 "Ми довели, що вміємо захищатися", - Порошенко привітав співвітчизників з Днем Гідності та Свободи. ВIДЕО

Про це написав у фейсбуці п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Свобода – це демократія, право вільного вибору. Гідність – це право на власну думку, яке ніхто не може обмежити кримінальною відповідальністю за поширення недостовірної інформації.
Свобода – це можливість вільно подорожувати Європою і усім світом. Гідність – це перспектива стати повноправним членом Європейського Союзу та НАТО.
Свобода і гідність – це радість говорити рідною мовою, ходити до своєї церкви і знати свою історію. А ще – це поважати права інших", - написав він.
"Ми довели, що вміємо захищатися. Хто б не зазіхав на наші вольності іззовні чи зсередини. Ми народжені, щоб бути вільними.
Вітаю вас з Днем Гідності і Свободи, дорогі українці. Слава Україні!"- написав Порошенко.
Ольгинцы-лахтинцы тут порохоботят за соевый батончик. У них интерес - ослабить
антикоррупционного президента Зеленского, чтобы снова Украину поглотил и ослаблял
порошенков дерибан и договорняк.
18 ноября в 12:34
Поки «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу, де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права.
Наша боротьба за хлопців і кораблів почалася з самого моменту їх незаконного затримання.
Довгий час всі наші політико-дипломатичні зусилля та зусилля наших партнерів із їхнього повернення додому були марними.
1 квітня 2019 згідно з вимогами Міжнародної Конвенції ООН з морського права ми повідомили Російську Федерацію про спір за Конвенцією ООН з морського права. Бо захоплення і утримування українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів є грубим порушенням Росією імунітетів військових кораблів, гарантованих нормами міжнародного звичаєвого і морського права.
Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов'язав Росію негайно повернути під контроль України «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» на 24 члени їхніх екіпажів.
Проте, Наказ Міжнародного трибуналу не був і не є самоціллю. Наша мета - встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації.
Саме це і закладено в позові МЗС від 1 квітня 2019 року.
Хочу нагадати як відбувалися події у відомій справі «Арктік Санрайз» (Нідерланди проти Росії):
4 жовтня 2013 року - справа ініційована Нідерландами;
22 листопада 2013 - наказ Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення;
29 листопада 2013 року - Росія звільнила екіпаж;
6 червня 2014 року - Росія звільнила судно,
14 серпня 2015 року - рішення арбітражного трибуналу, яким визнано порушення Росією Конвенціїї ООН з морського права та зобовязано сплатити компенсацію на користь королівства Нідерланди.
Ми також збираємося пройти цей шлях і довести всьому світу і арбітражному трибуналу, що прохід 25 листопада 2018 року був мирним і законним, а дії Російської Федерації, в тому числі щодо кримінального переслідування наших моряків, є порушенням норм міжнародного права.
сдал часть территории Украины, Дебальцево, планово вывел оттуда ВСУ и два года
подряд получал от террористов с неподконтрольной территории денежные средства
за водоснабжение.
Алексей Дмитрашковский рассказал: «Одна из колонн попала на блокпост, который был перед Краматорском. Там состоялся бой. Погибли десантники 25-й бригады, тем самым остановили колонну, там была разбита колонна. Колонна Гиркина выходила через поле». За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение.
Штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны
Алексей Дмитрашковский
«Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. - ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», - говорит Дмитрашковский.
Бывший спикер АТО не знает, почему запретили стрелять. Но говорит, что боевики передвигались на захваченном общественном транспорте.
Не забывайте: Гиркин - представитель наркомафии МО, которая понесла убытки на миллиарды $ из-за прекращения траффика по маршруту Ростов-Донецк-Славянск-Харьков (далее - Европа).
Или сама Липецкая шоколадка Лолита?
Несмотря на все это экипажи ми-24 были готовы и запрашивали добро жахнуть, штаб не разрешил.
Ну и если смотреть по нынешней ситуации, может правильно и сделали, а то из-за 73% процентов идиотов, пилоты бы бегали сейчас на допросы, а кардинально этот удар ничего бы не изменил.
А ну ка быстро в один голос затянули: "Дякуємо Петро Олексійович!"!!
*****
И где же эти отвоеванные за 5 лет войны километры нашей Украинской территории .
Окопную войну за 2 000 лет еще ни одна страна не выиграла .
Погибло 182 человека.
Герои вы не наши....
И в честь этого назвали аэропорт " Бен Гурион".
*****Теракт в иерусалимском отеле «Семирамис» произошёл в ночь с 5 на 6 января 1948 года, во время первого этапа Арабо-израильской войны 1947-1949 годов. Взрыв был организован боевиками еврейской военизированной ... Позже Бен-Гурион сместил начальника иерусалимского отделения «Хаганы» .
Взрыв в отеле совершил Иргун, т.е. боевое подразделение правых националистов.
У Бен-Гуриона - создателя современного Израиля (социал-демократа, если вы не в курсе) - была своя армия: Хагана ("Оборона"), которая, после провозглашения независимости стала Армией Обороны Израля.
Иргун и Хагана длительное время враждовали; был очень трагический эпизод противостояния, связанный с прибытием корабля "Альталена" с оружием для Иргуна.
с песнями и флагами вокруг ВПП Мамчур ведет .
А надо было поднимать
по Боевой тревоге дежурные звенья Су - 27 .
отправился на побывку в г. Н?иколаев .
А аэродром заняли "зеленые человечки " на СУ 27 М . на голубых бортах .
за Петин мильончик,
бреши, чтобы Петя не сел.
Не все продают Украину как капитулянты зебилы.
Дякуємо Петро Олексійович !
ежедневно зафлуживают форум во имя Барыги, как это видно по этой ветке.
Порох пока даже не начинал ещё. Да и не надо ему это больше; он устал. Оно ему надо - тратить остатки здоровья и сил на неблагодарное сборище придурков из "Секты 73%" ?
После всего что сделал зе ,у ва доверие не исчезло? Громкие слова говорите, прикрывая дешевые манипуляции.
Когда ж у тебя на порохоботных деньги закончатся, Барыго Дерибанное?
Вы не сможете нас победить. В войне побеждает не тот у кого больше денег или оружия, а тот кто готов идти до победы, невзирая на препятствия и тактические отступления.
Ссытесь Пороха гниды ольгинские?Как и ожидалось - нулевка из мухосранска. Что же, твоя истерика показательна,путь люди видят кто нужен Украине в президенты, зеля - в честь которого монеты в кацапии выпускают ,или Порох который вас пугает даже будучи экс президентом.
До нашої Революції примазалось.