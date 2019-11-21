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 Політика України
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 Необхідно посилити групу слідчих у справах Майдану: там буде десь 52 людини, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв родичам Героїв Небесної Сотні, що зробить все для отримання конкретних результатів розслідування справ про вбивства активістів Революції Гідності.

"Ми говорили вже про те, що необхідно посилити групу слідчих, об'єднати їх. Я думаю, що вони будуть спільно працювати і в Державному бюро розслідувань, і в прокуратурі. Там буде десь 52 людини. 25 плюс 27. Ми ж хочемо результату ", - сказав він під час спілкування в четвер з родичами убитих на Майдані на місці майбутнього Музею Революції Гідності в центрі Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський пообіцяв, що будуть ухвалені і необхідні законодавчі рішення для подальшого проведення розслідування, оскільки з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура України року припиняє функцію досудових розслідувань, проте продовжить здійснювати процесуальне керівництво в розслідуваннях.

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Родичі Героїв Небесної Сотні попросили президента виконати свої обіцянки і періодично зустрічатися з ними. Вони запросили його на традиційний пам'ятний молебень 20 лютого. Зеленський зазначив, що це якраз та дата, до якої вже необхідно домогтися істотного прогресу в розслідуванні справ Майдану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160957
 
 
 Топ коментарі
 
Кто вменяемый будет говорить "где-то 52 человека"? Скажет - "52 человека" или "около 50 человек".
Но Моника Зеленски - это что-то особенное!
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а это не те 25 следователей которые есть у Трубы ? так им некогда . они под Пороха копают . Богдан приказал . а это важнее Необходимо усилить группу следователей по делам Майдана: там будет где-то 52 человека, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2737
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понти ***** ганяє, Труба дуру ж сказали по факту не турбуватись з справами "Майдану", тобі ж положити "болтяру". Зециніки мля.
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Где-то 52 "одноклассника" ещё не трудоустроены?
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Вистачить одного Юзіка. Сулячи з усього у нього є і сила, і досвід криворіщького гопника з 90-х.
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Не сказал,что Я расследую. А типа увеличил число. - А потом - я же увеличивал. Претензии какие ?
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Это говорит о том,что расследований не будет. Так как договорняк.К которым мы уже привыкли. И ничего с этим не поделаем. Олигархат победил.
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"будет где-то 52 человека. 25 плюс 27." О Боги, воно ще і Великий математик!
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Кто вменяемый будет говорить "где-то 52 человека"? Скажет - "52 человека" или "около 50 человек".
Но Моника Зеленски - это что-то особенное!
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Та он обнюханный как обычно. Нарик, что с него взять.
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Не кажіть так - він просто недопрокапаний. Необхідно посилити групу слідчих у справах Майдану: там буде десь 52 людини, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6490
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Так у Трубы по одному заказу БАЙ на Порошенко работает аж 25 следаков, дела Майдана у него "не приоритет"!....
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Ага, 4000 человек будет. Даже если и посадят кого-то всеравно ты выдашь убийц украинцев срашке они же не евреев убивали... тебе то что.
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Сивуху чтобы сажать родственников Небесной сотни. Интересно, все зебилы уже извинились перед дамбасянями? Им ещё оплачивать все что там разрушено.
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За моральный дискомфорт и подорванное здоровье. Необхідно посилити групу слідчих у справах Майдану: там буде десь 52 людини, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4487
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Все правильно ты написал, дело Майдана давно раскрыто. Виноваты Путин и Янык, Путина нельзя достать из за его ЯО, Янык получил срок. Рядовые беркута и их начальство уже тоже давно в Москве работают или отсиживаются. Кстати дело о расстреле митингов снайперами в Литве рассматривалось около 20 лет.
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Все прокуроры сделали ВСЕ,что бы НИЧЕГО не найти. Необхідно посилити групу слідчих у справах Майдану: там буде десь 52 людини, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1970
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а это не те 25 следователей которые есть у Трубы ? так им некогда . они под Пороха копают . Богдан приказал . а это важнее
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Расстрел Майдана и война в Украине нужны были только для одного - распродажа Земли. Тот кто заказал распродажу земли Украины по 200000 гектар, тот и есть заказчик расстрела.
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Это все для того , что бы обвинить участников Майдана в так званом государственном перевороте! Вот к чему все идёт
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До окончания Местных выборов осени 2020 он вам еще и не такое расскажет. А в 2021-м вы увидите настоящего ЗелеБеню.
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Какая ныне годовщина начала того самого майдана?
Названы конкретные фамилии отдававших приказы и исполнителей, кроме общего бл-бла-бла "злочынна панда Януковоща"? Эти "конкретные фамилии" отстранены с занимаемых должностей и сидят в следственном изоляторе?
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не переживай . сейчас где то . примерно . приблизительно . плюс минус 52 следователя возьмутся за дело и в кратчайшие сроки . где то . примерно . приблизительно года за четыре ( до следующих выборов ) ничего не сделают Необхідно посилити групу слідчих у справах Майдану: там буде десь 52 людини, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6294
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сейчас они на должностях сидят и из россии возвращаются
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За качество не ручаюсь, но количество мы обеспечим! ( ваш Янелох I-й)
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Ага.. усилить.. и еще лет 5 дать.... деньги то народные, не жалко..
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Шла 20 годовщина Революции достоинства, 10 президент страны, я обещаю, все виновные будут наказаны.
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1-й - комуніст, 2-й - інженер, 3-й - бухгалтер, 4-й - зек, 5-й - бізнесмен - дипломат, 6-й - клоун хто слідуючий?
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После телефонного скандала сопля вылезла на люди и резко стала патриотом.
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Поросенкобенд вже й х'ло не звинувачує-вони на Зелю накинулись-чуйка,що до Різдва підуть на свіжину.
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Расстрел Майдана и война на Донбассе это пункты плана, что бы привести Зелю и распродать землю. Когда расстреливали Майдан, сценарий фильма "Слуга народа" уже был готов.
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Небесній Сотні
Шана й молитви,
За чисті душі,
Що злетіли в небо.
Їм шлях високий
Боже, освіти.
І в мирі, Господи,
Прийми до Себе.
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И авторучки следователям выдать с логотипом ОПы...
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Где там поклонники Порошенка!!! Пускай помнят как этот подонок поставил своего кореша Луценка ген-прокурором и ото саботировал всё расследование. А до луценка скрывали таких подонков как Садовник
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А сейчас этих на должности ставят. Кстати как тебе новый министр мвд?
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Посмотрела этот ролик с медицинской точки зрения. Наш нелох выглядит совсем плохо, мешки под глазами, цвет лица желтый, само лицо одутловатое. Укатали Сивку крутые горки, не вытянет он пять лет, ни психических, ни физических сил у него не хватит.
Видимо, он совершенно не понимал, во что ввязывается, ведь никакого представления о том, как работает госаппарат и что такое государство вообще у него не было.
А поскольку у него поверхностное мышление, видимо, думал, что будет как в его кино.
В общем, погубит себя, но его-то не жалко, жалко страну, которую он может погубить.
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Я врач. А он посредственный актёр.С медицинской точки зрения это просто констатация очевидных фактов.
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