 Зеленський, Гончарук і Стефанчук вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Президент разом з дружиною Оленою, прем'єр-міністром Гончаруком та першим віцеспікером Ради Стефанчуком вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні. Вони поклали лампадки до каплиці на вулиці Небесної Сотні в Києві.
У заході також взяли голова СБУ Іван Баканов та інші посадові особи.
Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.
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ПыСы. Имеет ли моральное право шут из балагана, где во время Майдана шутили про "эбонитовые палочки", приходить к мемлриалу вопрос второй.
Пусть мямлит. Пусть ему будет некомфортно. Захотел стать президентом -- получи в полном объёме.
А хорошую моду взял преЗЕдент -- на публичные мероприятия являться тайком от людей. То он в Бабий Яр пришел ни свет ни заря в черных очках, то Небесную Сотню помянуть явился в 8 утра. Боится (мягко говоря)...
с мусорами ?
Это всё происходит днем. А вечером… А вечером в Горловке будет долгожданный концерт ̶У̶к̶р̶о̶б̶о̶р̶о̶н̶п̶р̶о̶м̶, пардон, концерт Малорособслуга. «Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала».
10 ч. ·
- Ответ на вопрос: насколько наше чудо готово пересечь красные линии, договариваясь с Путиным, для меня за эти сутки получил + 1 аргумент в пользу «может».
Почему?
Потому, что чудо, сутки молчавшее про гибель боевого комбрига (даже когда послы иностранных государств выразили соболезнования), и не явившееся на похороны, красные линии в отношении своей армии и общества, внутренние красные линии, точно перешло.
Железки встречать в Очаков оно прилетело, а к живому человеку, погибшему при исполнении его, чуда, задачи - нет.
А значит, и в Париже, есть такой шанс.
Ты не один: 1+1.
гастроліробочі поїздки, корпоративипідписання документів, сеанси нірванилікування.
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- Отставка Зеркаль, отведение, отсутствие соболезнований на смерть военных, приём убитых кораблей, Юзик, Труба, Яременко, небритость, фигура Тимошенко, Марченко, Порошенко, Ляшко, скорость-мама, депутат-педофил, 100 миллиардов.
Это за неделю.
Каких вам ещё реформ не хватает?))
Он во время Революции в Турции Украину обсырал.
Это просто кощунство! У Зебобиков ничего святого нет - только пилеж и сдача Украины!
"Мы должны перестать использовать штампы "свои-чужие", "сепары-укры". За последние пять лет столько всего было сказано и не сказано, сделано не так или, в принципе, не сделано, что пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно, пришло время разговаривать с людьми, которые живут на неподконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины - и мы должны их слушать и убеждать. Нам есть, что сказать", - говорит он в интервью "Укринформ".
https://ibigdan.livejournal.com/24381412.html
https://ibigdan.livejournal.com/24381412.html
сИвого - иди нАфуй - вот мое "прощение"...
Пс....вечная память героям))))
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после шутки(?) про "эбонитовые палочки" во время Майдана, со стороны преЗедента - аморально.........
Чи Олена Зеленська як автор Кварталу напише шось новеньке, А Лисий з Пікаловим залюбки це покажуть?
Лукаві манкурти грьобані! Заберіть геть свої брудні лапи від Майдану!