к корыту и грабить страну.
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пойди сожри тухлой шаурмы, пересмотри сое любимое "Рассмеши гомика" и узбагойся, вазелиновый мониковский янелох!!!
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Покрайне мере ОН был на Майдане..
Пока ЗЕня гастролировал по Раская Федераскам и обсирал Украину!

Так шо завали свой грязный пищеприемник...
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Твоему гнусявому кумиру никто не забудет ********** палочек...гастролей к сепарам в Горловку...и прочих малороских ништяков!

У Овоща был свой Майдан...
У ЗЕлупы будет СВОЙ!
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Шкода тільки що він тоді пішов з майдану на своїх двох і не вперед ними.
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Так склалося, що люди без честі та достоїнства, забажали тимчасово позбавити волі трьох поважних десантників!
Я хотів би сьогодні окремо привітати:
Генерала Марченка
Полковника Почтаренко
Підполковника Камарянського
Люди честі, люди гідності, справжні офіцери десантники, з Святом вас!!!!
Справедливість на вашому боці, і вона обов'язково переможе, і ваші куполи обов'язково будуть наповнені!!!!!
Десант своїх не лишає!!!!!Олександр Погребиський
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Звуковий супровід можна було зробити кращим.
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Он не может быть другим. Голос человека, отдавшего свою жизнь за благо своей страны-Украины. Другим может быть только голос с дивана человечка, который хочет все и сразу
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Все це добре...
Але 73% дурников дуже сИльна устали ат вайны...
И выбрали чудо при котором скоро и Овощ вернется!
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Який нах.. нации? Тех шо 73% ми голосуют за МАЛОРОСА и Клована?
У нас есть ГЕРОИ...но нет НАЦИИ!
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Шлюха провокаторская, вали нах в свою московию, а не писать тут дичь всякую...
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я просто подумал, в чем то он крнечно прав "Як понесе з України у синєє море кров ворожу..." - кінооб'єднання Babylon'13 зняло ролик, присвячений річниці Революції Гідності - Цензор.НЕТ 3384
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Комок в горле...
А, ведь героев упоминаем теперь гораздо реже, чем клоунов из Квартала...
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Кто-то мог подумать,что через пять лет к власти дорвутся Моники,Юзики,Сивохи и цицкастые Богданы?Может пора уже начинать спрашивать за "порноактрису на эбонитовой палочке"??? Настало уже время спросить с зекоманды или подождать до тех пор пока они всю " революцию достоинства" умножат но ноль?Осталось у нации достоинство?
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хто б міг подумати що до влади прийде зелене лайно, яке робить все щоб здати Україну кремлівському терористу путіну
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До глубины души...
Сдохните, украинские гниды! С московскими вшами разберемся.
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Что то не видел я в ролике рожу ЗЕ, Богдана, Юзика и др. Зебобиков…

А, да, забыл, они в Турции, как раз ржали над Майданом, лайно ЗЕленое.
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І там, де було найважче на Груші і Майдані, майорів Прапор із написом ЛІМНА.
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