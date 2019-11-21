 Зеленський, Гончарук і Стефанчук вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Президент разом з дружиною Оленою, прем'єр-міністром Гончаруком та першим віцеспікером Ради Стефанчуком вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні. Вони поклали лампадки до каплиці на вулиці Небесної Сотні в Києві.

У заході також взяли голова СБУ Іван Баканов та інші посадові особи.

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Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.