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Все про:Порошенко (10000) свято (421) День гідності і свободи (25)

 "Ми довели, що вміємо захищатися", - Порошенко привітав співвітчизників з Днем Гідності та Свободи. ВIДЕО

Свобода - це можливість жити у власній незалежній державі. Гідність - це сильна українська армія, якою ми пишаємося і яка вже шостий рік поспіль захищає право українців бути вільними.

Про це написав у фейсбуці п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Свобода – це демократія, право вільного вибору. Гідність – це право на власну думку, яке ніхто не може обмежити кримінальною відповідальністю за поширення недостовірної інформації.

Свобода – це можливість вільно подорожувати Європою і усім світом. Гідність – це перспектива стати повноправним членом Європейського Союзу та НАТО.

Свобода і гідність – це радість говорити рідною мовою, ходити до своєї церкви і знати свою історію. А ще – це поважати права інших", - написав він.

"Ми довели, що вміємо захищатися. Хто б не зазіхав на наші вольності іззовні чи зсередини. Ми народжені, щоб бути вільними.

Вітаю вас з Днем Гідності і Свободи, дорогі українці. Слава Україні!"- написав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160977
 
   
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вчора вже один такий ...дон щось подібне брехав. Його заткнули. А тебе, ольгінця, видать, замочити треба
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fyi,
Ольгинцы-лахтинцы тут порохоботят за соевый батончик. У них интерес - ослабить
антикоррупционного президента Зеленского, чтобы снова Украину поглотил и ослаблял
порошенков дерибан и договорняк.
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Мне вообще кто нибудь обьяснит что такое "соя"?) Мне кажется это какая то психическая болезнь у лаптеногов и еврейских зелебеней))
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вони просто ніколи не їли шоколад бо незнають який він на смак, їли тільки сою )
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та тут козломордих з московії валом, їм лайно дай і скажи що шоколад, воно й раде буде з причмоком зжеруть.
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лахта, а ти я дивлюся голодне "Ми довели, що вміємо захищатися", - Порошенко привітав співвітчизників з Днем Гідності та Свободи - Цензор.НЕТ 8074, що на пайку батрачиш, вали нах тобюі сказали тут не подають.
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порохоботные нулёвочки под украинскими флагами - типичное проявление лахтинского оутсорсинга в поддержку Порохла против Зеленского, а раньше - против Тимошенко.
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соя - это продукт порохоботного брехливого мыслеизвержения, питательная среда для гнидок, вжирающихся в тело Украины, паразитирующих на украинском патриотизме и сопротивлении пуйловой русне.
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Lana Zerkal
18 ноября в 12:34

Поки «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу, де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права.
Наша боротьба за хлопців і кораблів почалася з самого моменту їх незаконного затримання.
Довгий час всі наші політико-дипломатичні зусилля та зусилля наших партнерів із їхнього повернення додому були марними.
1 квітня 2019 згідно з вимогами Міжнародної Конвенції ООН з морського права ми повідомили Російську Федерацію про спір за Конвенцією ООН з морського права. Бо захоплення і утримування українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів є грубим порушенням Росією імунітетів військових кораблів, гарантованих нормами міжнародного звичаєвого і морського права.
Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов'язав Росію негайно повернути під контроль України «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» на 24 члени їхніх екіпажів.
Проте, Наказ Міжнародного трибуналу не був і не є самоціллю. Наша мета - встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації.
Саме це і закладено в позові МЗС від 1 квітня 2019 року.
Хочу нагадати як відбувалися події у відомій справі «Арктік Санрайз» (Нідерланди проти Росії):
4 жовтня 2013 року - справа ініційована Нідерландами;
22 листопада 2013 - наказ Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення;
29 листопада 2013 року - Росія звільнила екіпаж;
6 червня 2014 року - Росія звільнила судно,
14 серпня 2015 року - рішення арбітражного трибуналу, яким визнано порушення Росією Конвенціїї ООН з морського права та зобовязано сплатити компенсацію на користь королівства Нідерланди.
Ми також збираємося пройти цей шлях і довести всьому світу і арбітражному трибуналу, що прохід 25 листопада 2018 року був мирним і законним, а дії Російської Федерації, в тому числі щодо кримінального переслідування наших моряків, є порушенням норм міжнародного права.
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У Гаазі о 10:00, за місцевим часом, почалися перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу, сформованого відповідно до додатку VII Конвенції ООН з морського права у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.
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Какое там "защищаться" изо рта Порошенко, когда он
сдал часть территории Украины, Дебальцево, планово вывел оттуда ВСУ и два года
подряд получал от террористов с неподконтрольной территории денежные средства
за водоснабжение.
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таковы реалии Барыго-дерибана, к которому хочет вернуть Украину ее прошлый Президент.
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Петро, а слабо на своем бульдозере под Керченским мостом?
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нужна консультация с Илоном.
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лучше на бульдозере и с моста
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зебіл, сам щось зроби, хоч на краплю, щось корисне для суспільства
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"Мы доказали, что умеем защищаться", - Порошенко поздравил своих собратьев- коррупционеров с тем, что они ещё на свободе.
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Почему боевикам дали уйти из Славянска?

