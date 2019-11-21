EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  4097  77
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3621) пам'ять (641) Євромайдан (594) Небесна Сотня (246) Стефанчук Руслан (94) Гончарук_Олексій (290)

 Зеленський, Гончарук і Стефанчук вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський, його дружина Олена Зеленська, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та перший віцеспікер України Руслан Стефанчук вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Президент разом з дружиною Оленою, прем'єр-міністром Гончаруком та першим віцеспікером Ради Стефанчуком вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні. Вони поклали лампадки до каплиці на вулиці Небесної Сотні в Києві.

У заході також взяли голова СБУ Іван Баканов та інші посадові особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи

Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160945
 
 
 Топ коментарі
 
ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧКИ-- ПРИХВАТИЛИ ???
,
,
 показати весь коментар
 
А Зэ был с эбонитовой палочкой или без?
 показати весь коментар
 
Ну пришёл как глава страны - молодец.

ПыСы. Имеет ли моральное право шут из балагана, где во время Майдана шутили про "эбонитовые палочки", приходить к мемлриалу вопрос второй.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Их нельзя за это порицать, они знали, что расстрелы и посадки можно на хлеб намазать
 показати весь коментар
 
 
Нельзя 73% так называть, которые хлеб приготовили на зелёном подносе...
 показати весь коментар
 
 
Всё правильно... Они именно "намазывали" и расстрелы, и "посадки" - эти люди не только пользовались "спецраспределителями", откуда получали продуктовые пайки, но и получали "дополнительные" - за участие в расстрелах... (Кстати, на подобном "спецснабжении" находились и военнослужащие "эйнзатцкоманд" и ССовцы, занимающиеся, непосредственно, массовым уничтожением узников концлагерей... И у НКВДистов, и ССовцев этих, была одинаковая работа... Тяжёлая...). У жены бабушка была, жила в п. Дачном, под Одессой... А у неё - соседи. Так жена соседа часто у бабушки жёниной, вино покупала - выпить любила. А, выпив, хвасталась, как они с мужем, работавшим "в органах", при Сталине хорошо жили, спецпаёк получая...
 показати весь коментар
 
 
с утра пораньше прибежали, а то вечером люди заплюют и запинают проклятых капитулянтов...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
С утра, чтобы вечером не отсекать гражданских, а так нарид любит царя.
 показати весь коментар
 
 
отсєкать гражданскіх це все марадьор робив
 показати весь коментар
 
Шмакля зробив висновки - він отсікає на корню, щоб не портити картинку успішного препіздента.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Гордый, но нищий народ, совершивший революцию, разломавший собственную экономику, и подаривший часть своей территории, празднует "День гідності"... Видимо, грабли еще не закончились и олигархат остался на месте. Зі святом, нас, "Гідні"!
 показати весь коментар
 
Лахта, спасибо, что сообщил, что ***** своей агрессией против Украины несло зажиточную жизнь в Украину...
 показати весь коментар
 
 
Учитывая, что это чудо засрало комментарии под новостью о Дне достоинства и свободы, то, надо полагать, что да.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧКИ-- ПРИХВАТИЛИ ???
,
,
 показати весь коментар
 
 
Ну пришёл как глава страны - молодец.

ПыСы. Имеет ли моральное право шут из балагана, где во время Майдана шутили про "эбонитовые палочки", приходить к мемлриалу вопрос второй.
 показати весь коментар
 
 
Без публічних вибачень і покаяння за попередню зневагу цей захід у виконанні Зєлєнского виглядає, як цинічне знущання. Найкраще своїми діями і рішеннями б пам'ять вшанував. Бо те, що він робить і як робить вказує на той факт, що ідеї Майдану йому чужі.
 показати весь коментар
 
 
вы поверите в его роскаянье? ведь сортирные хохмы об стране-проститутке и эбонитовых палочках были вызваны не верой во что-то, не искренним заблуждением, а тупо жаждой хапнуть бабла и понравиться конкретной целевой аудитории, конкретному потребителю. и что оно сейчас скажет? "невинаватая я, время было такое?"
 показати весь коментар
 
