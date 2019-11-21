 "Як понесе з України у синєє море кров ворожу..." - кінооб'єднання Babylon'13 зняло ролик, присвячений річниці Революції Гідності. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоряд ролика складено з кадрів революційних подій і озвучено "Заповітом" Тараса Шевченка.

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