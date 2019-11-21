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 У Росії заявили, що поганий стан повернутих кораблів - проблема України. ВIДЕО

ЦГЗ ФСБ Росії стверджує, що під час передачі українській стороні двох військових катерів, а також буксира українські судна були в нормальному стані, зі справною сантехнікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Интерфакс".

На відео зафіксовано процес підписання документів щодо передачі українських суден, представники української сторони жодних претензій щодо стану суден не висловлюють.

"Якщо за час переходу від берегів Криму до Очакова українська сторона зуміла угробити судна і довести сантехніку до неналежного стану, то це проблема самої української сторони", - наголошується в поширеному ЦГЗ ФСБ довідковому матеріалі.

У ЦГЗ зазначили, що відеокадри, пов'язані з передачею українській стороні двох катерів і буксира, публікуються у зв'язку із заявою командувача ВМФ України Ігоря Воронченка про "угроблені росіянами повернуті Україні бронекатери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу" зі знятими плафонами, розетками та унітазами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія повернула захоплені кораблі без будь-яких умов, домовитися вдалося "телефоном", - Зеленський

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази"

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160974
 
 
 Топ коментарі
 
Если бы они были целыми - они могли бы идти своим ходом без привлечения буксиров. Очевидно, что кацапы, как обычно, лгут.
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Если за время перехода от берегов Крыма до Очаково украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны

