 Повний список знищеного і вкраденого росіянами майна на бронекатерах "Бердянськ", "Нікополь" і буксирі "Яни Капу". ДОКУМЕНТ+ ВІДЕО

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"РФ з політичним єзуітством, ніби внаслідок перемовин повернула, ( а для громадян РФ - у своїй кримінальній справі передала на відповідальне зберігання Україні) брутально захоплені у нас кораблі- "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу"! Але це не так! РФ була змушена - інакше б мала трабли зі своїми кораблями в портах усього світу!" - написав він.
Матіос нагадав, що цю важку, мало кому зрозумілу (у всій її юридичної складності) роботу зробили команда заступник міністра МЗС Олени Зеркаль та військових прокурорів, ліквідованої незабаром військової прокуратури.
"Саме військові прокурори оглядали, фіксували та до цього часу продовжують фіксувати все, що зробила з нашими суднами "сусідка"! Це вкрай необхідна, мало кому видима, але для міжнародних судових інституцій така важлива процесуальна робота!" - зазначив він.
Також Матіос виклав фото і відео з переліком пошкоджень, знищеним і викраденим обладнанням, а також як відбувалася протимінна перевірка на фарватері.
Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Надоело срать под соснами?)
Великая страна)))
Потом вспомнил. А "якорь" оставили кацапы?
InfoResist
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Фото: Думская
Украина должна провести экспертизу и оценить ущерб, нанесенный возвращенным кораблям, прежде чем предъявить России конкретные претензии. Об этом в комментарии InfoResist сообщил адвокат Николай Полозов.
Он отметил, что ему сложно пояснить, зачем россияне почти полностью разграбили бронекатера и буксир.
«Такое варварство по отношению к кораблям. Нам известно, что часть оборудования снималась в качестве вещественных доказательств. Впоследствии фигурировало в ряде экспертиз. Оттуда изымались боеприпасы, личные вещи моряков. Но зачем разбирали гальюны и розетки, это большой вопрос», - сказал адвокат.
По словам Полозова, следующим шагом для Украины в решении вопроса захвата и разграбления кораблей является слушание в Международном трибунале по морскому праву.
«И сегодня состоится в Гааге судебное заседание, на котором будет разрешаться ряд процессуальных вопросов. Конечно, все эти обстоятельства разграбления кораблей безусловно должны быть представлены в международном арбитраже трибунала ООН и впоследствии, конечно же, когда речь зайдет о компенсации, расчет должен производиться исходя из фактически нанесенного ущерба», - пояснил он.
Адвокат подчеркнул, что украинская сторона должны оценить ущерб, чтобы предъявить россиянам конкретные претензии относительно кораблей.
«Должна быть проведена экспертиза, которая покажет, что техническое состояние кораблей неудовлетворительное, корабли передали обратно совершенно не в том виде, в котором их захватили», - пояснил Полозов.
Также он отметил, что МБАК и буксир до сих пор остаются вещественным доказательством в деле, возбужденном россиянами по факту якобы вторжения на их территорию.
«И по российским законам, вещественные доказательства передаются на ответственное хранение. То есть потенциально российские власти в случае, если следователь или суд затребуют эти вещественные доказательства, могут их затребовать обратно», - объяснил адвокат.
Он добавил, что если РФ затребует корабли обратно, то Украине придется их вернуть, иначе россияне подадут иск в Международный трибунал.
«Ну тогда они сразу побегут в Международный трибунал говорить, какие нехорошие украинцы», - резюмировал Полозов.
Напомним, что после осмотра возвращенных Украине бронекатеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» оказалось, что россияне украли почти все имущество, в том числе даже огнетушители, фонари освещения и унитазы. В то же время ФСБ РФ утверждает, что Украина якобы сама «угробила» корабли по пути из Крыма в Очаков.
В январе 2014 года Россия начала возвращать «Гринпис» залоговые суммы, внесённые за активистов, в то же время ледокол «Арктик Санрайз» продолжал находиться в порту Мурманска[85] пока 6 июня Следственный комитет России не сообщил, что снимает арест с судна: 27 июня экипаж «Гринпис» был допущен на корабль[86]. В то же время значительная часть электронного оборудования, изъятого с корабля, владельцам не была возвращена[87]. 9 августа ледокол вернулся в Амстердам[88].