 
Согласен с Вами. Будет мямлить что-то как здесь: "Слава таким героям", - Зеленский выразил соболезнование семье погибшего на Донбассе командира 128-й бригады Коростелева. ВИДЕО.
Пусть мямлит. Пусть ему будет некомфортно. Захотел стать президентом -- получи в полном объёме.
 показати весь коментар
 
 
+100500.
А хорошую моду взял преЗЕдент -- на публичные мероприятия являться тайком от людей. То он в Бабий Яр пришел ни свет ни заря в черных очках, то Небесную Сотню помянуть явился в 8 утра. Боится (мягко говоря)...
 показати весь коментар
 
 
Поголив бороду і вмикнув режим Голобородька - нарід екстазує від такого.
 показати весь коментар
 
 
Эээ.А где же касманавты с автозаками? Так не чесно.При пєтрє такого точно не было.
 показати весь коментар
 
 
Примеряет каску, броник, наколенники... готовится к завтрашнему прибытию в Мариуполь.
 показати весь коментар
 
17 апреля 2014 года. Один день из жизни захваченной Горловки. «Зранку 17 квітня перед перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України. Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку. Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті».

Это всё происходит днем. А вечером… А вечером в Горловке будет долгожданный концерт ̶У̶к̶р̶о̶б̶о̶р̶о̶н̶п̶р̶о̶м̶, пардон, концерт Малорособслуга. «Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала».
 показати весь коментар
 
 
Зачистили територію, щоб ніякі фошизди не могли організувати коридор ганьби, бо Бубочка не любить негативу, цей негатив можна побороти тільки речовинами, але тоді треба випадати з президентського графіку, що викликає підозру. Десь так.
 показати весь коментар
 
 
Алексей Арестович
10 ч. ·

- Ответ на вопрос: насколько наше чудо готово пересечь красные линии, договариваясь с Путиным, для меня за эти сутки получил + 1 аргумент в пользу «может».
Почему?
Потому, что чудо, сутки молчавшее про гибель боевого комбрига (даже когда послы иностранных государств выразили соболезнования), и не явившееся на похороны, красные линии в отношении своей армии и общества, внутренние красные линии, точно перешло.

Железки встречать в Очаков оно прилетело, а к живому человеку, погибшему при исполнении его, чуда, задачи - нет.
А значит, и в Париже, есть такой шанс.
Ты не один: 1+1.Зеленський, Гончарук і Стефанчук вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 5827
 показати весь коментар
 
 
Не треба так на презедента - у нього напружений графік: гастролі робочі поїздки, корпоративи підписання документів, сеанси нірвани лікування.
 показати весь коментар
 
 
Все вірно важливіше для клоуна відкрити міст для сепарів ніж шанування Героя
 показати весь коментар
 
НУ А ШО?

·

- Отставка Зеркаль, отведение, отсутствие соболезнований на смерть военных, приём убитых кораблей, Юзик, Труба, Яременко, небритость, фигура Тимошенко, Марченко, Порошенко, Ляшко, скорость-мама, депутат-педофил, 100 миллиардов.
Это за неделю.
Каких вам ещё реформ не хватает?))
 показати весь коментар
 
 
Следующий президент не пошел бы работать в администрацию клоуна-малороса.
 показати весь коментар
 
 
Сначала нужно сделать дело, потом уходить. Это признак ответственности.
 показати весь коментар
 
 
Во всех цивилизованных странах выбирают мудрых. Мудрость приходит с возрастом. Исключение - Франция, там выбрали молодого идиота.
 показати весь коментар
 
 
100 %.... . Франция на какой то период даже может ( ключевое) себе позволить выбрать гЭя- идиота))) - и сней ничего не случится))), у нас совсем другая ситуация...
 показати весь коментар
 
 
Зеркаль должна была все закончить, и засудить раску-********* в суде, иначе зеленые жабы сллили бы все ***** !!!!!
 показати весь коментар
 
 
Следующим президентом будет или снова Зэ( под ним все медиаресурсы пропаганды, зомбоящик) или Тимошенко. Увы.
 показати весь коментар
 
и не мечтай! пусть хоть до марта 2020го добудет эта вонючая моника!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Гордый, но нищий народ, совершивший революцию, разломавший собственную экономику, и подаривший часть своей территории, празднует "День гідності"... Видимо, грабли еще не закончились и олигархат остался на месте. Зі святом, нас, "Гідні"!
 показати весь коментар
 