Обтікай Зебіл, з чергвою "перемогою" 73% неадекватів...
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В нашем предварительном акте указано, что кацапы категорически запретили видеосъемку при передаче.
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вот незадача! Теперь ждите унитаз на аукционе в Сотсби.
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Кацапы - твари и что-то сломать, где-то нагадить - это у них на генетическом уровне заложено. Нужно снова подавать в суд на моселей, заставить мокшей заплатить за украденное имущество и снова показать всему миру, что русский - это черт, лжец, вор и убийца.
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Кацапы в очередной раз умыли янелоха.
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В книзі "Українець, який відмовився бути бідним" Петро Яцик розповідає, що сам бачив, коли червона армія відступала під натиском німців в червні 1941 року, то червоні в Тернополі на залізничному вокзалі повиривали навіть унітази в громадському туалеті і покидали в свої вагони, а коли німці відступали в 1944 році і вже чути було кононаду фронту, то німецькі солдати коло штабу до останнього прибирали доріжки і посипали білим піском... Робіть висновки самі, шановні українці, де дика орда, а де цивілізація...
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Я впевнений, що в таких "досягненнях", як геноцид, голодомори, репресії, виселення, війни, кров і сльози дітей, матерів, Росію тут ніхто не переврив ще і не перевершить!...
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Мене хвилює, що виробляли кацапи в моєму домі!
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Відео якесь ліве з табличкою сделано в сесесері.
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скорее, после захвати снималось, приклеили к кадрам передачи
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Рейдовый буксир РБ-308 - 1974 года постройки.
Як вважаєшь його зробили при цареві чи при СРСР?
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Буксир "Яны Капу" (бывший "Красноперекопск") построен в 1974 г. Какой там еще должен быть шильдик? Только один - "Сделано в СССР".
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Ганьба москалям за брехню і крадіжку.Ганьба!
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Московія була завжди загарбником, окупантом українських земель, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Європа тільки не хоче цього помічати, кремлівські гроші не пахнуть і застилають очі. Петро 1 - московський самодур вкрав, самовільно привласнив назву росія території московії, мордви ..., можна сказати вкрав назву в дійсних мешканців Русі України, привласнюють історію України, вкрали православну релігію (митрополію і митрополита) у Києва, настирно намагаються привласнити душу слов'янську, крадуть пісні, навіть казки : Золотий ключик у італійців, Доктор Ай боліт у англійців..... А тут унітази, насоси, розетки, плафони .... "мелочь" а приємно. Одним словом ОРДА. І тільки що вони і в кого не вкрали чи віджали!?
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Про авиа и авто-смешно. Давай поинтересуемся в г. Балаково, Сызрань, Демитровоград, Волжский, как там дела с автопромом. На конвейеры в Тольятти 70% китайские запчасти. В Камазе из засРашкиного-кабина и колеса. Суперджет-летающая "капсула смерти"-нах некому не нужен. С нефтепереработкой в Украине стало хорошо после покупки ВСЕХ НПЗ росийскими "инвесторами" в 1996. Все остановилось.
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а какая ***** приняла убитые в хлам коробли?????????????? зе***** ??????????
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Подлые, мерзкие мрази! Скоро весь мир будет вас презирать, кроме продажных политиков и алчных дармоедов! Даже ваши дети, если среди них останутся нормальные, будут стыдиться своих "вяликих дидов" и носителей "расскага мира"!!!
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Самая большая проблема Украины - ху@ло и ху@лостан!!!
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На данный момент зекоманда ценой неимоверных усилий вышла в победители, рашка занимает в соревнованиях 2-е место, ИБО!!! Не так страшны московские вши, как украинские гниды. Очень верно кто-то подметил.
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******* стыд, даже горшки ********))))) Гнилой народишка))))
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Ну шо Зеля, опять ХИТРОЖОПАЯ орда тебя макнула???
А не пора ли выгнать Ермака, Сивоху и всех фсбэшников?
ВЕДЬ ГАДЯТ ОНИ- А ОТВЕЧАТЬ ГОДАМИ БУДЕШЬ ТЫ И ТВОИ БЛИЗКИЕ
Как ржут над фио ТИТУШКИ , так будут ржать и над фио Зеленский
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Падлы кацапский как будто умышленно вызывают ненависть
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не надоело еще верещать про мразотных кацапов и мразотное ху@ло? ничего другого и быть не могло! разве можно удивляться тому, что корабли были раздербанены? А всего этого унижения можно было бы легко избежать, если бы один шоколадник не решился на эту авантюру. И не надо мне втирать про международное право, законы и решения судов и трибуналов. Во время войн законы молчат! кацапы сделали то, что и положено делать врагу-захватили наши корабли и моряков, которых выменяли на своих, а затем нанесли кораблям максимальный урон какой смогли. мальдивский кретин дал им возможность унизить Украину в очередной раз-и они ею просто воспользовались! потому что они враги и нас считают врагами
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Ну кретин тут лише ти.
Перехід з одного українського порту (Одеса) до іншого українського порту (Маріуполь) чомусь в тебе шоколадна авантюра.
Для всього світу це - злочин з боку рф, а в тебе шоколадна авантюра.
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Почему нельзя было корабли безопасно переправить по суше? Зачем нужно было их отправлять в Керченский пролив, который контролирует враг, с которым у нас война?
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не факт что это наши корабли на видео, скорее всего монтаж
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Буксир там советский ещё.

Но что тебе, кацапу, объяснять?
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И что, отдельные части наверняка брались со складов, Петя сделал только корпус.
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бабченко кретин! эти терводы контролирует враг, имеющий подавляющее военное превосходство. его надо судить за преступную халатность
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А чью версию поддержит зЕзедент? Украинских военнослужащих или агентов ФСБ?

Очень интересно.
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Ну что, мальчик вовочка, попросил у "доброго дяди путина"???
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Шикарно в лайно макнули, а моніка, давай розкажи нам про те як ти кораблі бистро "порЄшав", а порох цього не міг зробити, а моніка правда мАлАдЄц. Тхю.. Дятел піанінний.
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Все правильно акт підписали ..заяв не робили .. Але яб через МЗС порадив би Парижанам на час перебування делегаціїї Россії в парижи на саміті нормандської четвірки уважно і пильно стежити за своїми унітазами а також білизно. Навіть повідомив би це по телебаченню для попередження Парижан про небезпеку.))))))))))))
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Ввока він такий- багато палаців набудував а унітазів в них не вистачає ...познімають з номера в мотелі і поставлять собі в Кремлі...
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Так летели домой что унитазы посрывало и плафоны потерялись, и можно комментарий должностного лица с нашей стороны, который подписывал акт приема передачи с фото-видеофиксацией состояния плавсредств.
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наши долбодятлы не смогли толком задокументировать в акте передачи состояние судна?