Алексей Дмитрашковский рассказал: «Одна из колонн попала на блокпост, который был перед Краматорском. Там состоялся бой. Погибли десантники 25-й бригады, тем самым остановили колонну, там была разбита колонна. Колонна Гиркина выходила через поле». За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение.

Штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны

Алексей Дмитрашковский
«Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. - ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», - говорит Дмитрашковский.
Бывший спикер АТО не знает, почему запретили стрелять. Но говорит, что боевики передвигались на захваченном общественном транспорте.
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По-видимому, из Москвы позвонили в Киев и сказали что если Гиркину не дадут уйти, на Киев полетят Калибры.
Не забывайте: Гиркин - представитель наркомафии МО, которая понесла убытки на миллиарды $ из-за прекращения траффика по маршруту Ростов-Донецк-Славянск-Харьков (далее - Европа).
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Возможно, но по какой цепочке спустили приказ? Порохло, Муженко? Муженко вроде всё договаривался с кацапапми "насчет котлов", т.е. он у них на проводе.
Или сама Липецкая шоколадка Лолита?
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гдето так и было, обдроченцы позабирвали с собой жен, детей и прочей швали, рускомирной.
Несмотря на все это экипажи ми-24 были готовы и запрашивали добро жахнуть, штаб не разрешил.
Ну и если смотреть по нынешней ситуации, может правильно и сделали, а то из-за 73% процентов идиотов, пилоты бы бегали сейчас на допросы, а кардинально этот удар ничего бы не изменил.
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Соевые идиоты, вы чего это расслабились?
А ну ка быстро в один голос затянули: "Дякуємо Петро Олексійович!"!!"Ми довели, що вміємо захищатися", - Порошенко привітав співвітчизників з Днем Гідності та Свободи - Цензор.НЕТ 6282
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https://oper-1974.livejournal.com/494306.html
*****

"Ми довели, що вміємо захищатися", - Порошенко привітав співвітчизників з Днем Гідності та Свободи - Цензор.НЕТ 8039 И где же эти отвоеванные за 5 лет войны километры нашей Украинской территории .
Окопную войну за 2 000 лет еще ни одна страна не выиграла .
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Почему же ? Евреи выиграли. Именно окопную. И восстановили своё государство.
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Евреи взорвали в 1948 году отель с английскими офицерами и солдатами .
Погибло 182 человека.
Герои вы не наши....

И в честь этого назвали аэропорт " Бен Гурион".
*****Теракт в иерусалимском отеле «Семирамис» произошёл в ночь с 5 на 6 января 1948 года, во время первого этапа Арабо-израильской войны 1947-1949 годов. Взрыв был организован боевиками еврейской военизированной ... Позже Бен-Гурион сместил начальника иерусалимского отделения «Хаганы» .
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У вас каша в голове.
Взрыв в отеле совершил Иргун, т.е. боевое подразделение правых националистов.
У Бен-Гуриона - создателя современного Израиля (социал-демократа, если вы не в курсе) - была своя армия: Хагана ("Оборона"), которая, после провозглашения независимости стала Армией Обороны Израля.
Иргун и Хагана длительное время враждовали; был очень трагический эпизод противостояния, связанный с прибытием корабля "Альталена" с оружием для Иргуна.
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Что-то сразу вспомнил о члене Петькиной банды Мамчуре, который закатил парад с пенсями перед оккупантами и сдал им воинскую часть вместе с арсеналом, аэродромом, самолетами, доркументацией и личным составом. От Пети Мамчур получил звание Героя и пост депутата. Окуенная защита.
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З_ащита аэродрома Бельбеке , Украинский КРЫМ.
с песнями и флагами вокруг ВПП Мамчур ведет .
А надо было поднимать
по Боевой тревоге дежурные звенья Су - 27 .

