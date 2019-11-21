 "Ми довели, що вміємо захищатися", - Порошенко привітав співвітчизників з Днем Гідності та Свободи. ВIДЕО

Про це написав у фейсбуці п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Свобода – це демократія, право вільного вибору. Гідність – це право на власну думку, яке ніхто не може обмежити кримінальною відповідальністю за поширення недостовірної інформації.



Свобода – це можливість вільно подорожувати Європою і усім світом. Гідність – це перспектива стати повноправним членом Європейського Союзу та НАТО.



Свобода і гідність – це радість говорити рідною мовою, ходити до своєї церкви і знати свою історію. А ще – це поважати права інших", - написав він.

"Ми довели, що вміємо захищатися. Хто б не зазіхав на наші вольності іззовні чи зсередини. Ми народжені, щоб бути вільними.



Вітаю вас з Днем Гідності і Свободи, дорогі українці. Слава Україні!"- написав Порошенко.

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