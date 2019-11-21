 У Росії заявили, що поганий стан повернутих кораблів - проблема України. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Интерфакс".
На відео зафіксовано процес підписання документів щодо передачі українських суден, представники української сторони жодних претензій щодо стану суден не висловлюють.
"Якщо за час переходу від берегів Криму до Очакова українська сторона зуміла угробити судна і довести сантехніку до неналежного стану, то це проблема самої української сторони", - наголошується в поширеному ЦГЗ ФСБ довідковому матеріалі.
У ЦГЗ зазначили, що відеокадри, пов'язані з передачею українській стороні двох катерів і буксира, публікуються у зв'язку із заявою командувача ВМФ України Ігоря Воронченка про "угроблені росіянами повернуті Україні бронекатери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу" зі знятими плафонами, розетками та унітазами".
Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази"
Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".
Як вважаєшь його зробили при цареві чи при СРСР?
А не пора ли выгнать Ермака, Сивоху и всех фсбэшников?
ВЕДЬ ГАДЯТ ОНИ- А ОТВЕЧАТЬ ГОДАМИ БУДЕШЬ ТЫ И ТВОИ БЛИЗКИЕ
Как ржут над фио ТИТУШКИ , так будут ржать и над фио Зеленский
Перехід з одного українського порту (Одеса) до іншого українського порту (Маріуполь) чомусь в тебе шоколадна авантюра.
Для всього світу це - злочин з боку рф, а в тебе шоколадна авантюра.
Но что тебе, кацапу, объяснять?
Очень интересно.
ну пипец, теперь хер в судах увидим.
Захоплені катери "Бердянськ" і "Нікополь" та буксир "Яни Капу" Росія повернула Україні не тільки без ***********, документів і рацій. На суднах розграбували навіть особисті речі моряків.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів звільнений із російського полону український моряк Андрій Ейдер, котрий під час бою біля Керчі в листопаді 2018 року перебував на кораблі ВМС України "Бердянськ".
Він висловив обурення варварською поведінкою росіян, які, окрім унітазів, вкрали навіть його труси.
а невоІнствующий лохторат "більшості" Гідранта вже наперед на все згоден, аби лише Воно заселфилося у Норманському форматі з кремлівським окурком
- позор в кубе Обосрались с профитом Обосрались с судами Обосрались с "величием" и всё вернули... А вишенка на торте - тупо разграбили как последние никчемные клептоманы
- животные!
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Четверг, 21 ноября 2019, 12:25
В Украину вернулись разграбленные оккупантами катера ВМСУ, что лишний раз продемонстрировало ничтожность Российской Федерации.
Без нескольких дней, год назад, 25 ноября 2018, Российская Федерация атаковала в нейтральных водах два украинских МБАК "Гюрза" "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", захватив их вместе с экипажем. И вот, прошёл год, а украинские моряки дома, катера доставлены в Очаков, а Россия… А Россия вымазалась в позоре с ног до головы.
И оглядываясь на события годичной давности, возникает вопрос, а оно действительно того стоило? Ведь Россия, на самом деле, из этой ситуация не получила сколь-нибудь существенного профита, за исключением ещё 24 заложников к десяткам тем, что у неё уже находились. Но потеряла на порядок больше.
Во-первых, атаковав в нейтральных водах наши катера, она не только продемонстрировала свою пиратскую сущность и подтвердила замашки террористической державы, но и всерьез взбудоражила международное сообщество, озаботившееся безопасностью международных вод.
Катера ВМСУ, которым не удалось пересечь Керченский пролив, уже уходили в порт прописки и логичнее всего, было бы их отпустить. Но, Россия, не действующая по законам логики, их атаковала, напомнив о том, что смягчение и тем более отмена санкций в отношении этого государства не имеют права на обсуждение.
Во-вторых, Россия стала фигурантом международных, судебных разбирательств, коих в её копилке уже не один десяток и, разумеется, она находится отнюдь не в выигрышном положении.
И в-третьих, Россия таки вернула и моряков и катера, хотя информационная повестка дня российской пропагандистской машины в режиме 24/7 твердила, убеждала и гипнотизировала своих потребителей информационного фастфуда, что пленные моряки - преступники, а катера - трофеи. Что лишний раз подтверждает то, что говорящие головы российских СМИ не более чем пропагандистские балаболы, а сами россияне - удобный предмет мебели, для развешивания лапши.
Но, вершиной позора стало то, что возвращенные катера попросту были разграблены оккупантами! С катеров было своровано всё, вплоть до розеток, унитазов и вытащены из обшивки кабели.
Даже президент Украины заявил, что катера разграблены и пообещал отремонтировать их за три месяца: "Действительно, частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали".
Опубликованный Матиосом документ красноречиво говорит, что именно украли с катеров и буксира.
На катере "Никополь" отсутствуют три радиостанции Harris (одна коротковолновая и две УКВ), радиостанция Motorola, четыре радиостанции ICOM, станция космической связи IRIDIUM. Нет радиолокационной станции Furuno, надувной лодки с мотором и аппаратуры распознавания, огнетушителей, фонарей освещения, аварийного буя, кухонной плиты, унитаза и прочего. Вооружение, кроме 30-мм артустановки, и весь боезапас сняты.
На катере "Бердянск" также отсутствует все перечисленное. Кроме того, российскими снарядами пробиты бронерубка и машинное отделение. Поврежден левый двигатель.
На буксире "Яны Капу" разбито все оборудование в ходовой рубке, нет топливной аппаратуры, отсутствуют розетки и плафоны, в машинном отделении пробоина, заделанная пластырем с раздвижным упором. Нет также радиостанций Harris, ICOM, MOTOROLA.
А судя по посту в соцсети матроса Андрея Эйдера, россияне не погнушались украсть с катеров даже нижнее белье моряков: "После всего пережитого, наверное, я не должен ничему удивляться, но… Даже плафоны с лампами украли… Так вот, у меня есть вопрос. Ладно плиту для еды (она инверторная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя то такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, а было там пар 20. Зачем вам б/у труханы? Вот что не пойму никогда" - пишет он.
И подытоживая все вышесказанное можно сделать смелый вывод, что очередная операция РФ, которая была воспринята "на ура" российской ура-патриотической прослойкой, в большей степени нанесла Кремлю репутационный (хотя, какая уже там репутация), политический, юридический и экономический вред, нежели принесла реальный профит. Ну, а тотальное разграбление катеров это как вишенка на торте на похоронах инициаторов этой истории.
Хотя, до похорон ещё далеко, если честно. Ведь впереди ещё суды и разбирательства, которые и без того, опозоренную Россию в кубе, возведут в куда более "возвышенные" степени.
вот смеху будет!!
Почитал комменты, как будто здесь трутся одни далба.бы. Так тупо обосраться могут только в Украине. Сами послали приёмную комиссию, которая зафиксировала нормальное состояние кораблей на видеокамеру, поставили подписи. Вы ослы, когда ****.ть собираетесь, сначала договоритесь все вместе, что ****.ть будите. Очередной позор короче.Шановний ПакеДимон..як що вам тупо не доходить що і як раджу перечитати новини і коменти знов..Ну що зробищ коли з першого разу не доходить ситуація ... особливо про відео
в плохом смысле...