"Ми довели, що вміємо захищатися", - Порошенко привітав співвітчизників з Днем Гідності та Свободи - Цензор.НЕТ 3223
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И Сдавши врагу всю боевую технику СУ и Ми 24 -
отправился на побывку в г. Н?иколаев .
А аэродром заняли "зеленые человечки " на СУ 27 М . на голубых бортах .

"Ми довели, що вміємо захищатися", - Порошенко привітав співвітчизників з Днем Гідності та Свободи - Цензор.НЕТ 8227
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І де така розумна була раніше? Чому не згадуєш за мін.оборони новопризначеного котрий зразу ж і здав тоді все і всіх?
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"Свобода и достоинство - это радость говорить на родном языке, ходить в свою церковь и знать свою историю. А еще - это уважать права других"- цинизм в этой фразе от Порошенко зашкаливает!
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Строчи фейкомётчик
за Петин мильончик,
бреши, чтобы Петя не сел.
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Бред вазелинового мерина.
Не все продают Украину как капитулянты зебилы.
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Петро Порошенко - Гетьман України . І одне лише одне його ім'я викликає повагу у всіх українців і ненависть в козлорожих нечисті та її холуїв

Дякуємо Петро Олексійович !
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"Сцаря Петра Алексеича на царствие" - взрычало порохоботское воинство с диванов!
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Прокси дурилка , ты вообще с Украины срулило ,вояка с унитазами.
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Человек, который из-за патологической жадности просрал самый большой в истории Украины кредит доверия.
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Судя по его попыткам вернуть себе трон - человек без совести, как и то полчище гнидок, что
ежедневно зафлуживают форум во имя Барыги, как это видно по этой ветке.
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Да ты чё, лапоть. "Ми довели, що вміємо захищатися", - Порошенко привітав співвітчизників з Днем Гідності та Свободи - Цензор.НЕТ 6603
Порох пока даже не начинал ещё. Да и не надо ему это больше; он устал. Оно ему надо - тратить остатки здоровья и сил на неблагодарное сборище придурков из "Секты 73%" ?
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снова рвануло так, что перешел на кнопку спам, австралосовок-собиратель порохоботских лайков?
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Я не спамлю; зачем ? Пусть все видят степень идиотизма лахтинских лаптей.
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Доверие?Чье доверие?Уставших от войны диванных сепарков? Которые доверили клоуну Украину вообще не понятно на чем основывая свой выбор. Сидите вы уже...- про доверие.
После всего что сделал зе ,у ва доверие не исчезло? Громкие слова говорите, прикрывая дешевые манипуляции.
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Получилась не ветка, а оргия порохоботов.
Когда ж у тебя на порохоботных деньги закончатся, Барыго Дерибанное?




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Не парься, лапоть. Мы тут по зову души, а не по звону монет.
Вы не сможете нас победить. В войне побеждает не тот у кого больше денег или оружия, а тот кто готов идти до победы, невзирая на препятствия и тактические отступления.
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Ты нам расскажи за чьи деньги ты гадишь по всей ветке под флажком Британи?
Ссытесь Пороха гниды ольгинские?Как и ожидалось - нулевка из мухосранска. Что же, твоя истерика показательна,путь люди видят кто нужен Украине в президенты, зеля - в честь которого монеты в кацапии выпускают ,или Порох который вас пугает даже будучи экс президентом.
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Щоб ти здохло, падло.
До нашої Революції примазалось.
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Тиран Зеленский бросил за решетку одного из лидеров Майдана (Пашинский) и сейчас показательно в прямом эфире ручной суд Богдана допрашивает узника совести. Что это как не реванш ??? Порохоботы !!! Все на барикады !!! ... если конечно вам кнур заплатил .
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не ходить на допити прикриваючись мандатом--старий метод захисту, а хотілось би шось нового, кардинального, наприклад, харьой в землю і в каайданки
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