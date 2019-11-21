 У Росії заявили, що поганий стан повернутих кораблів - проблема України. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Интерфакс".

На відео зафіксовано процес підписання документів щодо передачі українських суден, представники української сторони жодних претензій щодо стану суден не висловлюють.

"Якщо за час переходу від берегів Криму до Очакова українська сторона зуміла угробити судна і довести сантехніку до неналежного стану, то це проблема самої української сторони", - наголошується в поширеному ЦГЗ ФСБ довідковому матеріалі.

У ЦГЗ зазначили, що відеокадри, пов'язані з передачею українській стороні двох катерів і буксира, публікуються у зв'язку із заявою командувача ВМФ України Ігоря Воронченка про "угроблені росіянами повернуті Україні бронекатери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу" зі знятими плафонами, розетками та унітазами".

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Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази"

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".