"Гідність" и заключается в первую очередь в терпении до определенного предела. Если исполнять мгновенно старый завет "Зуб за зуб, глаз -за глаз" , то не будет возможности каждому человеку раскрыться перед Богом.
 показати весь коментар
 
 
Разломавший собственную экономику? Декабрь 2013 года в своем выступлении премьер Николай Азаров сообщил , что без 3 млдр $ кредита от РФ экономику Украины ждёт неминуемый дефолт. Это такая сильнейшая экономика была?
 показати весь коментар
 
 
Ну ты же понимаешь что 73% зубожилых тогда, как и сейчас, внесли свой вклад в "общее дело". Тогда было что намазать, и очень многие тоскуют по тем временам. И знаменитое "воны крали и нам давалы" сейчас стает все более актуальным. У каждого своя "гідність", но у 73%-ных она особенная, она мажется. И дурно пахнет...
 показати весь коментар
 
 
А при чем тут НеЛох и четырежды уклонист???

Он во время Революции в Турции Украину обсырал.
Это просто кощунство! У Зебобиков ничего святого нет - только пилеж и сдача Украины!
 показати весь коментар
 
 
Зеленський, Гончарук і Стефанчук вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8210

"Мы должны перестать использовать штампы "свои-чужие", "сепары-укры". За последние пять лет столько всего было сказано и не сказано, сделано не так или, в принципе, не сделано, что пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно, пришло время разговаривать с людьми, которые живут на неподконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины - и мы должны их слушать и убеждать. Нам есть, что сказать", - говорит он в интервью "Укринформ".

https://ibigdan.livejournal.com/24381412.html
 показати весь коментар
 
 
Сівоха, якщо ти такий конструктивний, то поговори з народом Донбаса і нехай цей народ проведе референдум по скасуванню псевдореспублік. виходить на мітинги проти російської окупації, починає партизанський рух. Потім - пріході, пагаварім. Зеленський, Гончарук і Стефанчук вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 4047
 показати весь коментар
 
 
"Простите, украинцы Донбасса, что мы не растоптали агентов "русского мира" тогда, когда эти ублюдки только начали вылезать на свет и поднимать головы."
https://ibigdan.livejournal.com/24381412.html
 показати весь коментар
 
"прощать и просить прощения...." - а то прокацапское ( в основе) анклавное племя не хочет просить ПРОЩЕНИЯ у Украины...- а....

сИвого - иди нАфуй - вот мое "прощение"...
 показати весь коментар
 
Венок у Мемориала рухнул, хлестнув по роже Януковича... За все "делишки", сотворённые "Блазнем", "Самокатчиком", и "Небритым мешком сала", на них уже должен рухнуть крест часовни...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У порохоботов одна мантра....пришел....плохо....не пришел ......плохо))))Вечный плач Ярославны.Даже в такой теме....как не противно вам самим не знаю.

Пс....вечная память героям))))
 показати весь коментар
 
 
Ошибки молодости нужно смывать кровью, а не зелёными шмаклями.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Особенно неплохо кровью тех кто куй забивал на расследование этого дела пять лет)
 показати весь коментар
 
Они все остались при власти, список нужен?
 показати весь коментар
 
а мародер мальдівський цього не робив покидьок
 показати весь коментар
 
 
Зеленский, Гончарук и Стефанчук почтили память Героев Небесной Сотни.
------------------------------------------------------

после шутки(?) про "эбонитовые палочки" во время Майдана, со стороны преЗедента - аморально......... Зеленський, Гончарук і Стефанчук вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 2564
 показати весь коментар
 
 
Есть ли предел кагальному лицемерию?
 показати весь коментар
 
 
в зешобле сборище самых тупых, беспринципных и не красивых мужиков в Украине до 45ти...
 показати весь коментар
 
 
Для чого вони туди пішли,їм же плювати на пам'ять загиблих на Майдані?
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, на Г + Г крутитимуть у цей День "ржач" Квартала про Майдан і ********* палички?
Чи Олена Зеленська як автор Кварталу напише шось новеньке, А Лисий з Пікаловим залюбки це покажуть?
Лукаві манкурти грьобані! Заберіть геть свої брудні лапи від Майдану!

 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору