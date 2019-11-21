 Необхідно посилити групу слідчих у справах Майдану: там буде десь 52 людини, - Зеленський. ВIДЕО

"Ми говорили вже про те, що необхідно посилити групу слідчих, об'єднати їх. Я думаю, що вони будуть спільно працювати і в Державному бюро розслідувань, і в прокуратурі. Там буде десь 52 людини. 25 плюс 27. Ми ж хочемо результату ", - сказав він під час спілкування в четвер з родичами убитих на Майдані на місці майбутнього Музею Революції Гідності в центрі Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський пообіцяв, що будуть ухвалені і необхідні законодавчі рішення для подальшого проведення розслідування, оскільки з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура України року припиняє функцію досудових розслідувань, проте продовжить здійснювати процесуальне керівництво в розслідуваннях.
Родичі Героїв Небесної Сотні попросили президента виконати свої обіцянки і періодично зустрічатися з ними. Вони запросили його на традиційний пам'ятний молебень 20 лютого. Зеленський зазначив, що це якраз та дата, до якої вже необхідно домогтися істотного прогресу в розслідуванні справ Майдану.
Но Моника Зеленски - это что-то особенное!
Названы конкретные фамилии отдававших приказы и исполнителей, кроме общего бл-бла-бла "злочынна панда Януковоща"? Эти "конкретные фамилии" отстранены с занимаемых должностей и сидят в следственном изоляторе?
Шана й молитви,
За чисті душі,
Що злетіли в небо.
Їм шлях високий
Боже, освіти.
І в мирі, Господи,
Прийми до Себе.
Видимо, он совершенно не понимал, во что ввязывается, ведь никакого представления о том, как работает госаппарат и что такое государство вообще у него не было.
А поскольку у него поверхностное мышление, видимо, думал, что будет как в его кино.
В общем, погубит себя, но его-то не жалко, жалко страну, которую он может погубить.