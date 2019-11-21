 Необхідно посилити групу слідчих у справах Майдану: там буде десь 52 людини, - Зеленський. ВIДЕО

"Ми говорили вже про те, що необхідно посилити групу слідчих, об'єднати їх. Я думаю, що вони будуть спільно працювати і в Державному бюро розслідувань, і в прокуратурі. Там буде десь 52 людини. 25 плюс 27. Ми ж хочемо результату ", - сказав він під час спілкування в четвер з родичами убитих на Майдані на місці майбутнього Музею Революції Гідності в центрі Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський пообіцяв, що будуть ухвалені і необхідні законодавчі рішення для подальшого проведення розслідування, оскільки з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура України року припиняє функцію досудових розслідувань, проте продовжить здійснювати процесуальне керівництво в розслідуваннях.

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Родичі Героїв Небесної Сотні попросили президента виконати свої обіцянки і періодично зустрічатися з ними. Вони запросили його на традиційний пам'ятний молебень 20 лютого. Зеленський зазначив, що це якраз та дата, до якої вже необхідно домогтися істотного прогресу в розслідуванні справ Майдану.