ну пипец, теперь хер в судах увидим.
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- Фу, кацапня вонючая! Какие же вы подлые...
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Так там не лише унітази покрали, один з моряків розповів, що пропала його запасна білизна на змінку. Кацапи навіть ношені труси вкрали!

Захоплені катери "Бердянськ" і "Нікополь" та буксир "Яни Капу" Росія повернула Україні не тільки без ***********, документів і рацій. На суднах розграбували навіть особисті речі моряків.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів звільнений із російського полону український моряк Андрій Ейдер, котрий під час бою біля Керчі в листопаді 2018 року перебував на кораблі ВМС України "Бердянськ".

Він висловив обурення варварською поведінкою росіян, які, окрім унітазів, вкрали навіть його труси.
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..от так само хйло буде сцяти в очі Франції, Німеччині та Вошьдю зебілів і на романтичній зустрічі, якої так чекає Бубочка-красава, запевняючі всіх та 73%-вого генія **********, що вся смердюча творчість Мордора - то Божа роса..
а невоІнствующий лохторат "більшості" Гідранта вже наперед на все згоден, аби лише Воно заселфилося у Норманському форматі з кремлівським окурком
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Я представляю, что эти кремляди с Донбассом и Крымом сделают когда валить начнут от туда.
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Все правильно, іхтамнєтов теж лікувати не треба, це наша проблема. Доживуть поїдуть паабмєну, не доживуть ну і мать їх туди.
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Анекдот: Приїхав ХЛО на саміт в Париж.Їде в кортежі і попадає в пробку, тут йому приспічило по великой нужді сходити. Каже охороні "М сходите договоритесь вон втом кафе про то чтоб посратья сходил" Пішов охоронець балакав балакав навіть гроші пропонував відмовили."Вертається і каже "господін презідент все отказиваються вам предоставить возможность посрать" ХЛО- "почему?" охоронець "Они все бояться что унитаз их украдём".. Думав думав ХЛО і каже "МммНу чтож тогда становитесь вокруг меня на улице а я в середине посру прям на улице" тут в проблему вмешивается Лавров" Нет не нужно срать на улице Парижа ..Какой імедж будет о Росіії после того как вас все заметят сравшим на уліце Парижа". ХЛО с кривим обличам від стримування нужди сів в і поехав далі .. В той день всі змі і пресса повідомили що ХЛО в черговий раз запізнився на 2 години на зустріч на вищому рівні. "Подождут..." думал ХЛО. "Снова обосрался .."Думалі Лавров і охраннікі.
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Захват Россией украинских катеров: в сухом остатке
- позор в кубе Обосрались с профитом Обосрались с судами Обосрались с "величием" и всё вернули... А вишенка на торте - тупо разграбили как последние никчемные клептоманы
- животные!

