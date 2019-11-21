 "Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!": ЗМІ встановили особу одного з найманців російської ПВК Вагнера, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Двохвилинний відеокліп про це з'явився в мережі увечері 30 червня 2017 року. Коментатори припустили, що на відео можуть бути бійці "групи Вагнера", які діють в Сирії, але ніхто не зміг цього підтвердити: облич на записі не видно, будь-яких розпізнавальних знаків на людях немає, де і коли записано відео - невідомо. Але в листопаді 2019 року в мережі з'явилося продовження історії - три наступні частини відеозапису, з яких зрозуміло, що трапилося з арабом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новую Газету.

На другому відео тіло чоловіка, по якому били кувалдою, лежить на землі. Людина непритомна чи вже мертва. Один з бійців під коментарі колег відрізає йому ножем голову. Вдається погано, інші допомагають порадами: "Ріж, давай (неценз.) сильніше! Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!".

Потім руки відрубують саперною лопаткою, зауважуючи: "Ноги треба залишити, за ноги підвісимо".







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У четвертій частині відео обезголовлене тіло з відрубаними руками підвішують догори ногами, обливають бензином і спалюють. Учасники продовжують розважатися. Згадується шашлик і смажені реберця.

Арабській пресі вдалося встановити особу загиблого, час і місце страти. Як пише Jesr Press, убитий - Мохаммед Таха Ісмаїл Аль-Абдулла, відомий також як Хаммаді Таха Аль-Бута. Він народився в 1986 році в Дейр-ез-Зорі. За даними видання, Хаммаді поїхав із Сирії під час війни, але в липні 2017 року повернувся (можливо, в арабській пресі допущена помилка, оскільки відео з'явилося в мережі наприкінці червня. - Ред.), і його мобілізували в резерв армії Башара Асада. Потім дезертирував, але його впіймали. Місце страти Jesr Press ідентифікує як родовище Шаїр у сирійській провінції Хомс.

Усі учасники розправи закривали свої обличчя. Крім одного. На перших частинах відео молодий чоловік у зеленій формі ще замотує голову хусткою-арафаткою. У нього в руках фотоапарат, і він, імовірно, записує відео. Зі своїм фотоапаратом він часто потрапляє в кадр іншого оператора. Але до кінця процедури розслабляється. На початку четвертої частини звучать чиїсь слова: "Та з обличчями нехай ... Обличчя ховайте ... Та ну, все одно це відео нікуди не піде". І людина з фотоапаратом опустила арафатку.

Зображення людини з фотоапаратом в арафатці ми завантажили через сервіс FindClone, який дозволяє за зображенням особи знаходити фото людини в соціальній мережі "ВКонтакте". Першими посиланнями програма видала зображення одного й того ж чоловіка на сторінках кількох користувачів.

Попри те що фотографії не були підписані, а з деяких сторінок були видалені, нескладний аналіз дав нам передбачувані ім'я, прізвище і дату народження. Така людина знайшлася серед відомих нам документально підтверджених найманців "групи Вагнера".

Звісно, можна припустити, що стався рідкісний збіг, і виявлений програмою "двійник" людини з відео випадково опинився найманцем з кількома відрядженнями в Сирію. Але ймовірність такого збігу вкрай мала.

Людина в арафатці схожа на Станіслава Д. (прізвище є в редакції, не публікуємо його з міркувань безпеки сім'ї найманця. - Ред.).

У "групі Вагнера" ​​він служив у розвідці. У розпорядженні "Новой газеты" є копія його паспорта, власноруч заповнена анкета служби безпеки "групи Вагнера", розписка про нерозголошення інформації та автобіографія.

Під час вступу на службу Д. зазначив, що служив рядовим у взводі патрульно-постової служби поліції на Ставропіллі (ці відомості підтверджуються інформацією із соцмереж його товаришів по службі). Мета вступу до групи, як сказано, - "представлення інтересів РФ за кордоном". Анкета заповнена в лютому 2016 року. Але, як зазначено, до цього часу він уже працював у "групі Вагнера" ​​на посаді "стрільця-розвідника".

"Новая" звернулася через соціальну мережу до дружини Д., а також до кількох його знайомих, переславши скриншоти відео з питанням, чи впізнають вони людину в арафатці?

Дружина запитання прочитала і через годину відповіла: "Ви, напевно, помилилися". Після уточнювальних запитань вона закрила свій акаунт у "ВКонтакте".

Від знайомих Д. відповідей не було, хоча щонайменше один його товариш і колега по службі в поліції запитання прочитав.

На дзвінок на мобільний телефон Д. відповіла жінка, яка повідомила, що ми помилилися і потрапили в квартиру.

Арабські джерела стверджують, що за кадрами відеозапису змогли визначити місце злочину як родовище Шаїр. Якщо це так, то сумнівів у причетності співробітників "групи Вагнера" ​​до цього відео дедалі менше. Навесні 2017 року бойовиків "Ісламської держави" вибили з родовища саме підрозділи "ПВК Вагнера". Як з'ясувала "Новая газета", це підтверджено протоколом погоджень між Сирійською державною генеральною нафтовою корпорацією і російським ТОВ "Євро Поліс", ратифікованим Кабінетом міністрів Сирійської Арабської Республіки 23 травня 2017 року.

Нагадаємо, що "Євро Поліс" - російська компанія, яка, згідно з договором, укладеним із сирійськими держструктурами в грудні 2016 року, взяла на себе зобов'язання вести бойові дії на території Сирії з противниками Асада в обмін на 25% від видобутку нафти і газу на звільнених родовищах. Формальні власники "Євро Поліс" тісно пов'язані зі структурами російського підприємця Євгена Пригожина, який більше відомий як "кухар Путіна".

Засновником компанії, згідно зі "СПАРК-Интерфакс", є АТ "Нева", а його керівник і співвласник - Валерій Чекалов. Як відомо з документів, опублікованих групою хакерів "Анонімний інтернаціонал", Чекалов протягом багатьох років обіймав відповідальні пости в імперії "Конкорда" Пригожина. Гендиректор "Євро Поліс" Олег Єрохін, за даними редакції, неодноразово помічений у спільних поїздках з командирами "групи Вагнера", включно із самим Дмитром Уткіним ("Вагнером"). Відома емблема "групи Вагнера" ​​- "окопний хрест" - прикрашає сайт "Ліги ветеранів локальних війн і військових конфліктів", одним із засновників якої записаний той самий Єрохін.

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Герої відеозапису зверталися один до одного, називаючи позивні "Памір" і "Вовк".

"Новая газета" поки не з'ясувала, хто під ними ховається: в лавах "групи Вагнера" діяли щонайменше два "Паміри" і два "Вовки". Так, позивний "Вовк", наприклад, було присвоєно відомому сербському найманцю Давору Савічічу, який командував підрозділом розвідки, але підтвердити, що на відео саме Савічіч, нам не вдалося.