У Росії заявили, що поганий стан повернутих кораблів - проблема України - Цензор.НЕТ 1980
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окончание анекдото "от засранец.." думалі Меркель і Макрон. І тільки Зеленський не міг зрозуміти усмішки Меркель і Макрона і відсутеніст ХЛА. Ві судорожно перебирав всі можливі варіанти і що сказати і в нього вирвалось лише одне слово"І зі мной таке бувало.. в дорозі всяке буває. Меркель з Макроном ледве стримуючі істеричний сміх вибачились і вийшлі в свої окремі кімнати.
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Анекдот: Приїхав ХЛО на саміт в Париж.Їде в кортежі і попадає в пробку, тут йому приспічило по великой нужді сходити. Каже охороні "М сходите договоритесь вон втом кафе про то чтоб посратья сходил" Пішов охоронець балакав балакав навіть гроші пропонував відмовили."Вертається і каже "господін презідент все отказиваються вам предоставить возможность посрать" ХЛО- "почему?" охоронець "Они все бояться что унитаз их украдём".. Думав думав ХЛО і каже "МммНу чтож тогда становитесь вокруг меня на улице а я в середине посру прям на улице" тут в проблему вмешивается Лавров" Нет не нужно срать на улице Парижа ..Какой імедж будет о Росіії после того как вас все заметят сравшим на уліце Парижа". ХЛО с кривим обличам від стримування нужди сів і поехав далі .. В той день всі змі і пресса повідомили що ХЛО в черговий раз запізнюється на 2 години на зустріч на вищому рівні. "Подождут..." думал ХЛО. "Снова обосрался .." думалі Лавров і охраннікі.В цей час на зустричі "От засранец.." думалі Меркель і Макрон. І тільки Зеленський не міг зрозуміти усмішки Меркель і Макрона і відсутеніст ХЛА. Він судорожно перебирав всі можливі варіанти і що сказати і в нього вирвалось лише одне "І зі мной таке бувало.. в дорозі всяке буває. Меркель з Макроном ледве стримуючі істеричний сміх вибачились і вийшлі в свої окремі кімнати.
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Ничего. ВМСУ вновь установит унитазы и направит свою "волчью стаю" в море
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Захват Россией украинских катеров: в сухом остатке - позор в кубе
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Четверг, 21 ноября 2019, 12:25
В Украину вернулись разграбленные оккупантами катера ВМСУ, что лишний раз продемонстрировало ничтожность Российской Федерации.

Без нескольких дней, год назад, 25 ноября 2018, Российская Федерация атаковала в нейтральных водах два украинских МБАК "Гюрза" "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", захватив их вместе с экипажем. И вот, прошёл год, а украинские моряки дома, катера доставлены в Очаков, а Россия… А Россия вымазалась в позоре с ног до головы.
И оглядываясь на события годичной давности, возникает вопрос, а оно действительно того стоило? Ведь Россия, на самом деле, из этой ситуация не получила сколь-нибудь существенного профита, за исключением ещё 24 заложников к десяткам тем, что у неё уже находились. Но потеряла на порядок больше.
Во-первых, атаковав в нейтральных водах наши катера, она не только продемонстрировала свою пиратскую сущность и подтвердила замашки террористической державы, но и всерьез взбудоражила международное сообщество, озаботившееся безопасностью международных вод.
Катера ВМСУ, которым не удалось пересечь Керченский пролив, уже уходили в порт прописки и логичнее всего, было бы их отпустить. Но, Россия, не действующая по законам логики, их атаковала, напомнив о том, что смягчение и тем более отмена санкций в отношении этого государства не имеют права на обсуждение.
Во-вторых, Россия стала фигурантом международных, судебных разбирательств, коих в её копилке уже не один десяток и, разумеется, она находится отнюдь не в выигрышном положении.
И в-третьих, Россия таки вернула и моряков и катера, хотя информационная повестка дня российской пропагандистской машины в режиме 24/7 твердила, убеждала и гипнотизировала своих потребителей информационного фастфуда, что пленные моряки - преступники, а катера - трофеи. Что лишний раз подтверждает то, что говорящие головы российских СМИ не более чем пропагандистские балаболы, а сами россияне - удобный предмет мебели, для развешивания лапши.
Но, вершиной позора стало то, что возвращенные катера попросту были разграблены оккупантами! С катеров было своровано всё, вплоть до розеток, унитазов и вытащены из обшивки кабели.

Даже президент Украины заявил, что катера разграблены и пообещал отремонтировать их за три месяца: "Действительно, частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали".
Опубликованный Матиосом документ красноречиво говорит, что именно украли с катеров и буксира.
На катере "Никополь" отсутствуют три радиостанции Harris (одна коротковолновая и две УКВ), радиостанция Motorola, четыре радиостанции ICOM, станция космической связи IRIDIUM. Нет радиолокационной станции Furuno, надувной лодки с мотором и аппаратуры распознавания, огнетушителей, фонарей освещения, аварийного буя, кухонной плиты, унитаза и прочего. Вооружение, кроме 30-мм артустановки, и весь боезапас сняты.
На катере "Бердянск" также отсутствует все перечисленное. Кроме того, российскими снарядами пробиты бронерубка и машинное отделение. Поврежден левый двигатель.
На буксире "Яны Капу" разбито все оборудование в ходовой рубке, нет топливной аппаратуры, отсутствуют розетки и плафоны, в машинном отделении пробоина, заделанная пластырем с раздвижным упором. Нет также радиостанций Harris, ICOM, MOTOROLA.
А судя по посту в соцсети матроса Андрея Эйдера, россияне не погнушались украсть с катеров даже нижнее белье моряков: "После всего пережитого, наверное, я не должен ничему удивляться, но… Даже плафоны с лампами украли… Так вот, у меня есть вопрос. Ладно плиту для еды (она инверторная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя то такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, а было там пар 20. Зачем вам б/у труханы? Вот что не пойму никогда" - пишет он.
И подытоживая все вышесказанное можно сделать смелый вывод, что очередная операция РФ, которая была воспринята "на ура" российской ура-патриотической прослойкой, в большей степени нанесла Кремлю репутационный (хотя, какая уже там репутация), политический, юридический и экономический вред, нежели принесла реальный профит. Ну, а тотальное разграбление катеров это как вишенка на торте на похоронах инициаторов этой истории.
Хотя, до похорон ещё далеко, если честно. Ведь впереди ещё суды и разбирательства, которые и без того, опозоренную Россию в кубе, возведут в куда более "возвышенные" степени.
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надо через Гаагу заставить вернуть унитазы
вот смеху будет!!
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Это же орда, что вы от них хотели... Они умеют только убивать и грабить... Ах да, еще врать они умеют хорошо
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Мир живёт по жестоким законам: кто не может защитить даже свои унитазы - должен отдать их другому.
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Димон Покемон 4caff0bb

Почитал комменты, как будто здесь трутся одни далба.бы. Так тупо обосраться могут только в Украине. Сами послали приёмную комиссию, которая зафиксировала нормальное состояние кораблей на видеокамеру, поставили подписи. Вы ослы, когда ****.ть собираетесь, сначала договоритесь все вместе, что ****.ть будите. Очередной позор короче.Шановний ПакеДимон..як що вам тупо не доходить що і як раджу перечитати новини і коменти знов..Ну що зробищ коли з першого разу не доходить ситуація ... особливо про відео
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Ти шануєш того кацяпа пуєсосного, який вважає, що зкиздивши у ворога унітаз, він зганьбив його?
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А ви вважаєте що таку людину у якої назва Димон Пакемон можливо поважати????
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Доблесний воїн Московії не був би сам собою, якби не вирвав унітаз та не насрав би посеред кімнати чи рубки, покидаючи містечко в Грузії, КПП на Чонгарі, чи українські катери. Це щось сакральне для московита. Не варто було українській владі забирати ці понівечені кораблі і тішити московитську душу, бо це маленьке залізо мало б пекти руки своїх загарбників і ставити під загрозу арешту кораблі Московії через невиконання вироку Гаагського трибуналу по морському праву.
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Так какой то лох от нас же подписал передачу!! Ну,и ..чего мы хотим от дикарей? Как лохов опять развели! Вместо того,что бы все заснять,пригласил ТВ ,показать с какими конченными ******** имеем дело,теперь волать поздно!
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Так какой то лох от нас же подписал передачу!! Ну,и ..чего мы хотим от дикарей? Как лохов опять развели! Вместо того,что бы все заснять,пригласил ТВ ,показать с какими конченными ******** имеем дело,теперь волать поздно!
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Все это слова. Опубликуйте акт приема-передачи. Если в акте все в порядке, то вырисовывается весьма скверная и мелочная история, в которую замешаны и Матиос, и Воронченко, и экипажи буксирующих судов. Ждем-с.
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А чему тут удивляться, если полотенца на пляже воруют в Доминике и в трусах в ресторан приходят, то такое майно почему бы не украсть. Wild people☹️
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